Επιθεωρητές της υπηρεσίας του ΟΗΕ για την επιτήρηση των πυρηνικών (IAEA, Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας – ΔΟΑΕ) εισήλθαν στο Ιράν με τη συγκατάθεση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το κοινοβουλευτικό πρακτορείο ειδήσεων ICANA, μετά την ανακοίνωση του επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι για επιστροφή στο Ιράν των επιθεωρητών της υπηρεσίας του.

Συνομιλίες σε εξέλιξη ανάμεσα σε Ιράν και ΔΟΑΕ

«Δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία για το νέο πλαίσιο συνεργασίας με τον ΔΟΑΕ και συνομιλίες είναι σε εξέλιξη», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί, προσθέτοντας πως «η αλλαγή καυσίμου του πυρηνικού αντιδραστήρα της Μπουσέιρ πρέπει να γίνει υπό την επίβλεψη επιθεωρητών του διεθνούς οργανισμού».

Το Ιράν ανέστειλε με νόμο τον Ιούλιο τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ, μετά τα ισραηλινά, και στη συνέχεια τα αμερικανικά, πλήγματα τον Ιούνιο εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεών του.

Ωστόσο, στα τέλη του ίδιου μήνα, συγκεκριμένα στις 25 Ιουλίου, ο Ραφαέλ Γκρόσι είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το Ιράν ήταν έτοιμο να ξεκινήσει και πάλι συζητήσεις τεχνικού επιπέδου για το πυρηνικό του πρόγραμμα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας.