newspaper
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
28.08.2025 | 19:09
Πυρκαγιά στην Κομοτηνή - Ήχησε το 112
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία ενεργοποιούν την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν
Κόσμος 28 Αυγούστου 2025 | 18:48

Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία ενεργοποιούν την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν

Η κίνηση των τριών ευρωπαϊκών δυνάμεων δίνει στο Ιράν 30 ημέρες για να βελτιώσει την πρόσβαση για επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεών του

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σε ποια χώρα πλένονται περισσότερο;

Σε ποια χώρα πλένονται περισσότερο;

Spotlight

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία έχουν επίσημα ενημερώσει τον ΟΗΕ ότι έχουν ενεργοποιήσει την επαναφορά των εκτεταμένων κυρώσεων κατά του Ιράν, δίνοντας στο Τεχεράνη 30 ημέρες για να κάνει παραχωρήσεις σχετικά με την πρόσβαση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει βαθύτερη παγκόσμια οικονομική απομόνωση.

Σύμφωνα με τον Guardian, Βρετανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η απόφαση δεν ελήφθη ελαφρά τη καρδία και ότι έγιναν εντατικές διπλωματικές προσπάθειες για να αποφευχθεί αυτό το βήμα.

Μία τελευταία ελπίδα για διπλωματική λύση

Οι αξιωματούχοι τόνισαν ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο για μια τελευταία διπλωματική προσπάθεια πριν από την έναρξη ισχύος των κυρώσεων σε 30 ημέρες.

Η ετήσια γενική συνέλευση υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο αναμένεται να είναι θέατρο εντατικών διπλωματικών προσπαθειών για τον τρόπο αντιμετώπισης του Ιράν.

Πρόσθεσαν ότι το Ιράν δεν συμμορφώνεται σε σημαντικό βαθμό με τους όρους της πυρηνικής συμφωνίας του 2015 από το 2019, λέγοντας ότι η Τεχεράνη είχε πολλές ευκαιρίες να συμμορφωθεί, αλλά είτε δεν ήταν διατεθειμένη είτε δεν ήταν πολιτικά σε θέση να δράσει.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) αποχώρησε από το Ιράν μετά την βομβιστική επίθεση του Ισραήλ σε βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να επαναδιαπραγματευτεί την επιστροφή του για να αξιολογήσει την κατάσταση των εγκαταστάσεων αυτών.

Το Ιράν από μεριάς του επέτρεψε στους επιθεωρητές του ΔΟΑΕ να επισκεφθούν την εγκατάσταση του Μπουσέρ, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί ανεφοδιασμός καυσίμων.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Λάμι, ενημέρωσε τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκί, για την πρωτοβουλία των τριών ευρωπαϊκών χωρών σε τηλεφωνική συνομιλία την Πέμπτη το πρωί και οι Βρετανοί αξιωματούχοι αναμένουν έντονη αντίδραση από το Ιράν.

Οι κυρώσεις του OHE

Η επίδραση της επαναφοράς θα μετατρέψει πολλές από τις υφιστάμενες, κυρίως αμερικανικές και ευρωπαϊκές, κυρώσεις σε κυρώσεις επιπέδου ΟΗΕ οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται από τη Ρωσία και την Κίνα.

Ορισμένες κυρώσεις κατά της ιρανικής βιομηχανίας όπλων που δεν ισχύουν επί του παρόντος θα επανέλθουν.

Επιπλέον, οι ΗΠΑ, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα έχουν στο μέλλον δικαίωμα βέτο επί της άρσης των κυρώσεων του ΟΗΕ, μια εξουσία που δεν έχουν επί του παρόντος.

Οι τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις ήταν υποχρεωμένες να δράσουν άμεσα, πριν από τη λήξη της πυρηνικής συμφωνίας στις 15 Οκτωβρίου και την κατάργηση της εξουσίας τους να επαναφέρουν τις κυρώσεις.

Πώς έφτασαν σε αυτή την κίνηση

Για να δικαιολογήσουν την απόφαση, αξιωματούχοι του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσαν ότι η πυρηνική συμφωνία του 2015 επέτρεπε στο Ιράν να αποθηκεύει μόνο 300 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου έως 3,67%.

Αντ’ αυτού, τα αποθέματα ήταν 45 φορές μεγαλύτερα από αυτό το όριο, με μεγάλο μέρος του ουρανίου να υπερβαίνει τα επίπεδα καθαρότητας που ορίζονται στη συμφωνία του 2015.

