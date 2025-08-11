newspaper
Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Μέση Ανατολή: Ο επόμενος πόλεμος Ισραήλ – Ιράν είναι προ των πυλών
Κόσμος 11 Αυγούστου 2025 | 21:29

Μέση Ανατολή: Ο επόμενος πόλεμος Ισραήλ – Ιράν είναι προ των πυλών

Το Ισραήλ είναι πιθανό να ξεκινήσει ακόμα έναν πόλεμο με το Ιράν πριν από τον Δεκέμβριο, ίσως ακόμη και στα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με ανάλυση.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ερωτική αλ-χημεία: Αυτά τα 4 συστατικά την απογειώνουν;

Ερωτική αλ-χημεία: Αυτά τα 4 συστατικά την απογειώνουν;

Spotlight

Το Ιράν αναμένει και προετοιμάζεται για την επίθεση. Στον πρώτο πόλεμο, έπαιξε μακροπρόθεσμα, ρυθμίζοντας τις πυραυλικές επιθέσεις του, καθώς προέβλεπε μια παρατεταμένη σύγκρουση. Στον επόμενο γύρο, ωστόσο, το Ιράν είναι πιθανό να χτυπήσει αποφασιστικά από την αρχή, με στόχο να διαλύσει κάθε ιδέα ότι μπορεί να υποταχθεί στην ισραηλινή στρατιωτική κυριαρχία, όπως αναλύει το Foreign Policy.

Ως αποτέλεσμα, ο επερχόμενος πόλεμος πιθανότατα θα είναι πολύ πιο αιματηρός από τον πρώτο. Εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποκύψει ξανά στην πίεση του Ισραήλ και συμμετάσχει στον πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωπες με έναν πλήρη πόλεμο με το Ιράν, που θα κάνει τον πόλεμο στο Ιράκ να φαίνεται εκδρομή.

Ο πόλεμος του Ιουνίου του Ισραήλ δεν αφορούσε αποκλειστικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αντίθετα, αφορούσε την αλλαγή της ισορροπίας δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, με τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν να αποτελούν σημαντικό αλλά όχι αποφασιστικό παράγοντα.

Για περισσότερο από δύο δεκαετίες, το Ισραήλ πίεζε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν, προκειμένου να το αποδυναμώσουν και να αποκαταστήσουν μια ευνοϊκή ισορροπία στην περιοχή, κάτι που το Ισραήλ δεν μπορεί να επιτύχει μόνο του.

Το Ισραήλ πέτυχε μόνο τον πρώτο στόχο της επίθεσης εναντίον του Ιράν

Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιθέσεις του Ισραήλ είχαν τρεις κύριους στόχους πέρα από την αποδυνάμωση της πυρηνικής υποδομής του Ιράν. Επιδίωξε να εμπλέξει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε άμεση στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν, να αποκεφαλίσει το ιρανικό καθεστώς και να μετατρέψει τη χώρα σε μια νέα Συρία ή Λίβανο, χώρες που το Ισραήλ μπορεί να βομβαρδίζει ατιμώρητα και χωρίς καμία εμπλοκή των ΗΠΑ. Μόνο ένας από τους τρεις στόχους επιτεύχθηκε.

Επιπλέον, ο Τραμπ δεν «εξάλειψε» το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ούτε το έφερε σε σημείο όπου το ζήτημα μπορεί να θεωρηθεί επιλυμένο.

Με άλλα λόγια, με τις επιθέσεις του Ιουνίου, το Ισραήλ πέτυχε, στην καλύτερη περίπτωση, μια μερική νίκη. Το επιθυμητό αποτέλεσμα για το Ισραήλ ήταν ο Τραμπ να εμπλακεί πλήρως, στοχεύοντας τόσο τις συμβατικές δυνάμεις του Ιράν όσο και την οικονομική υποδομή του. Ωστόσο, ενώ ο Τραμπ προτιμά τις γρήγορες και αποφασιστικές στρατιωτικές ενέργειες, φοβάται έναν πλήρη πόλεμο.

