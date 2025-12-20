newspaper
20.12.2025 | 11:42
Έρχεται καιρός τύπου «Π» - Η πρόγνωση για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
Το Ισραήλ εξετάζει νέα πλήγματα στο Ιράν – Ο Νετανιάχου σχεδιάζει να εμπλέξει τον Τραμπ
Κόσμος 20 Δεκεμβρίου 2025 | 17:42

Το Ισραήλ εξετάζει νέα πλήγματα στο Ιράν – Ο Νετανιάχου σχεδιάζει να εμπλέξει τον Τραμπ

Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ιράν επεκτείνει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του και εξετάζουν πιθανά νέα πλήγματα. Στη συνάντησή του με τον Τραμπ, ο Νετανιάχου θα θέσει το ζήτημα.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν την ανησυχία τους ότι το Ιράν επεκτείνει την παραγωγή του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του, το οποίο υπέστη ζημιές από ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις το καλοκαίρι. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο NBC News, στο επικείμενο ταξίδι του στην Ουάσιγκτον, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα ενημερώσει τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις επιλογές για νέα επίθεση.

Το δίκτυο επικαλείται άτομο που γνωρίζει άμεσα τα σχέδια του Ισραήλ, αλλά και τέσσερις πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για αυτά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν επίσης ότι το Ιράν ανασυστήνει εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ τον Ιούνιο. Ωστόσο θεωρούν ότι οι προσπάθειες του Ιράν να ανοικοδομήσει εγκαταστάσεις παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων και να επισκευάσει τα κατεστραμμένα συστήματα αεράμυνας είναι πιο άμεσες ανησυχίες.

Σχεδιάζει «άμεση δράση»

Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει προγραμματιστεί μετά τα Χριστούγεννα στη Φλόριντα. Εκεί, ανέφεραν οι πηγές, ο Νετανιάχου αναμένεται να υποστηρίξει ότι η επέκταση του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν αποτελεί απειλή που θα μπορούσε να απαιτήσει άμεση δράση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μεταξύ των επιχειρημάτων που θα χρησιμοποιήσει θα είναι ότι οι ενέργειες του Ιράν ενέχουν κινδύνους. Όχι μόνο για το Ισραήλ αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων των ΗΠΑ. Ο Ισραηλινός ηγέτης αναμένεται να παρουσιάσει στον Τραμπ επιλογές για να συμμετάσχουν ή να βοηθήσουν οι ΗΠΑ σε τυχόν νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις, ανέφεραν οι πηγές.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, η συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στο Μαρ-α-Λάγκο θα πραγματοποιηθεί στις 29 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν το επιβεβαιώνει επισήμως. «Δεν το έχουμε κανονίσει επίσημα, αλλά θα ήθελε να με δει», δήλωσε.

Προς το παρόν, η ισραηλινή κυβέρνηση αρνήθηκε να σχολιάσει. Ενώ η Ιρανική Αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Τι λέει ο Λευκός Οίκος

Ερωτηθείσα σχετικά, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι αρνήθηκε να απαντήσει με σαφήνεια. «Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας και η ιρανική κυβέρνηση επιβεβαίωσαν την εκτίμηση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών ότι η Επιχείρηση “Σφυρί Μεσονυχτίου” εξαφάνισε εντελώς τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν», δήλωσε. «Όπως έχει πει ο Πρόεδρος Τραμπ, εάν το Ιράν επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, η τοποθεσία αυτή θα δεχθεί επίθεση και θα εξαλειφθεί πριν καν πλησιάσουν».

Σε ομιλία του προς το έθνος την Τετάρτη, ο Τραμπ είπε ότι είπε στους Αμερικανούς ότι «κατέστρεψε την πυρηνική απειλή του Ιράν και τερμάτισε τον πόλεμο στη Γάζα, φέρνοντας για πρώτη φορά μετά από 3.000 χρόνια ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Οι ισραηλινές ανησυχίες για το Ιράν διατυπώνονται την ώρα που η Τεχεράνη έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την επανέναρξη των διπλωματικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ. Στόχος είναι ο περιορισμός της πυρηνικής συμφωνίας, κάτι που θα μπορούσε ενδεχομένως να περιπλέξει την τα σχέδια του Ισραήλ να εμπλέξει τις ΗΠΑ σε νέες επιχειρήσεις.

