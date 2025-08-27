Ιράν: Επιβεβαίωσε την είσοδο επιθεωρητών του ΔΟΑΕ για τα πυρηνικά – Δεν υπάρχει τελική συμφωνία συνεργασίας
Ευχάριστα είναι τα νέα από το Ιράν αφού «έσπασε ο πάγος» ανάμεσα σε Τεχεράνη και ΔΟΑΕ
- Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες σκόνης διέλυσαν τις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ Burning Man
- Προελαύνει στο Ντνιπροπετρόφσκ η Ρωσία, «παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις - Η παραδοχή του Κιέβου
- Φυτά για τον Άρη, λύσεις για τη Γη: πώς η έρευνα στο διάστημα αλλάζει διατροφή και ιατρική
- Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι 22χρονου που ξεσήκωσε τη γειτονιά με τη μουσική – Κατασχέθηκε το ηχοσύστημα
Επιθεωρητές της υπηρεσίας του ΟΗΕ για την επιτήρηση των πυρηνικών (IAEA, Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας – ΔΟΑΕ) εισήλθαν στο Ιράν με τη συγκατάθεση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το κοινοβουλευτικό πρακτορείο ειδήσεων ICANA, μετά την ανακοίνωση του επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι για επιστροφή στο Ιράν των επιθεωρητών της υπηρεσίας του.
Συνομιλίες σε εξέλιξη ανάμεσα σε Ιράν και ΔΟΑΕ
«Δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία για το νέο πλαίσιο συνεργασίας με τον ΔΟΑΕ και συνομιλίες είναι σε εξέλιξη», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί, προσθέτοντας πως «η αλλαγή καυσίμου του πυρηνικού αντιδραστήρα της Μπουσέιρ πρέπει να γίνει υπό την επίβλεψη επιθεωρητών του διεθνούς οργανισμού».
Δείτε σχετική ανάρτηση:
Inspectors from the UN #nuclear watchdog IAEA entered Iran with the consent of #Iran’s Supreme National Security Council, Iran’s foreign minister says in comments carried by the parliament news agency ICANA.https://t.co/JJLeuMbUYH pic.twitter.com/HrpkdlimmH
— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 27, 2025
Το Ιράν ανέστειλε με νόμο τον Ιούλιο τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ, μετά τα ισραηλινά, και στη συνέχεια τα αμερικανικά, πλήγματα τον Ιούνιο εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεών του.
Ωστόσο, στα τέλη του ίδιου μήνα, συγκεκριμένα στις 25 Ιουλίου, ο Ραφαέλ Γκρόσι είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το Ιράν ήταν έτοιμο να ξεκινήσει και πάλι συζητήσεις τεχνικού επιπέδου για το πυρηνικό του πρόγραμμα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας.
- Πυροβολισμοί σε εκκλησία στη Μινεσότα – Φόβοι για πολλά θύματα
- Πέθανε το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ Κωνσταντίνος Πυλαρινός – «Προσέφερε ανιδιοτελώς στον τόπο», λέει ο Μητσοτάκης
- Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι 22χρονου που ξεσήκωσε τη γειτονιά με τη μουσική – Κατασχέθηκε το ηχοσύστημα
- Συντριβή F-35 στην Αλάσκα: «Λειτουργούσε σαν να βρισκόταν στο έδαφος ενώ πετούσε»
- Γιώργος Σεφέρης: Ο δίκαιος κύκλος της ζωής
- Ολλανδία: Ένα βήμα πριν από την κατάρρευση η κυβέρνηση – Συζήτηση για πρόταση μομφής στη Βουλή
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις