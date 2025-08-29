newspaper
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ιράν: Γιατί η επαναφορά κυρώσεων από την Ε3 μπορεί να βαθύνει την πυρηνική κρίση
Κόσμος 29 Αυγούστου 2025 | 09:00

Ιράν: Γιατί η επαναφορά κυρώσεων από την Ε3 μπορεί να βαθύνει την πυρηνική κρίση

Τι αποφάσισαν Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία (Ε3) - Τι είναι ο Μηχανισμός «snapback» - Η στάση των ΗΠΑ, τι λέει η Τεχεράνη - Οι τρεις προϋποθέσεις για να αναβληθεί η επιβολή των κυρώσεων

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πίεση: 4 τροφές για να την διατηρήσετε σε υγιή επίπεδα

Πίεση: 4 τροφές για να την διατηρήσετε σε υγιή επίπεδα

Spotlight

Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία αποφάσισαν να επαναφέρουν τον Μηχανισμό «snapback» κατά του Ιράν, δηλαδή την επιβολή κυρώσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, κλιμακώνοντας τις διεθνείς εντάσεις, όπως τονίζουν ειδικοί που επικαλείται το Al Jazeera, και ενώ ο φόβος για έναν περιφερειακό πόλεμο στη Μέση Ανατολή αυξάνεται.

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις θέλουν η Τεχεράνη να δεσμευτεί εκ νέου στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, χωρίς εγγυήσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι δεν θα επιτεθούν ξανά

Την Πέμπτη, οι προαναφερθείσες χώρες – οι μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης – που συγκροτούν την Ε3  ξεκίνησαν μια διαδικασία 30 ημερών για την επαναφορά κυρώσεων για αυτό που χαρακτήρισαν ως «σημαντικές» παραβιάσεις της συμφωνίας του 2015 για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

«Αυτό προς το οποίο οδεύουμε είναι το σενάριο της επιστροφής στις κυρώσεις, όπου το Ιράν πιθανότατα θα ανταποδώσει με κάποιο τρόπο που δεν θα είναι εποικοδομητικός», δήλωσε ο Ράιαν Κοστέλο, διευθυντής πολιτικής στο Εθνικό Ιρανοαμερικανικό Συμβούλιο (NIAC).

Αυτές οι εντάσεις θα μπορούσαν να κλιμακωθούν σε νέα βία μετά τις ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν νωρίτερα φέτος.

«Είναι ένα άλλο είδος ντόμινο που κινείται προς την επανάληψη του πολέμου του Ιουνίου», προειδοποίησε ο Κοστέλο.

Οι ΗΠΑ χαιρέτισαν την απόφαση της Ε3

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες βομβάρδισαν τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο στο πλαίσιο της ισραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν, χαιρέτισαν την κίνηση των ευρωπαϊκών χωρών.

Ωστόσο, η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν διαθέσιμες για άμεση συνεργασία με το Ιράν, με στόχο την προώθηση μιας ειρηνικής και διαρκούς λύσης στο πυρηνικό ζήτημα του Ιράν», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σε σχετική ανακοίνωση.

«Η επαναφορά των κυρώσεων δεν έρχεται σε αντίθεση με την ειλικρινή προθυμία μας για διπλωματία, αλλά την ενισχύει», υποστήριξε ο ίδιος.

YouTube thumbnail

Ο Κοστέλο, πάντως, τόνισε ότι το Ιράν ήταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πριν το Ισραήλ ξεκινήσει τον 12ήμερο πόλεμο.

Μια σειρά πυρηνικών συνομιλιών μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και του Ιράν είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου.

Ωστόσο, δύο ημέρες πριν από τις προγραμματισμένες διαπραγματεύσεις, ισραηλινές βόμβες άρχισαν να πέφτουν στην Τεχεράνη, αναβάλλοντας τις συνομιλίες επ’ αόριστον.

Ο Κοστέλο δήλωσε ότι, για να επιστρέψουν στις συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη πρέπει πρώτα να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη με το Ιράν.