Το Ιράν είχε επίσης αποθέματα 400 κιλών μη καταγεγραμμένου υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν:

«Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να καταλήξουμε σε συμφωνία, αλλά απλά δεν υπήρξε επαρκής ανταπόκριση από την πλευρά του Ιράν, παρά τις οκτώ γύρους συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν φέτος».


«Η πιο βασική νομική απαίτηση, ώστε η επιθεώρηση πυρηνικών της ΕΕΝ να έχει πρόσβαση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, δεν έχει εκπληρωθεί. Με λίγα λόγια, ο χρόνος μας έχει τελειώσει. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν να βγει από την ατζέντα ή να αρθεί μόνιμα η επιβολή κυρώσεων, ενώ το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν κλιμακώνεται και η πρόσβαση της ΔΟΑΕ απαγορεύεται, σε σαφή παραβίαση των υποχρεώσεών του βάσει της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων».

Επέμειναν ότι το μέτρο επαναφοράς ήταν νόμιμο και αναλογικό και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμενε προσηλωμένο σε μια διπλωματική λύση.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Ιράν είχε σταματήσει να εφαρμόζει το πρόσθετο πρωτόκολλο, το οποίο επέτρεπε ενισχυμένες επιθεωρήσεις των πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ποια θα είναι η στάση του Ιράν

Οι προβλέψεις για την αντίδραση του Ιράν ποικίλλουν, από την πλήρη αποχώρηση του Ιράν από τη συνθήκη μη διάδοσης πυρηνικών όπλων στην πιο ακραία περίπτωση, έως την ενίσχυση της αντίθεσής του στην επιστροφή της ΔΟΑΕ.

Αν και το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν δεν βρίσκεται επί του παρόντος στην κορυφή της ατζέντας του Λευκού Οίκου, οι Ιρανοί φοβούνται ότι είναι πιθανό να προσελκύσει εκ νέουτην προσοχή του Ισραήλ και του Ντόναλντ Τραμπ, αυξάνοντας την πιθανότητα περαιτέρω επιθέσεων παρόμοιων με αυτές που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο.

Το ίδιο το Ιράν είναι βαθιά διχασμένο μεταξύ εκείνων που θέλουν να αποδεχθούν τις απαιτήσεις των ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων και εκείνων που δεν φοβούνται περαιτέρω αντιπαραθέσεις.

Η ιρανική ηγεσία, που αιφνιδιάστηκε από τις ισραηλινές επιθέσεις τον Ιούνιο, έχει αναδιοργανώσει την ηγεσία της άμυνας και της ασφάλειας, και είναι πιθανό να μην έχει προλάβει να επιτύχει εσωτερική συναίνεση.

Το ιρανικό κοινοβούλιο, που κυριαρχείται από συντηρητικούς, έχει θέσει αυστηρούς όρους για την επιστροφή της ΔΟΑΕ, αλλά αυτοί μπορούν να παρακαμφθούν από το εθνικό συμβούλιο ασφάλειας του Ιράν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
UniCredit: Στο 26% η συμμετοχή στην Alpha Bank

UniCredit: Στο 26% η συμμετοχή στην Alpha Bank

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σε ποια χώρα πλένονται περισσότερο;

Σε ποια χώρα πλένονται περισσότερο;

Business
ION Group: Μπαίνει με 2% στη Lamda Development – Επένδυση 1,5 δισ. στο Ελληνικό

ION Group: Μπαίνει με 2% στη Lamda Development – Επένδυση 1,5 δισ. στο Ελληνικό

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί
Κόσμος 28.08.25

Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι προσπάθειες ανάσυρσης της σορού του Τούρκου επιχειρηματία που παραμένει στον βυθό της θάλασσας για 23η ημέρα.

Σύνταξη
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Όλοι πλην ΗΠΑ καταγγέλλουν τον λιμό στη Γάζα ως «ανθρωπογενή κρίση»
Τρεις εκκλήσεις 28.08.25

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Όλοι πλην ΗΠΑ καταγγέλλουν τον λιμό στη Γάζα ως «ανθρωπογενή κρίση»

«Η χρήση της λιμοκτονίας ως όπλου πολέμου απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο», αναφέρουν και καλούν σε άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα, άνοιγμα των οδών για τη βοήθεια και απελευθέρωση των ομήρων.