Η στρατηγική του για την επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν σχεδιάστηκε έτσι ώστε να περιορίσει την κλιμάκωση και όχι να την επεκτείνει. Βραχυπρόθεσμα, ο Τραμπ πέτυχε – προς μεγάλη απογοήτευση του Ισραήλ – αλλά μακροπρόθεσμα, επέτρεψε στο Ισραήλ να τον παγιδεύσει σε έναν κύκλο κλιμάκωσης.

To Ιράν είχε περισσότερα θύματα μεταξύ εμπολέμων και αμάχων από το Ισραήλ, όμως έφερε την αεράμυνα του Ισραήλ σε πολύ δεινή θέση.

Η αεράμυνα του Ισραήλ έγινε «σουρωτήρι» σε 12 ημέρες

Η άρνησή του να προχωρήσει πέρα από μια περιορισμένη εκστρατεία βομβαρδισμών ήταν ένας βασικός λόγος για τον οποίο το Ισραήλ συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός. Καθώς ο πόλεμος συνεχίζονταν, το Ισραήλ υπέστη σοβαρές απώλειες: η αεροπορική του άμυνα υποβαθμίστηκε και το Ιράν έγινε πιο αποτελεσματικό στο να τη διαπερνά με τους πυραύλους του.

Ενώ το Ισραήλ πιθανότατα θα συνέχιζε τη σύγκρουση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν δεσμευτεί πλήρως, ο υπολογισμός άλλαξε όταν κατέστη σαφές ότι οι επιθέσεις του Τραμπ ήταν μεμονωμένες. Το Ισραήλ κατάφερε να εμπλέξει τον Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο, αλλά δεν κατάφερε να τους κρατήσει εκεί.

Ωστόσο, οι άλλοι δύο στόχοι του Ισραήλ ήταν σαφείς αποτυχίες. Παρά τις αρχικές επιτυχίες των μυστικών υπηρεσιών — όπως η εξόντωση 30 ανώτερων διοικητών και 19 πυρηνικών επιστημόνων — κατάφερε μόνο να διαταράξει προσωρινά την ιρανική διοίκηση και τον έλεγχο.

Μέσα σε 18 ώρες, το Ιράν είχε αντικαταστήσει τους περισσότερους, αν όχι όλους, αυτούς τους διοικητές και εξαπέλυσε ένα βαρύ πυραυλικό μπαράζ, αποδεικνύοντας την ικανότητά του να απορροφά σημαντικές απώλειες και να εξακολουθεί να εξαπολύει σφοδρές αντεπιθέσεις.

Οι απειλές εναντίον των ανώτατων αξιωματικών δεν έπιασαν

Το Ισραήλ ήλπιζε ότι οι αρχικές του επιθέσεις θα προκαλούσαν πανικό στο ιρανικό καθεστώς και θα επιτάχυναν την κατάρρευσή του. Σύμφωνα με την Washington Post, πράκτορες της Μοσάντ, που μιλούσαν άπταιστα περσικά, τηλεφώνησαν σε ανώτερους ιρανούς αξιωματούχους στα κινητά τους τηλέφωνα, απειλώντας να τους σκοτώσουν μαζί με τις οικογένειές τους, αν δεν γυρίσουν βίντεο με τα οποία θα καταγγέλλουν το καθεστώς και θα αποστατήσουν δημοσίως.

Πάνω από 20 τέτοιες κλήσεις έγιναν τις πρώτες ώρες του πολέμου, όταν η κυβερνώσα ελίτ του Ιράν ήταν ακόμα σε κατάσταση σοκ και ταραγμένη από τις σημαντικές απώλειες.

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι έστω και ένας Ιρανός στρατηγός υπέκυψε στις απειλές, και η συνοχή του καθεστώτος παρέμεινε άθικτη.

Σε αντίθεση με τις προσδοκίες του Ισραήλ, η δολοφονία ανώτερων διοικητών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δεν οδήγησε σε μαζικές διαμαρτυρίες ή εξέγερση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αντίθετα, Ιρανοί όλων των πολιτικών αποχρώσεων συσπειρώθηκαν εναντίον του Ισραήλ, αν όχι γύρω από το ίδιο το καθεστώς, καθώς ένα κύμα εθνικισμού ξεχύθηκε σε όλη τη χώρα.