«Η κυρίαρχη άποψη στο Ιράν είναι ότι αυτές οι συνομιλίες ήταν ένα τέχνασμα – ότι το Ισραήλ επρόκειτο να επιτεθεί στο Ιράν με την υποστήριξη των ΗΠΑ σε κάποιο βαθμό, ανεξάρτητα από το τι έκαναν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε στο Al Jazeera.

«Έτσι, τόσο οι Ευρωπαίοι όσο και οι ΗΠΑ πρέπει να ανταποκριθούν σε αυτή την πραγματικότητα», πρόσθεσε.

Τι είναι ο Μηχανισμός «snapback»

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η τρέχουσα κρίση μπορεί να αποδοθεί στην απόφαση του Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του το 2018.

Η συμφωνία του 2015 – επίσημα γνωστή ως Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA) – υποχρέωσε το Ιράν να περιορίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα σε αντάλλαγμα για την άρση των διεθνών κυρώσεων κατά της οικονομίας του.

Ωστόσο, για να διασφαλιστεί ότι το Ιράν θα τιμωρηθεί άμεσα σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας, η συμφωνία περιλάμβανε έναν μηχανισμό «επαναφοράς» («snapback») για την επανεισαγωγή μιας σειράς κυρώσεων από τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο μηχανισμός έδινε σε κάθε υπογράφοντα τη συμφωνία – τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Ρωσία ή την Κίνα – την εξουσία να ξεκινήσει μια διαδικασία για την αναβίωση έξι ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με κυρώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επαναφορά των κυρώσεων είναι αδύνατη να απορριφθεί, καθώς δεν υπάρχει δικαίωμα βέτο, πράγμα που σημαίνει ότι η Ρωσία και η Κίνα, σύμμαχοι του Ιράν, δεν μπορούν να εμποδίσουν την επιβολή των κυρώσεων.

Το 2020, οι ΗΠΑ προσπάθησαν να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα επαναφοράς του JCPOA, αλλά η προσπάθεια απέτυχε επειδή η Ουάσινγκτον δεν ήταν πλέον συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας.

Από την αποχώρηση των ΗΠΑ το 2018, το Ιράν έχει σταδιακά επεκτείνει το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά οι ιρανικές αρχές επιμένουν ότι η χώρα δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Πότε αναμένεται να επιβληθούν οι κυρώσεις κατά του Ιράν

Η απόφαση της Πέμπτης για την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν φαίνεται να έχει προγραμματιστεί ώστε να συμπέσει με τη λήξη της ρήτρας επαναφοράς τον Οκτώβριο, η οποία σηματοδοτεί τα 10 χρόνια από την έναρξη ισχύος της πυρηνικής συμφωνίας.

Οι ειδικοί λένε ότι οι κυβερνήσεις στο Παρίσι, το Λονδίνο και το Βερολίνο ουσιαστικά επικαλούνται μια διάταξη από μια συμφωνία που έχει εγκαταλειφθεί εδώ και καιρό για να εξασφαλίσουν κυρώσεις του ΟΗΕ κατά του Ιράν.

Η Σίνα Τούσι, επικεφαλής ερευνήτρια στο Κέντρο Διεθνούς Πολιτικής, δήλωσε ότι η ρήτρα επαναφοράς συμπεριλήφθηκε στη συμφωνία JCPOA για να διασφαλιστεί ότι όλες οι πλευρές θα την τηρήσουν, αλλά οι ευρωπαϊκές δυνάμεις τη χρησιμοποιούν για να ασκήσουν περαιτέρω πίεση στο Ιράν.

«Η συνολική προσέγγιση των ΗΠΑ και της Ευρώπης απέναντι στο Ιράν είναι απλώς η ωμή βία – σαν να λέμε η ισχύς είναι το δίκιο», δήλωσε η Τούσι στο Al Jazeera.

«Οτιδήποτε αφορά νομικές επαφές, την ιστορία και διεθνείς κανόνες δεν έχει σημασία. Θέλουν απλώς να χρησιμοποιήσουν αυτό το μέσο για να επιβάλουν μονομερώς εκ νέου κυρώσεις στο Ιράν», είπε η ίδια.