Σύνταξη
Η οικονομική δυσχέρεια των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ – Δεινή η θέση τους στη χώρα μας
Καιρός για συμπερίληψη 28.08.25

Η οικονομική δυσχέρεια των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ – Δεινή η θέση τους στη χώρα μας

Σχεδόν ένας στους τέσσερις ανθρώπους με αναπηρία στην ΕΕ δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Το ποσοστό των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια είναι υψηλότερο στις χώρες της Βαλτικής και στην Κροατία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ρωσία: Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι «ενδιαφέρεται» για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων παρά τα πλήγματα στο Κίεβο
Δηλώσεις Πεσκόφ 28.08.25

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι «ενδιαφέρεται» για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων παρά τα πλήγματα στο Κίεβο

Τουλάχιστον 17 οι νεκροί από τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο - Το Λονδίνο κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή αφού επλήγη κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου

Σύνταξη
ΟΗΕ: Εκατοντάδες εργαζόμενοι της Ύπατης Αρμοστείας ζητούν να χαρακτηριστεί ρητά γενοκτονία ο πόλεμος στη Γάζα
«Ρητά» 28.08.25

Εκατοντάδες εργαζόμενοι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ ζητούν να χαρακτηριστεί γενοκτονία ο πόλεμος στη Γάζα

«Η μη καταγγελία μιας εν εξελίξει γενοκτονίας υπονομεύει την αξιοπιστία του ΟΗΕ και του ίδιου του συστήματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων», σημειώνεται στην επιστολή

Σύνταξη
Υπερτουρισμός: Το φαινόμενο που απειλεί αυτό που προσελκύει τους επισκέπτες – Την αυθεντικότητα
Φαύλος κύκλος 28.08.25

Ο υπερτουρισμός απειλεί ακριβώς αυτό που προσελκύει τους επισκέπτες - Την αυθεντικότητα

Υπερτουρισμός και παγίδες - Η σταδιακή εξαφάνιση των στοιχείων που αποτελούν εξ αρχής πόλο έλξης τουριστών, μετατρέπουν τους προορισμούς σε τόπους χωρίς «χρώμα», γειτονιές και αυθεντικές παραδόσεις

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κίεβο: Αντιδράσεις για την επίθεση της Ρωσίας, χτυπήθηκαν κτίρια της ΕΕ και του Βρετανικού Συμβουλίου
Δηλώσεις καταδίκης 28.08.25

Αντιδράσεις για την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο - Χτυπήθηκαν κτίρια της ΕΕ και του Βρετανικού Συμβουλίου

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Κάγια Κάλας, Κιρ Στάρμερ, Εμανουέλ Μακρόν και άλλοι ηγέτες και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν καταδικάσει τη νέα δολοφονική επίθεση από τη Ρωσία στο Κίεβο - Τι λέει η Μόσχα

Σύνταξη
Τραμπ: Θέλει να περιορίσει τη διάρκεια των θεωρήσεων εισόδου των ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων
Νέο μέτρο 28.08.25

Ο Τραμπ θέλει να περιορίσει τη διάρκεια των θεωρήσεων εισόδου των ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων

Σύμφωνα με την πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ, οι αλλοδαποί κάτοχοι φοιτητικής βίζας δεν θα μπορούν να παραμένουν περισσότερα από τέσσερα χρόνια στο αμερικανικό έδαφος

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι οχυρωμένες πόλεις στο στόχαστρο του Πούτιν – Δεκαπέντε οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο
Δείτε χάρτη 28.08.25 Upd: 11:18

Οι οχυρωμένες πόλεις της Ουκρανίας στο στόχαστρο του Πούτιν - Δεκαπέντε οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο

«Παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουκρανία, Ρωσία - Σοβαρές ζημιές στο κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο - Ποιες πόλεις επιδιώκει να κατακτήσει ο ρωσικός στρατός, πώς έχουν οχυρωθεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός
Europa League 28.08.25

LIVE: Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός

LIVE: Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός, για τα play offs του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
ΥΠΕΞ για τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Συγκλονισμένοι από το θάνατο αθώων πολιτών
Διπλωματία 28.08.25

ΥΠΕΞ για τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Συγκλονισμένοι από το θάνατο αθώων πολιτών

Τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το ΥΠΕΞ για την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, την οποία καταδίκασε απερίφραστα, ενώ εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη του στην Ουκρανία και το λαό της

Σύνταξη
Γερουλάνος: Η κυβέρνηση μιλάει για αξιολόγηση, αλλά φοβάται να αξιολογηθεί σε αναπληρωματικές εκλογές
Βουλή 28.08.25

Γερουλάνος: Η κυβέρνηση μιλάει για αξιολόγηση, αλλά φοβάται να αξιολογηθεί σε αναπληρωματικές εκλογές