Μόνο αντικαθεστωτικοί Ιρανοί της διασποράς στηρίζουν το Ισραήλ

Το Ισραήλ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την ευρύτερη αντιδημοτικότητα του ιρανικού καθεστώτος. Μετά από σχεδόν δύο χρόνια φρικαλεοτήτων στη Γάζα και την εξαπατητική επίθεση κατά του Ιράν εν μέσω των πυρηνικών διαπραγματεύσεων, μόνο ένα μικρό τμήμα των Ιρανών – κυρίως της διασποράς – έχει θετική άποψη για το Ισραήλ.

Πράγματι, αντί να κινητοποιήσει τον πληθυσμό εναντίον του καθεστώτος, το Ισραήλ κατάφερε να δώσει νέα πνοή στη ρητορική της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αντί να καταδικάσουν το καθεστώς για την επένδυσή του σε πυρηνικό πρόγραμμα, πυραύλους και ένα δίκτυο συμμαχικών μη κρατικών φορέων, πολλοί Ιρανοί είναι τώρα θυμωμένοι που αυτά τα στοιχεία της αποτροπής του Ιράν αποδείχθηκαν ανεπαρκή.

«Ήμουν ένας από εκείνους που φώναζαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων να μην στέλνονται ιρανικά χρήματα στο Λίβανο ή την Παλαιστίνη. Τώρα όμως καταλαβαίνω ότι οι βόμβες που αντιμετωπίζουμε όλοι είναι μία και αν δεν έχουμε ισχυρές άμυνες σε ολόκληρη την περιοχή, ο πόλεμος θα έρθει σε εμάς», είπε ένας καλλιτέχνης στην Τεχεράνη στη Ναρτζές Μπατζογκλί, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins.

Το Ισραήλ ενδυναμώνει το Ιράν

Δεν είναι σαφές αν αυτή η αλλαγή θα διαρκέσει. Ωστόσο, βραχυπρόθεσμα, οι επιθέσεις του Ισραήλ φαίνεται παραδόξως να έχουν ενισχύσει το ιρανικό καθεστώς, ενισχύοντας την εσωτερική συνοχή και μειώνοντας το χάσμα μεταξύ κράτους και κοινωνίας.

Το Ισραήλ επίσης απέτυχε να μετατρέψει το Ιράν σε μια δεύτερη Συρία και να εδραιώσει μια βιώσιμη αεροπορική υπεροχή ανεξάρτητα από την υποστήριξη των ΗΠΑ. Αν και το Ισραήλ έλεγχε τον ιρανικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια του πολέμου, δεν λειτούργησε ατιμώρητα. Η πυραυλική απάντηση του Ιράν προκάλεσε μη βιώσιμη ζημιά.

Χωρίς την ουσιαστική βοήθεια των ΗΠΑ —συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του 25% των αμερικανικών αντιπυραυλικών συστημάτων THAAD σε μόλις 12 ημέρες— το Ισραήλ ίσως να μην ήταν σε θέση να συνεχίσει τον πόλεμο.

Αυτό καθιστά πιθανή μια νέα ισραηλινή επίθεση. Τόσο ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ όσο και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ έχουν δώσει ανάλογες ενδείξεις. Ο πόλεμος του Ιουνίου ήταν μόνο η πρώτη φάση, σύμφωνα με τον Ζαμίρ, ο οποίος πρόσθεσε ότι το Ισραήλ «μπαίνει τώρα σε ένα νέο κεφάλαιο» της σύγκρουσης.

Το Ισραήλ έχει προϊστορία στα «προληπτικά χτυπήματα»

Ανεξάρτητα από το αν το Ιράν θα ξαναρχίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να του στερήσει το χρόνο να αναπληρώσει το οπλοστάσιό του, να αποκαταστήσει την αεροπορική άμυνα του ή να αναπτύξει βελτιωμένα συστήματα.

Αυτή η λογική είναι κεντρική στη στρατηγική του Ισραήλ «να κόβει το γρασίδι»: να χτυπά προληπτικά και επανειλημμένα για να εμποδίσει τους αντιπάλους του να αναπτύξουν ικανότητες που θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν την ισραηλινή στρατιωτική κυριαρχία.