Τι θέλουν οι Ευρωπαίοι – Οι τρεις προϋποθέσεις για να αναβληθεί η επιβολή των κυρώσεων

Ωστόσο, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία έχουν θέσει τρεις προϋποθέσεις για την αναβολή των κυρώσεων κατά έξι μήνες.

Οι απαιτήσεις είναι να ξαναρχίσει το Ιράν τις άμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, να αποκαταστήσει την πλήρη συνεργασία με τον πυρηνικό οργανισμό εποπτείας του ΟΗΕ και να αποκαλύψει τη νέα τοποθεσία του εμπλουτισμένου ουρανίου μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Σύμφωνα με ορισμένα αμερικάνικα δημοσιεύματα, τα αποθέματα ουρανίου είναι θαμμένα κάτω από τις πλέον κατεστραμμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις, αλλά το Ιράν ενδέχεται να έχει μετακινήσει το υλικό πριν από τον βομβαρδισμό των πυρηνικών του εγκαταστάσεων από τις ΗΠΑ.

Οι αναλυτές λένε ότι αν και οι ευρωπαϊκοί όροι μπορεί να φαίνονται λογικοί εκ πρώτης όψεως, είναι δύσκολο για την ιρανική ηγεσία να τους αποδεχτεί.

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις θέλουν η Τεχεράνη να δεσμευτεί εκ νέου στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, χωρίς εγγυήσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι δεν θα επιτεθούν ξανά.

Η Τεχεράνη είχε επίσης αναστείλει την πλήρη συνεργασία της με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) του ΟΗΕ, αφού ο Οργανισμός αυτός δεν καταδίκασε τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, οι οποίες, όπως δήλωσε, παραβίαζαν το διεθνές δίκαιο.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Ιράν επέτρεψε σε ορισμένους επιθεωρητές της ΔΟΑΕ να επιστρέψουν στη χώρα, αλλά ο οργανισμός του ΟΗΕ δεν έχει ακόμη αποκτήσει πρόσβαση ή εκτιμήσει τις ζημιές στις ιρανικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού.

Όσον αφορά το ουράνιο, το Ιράν φοβάται ότι η αποκάλυψη της θέσης των αποθεμάτων του θα οδηγήσει το Ισραήλ ή τις ΗΠΑ να τα βομβαρδίσουν.

Το Ιράν διέκοψε τη συνεργασία του με τον ΔΟΑΕ λόγω της στάσης του κατά τον δωδεκαήμερο πόλεμο που εξαπέλυσε το Ισραήλ.

Οι επιπτώσεις

Οι τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις υποστήριξαν ότι οι απαιτήσεις τους είναι απαραίτητες, διότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αποτελεί «σαφή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

Η Τεχεράνη απορρίπτει αυτό το επιχείρημα, υποστηρίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις παραβίασαν πρώτες τη συμφωνία του 2015, αποδεχόμενες την απόφαση των ΗΠΑ το 2018 να επαναφέρουν δευτερεύουσες κυρώσεις στην οικονομία του Ιράν.

Οι περισσότερες χώρες και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο εφαρμόζουν τις αμερικανικές κυρώσεις από φόβο μήπως υποστούν οι ίδιες κυρώσεις.

Η ιρανική οικονομία ήδη ταλανίζεται από τις βαριές αμερικανικές κυρώσεις με παγκόσμιες επιπτώσεις.

Ωστόσο, οι κυρώσεις του ΟΗΕ – που περιλαμβάνουν εμπάργκο όπλων – θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μονομερείς κυρώσεις από άλλες χώρες.

Μπορεί επίσης να υπονομεύσουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη στην ιρανική οικονομία. Ήδη, το ιρανικό ριάλ σημείωσε απότομη πτώση μετά την ανακοίνωση της Πέμπτης.

«Υπάρχει μεγαλύτερη υποτίμηση του νομίσματος λόγω του ‘snapback’. Είναι ένα ακόμη ψυχολογικό σοκ για την οικονομία», δήλωσε η Τούσι.