«Το σκεπτικό είναι απλοϊκό: Την αδυναμία εξυπηρέτησης του πολίτη από το κράτος, θα λύσουν οι αυστηρότερες ποινές στους δημόσιους υπάλληλους», σημείωσε ο Παύλος Γερουλάνος για το ν/σ του ΥΠΕΣ

Σύνταξη
«Πολύ σύντομα, η ανθρωπότητα θα κληθεί να λογοδοτήσει»: Ο Γιώργος Λάνθιμος φέρνει την Παλαιστίνη στο Φεστιβάλ Βενετίας
«Ζούμε σε δυστοπία» 28.08.25

«Πολύ σύντομα, η ανθρωπότητα θα κληθεί να λογοδοτήσει»: Ο Γιώργος Λάνθιμος φέρνει την Παλαιστίνη στο Φεστιβάλ Βενετίας

Την ώρα που άλλοι δημιουργοί επιλέγουν τη σιωπή ή την αισχρή διπλωματία, ο Γιώργος Λάνθιμος στέκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας στο Φεστιβάλ Βενετίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γερμανία: Καταναλωτική εμπιστοσύνη σε αρνητικό ρεκόρ – Πιέσεις σε νοικοκυριά και οικονομία
Διεθνής Οικονομία 28.08.25

Γερμανία: Καταναλωτική εμπιστοσύνη σε αρνητικό ρεκόρ – Πιέσεις σε νοικοκυριά και οικονομία

Νέα έρευνα στη Γερμανία δείχνει ότι οι καταναλωτές γίνονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για ανεργία και παρατεταμένο πληθωρισμό

Σύνταξη
Ακρίβεια: Οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και ο «καυτός» Σεπτέμβριος
Θεατής η κυβέρνηση 28.08.25

Το «καλάθι» της ακρίβειας επιμένει - Οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και ο «καυτός» Σεπτέμβριος

Έναν ακόμα γύρο ακρίβειας βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Τρίτη κατά σειρά αύξηση του πληθωρισμού και άλμα στο μέσο ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025. Μέτρα αντιστροφής του κλίματος υπόσχεται η κυβέρνηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί
Κόσμος 28.08.25

Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι προσπάθειες ανάσυρσης της σορού του Τούρκου επιχειρηματία που παραμένει στον βυθό της θάλασσας για 23η ημέρα.

Σύνταξη
Πράσινη μετάβαση: Όσο αργεί η απαλλαγή από τον άνθρακα τόσο απειλούνται οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη
Ο αληθινός κίνδυνος 28.08.25

Πράσινη μετάβαση: Όσο αργεί η απαλλαγή από τον άνθρακα τόσο απειλούνται οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη

Η πράσινη μετάβαση θεωρείται ότι θα απειλήσει μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας. Ωστόσο, η καθυστέρηση επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες στην Ευρώπη αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο από την ίδια τη μετάβαση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το Μουσείο Βαν Γκογκ απειλείται με λουκέτο, αλλά η ολλανδική κυβέρνηση απαντά «σας δώσαμε ήδη χρήματα»
«Εκτενή έρευνα» 28.08.25

Το Μουσείο Βαν Γκογκ απειλείται με λουκέτο, αλλά η ολλανδική κυβέρνηση απαντά «σας δώσαμε ήδη χρήματα»

Το Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ απειλείται με οριστικό κλείσιμο, εκτός εάν το ολλανδικό κράτος τηρήσει τη συμφωνία του 1962 με τον ανιψιό του Βίνσεντ βαν Γκογκ, παρέχοντας τα απαραίτητα κονδύλια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Όλοι πλην ΗΠΑ καταγγέλλουν τον λιμό στη Γάζα ως «ανθρωπογενή κρίση»
Τρεις εκκλήσεις 28.08.25

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Όλοι πλην ΗΠΑ καταγγέλλουν τον λιμό στη Γάζα ως «ανθρωπογενή κρίση»

«Η χρήση της λιμοκτονίας ως όπλου πολέμου απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο», αναφέρουν και καλούν σε άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα, άνοιγμα των οδών για τη βοήθεια και απελευθέρωση των ομήρων.

Σύνταξη
Τα γκολπόστ της… οργής
On Field 28.08.25

Τα γκολπόστ της… οργής

Η Γιουνάιτεντ αποκλείστηκε από την Γκρίμσπι στο Carabao Cup, μετά από δύο μεγάλα λάθη του Ονάνα, αλλά ακόμα δεν έχει πάρει τερματοφύλακα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Απόρρητο