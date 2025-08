Μάχες βρίσκονταν σε εξέλιξη ανάμεσα σε διεθνή στρατεύματα και τζιχαντιστές της Σεμπάμπ («Νεολαία») σε πόλη στρατηγικής σημασίας, λιγότερα από 100 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Μογκαντίσου, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η Αποστολή της Αφρικανικής Eνωσης για την Υποστήριξη και τη Σταθεροποίηση στη Σομαλία – AUSSOM (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, αιχμάλωτοι τζιχαντιστές της Σεμπάμπ).

Η Σεμπάμπ, οργάνωση που ορκίζεται πίστη στην Αλ Κάιντα, κατέλαβε δεκάδες πόλεις και χωριά εξαπολύοντας σειρά επιθέσεων από την αρχή της χρονιάς, σχεδόν εκμηδενίζοντας τα εδαφικά κέρδη των κυβερνητικών δυνάμεων αφότου άρχισαν εκείνες επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας, το 2022 και το 2023.

SNA targeted Al-Shabaab terrorist hideouts on the outskirts of Bariire village, Lower Shabelle region.

This operation is part of Operation Silent Storm, aimed at eliminating the terrorist threat & enabling locals to live in peace, stability & freedom from terrorist intimidation. pic.twitter.com/1LCPCYxBlp

