29.08.2025 | 14:54
Φωτιά τώρα στη Χόικα Θεσπρωτίας – Επιχειρούν 6 εναέρια
Η απάντηση του Ιρανού αρχιτέκτονα της JCPOA σε Δύση για Ιράν – «Η υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ είναι η… ειρήνη»
Κόσμος 29 Αυγούστου 2025 | 15:34

Η απάντηση του Ιρανού αρχιτέκτονα της JCPOA σε Δύση για Ιράν – «Η υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ είναι η… ειρήνη»

Διαβάζοντας τη συνέντευξη του Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, του ανθρώπου διαπραγματεύτηκε για άπειρες ώρες την JCPOA, αντιλαμβάνεται ίσως κανείς τη διαφορά στη διπλωματική γλώσσα ανάμεσα σε Τελ Αβίβ και Ιράν

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Τη στήριξη των διαπραγματεύσεων, υποστηρίζει ο Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ το πιο προβεβλημένο πρόσωπο της ιρανικής διπλωματίας και πρώην αντιπρόεδρος, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα την αρνητική στάση των Δυτικών, ειδικά με τις πρόσφατες ενέργειές τους εναντίον του Ιράν.

Υπεθυμίζεται ότι ως υπουργός Εξωτερικών από το 2013 έως το 2021, ο Ζαρίφ διαπραγματεύτηκε το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA), γνωστό και ως «η πυρηνική συμφωνία του Ιράν» και εκπροσώπησε μια τάση στην Τεχεράνη που έβλεπε κάποιο όφελος στη διπλωματία με τη Δύση.

Ήταν μάλιστα ο άνθρωπος που πέρασε μήνες στη Βιέννη με τον Τζον Κέρι για να καταλήξουν στη συμφωνία, ενώ μέχρι τον περασμένο Μάρτιο θήτευσε ως αντιπρόεδρος του Ιράν για στρατηγικές υποθέσεις. παραιτήθηκε τον Μάρτιο.

Μιλώντας πρόσφατα στο αμερικανικό περιοδικό Foreign Policy ο Ζαρίφ αναφέρθηκε στις διπλωματικές εξελίξεις εις βάρος της χώρας του, στον πόλεμο των 12 ημερών και στις επιδιώξεις του Ισραήλ.

Ποιος το ξεκίνησε πρώτος; – «Ο Νετανιάχου πούλησε ψέματα»

Ερωτηθείς για το αν η στάση του Ιράν είναι στρατηγικά ωφέλιμη σήμερα, ο Ιρανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι δεν ήταν η Τεχεράνη εκείνη που άναψε το φυτίλι.

«Ποιος ξεκίνησε; Ποιος κατέστρεψε το JCPOA; Εμείς διαπραγματευτήκαμε με καλή πίστη, αφιερώσαμε χρόνια. Ο Νετανιάχου έχει γράψει ότι αποστολή ζωής του είναι να καταστρέψει τη συμφωνία που επικρότησε όλη η διεθνής κοινότητα. Και κατάφερε να πουλήσει ένα ψέμα στη διεθνή κοινότητα» είπε.

«Πέρασα μέρες και μήνες στη Βιέννη με τον Τζον Κέρι για να φτάσουμε στη συμφωνία. Δεν ήμασταν εμείς που τη διαλύσαμε. Κάποιος άλλος την παραβίασε. Δεν φέρουμε ευθύνη για τις συνέπειες της δικής τους κακής πίστης».

Κάνοντας άλμα στο χρόνο, ο Ζαρίφ είπε πως από το 1990, όταν το Ισραήλ αποφάσισε να ξεκινήσει τη λεγόμενη «ειρηνευτική διαδικασία» με τον αραβικό κόσμο -που ποτέ δεν ήταν αληθινή ειρηνευτική διαδικασία- αποφάσισε να αλλάξει εχθρό.

«Ο εχθρός από «Παλαιστίνιοι τρομοκράτες και Άραβες» έγινε το «Ιράν»» τόνισε «Ακόμη και οι βιβλικές αφηγήσεις παραποιήθηκαν, από τον Κύρο στον Μαρδοχαίο και την Εσθήρ, και η γιορτή του Πουρίμ παρουσιάστηκε ως αντι-ιρανικό ιστορικό αφήγημα».

«Γιατί να μπορεί ένας άνθρωπος να λέει ψέματα στον αμερικανικό λαό, στη διεθνή κοινότητα, σε βάρος των ΗΠΑ και του υπόλοιπου κόσμου, μόνο και μόνο για να επιβιώσει;» είπε τονίζοντας ότι ο «Νετανιάχου ζει από την κρίση· χρειάζεται πολέμους για να επιβιώσει. Γι’ αυτό αμέσως μετά τον πόλεμο των 12 ημερών ξεκίνησε τον πόλεμο εναντίον της Συρίας. Αμέσως μετά, την πλήρη κατοχή της Γάζας. Έχει απορρίψει κάθε ειρηνευτική πρόταση».

Ο Νετανιάχου δεν θέλει την ειρήνη

Ο Ιρανός διπλωμάτης υπογραμμίζει ότι η πραγματική απειλή για την ύπαρξη του Ισραήλ είναι η ειρήνη. «Γι’ αυτό αντιτάχθηκε στο JCPOA. Η συμφωνία που διαπραγματεύτηκα θα διασφάλιζε με βεβαιότητα και επαληθευσιμότητα ότι το Ιράν δεν θα παρήγαγε πυρηνική βόμβα. Γιατί το Ισραήλ αντέδρασε; Επειδή αυτή η συμφωνία θα έφερνε ηρεμία στη γειτονιά μας» είπε.

