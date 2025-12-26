Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι αναγνωρίζει επισήμως ως ανεξάρτητο κράτος τη Σομαλιλάνδη, την αποσχισθείσα επαρχία τη Σομαλίας που μέχρι τώρα δεν αναγνωριζόταν από καμία άλλη χώρα του κόσμου.

Η Τουρκία κατήγγειλε «ξένη ανάμιξη» στη Σομαλία

Με τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που μπορεί να προκαλέσει μια τέτοια προσέγγιση στην Ερυθρά Θάλασσα, η ισραηλινή ανακοίνωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις εκ μέρους της Σομαλίας, του Τζιμπουτί, της Αιγύπτου, αλλά και της Τουρκίας που κατήγγειλε «ξένη ανάμιξη».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Israel became the first country to formally recognize the self-declared Republic of Somaliland as an independent and sovereign state, a decision that could reshape regional dynamics and test Somalia’s longstanding opposition to its secession https://t.co/ugKYGTCtd5 pic.twitter.com/mgV0NqUs56 — Reuters (@Reuters) December 26, 2025

Το έδαφος της Σομαλιλάνδης, μιας περιοχής που έχει περίπου το μέγεθος της Ουρουγουάης (175.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα) και βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της Σομαλίας, θεωρείται πλέον από το Ισραήλ ως «ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος», σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δύο χώρες υπέγραψαν μια «κοινή και αμοιβαία διακήρυξη».

Στην επικοινωνία που είχε μέσω βιντεοκλήσης με τον πρόεδρο της Σομαλιλάνδης Αμπντιραχμάν Μοχάμεντ Αμπντουλάχι, ο Νετανιάχου χαιρέτισε τη «φιλία» και την «ωραία ευκαιρία διεύρυνσης» της συνεργασίας του, κυρίως στον οικονομικό και αγροτικό τομέα. Ο Αμπντουλάχι, ο επονομαζόμενος και «Ίρο», χαιρέτισε «μια ιστορική στιγμή».

«Αυτό το βήμα σηματοδοτεί την αρχή μιας στρατηγικής συνεργασίας που προωθεί τα αμοιβαία συμφέροντα, ενισχύει την ειρήνη και την περιφερειακή ασφάλεια», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η Σομαλιλάνδη είχε ανακηρύξει μονομερώς την ανεξαρτησία της το 1991

Η Σομαλιλάνδη ανακήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία της το 1991, την ώρα που η Σομαλία βυθιζόταν στο χάος μετά την ανατροπή του στρατιωτικού καθεστώτος του αυταρχικού δικτάτορα Σιάντ Μπάρε. Έκτοτε λειτουργεί αυτόνομα, έχοντας δικό της νόμισμα, στρατό και αστυνομία και σχετική σταθερότητα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Σομαλία που μαστίζεται από χρόνιες πολιτικές αντιπαραθέσεις ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει και τις επιθέσεις των ισλαμιστών ανταρτών Σεμπάμπ.

Μέχρι σήμερα όμως δεν την αναγνώριζε ως κράτος καμία άλλη χώρα, με αποτέλεσμα να έχει απομονωθεί πολιτικά και οικονομικά μολονότι βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο, στην είσοδο των στενών Μπαμπ ελ Μάντεμπ, σε μία από τις σημαντικότερες εμπορικές θαλάσσιες οδούς του κόσμου, που συνδέει τον Ινδικό Ωκεανό με τη Διώρυγα του Σουέζ.

Η περιοχή αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες (πληθωρισμός, ανεργία, φτώχεια) και συγκρούσεις στο ανατολικό τμήμα της, όπου η κυβέρνηση έχασε τον έλεγχο της επαρχίας Σόολ.

Τι δήλωσε ο ΥΠΕΞ του Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ είπε ότι οι δύο χώρες θα αναπτύξουν «πλήρεις διπλωματικές σχέσεις, με τον διορισμό πρεσβευτών και το άνοιγμα πρεσβειών». Ο πρόεδρος της Σομαλιλάνδης προσκλήθηκε στο Ισραήλ.

Η αναγνώριση προκάλεσε οργή στη Σομαλία, όπου η κυβέρνηση συγκάλεσε για απόψε το συμβούλιο αντιμετώπισης κρίσεων, σύμφωνα με δύο πηγές του πρωθυπουργικού γραφείου. «Η Σομαλία επικοινώνησε ήδη με τους κυριότερους διεθνείς εταίρους της» είπε η μία από αυτές τις πηγές. Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών μίλησε με τους ομολόγους του της Αιγύπτου, του Τζιμπουτί και της Τουρκίας. Οι τέσσερις υπουργοί εξέφρασαν «την πλήρη απόρριψη» και καταδίκασαν την απόφαση ενώ υπογράμμισαν ότι «στηρίζουν πλήρως την ενότητα, την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Σομαλίας» αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου.

Η Άγκυρα από την πλευρά της κατήγγειλε την «επεκτατική πολιτική» του Ισραήλ και την «ανάμιξή» του στις «εσωτερικές υποθέσεις της Σομαλίας». Η τουρκική κυβέρνηση έκανε λόγο για «ένα νέο παράδειγμα των παράνομων ενεργειών της κυβέρνησης Νετανιάχου που έχει ως στόχο να προκαλέσει περιφερειακή και διεθνή αστάθεια».

Η σημασία της περιοχής για το Τελ Αβίβ

Για το Ισραήλ, η προσέγγιση αυτή έχει γεωστρατηγική σημασία, εκτίμησε σε μια πρόσφατη έκθεσή του το Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας (INSS) που εδρεύει στο Τελ Αβίβ. Καθώς έχει εμπλακεί σε πολλά μέτωπα από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα «το Ισραήλ χρειάζεται συμμάχους στην Ερυθρά Θάλασσα για πολλούς στρατηγικούς λόγους, κυρίως για μια πιθανή εκστρατεία εναντίον των Χούθι» της Υεμένης.

Η Σομαλιλάνδη είναι «ο ιδανικός υποψήφιος για μια τέτοια συνεργασία» αφού το έδαφός της θα πρόσφερε «δυνητική πρόσβαση στο πεδίο των επιχειρήσεων».

Την ώρα που ο Νετανιάχου πρόκειται να συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ με τον σημαντικότερο σύμμαχό του, τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, το Ινστιτούτο υπενθυμίζει επίσης ότι για τη Σομαλιλάνδη «η πιο επιθυμητή ανταμοιβή θα ήταν μια αμερικανική αναγνώριση» που θα μπορούσε να ωθήσει πολλές άλλες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ουάσινγκτον.