Αυτό σημαίνει ότι, με το Ιράν να έχει ήδη αρχίσει την ανασυγκρότηση των στρατιωτικών του πόρων, το Ισραήλ έχει κίνητρο να επιτεθεί το συντομότερο δυνατόν. Επιπλέον, οι πολιτικοί υπολογισμοί γύρω από μια νέα επίθεση γίνονται πολύ πιο περίπλοκοι με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως αποτέλεσμα, μια επίθεση θα μπορούσε κάλλιστα να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Αυτό, φυσικά, είναι το αποτέλεσμα που οι ιρανοί ηγέτες θέλουν να αποτρέψουν. Για να διαλύσει κάθε ψευδαίσθηση ότι η στρατηγική «κούρεμα του γρασιδιού» του Ισραήλ λειτουργεί, το Ιράν είναι πιθανό να επιτεθεί σκληρά και γρήγορα στην αρχή του επόμενου πολέμου.


To Ιράν θα χτυπήσει όσο πιο καταστροφικά μπορεί το Ισραήλ ώστε να επαναφέρει την αποτροπή

«Εάν η επιθετικότητα επαναληφθεί, δεν θα διστάσουμε να αντιδράσουμε με πιο αποφασιστικό τρόπο και με τρόπο που θα είναι ΑΔΥΝΑΤΟ να καλυφθεί», έγραψε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκί στο X. Οι ιρανοί ηγέτες πιστεύουν ότι το κόστος για το Ισραήλ πρέπει να είναι συντριπτικό, αλλιώς θα υπονομεύσει σταδιακά τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν και θα αφήσει τη χώρα ανυπεράσπιστη.

Ενώ ο πόλεμος του Ιουνίου έληξε χωρίς νικητή, η έκβαση του επόμενου θα εξαρτηθεί από το ποια πλευρά έμαθε περισσότερα και θα δράσει γρηγορότερα: Μπορεί το Ισραήλ να αναπληρώσει τα αναχαιτιστικά του γρηγορότερα από ό,τι το Ιράν μπορεί να ξαναχτίσει τους εκτοξευτές του και να αναπληρώσει το οπλοστάσιό του;

Έχει η Μοσάντ ακόμα ισχυρή παρουσία στο Ιράν ή τα περισσότερα από τα μέσα της εξαντλήθηκαν στην προσπάθεια να ανατρέψει το καθεστώς κατά τον πρώτο πόλεμο; Έχει το Ιράν αποκτήσει περισσότερες γνώσεις για τη διείσδυση των αεροπορικών αμυντικών συστημάτων του Ισραήλ από ό,τι το Ισραήλ για το κλείσιμο των κενών του; Προς το παρόν, καμία από τις δύο πλευρές δεν μπορεί να απαντήσει με σιγουριά σε αυτές τις ερωτήσεις.

Ο Τραμπ δεν θα υποστηρίξει παρατεταμένη σύγκρουση

Η αντίδραση του Τραμπ σε έναν δεύτερο πόλεμο του Ισραήλ με το Ιράν μπορεί να αποδειχθεί αποφασιστική. Φαίνεται απρόθυμος να εμπλακεί σε μια παρατεταμένη σύγκρουση. Από πολιτική άποψη, οι αρχικές του επιθέσεις προκάλεσαν εμφύλιο πόλεμο εντός του κινήματος MAGA (σ.σ. που έφτασαν να αποκαλούν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου Πρόεδρο των ΗΠΑ).

Από στρατιωτική άποψη, ο 12ήμερος πόλεμος αποκάλυψε κρίσιμα κενά στο απόθεμα πυραύλων των Ηνωμένων Πολιτειών. Τόσο ο Τραμπ όσο και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εξάντλησαν ένα σημαντικό μέρος των αμερικανικών αναχαιτιστικών πυραύλων αεράμυνας σε μια περιοχή που κανένας από τους δύο δεν θεωρεί ζωτικής σημασίας για τα βασικά συμφέροντα των ΗΠΑ.

Ωστόσο, δίνοντας το πράσινο φως για την έναρξη των επιθέσεων, ο Τραμπ έπεσε στην παγίδα του Ισραήλ και δεν είναι σαφές αν μπορεί να βρει μια διέξοδο, ειδικά αν επιμείνει στο μηδενικό εμπλουτισμό ως βάση για μια συμφωνία με το Ιράν. Η περιορισμένη εμπλοκή πιθανότατα δεν αποτελεί πλέον επιλογή.