«Αν ακούσεις τον Νετανιάχου, στα μέσα της δεκαετίας του ’90 έλεγε ότι το Ιράν απείχε έξι μήνες από την πυρηνική βόμβα. Έχουν περάσει περίπου 30 χρόνια και ακόμη -τουλάχιστον πριν τους βομβαρδισμούς- ήμασταν μερικούς μήνες μακριά. Αυτό δείχνει ότι το Ιράν δεν επιδιώκει πυρηνική βόμβα. Είναι υπερβολή. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το αφήγημα που το Ισραήλ προσπαθεί να κατασκευάσει» τόνισε.

Σταθήκαμε όρθιοι απέναντι σε δύο πυρηνικές δυνάμεις

Μιλώντας για τον πόλεμο των 12 ημερών τόνισε πως η χώρα του ήταν προφανώς θύμα απρόκλητης επίθεσης, μιας επιθετικής ενέργειας, ουσιαστικά αιφνιδιαστικής, ωστόσο το Ιράν έμεινε όρθιο.

«Ναι, υπήρξαν απώλειες, αλλά αυτό δεν είναι το βασικό. Το βασικό είναι ότι απαντήσαμε. Δείξαμε πως δεν μπορούμε να στοχοποιούμαστε χωρίς συνέπειες, και ότι ο επιτιθέμενος θα πληρώσει τίμημα» είπε.

«Ακόμη και οι ΗΠΑ πείστηκαν πως το Ιράν δεν θα έμενε με σταυρωμένα τα χέρια. Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ επεσήμανε ότι γνώριζαν πως το Ιράν θα αντεπιτεθεί. Γι’ αυτό άδειασαν όλα τα στρατόπεδα στη γειτονιά μας. Αυτό είναι ένα κρίσιμο μήνυμα για το μέλλον: όποιος επιχειρεί να αντιμετωπίσει το Ιράν με αυτό τον τρόπο, δεν θα λύσει το πρόβλημά του. Ούτε το πρόβλημα της Αμερικής, ούτε κανενός άλλου».

Για Χαμάς

Όσον αφορά τη δράση της Χαμάς, ξεκαθάρισε ότι αυτές οι οργανώσεις πολεμούν την κατοχή. «Πολεμούν την τυραννία, τη γενοκτονία, την μαζική λιμοκτονία. Δεν πολεμούν για το Ιράν. Στα 40 χρόνια της διπλωματικής μου εμπειρίας, δεν είδα ποτέ ούτε μια σφαίρα να ρίχνεται από αυτές τις οργανώσεις για χάρη ιρανικών συμφερόντων. Πολεμούσαν για τη δική τους επιβίωση, για την πατρίδα τους».

Πλήγματα στην Οικονομία

Με την ιρανική οικονομία να υποφέρει από ανεργία περίπου 60%, πληθωρισμό 35%, κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο μισό σε σχέση με το 2012, ο Ιρανός πρώην διπλωμάτης παραδέχεται ότι είναι πράγματι έτσι. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν παίξανε ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος,

«Και σε τέτοιο παιχνίδι όλοι ζημιώνονται. Οι ΗΠΑ, μέσω της «μέγιστης πίεσης» του Τραμπ, κατέστρεψαν σοβαρά την ιρανική οικονομία. Ήταν αυτός ο στόχος τους; Να περιορίσουν τις πυρηνικές δυνατότητες; Αν ναι, απέτυχαν. Οι δυνατότητες αυτές έχουν δεκαπλασιαστεί από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε την πρώτη του θητεία μέχρι σήμερα. Εμείς υποφέρουμε στις φιλοδοξίες μας για ανάπτυξη, αλλά και οι ΗΠΑ έχασαν».

Είναι αβάσιμο αυτό που κάνουν οι E3

Για τη λεγόμενη Ε3 -Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία- και την ενεργοποίηση των «snapback sanctions» -δηλαδή την επιβολή κυρώσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ο Ιρανός θεωρεί ότι αυτό που κάνουν είναι αβάσιμο.

«Το Ιράν τηρούσε πλήρως το JCPOA, ακόμη κι έναν χρόνο μετά την αποχώρηση του Τραμπ. Η Ευρώπη απέτυχε να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Μετά την αποχώρηση του Τραμπ, οι Ευρωπαίοι μας παρακάλεσαν να μην αποσυρθούμε. Μου έκαναν 11 δεσμεύσεις το 2018, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο. Δεν τήρησαν ούτε μία. Επιχείρησαν να δημιουργήσουν έναν μηχανισμό ανταλλαγής τύπου 19ου αιώνα. Ούτε αυτό μπόρεσαν να κάνουν.

Δεν ξέρω με ποιο θράσος μιλούν για ενεργοποίηση μηχανισμού επίλυσης διαφορών. Στο JCPOA δεν λέγεται «snapback», ούτε στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Λέγεται «μηχανισμός επίλυσης διαφορών». Το Ιράν τον ενεργοποίησε πολλές φορές όσο ήμουν υπουργός.

