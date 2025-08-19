Μπορεί οι συνομιλίες στον Λευκό Οίκο για το Ουκρανικό να φάνηκαν φιλικές και ενωτικές, αλλά το ιρανο-ισραηλινό μέτωπο σιγοβράζει και ο κίνδυνος να ξεσπάσει ένας νέος πόλεμος ακόμα και εντός εβδομάδων(!) να είναι όλο και πιο έντονος.

Σημειώνεται ότι σε συνέντευξή του ο αντιπρόεδρος του Ιράν Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ δήλωσε «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για μια σύγκρουση» με το Ισραήλ, δηλώνει ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, καθώς «σήμερα, δεν βρισκόμαστε καν σε μια κατάσταση κατάπαυσης του πυρός».

Λίγο νωρίτερα, ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ είχε ανακοινώσει ότι το Ιράν «προετοιμάζει σχέδια για το χειρότερο σενάριο» είχε δηλώσει νωρίτερα ο Γιαχία Ραχίμ Σαφαρί,

«Δεν υπάρχει πραγματική κατάπαυση του πυρός, είμαστε σε φάση πολέμου και (ο πόλεμος) μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή. Δεν υπάρχει κανένα πρωτόκολλο, καμία ρύθμιση, καμία συμφωνία μεταξύ ημών και των Ισραηλινών, ούτε με τους Αμερικανούς», είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Shargh.

Τρεις στόχοι του Ισραήλ

Πράγματι, σύμφωνα με τον Τρίτα Πάρσι, ειδικό σε θέματα Ιράν και αντιπρόεδρο της αμερικανικής δεξαμενής σκέψης Ινστιτούτου Κουίνσι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος το Ισραήλ να ξαναρχίσει τον πόλεμο με το Ιράν μέσα στις επόμενες εβδομάδες ή μήνες, και οι ΗΠΑ να παρασυρθούν ξανά σε αυτόν τον πόλεμο.

Ο Πάρσι υπογραμμίζει σε συνέντευξή του ότι ήδη οι Ισραηλινοί πέτυχαν πρόσφατα τον έναν από τους τρεις στόχους τους: να φέρουν τις ΗΠΑ και το Ιράν σε άμεση αντιπαράθεση. Το προσπαθούσαν για περισσότερα από 20 χρόνια και για πρώτη φορά το πέτυχαν.

Όμως οι δύο άλλοι στόχοι δεν επιτεύχθηκαν, δηλαδή να «αποκεφαλίσουν» το ιρανικό καθεστώς και να υποβαθμίσουν το Ιράν σε μια νέα Συρία ή Λίβανο, ώστε να το βομβαρδίζουν οι Ισραηλινοί κατά βούληση και ατιμωρητί, χωρίς αμερικανική εμπλοκή.

Ως προς τον δεύτερο στόχο, μπορεί πράγματι οι Ισραηλινοί να σημείωσαν σημαντικές επιτυχίες στο πρώτο 24ωρο, αλλά δεν κατάφεραν να διαταράξουν το ιρανικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Αντίθετα, οι Ιρανοί άρχισαν να ανταποδίδουν πυρά με πυραύλους που διαπερνούσαν τα επίπεδα της ισραηλινής αντιαεροπορικής άμυνας.

Οι Ισραηλινοί δεν έχουν χρόνο

Ως προς τον τρίτο στόχο, ο Πάρσι λέει πως απέτυχαν καθώς «αυτό απαιτούσε όχι μόνο αεροπορική υπεροχή, αλλά και ουσιαστική υποβάθμιση όλων των επιπέδων της ιρανικής αποτροπής και, στη συνέχεια, τη διασφάλιση ότι το Ισραήλ θα συνεχίζει αυτό που αποκαλεί «να κουρεύει το γρασίδι» κάθε λίγες εβδομάδες, ώστε οι Ιρανοί να μην μπορούν ποτέ να ξαναχτίσουν ικανότητες που να αποτελούν πρόκληση ή αποτροπή απέναντι στο Ισραήλ».

Ωστόσο ο Πάρσι εκτιμά ότι οι Ισραηλινοί αισθάνονται τώρα την πίεση να συνεχίσουν τον πόλεμο.