To Al Jazeera σχολιάζει ότι αν και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις είχαν εναντιωθεί στην έξοδο των ΗΠΑ από τη συμφωνία JCPOA το 2018, μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο έχουν κρατήσει πιο σκληρή γραμμή κατά της Τεχεράνης.

Τον Ιούνιο, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις όχι μόνο δεν καταδίκασαν τον απρόκλητο πόλεμο του Ισραήλ κατά του Ιράν, αλλά φάνηκαν να τον υποστηρίζουν.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έφτασε μάλιστα στο σημείο να υπονοήσει ότι η Γερμανία και η Δύση επωφελούνται από την επίθεση.

«Αυτό είναι βρώμικη δουλειά που κάνει το Ισραήλ για όλους μας», είπε.

«Υποκρισία και αντιφάσεις»

Προς το παρόν, η ένταση κλιμακώνεται.

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να απαιτούν από το Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ η Τεχεράνη επιμένει να διατηρήσει την εμπλουτισμό ουρανίου στο εσωτερικό της χώρας.

Η Τούσι είπε ότι υπάρχει μια ειρωνεία σε όλη αυτή την υπόθεση: οι τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις επικαλούνται μια διάταξη της JCPOA που παραχωρεί στο Ιράν το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου, αλλά τη χρησιμοποιούν για να ευθυγραμμιστούν με το αίτημα των ΗΠΑ να σταματήσει ο εμπλουτισμός.

«Η υποκρισία και οι αντιφάσεις σε όλο αυτό είναι απλά τεράστιες», τόνισε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Unicredit – Alpha Bank: Το deal που αλλάζει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα

Unicredit – Alpha Bank: Το deal που αλλάζει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πίεση: 4 τροφές για να την διατηρήσετε σε υγιή επίπεδα

Πίεση: 4 τροφές για να την διατηρήσετε σε υγιή επίπεδα

Business
Πέτρος Τζαννετάκης: Τα οφέλη για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil από το deal στην ηλεκτρική ενέργεια

Πέτρος Τζαννετάκης: Τα οφέλη για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil από το deal στην ηλεκτρική ενέργεια

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Υεμένη: Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός σε ισραηλινή επίθεση – Δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι Χούθι
Τι λέει το Ισραήλ 29.08.25

Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός της Υεμένης σε ισραηλινή επίθεση - Δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι Χούθι

Οι Χούθι δεν έχουν αναφερθεί στα θύματα από τη συγκεκριμένη επίθεση του Ισραήλ στη Σαναά, πρωτεύουσα της Υεμένης - Οι IDF λένε ότι έπληξαν «στρατιωτικό στόχο»

Σύνταξη
Σι και Πούτιν δίπλα-δίπλα: Η στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου θα είναι διαφορετική από τις άλλες
Μήνυμα 29.08.25

Σι και Πούτιν δίπλα-δίπλα: Η στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου θα είναι διαφορετική από τις άλλες

Η τέταρτη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Κίνας επί ηγεσίας Σι θα συνδυάσει τα πιο προηγμένα όπλα, πολλούς επισκέπτες και παρελθόν, στέλνοντας μηνύματα "εκεί που πρέπει".

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βενεζουέλα: Πρωτοφανής εχθρότητα η αποστολή αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων – Επιστολή στον ΟΗΕ
Απειλή για τη σταθερότητα 29.08.25

Πρωτοφανής εχθρότητα η αποστολή αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων - Επιστολή της Βενεζουέλας στον ΟΗΕ

Η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι υπονομεύουν την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια - «Γελοίο να λες ότι θα πολεμήσεις τη διάδοση ναρκωτικών με πυρηνικά υποβρύχια»

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ένας 8χρονος και μία 10χρονη τα θύματα του μακελειού – «Πάρτε μέτρα κατά της ένοπλης βίας»
Τραγωδία 29.08.25

Ένας 8χρονος και μία 10χρονη τα θύματα του μακελειού στη Μινεάπολη - «Πάρτε μέτρα κατά της ένοπλης βίας» λένε οι γονείς

