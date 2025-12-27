Οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και οι Ευρωπαίοι διεξάγουν «ολοκληρωτικό πόλεμο» εναντίον του Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε σήμερα (27/12), πάνω από έξι μήνες μετά τις ισραηλινές και αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στην ιρανική επικράτεια.

«Κατά τη γνώμη μου, βρισκόμαστε σε ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Ευρώπης, θέλουν να καταστρέψουν τη χώρα μας», τόνισε χαρακτηριστικά στην επίσημη ιστοσελίδα του ανώτατου ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Φέτος τον Ιούνιο, Ισραήλ και Ιράν ενεπλάκησαν σε έναν πόλεμο 12 ημερών, που ξέσπασε μετά τον πρωτοφανή βομβαρδισμό από το Ισραήλ στόχων στην ιρανική επικράτεια, κυρίως πυρηνικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Τελ Αβίβ. Στη διάρκεια αυτού του πολέμου, διεξήγαγαν πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων στο Ιράν και οι ΗΠΑ. Σε αντίποινα, η Τεχεράνη εκτόξευσε drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

Πάνω από 1.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ιράν ως αποτέλεσμα των ισραηλινών και αμερικανικών βομβαρδισμών, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές. Ο πόλεμος του Ιουνίου έβαλε τέλος στις διαπραγματεύσεις που είχαν ξεκινήσει τον Απρίλιο η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Αυτός ο πόλεμος είναι χειρότερος από αυτόν του Ιράκ εναντίον του Ιράν»

Η Τεχεράνη κατηγορεί επίσης την Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Γερμανία ότι ξεκίνησαν στο τέλος Σεπτεμβρίου την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε σχέση με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Αυτός ο πόλεμος είναι χειρότερος από αυτόν που εξαπέλυσε εναντίον μας το Ιράκ. Με μια πιο προσεκτική ματιά, είναι πολύ πιο περίπλοκος και δύσκολος», υπογράμμισε ο Πεζεσκιάν, αναφερόμενος στον καταστροφικό πόλεμο Ιράν-Ιράκ (1980-1988), που στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Από την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο, ο Αμερικανικός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε την αποκαλούμενη πολιτική «μέγιστης πίεσης» κατά της Τεχεράνης, πολιτική που είχε ξεκινήσει κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο.

Αυτή η πολιτική ασκείται με μια σειρά πρόσθετων κυρώσεων, που αποσκοπούν στον οικονομικό στραγγαλισμό της χώρας και στην εξάντληση των εσόδων της από το πετρέλαιο, από τις παράνομες πωλήσεις στην παγκόσμια αγορά.