«Η πιθανότητα ενός πολέμου μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ είναι πολύ μεγάλη», εκτιμά η Τεχεράνη
Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, έκανε αναφορά στον πόλεμο με το Ισραήλ κατά τη διάρκεια επίσκεψης του στο Ιράκ
Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι του Ιράν δήλωσαν στις 5 Σεπτεμβρίου ότι θεωρούν πιθανό έναν νέο πόλεμο μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας με το Ισραήλ.
«Προσπαθούμε να αποτρέψουμε να συρθεί η περιοχή σε έναν ακόμη πόλεμο, αλλά η πιθανότητα ενός πολέμου μεταξύ του Ιράν και του σιωνιστικού καθεστώτος [Ισραήλ] είναι πολύ μεγάλη», τόνισε σήμερα ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Σαΐντ Χατιμπζαντέχ κατά τη διάρκεια επίσκεψης του στο Ιράκ, σύμφωνα με την ιρανική εφημερίδα Entekhab.
Ο πόλεμος των 12 ημερών
Τον Ιούνιο, το Ισραήλ ξεκίνησε πόλεμο εναντίον του Ιράν ο οποίος διήρκησε 12 ημέρες.
Οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν βομβαρδίζοντας εγκαταστάσεις του πυρηνικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του εργοστασίου Φορντό.
Η κυβέρνηση του Ισραήλ δικαιολόγησε την ενέργεια ως απάντηση στην απειλή που θέτει το πυρηνικό και πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, ενώ πολυάριθμοι νομικοί εμπειρογνώμονες χαρακτήρισαν τον πόλεμο ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
Οι ένοπλες δυνάμεις της Τεχεράνης απάντησαν επιτιθέμενες στο Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν από αυτές τις επιθέσεις.
Οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στο Ιράν στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 1.000 ανθρώπους.
Οι εντάσεις παραμένουν υψηλές, καθώς δεν διαφαίνεται διπλωματική λύση στη διαμάχη για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
Η Δύση από την μεριά της κατηγορεί την ηγεσία ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται.
