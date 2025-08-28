Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία ενεργοποιούν την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία έχουν επίσημα ενημερώσει τον ΟΗΕ ότι έχουν ενεργοποιήσει την επαναφορά των εκτεταμένων κυρώσεων κατά του Ιράν, δίνοντας στο Τεχεράνη 30 ημέρες για να κάνει παραχωρήσεις σχετικά με την πρόσβαση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει βαθύτερη παγκόσμια οικονομική απομόνωση.

Σύμφωνα με τον Guardian, Βρετανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η απόφαση δεν ελήφθη ελαφρά τη καρδία και ότι έγιναν εντατικές διπλωματικές προσπάθειες για να αποφευχθεί αυτό το βήμα.

Μία τελευταία ελπίδα για διπλωματική λύση

Οι αξιωματούχοι τόνισαν ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο για μια τελευταία διπλωματική προσπάθεια πριν από την έναρξη ισχύος των κυρώσεων σε 30 ημέρες.

Η ετήσια γενική συνέλευση υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο αναμένεται να είναι θέατρο εντατικών διπλωματικών προσπαθειών για τον τρόπο αντιμετώπισης του Ιράν.

Πρόσθεσαν ότι το Ιράν δεν συμμορφώνεται σε σημαντικό βαθμό με τους όρους της πυρηνικής συμφωνίας του 2015 από το 2019, λέγοντας ότι η Τεχεράνη είχε πολλές ευκαιρίες να συμμορφωθεί, αλλά είτε δεν ήταν διατεθειμένη είτε δεν ήταν πολιτικά σε θέση να δράσει.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) αποχώρησε από το Ιράν μετά την βομβιστική επίθεση του Ισραήλ σε βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να επαναδιαπραγματευτεί την επιστροφή του για να αξιολογήσει την κατάσταση των εγκαταστάσεων αυτών.

Το Ιράν από μεριάς του επέτρεψε στους επιθεωρητές του ΔΟΑΕ να επισκεφθούν την εγκατάσταση του Μπουσέρ, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί ανεφοδιασμός καυσίμων.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Λάμι, ενημέρωσε τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκί, για την πρωτοβουλία των τριών ευρωπαϊκών χωρών σε τηλεφωνική συνομιλία την Πέμπτη το πρωί και οι Βρετανοί αξιωματούχοι αναμένουν έντονη αντίδραση από το Ιράν.

BREAKING: 🇮🇷🇺🇳☢ Iran’s Parliament Speaker, Mohammad Baqer Qalibaf, officially announces that Iran suspends all cooperation with the International Atomic Energy Agency (IAEA) No more inspections. pic.twitter.com/uuK20KdH98 — Megatron (@Megatron_ron) June 23, 2025

Οι κυρώσεις του OHE

Η επίδραση της επαναφοράς θα μετατρέψει πολλές από τις υφιστάμενες, κυρίως αμερικανικές και ευρωπαϊκές, κυρώσεις σε κυρώσεις επιπέδου ΟΗΕ οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται από τη Ρωσία και την Κίνα.

Ορισμένες κυρώσεις κατά της ιρανικής βιομηχανίας όπλων που δεν ισχύουν επί του παρόντος θα επανέλθουν.

Επιπλέον, οι ΗΠΑ, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα έχουν στο μέλλον δικαίωμα βέτο επί της άρσης των κυρώσεων του ΟΗΕ, μια εξουσία που δεν έχουν επί του παρόντος.

Οι τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις ήταν υποχρεωμένες να δράσουν άμεσα, πριν από τη λήξη της πυρηνικής συμφωνίας στις 15 Οκτωβρίου και την κατάργηση της εξουσίας τους να επαναφέρουν τις κυρώσεις.

Πώς έφτασαν σε αυτή την κίνηση

Για να δικαιολογήσουν την απόφαση, αξιωματούχοι του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσαν ότι η πυρηνική συμφωνία του 2015 επέτρεπε στο Ιράν να αποθηκεύει μόνο 300 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου έως 3,67%.