«Δεν μπορούν να επιτρέψουν στους Ιρανούς τον χρόνο να ανασυγκροτήσουν την αεράμυνά τους ή να αγοράσουν νέα και καλύτερα συστήματα. Γι’ αυτό υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει πόλεμος» σημειώνει.

«Φοβούνται ότι, αν περιμένουν μετά τον Δεκέμβριο, όχι μόνο θα έχουν δώσει υπερβολικό χρόνο στους Ιρανούς, αλλά θα μπει και η Αμερική στην περίοδο των ενδιάμεσων εκλογών—κάτι που δεν το αποτρέπει, αλλά το καθιστά πολύ πιο περίπλοκο» σημειώνει.

Ο σουηδο-ιρανός αναλυτής προειδοποιεί ότι εάν εμπλακούν οι ΗΠΑ ξανά στον πόλεμο, δεν πρόκειται για μια σύγκρουση που θα περιοριστεί στους βομβαρδισμούς.

«Οι Ιρανοί θα κάνουν ό,τι μπορούν για να διαλύσουν την ισραηλινή πεποίθηση ότι το Ιράν μπορεί να υποταχθεί στην ισραηλινή στρατιωτική κυριαρχία. Θα αντεπιτεθούν πολύ πιο σκληρά και γρηγορότερα από την προηγούμενη φορά. Έχουν δείξει ότι οι πυραυλικές τους δυνατότητες είναι πολύ πιο εκτεταμένες απ’ όσο πιστευόταν και ότι τα αμερικανικά και ισραηλινά συστήματα αεράμυνας δεν επαρκούν για να τα αναχαιτίσουν όλα».

Στόχος θα είναι η νίκη, όχι ο τερματισμός του πολέμου

Αυτό σημαίνει επίσης ότι, αυτή τη φορά, οι Ιρανοί μπορεί να πλήξουν αμερικανικές βάσεις με τρόπο που δεν το έκαναν την προηγούμενη, αναφέρει.

Δηλαδή στόχος δεν θα είναι απλά να τερματιστεί ο πόλεμος, αλλά η ιρανική νίκη. «Και γνωρίζουμε πλέον ότι οι Ιρανοί διαθέτουν πυραύλους ικανούς να διαπεράσουν όλα τα στρώματα της ισραηλινής και αμερικανικής αεράμυνας, που μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλο αριθμό αμερικανικών απωλειών».

Ο Πάρσι υπογραμμίζει ότι «θα ξαναδούμε Αμερικανούς να επιστρέφουν από τη Μέση Ανατολή σε φέρετρα».

Γι’ αυτό καταλήγει ότι δεν συμφέρει τις ΗΠΑ να παρασυρθούν σε έναν ακόμη καταστροφικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Για να μπορέσει ο Τραμπ να τηρήσει τις υποσχέσεις του, ότι δεν θα υπάρξουν νέοι πόλεμοι πρέπει να διαπραγματευτεί μια συμφωνία.

Αυτό προχωρούσε, λέει, ώσπου οι Ισραηλινοί «βομβάρδισαν το τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

«Υπάρχουν περιθώρια συμβιβασμού στο ζήτημα· πρέπει να αξιοποιηθούν, γιατί αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ—όχι μόνο επειδή αποτρέπει αυτόν τον πόλεμο, αλλά και επειδή βοηθά τον Ντόναλντ Τραμπ να εκπληρώσει την υπόσχεσή του να αποσύρει πραγματικά τα αμερικανικά στρατεύματα από τη Μέση Ανατολή και να τα φέρει πίσω στην πατρίδα».

Γι’ αυτό και ο Πάρσι διαπιστώνει πως δεν θα υπάρξει συμφωνία εάν οποιαδήποτε πλευρά επιδιώξει την άνευ όρων παράδοση της άλλης, δηλαδή οι Αμερικανοί απαιτώντας μηδενικό εμπλουτισμό ή οι Ιρανοί απαιτώντας κάτι απολύτως ανέφικτο.

Θα υπάρξει αντιπαράθεση. Είναι ο ταχύτερος δρόμος που οδηγεί πράγματι στον πόλεμο.