Το μακελειό σε εκκλησία σχολείου στη Μινεάπολη συγκλονίζει τις ΗΠΑ που βρίσκονται ξανά ενώπιον ενός εγκλήματος με μαζικούς πυροβολισμούς - Τα μηνύματα των οικογενειών των παιδιών που σκοτώθηκαν

Σύνταξη
Εγιάλ Ζαμίρ – Ο σκληροπυρηνικός επιτελάρχης του Ισραήλ απέναντι στον Νετανιάχου
Μετωπική σύγκρουση 29.08.25

Εγιάλ Ζαμίρ – Ο σκληροπυρηνικός επιτελάρχης του Ισραήλ απέναντι στον Νετανιάχου

Εν μέσω του αιματηρού πολέμου στη Γάζα, ο νυν αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ είναι ο τελευταίος σε μια μακρά σειρά στρατηγών που συγκρούονται με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τι είναι το GBS, η σπάνια παραλυτική ασθένεια που πλήττει τη Γάζα εν μέσω του ισραηλινού αποκλεισμού
Κόσμος 29.08.25

Τι είναι το GBS, η σπάνια παραλυτική ασθένεια που πλήττει τη Γάζα εν μέσω του ισραηλινού αποκλεισμού

Η Γάζα έχει πρόσφατα δει μια έξαρση του συνδρόμου Γκιλαίν-Μπαρέ, το οποίο μπορεί να προκαλέσει πλήρη παράλυση του σώματος σε ακραίες περιπτώσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σε ποιες χώρες της ΕΕ κυριαρχεί η πολύωρη εργασία – Η Ελλάδα στην κορυφή της «μαύρης» λίστας
Κόσμος 29.08.25

Σε ποιες χώρες της ΕΕ κυριαρχεί η πολύωρη εργασία – Η Ελλάδα στην κορυφή της «μαύρης» λίστας

Το ποσοστό των ατόμων που εργάζονται 49 ώρες ή περισσότερες κάθε εβδομάδα έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, οι αριθμοί μέσα την ΕΕ κρύβουν εντυπωσιακές διαφορές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ουκρανία: Θα επιλέξει το ΝΑΤΟ τον πόλεμο για την «επίλυση» της κρίσης;
Κρίσιμες εξελίξεις 29.08.25

Θα επιλέξει το ΝΑΤΟ τον πόλεμο για την «επίλυση» της ουκρανικής κρίσης;

Οι εξελίξεις δείχνουν ξεκάθαρα πως οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, τουλάχιστον προς το παρόν, είναι νεκρές και ότι το ΝΑΤΟ θέλει να «κερδίσει» τον πόλεμό του εναντίον της Ρωσίας.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σάλος για τη σύλληψη 2 πυροσβεστών που έσβηναν δασική πυρκαγιά για λόγους… μετανάστευσης
Χαμός στις ΗΠΑ 29.08.25

Συνέλαβαν πυροσβέστες που έσβηναν δασική πυρκαγιά με τον... αντιμεταναστευτικό

Εντονες αντιδράσεις προκαλεί η σύλληψη δυο πυροσβεστών, που συμμετείχαν σε κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς, από μέλη ομοσπονδιακής αστυνομικής υπηρεσίας συναρμόδιας για ζητήματα μετανάστευσης στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Κένυα: Χιλιάδες νοτιοσουδανοί φεύγουν από τεράστιο καταυλισμό διότι δεν έχουν να φάνε
Ελλειψη πόρων 29.08.25

Δεν έχουν να φάνε και φεύγουν κατά χιλιάδες από τεράστιο καταυλισμό στην Κένυα

Οι ανθρωπιστικοί οργανισμοί δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες στον δεύτερο μεγαλύτερο καταυλισμό της Κένυας, με αποτέλεσμα πάνω από 6.000 νοτιοσουδανοί πρόσφυγες να τον εγκαταλείπουν.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Απειλή απόβασης στρατευμάτων των ΗΠΑ» και επιχείρηση «αλλαγής καθεστώτος», καταγγέλλει ο Μαδούρο
Νικολάς Μαδούρο 29.08.25

«Απειλή απόβασης των ΗΠΑ» στη Βενεζουέλα

Ο Νικολάς Μαδούρο καταγγέλλει «απειλή απόβασης στρατευμάτων των ΗΠΑ» και επιχείρηση «αλλαγής καθεστώτος», προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να μπορέσουν να μπουν στη Βενεζουέλα».