Αντ’ αυτού, τα αποθέματα ήταν 45 φορές μεγαλύτερα από αυτό το όριο, με μεγάλο μέρος του ουρανίου να υπερβαίνει τα επίπεδα καθαρότητας που ορίζονται στη συμφωνία του 2015.

Το Ιράν είχε επίσης αποθέματα 400 κιλών μη καταγεγραμμένου υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν:

«Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να καταλήξουμε σε συμφωνία, αλλά απλά δεν υπήρξε επαρκής ανταπόκριση από την πλευρά του Ιράν, παρά τις οκτώ γύρους συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν φέτος».

«The United States appreciates the leadership of our E3 allies in this effort. Over the coming weeks, we will work w/them & other Members of the UN Security Council to successfully complete the snapback of international sanctions & restrictions on Iran.» https://t.co/U3QLXgXU8d — Joe Dougherty (@joedoc2112) August 28, 2025



«Η πιο βασική νομική απαίτηση, ώστε η επιθεώρηση πυρηνικών της ΕΕΝ να έχει πρόσβαση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, δεν έχει εκπληρωθεί. Με λίγα λόγια, ο χρόνος μας έχει τελειώσει. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν να βγει από την ατζέντα ή να αρθεί μόνιμα η επιβολή κυρώσεων, ενώ το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν κλιμακώνεται και η πρόσβαση της ΔΟΑΕ απαγορεύεται, σε σαφή παραβίαση των υποχρεώσεών του βάσει της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων».

Επέμειναν ότι το μέτρο επαναφοράς ήταν νόμιμο και αναλογικό και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμενε προσηλωμένο σε μια διπλωματική λύση.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Ιράν είχε σταματήσει να εφαρμόζει το πρόσθετο πρωτόκολλο, το οποίο επέτρεπε ενισχυμένες επιθεωρήσεις των πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Iran has been under sanctions for 40 years.

Don’t scare us with sanctions and the trigger mechanism. pic.twitter.com/zz2sfGbqvy — Hosniye🇮🇷 (@Itshosniye) August 28, 2025

Ποια θα είναι η στάση του Ιράν

Οι προβλέψεις για την αντίδραση του Ιράν ποικίλλουν, από την πλήρη αποχώρηση του Ιράν από τη συνθήκη μη διάδοσης πυρηνικών όπλων στην πιο ακραία περίπτωση, έως την ενίσχυση της αντίθεσής του στην επιστροφή της ΔΟΑΕ.

Αν και το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν δεν βρίσκεται επί του παρόντος στην κορυφή της ατζέντας του Λευκού Οίκου, οι Ιρανοί φοβούνται ότι είναι πιθανό να προσελκύσει εκ νέουτην προσοχή του Ισραήλ και του Ντόναλντ Τραμπ, αυξάνοντας την πιθανότητα περαιτέρω επιθέσεων παρόμοιων με αυτές που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο.

Το ίδιο το Ιράν είναι βαθιά διχασμένο μεταξύ εκείνων που θέλουν να αποδεχθούν τις απαιτήσεις των ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων και εκείνων που δεν φοβούνται περαιτέρω αντιπαραθέσεις.

Η ιρανική ηγεσία, που αιφνιδιάστηκε από τις ισραηλινές επιθέσεις τον Ιούνιο, έχει αναδιοργανώσει την ηγεσία της άμυνας και της ασφάλειας, και είναι πιθανό να μην έχει προλάβει να επιτύχει εσωτερική συναίνεση.

Το ιρανικό κοινοβούλιο, που κυριαρχείται από συντηρητικούς, έχει θέσει αυστηρούς όρους για την επιστροφή της ΔΟΑΕ, αλλά αυτοί μπορούν να παρακαμφθούν από το εθνικό συμβούλιο ασφάλειας του Ιράν.