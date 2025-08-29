newspaper
Ιράν: Απορρίπτει στον ΟΗΕ τις ενέργειες Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα
Κόσμος 29 Αυγούστου 2025

Ιράν: Απορρίπτει στον ΟΗΕ τις ενέργειες Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα

Το Ιράν καλεί, με επιστολή του στον Αντόνιο Γκουτέρες, «την ΕΕ να σταματήσει τις επιλεκτικές ερμηνείες και να διευκολύνει την πραγματική διπλωματία», στις συζητήσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Spotlight

Με επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας (ΣΑΗΕ) και την Υπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ Κάγια Κάλας, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγκτσί απορρίπτει τις ενέργειες των Γαλλίας, Γερμανίας, Ην. Βασιλείου (γνωστές ως σχήμα Ε3) στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τα Πυρηνικά (JCPOA), κατηγορώντας τις για χρόνια μη συμμόρφωση (στη φωτογραφία του Reuters/Ahmed Saad, επάνω, ο Αμπάς Αραγκτσί).

Ο ιρανός ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι «η Ε3 (Γερμανία – Γαλλία – Ην. Βασίλειο) στερείται κάθε νομικής βάσης να επικαλεστεί τον Μηχανισμό Επίλυσης Διαφορών ή να ενεργοποιήσει το snapback, θέση που συμμερίζονται η Ρωσία και η Κίνα».

Το Ιράν κατηγορεί την ΕΕ ότι «έχει παραβιάσει κατάφωρα τη συμφωνία, επεκτείνοντας περιοριστικά μέτρα και επαναφέροντας κυρώσεις»

Υπενθυμίζει ότι η Τεχεράνη ήταν η πρώτη που ενεργοποίησε τον μηχανισμό μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ το 2018, «σε απάντηση στη μη άρση των συνεπειών για την ομαλοποίηση των εμπορικών σχέσεων με το Ιράν».

Ο Αραγκτσί κατηγορεί την ΕΕ ότι παρουσιάζει την εφαρμογή της ως συμμόρφωση, ενώ στην πραγματικότητα «έχει παραβιάσει κατάφωρα τη συμφωνία, επεκτείνοντας περιοριστικά μέτρα και επαναφέροντας κυρώσεις».

Αναφέρεται ειδικά στην αποτυχία του μηχανισμού INSTEX, τον οποίο χαρακτηρίζει «ανεπαρκή και συμβολικό, χωρίς ουσιαστικό όγκο συναλλαγών».

Για τις συνομιλίες της Βιέννης, σημειώνει ότι δεν κατέληξαν λόγω «αδιαλλαξίας των ΗΠΑ και εμπλοκής άσχετων ζητημάτων από την Ε3/ΕΕ», και καταδικάζει τις «παράνομες ισραηλινο-αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις» και τη «συνενοχή της Ε3 μέσω εξοπλισμών και δημόσιων τοποθετήσεων».

Ασκεί επίσης κριτική στην Κάγια Κάλας, αναφέροντας ότι η δήλωσή της για «τερματισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος» αμφισβητεί την ουδετερότητα της ΕΕ ως συντονιστή.

«Δέσμευση» στη διπλωματία

Ο ιρανός ΥΠΕΞ τονίζει ότι «οποιαδήποτε απόπειρα των Ε3 να επαναφέρουν αποφάσεις του ΣΑΗΕ που καταργήθηκαν με το ψήφισμα 2231 είναι άκυρη» και ότι το εν λόγω ψήφισμα πρέπει να λήξει «σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στις 18 Οκτωβρίου 2025».

«Καλούμε την ΕΕ να σταματήσει τις επιλεκτικές ερμηνείες και να διευκολύνει την πραγματική διπλωματία για τη διατήρηση της πολυμερούς συνεργασίας» αναφέρει ο κ. Αραγκτσί.

Καταλήγει, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη «διατηρεί τη δέσμευσή της στη διπλωματία και είναι έτοιμη να επαναλάβει διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και ισορροπημένη λύση, εφόσον τα άλλα μέρη επιδείξουν σοβαρότητα».

Πηγή: ΑΠΕ