Σύνταξη
Λίβανος: 2 στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε έκρηξη ισραηλινού drone
Και 2 τραυματίες 29.08.25

Εκρηξη ισραηλινού drone σκοτώνει 2 στρατιωτικούς στον Λίβανο

Στρατιωτικοί επιθεωρούσαν ισραηλινό drone μετά την πτώση του στην περιοχή της Νακούρα, στον νότιο Λίβανο, όταν εκείνο εξερράγη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ένας αξιωματικός και ένας στρατιώτης.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Γκουτέρες καλεί το Ισραήλ να μην προχωρήσει στην κατάληψη της πόλης
«Θανάσιμη κλιμάκωση» 29.08.25

Ο Γκουτέρες καλεί το Ισραήλ να μην προχωρήσει στην κατάληψη της Γάζας

«Οι άμαχοι στη Γάζα είναι αντιμέτωποι με ακόμη μια θανάσιμη κλιμάκωση», επισημαίνει ο ΓΓ του ΟΗΕ και καλεί το Ισραήλ να μη συνεχίσει τη στρατιωτική επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης.

Σύνταξη
Μαλί: Τζιχαντιστές της Αλ Κάιντα κατέλαβαν στρατηγική τοποθεσία και επέβαλαν τους κανόνες τους
Κόσμος 29.08.25

Τζιχαντιστές της Αλ Κάιντα κατέλαβαν στρατηγική τοποθεσία στο Μαλί

Το έλεγχο στρατηγικής τοποθεσίας στο κεντρικό Μαλί πήραν τζιχαντιστές της Αλ Κάιντα και επέβαλαν του κανόνες τους στους κατοίκους: περιορισμοί στις γυναίκες, απαγόρευση μουσικής, τσιγάρων και αλκοόλ.

Σύνταξη
Ιράν: Απορρίπτει στον ΟΗΕ τις ενέργειες Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα
Επιστολή 29.08.25

Το Ιράν απορρίπτει στον ΟΗΕ τις ενέργειες του Ε3 για το πυρηνικό του πρόγραμμα

Το Ιράν καλεί, με επιστολή του στον Αντόνιο Γκουτέρες, «την ΕΕ να σταματήσει τις επιλεκτικές ερμηνείες και να διευκολύνει την πραγματική διπλωματία», στις συζητήσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υεμένη: Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός σε ισραηλινή επίθεση – Δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι Χούθι
Τι λέει το Ισραήλ 29.08.25

Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός της Υεμένης σε ισραηλινή επίθεση - Δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι Χούθι

Οι Χούθι δεν έχουν αναφερθεί στα θύματα από τη συγκεκριμένη επίθεση του Ισραήλ στη Σαναά, πρωτεύουσα της Υεμένης - Οι IDF λένε ότι έπληξαν «στρατιωτικό στόχο»

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια
Απάντηση 29.08.25

Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισημαίνει, απαντώντας στον Χακάν Φιντάν ότι «οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις»

Σύνταξη
Χρήστος Λεοντής: «Είπα στον Σταμάτη, «κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι σου κατεβάσει η κούτρα!»
«Αριστοφάνεια» στο Ηρώδειο 29.08.25

Ο Χρήστος Λεοντής μας μιλά για τα «Αριστοφάνεια» στο Ηρώδειο και τη συνέργασία του με τον Σταμάτη Κραουνάκη

Ο επί σκηνής παρουσιαζόμενος Αριστοφάνης, σχολιάζει την επικαιρότητα της εποχής του, που ενδεχομένως μπορεί να σας θυμίζει κάτι από το σήμερα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ανάβυσσος: Διέρρηξαν σπίτι και έφυγαν με λεία 230.000 ευρώ σε χρήματα και τιμαλφή
Ήξεραν πού χτυπούσαν 29.08.25

Διέρρηξαν σπίτι στην Ανάβυσσο και έφυγαν με λεία 230.000 ευρώ - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό τους

Οι δράστες πήραν από το χρηματοκιβώτιο λεφτά και κοσμήματα, αλλά και άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας που υπήρχαν στο σπίτι στην Ανάβυσσο

Σύνταξη
Φιντάν κατά Ελλάδας: Χρησιμοποιούν την Τουρκία σαν πολιτική ασπιρίνη – Να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα
Ελληνοτουρκικά 29.08.25

Φιντάν κατά Ελλάδας: Χρησιμοποιούν την Τουρκία σαν πολιτική ασπιρίνη – Να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα

«Τους συμβουλεύω να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα. Αυτός ο φόβος δεν τους ωφελεί. Τους οδηγεί σε πανικό», τόνισε, προκλητικά, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν

Σύνταξη
«Θα μισούσε την ταινία για τη ζωή του»: Το κρυφό παιδί του Φρέντι Μέρκιουρι τα βάζει με το φιλμ Bohemian Rhapsody
Ψέματα 29.08.25

«Θα μισούσε την ταινία για τη ζωή του»: Το κρυφό παιδί του Φρέντι Μέρκιουρι τα βάζει με το φιλμ Bohemian Rhapsody

«Η ταινία είναι γεμάτη ανακρίβιες» δήλωσε η Β., η γυναίκα που πριν τέσσερις μήνες είπε ότι είναι η κόρη του leader των Queen Φρέντι Μέρκιουρι - έστω κι αν πολλοί δεν την πιστεύουν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σι και Πούτιν δίπλα-δίπλα: Η στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου θα είναι διαφορετική από τις άλλες
Μήνυμα 29.08.25

Σι και Πούτιν δίπλα-δίπλα: Η στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου θα είναι διαφορετική από τις άλλες

Η τέταρτη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Κίνας επί ηγεσίας Σι θα συνδυάσει τα πιο προηγμένα όπλα, πολλούς επισκέπτες και παρελθόν, στέλνοντας μηνύματα "εκεί που πρέπει".

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βενεζουέλα: Πρωτοφανής εχθρότητα η αποστολή αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων – Επιστολή στον ΟΗΕ
Απειλή για τη σταθερότητα 29.08.25

Πρωτοφανής εχθρότητα η αποστολή αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων - Επιστολή της Βενεζουέλας στον ΟΗΕ

Η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι υπονομεύουν την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια - «Γελοίο να λες ότι θα πολεμήσεις τη διάδοση ναρκωτικών με πυρηνικά υποβρύχια»

Σύνταξη
Eurostat: Η διατροφική ανασφάλεια πλήττει το 35% των φτωχών νοικοκυριών στην Ελλάδα
Eurostat 29.08.25

Η διατροφική ανασφάλεια πλήττει το 35% των φτωχών νοικοκυριών στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τη Εurostat πάνω από ένα στα τρία φτωχά νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν μπορεί να πληρώσει για να έχει μέρα παρά μέρα ένα γεύμα με κρέας, ψάρι ή λαχανικά ισοδύναμης θρεπτικής αξίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μινεάπολη: Ένας 8χρονος και μία 10χρονη τα θύματα του μακελειού – «Πάρτε μέτρα κατά της ένοπλης βίας»
Τραγωδία 29.08.25

Ένας 8χρονος και μία 10χρονη τα θύματα του μακελειού στη Μινεάπολη - «Πάρτε μέτρα κατά της ένοπλης βίας» λένε οι γονείς

Το μακελειό σε εκκλησία σχολείου στη Μινεάπολη συγκλονίζει τις ΗΠΑ που βρίσκονται ξανά ενώπιον ενός εγκλήματος με μαζικούς πυροβολισμούς - Τα μηνύματα των οικογενειών των παιδιών που σκοτώθηκαν

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Απόρρητο