Ο Τραμπ θα πρέπει είτε να συμμετάσχει πλήρως στον πόλεμο είτε να μείνει εκτός. Και για να μείνει εκτός απαιτείται κάτι περισσότερο από μια εφάπαξ άρνηση, απαιτείται συνεχής αντίσταση στην πίεση του Ισραήλ, κάτι για το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει ούτε τη βούληση ούτε τη δύναμη να το επιτύχει.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δασμοί Τραμπ: Κι άλλη παράταση 90 ημερών για την Κίνα με νέο διάταγμα

Δασμοί Τραμπ: Κι άλλη παράταση 90 ημερών για την Κίνα με νέο διάταγμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ερωτική αλ-χημεία: Αυτά τα 4 συστατικά την απογειώνουν;

Ερωτική αλ-χημεία: Αυτά τα 4 συστατικά την απογειώνουν;

World
Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία: Κίνδυνος κατάρρευσης, λέει ο Ολα Καλένιους της Mercedes

Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία: Κίνδυνος κατάρρευσης, λέει ο Ολα Καλένιους της Mercedes

inWellness
Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τουρκία: Το Τσανάκαλε στις φλόγες, εκατοντάδες εκκένωσαν για να σωθούν [βίντεο]
Τουρκία 11.08.25

Το Τσανάκαλε στις φλόγες, εκατοντάδες εκκένωσαν για να σωθούν

Το Τσανάκαλε στη βορειοδυτική Τουρκία καίγεται με αποτέλεσμα εκατοντάδες κάτοικοι να έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους. Κάποιοι επέστρεψαν σε περιοχές που έχει τεθεί υπό έλεγχο και άλλοι φιλοξενούνται

Σύνταξη
Ο Τραμπ θα ξέρει «σε δύο λεπτά» αν θα υπάρχει συμφωνία για την Ουκρανία – Είναι σίγουρος για ανταλλαγή εδαφών
«Θα πάει καλά» 11.08.25

Ο Τραμπ θα ξέρει «σε δύο λεπτά» αν θα υπάρχει συμφωνία για την Ουκρανία – Είναι σίγουρος για ανταλλαγή εδαφών

«Θα υπάρξει ανταλλαγή εδαφών» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ εν όψει της συνάντησής του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ζελένσκι απαντά ότι η Ρωσία δεν επιδιώκει την ειρήνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αγκάλιασε και συγχώρεσε τον άντρα που την άφησε χήρα μετά από τροχαίο με εγκατάλειψη
Συγκλονιστική στιγμή 11.08.25

Αγκάλιασε και συγχώρεσε τον άντρα που την άφησε χήρα μετά από τροχαίο με εγκατάλειψη

Η Ρετζίνα Τζόνσον, χήρα, που έχασε τον άντρα της σε τροχαίο με εγκατάλειψη, συγχώρεσε τον οδηγό γιατί ο Θεός της είπε «πως χρειάζεται μια αγκαλιά από την μαμά του»

Σύνταξη
Έκτακτη σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία την Τετάρτη παρουσία Τραμπ – Τη συγκάλεσε ο Φρίντριχ Μερτς
Λόγω Αλάσκας 11.08.25

Έκτακτη σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία την Τετάρτη παρουσία Τραμπ – Τη συγκάλεσε ο Φρίντριχ Μερτς

Διαδικτυακή σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, με αφορμή την επικείμενη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα. Θα συμμετάσχουν ο Αμερικανός και ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σύνταξη
Αλκατράζ: Το Νησί των Πελεκάνων που έγινε η φυλακή για «εγκληματίες καριέρας»
Ιστορίες εγκλήματος 11.08.25

Αλκατράζ: Το Νησί των Πελεκάνων που έγινε η φυλακή για «εγκληματίες καριέρας»

Η φυλακή του Αλκατράζ, σαν σήμερα, υποδέχθηκε τους πρώτους της τρόφιμους. Διάσημη, χάρη και στο σινεμά, ήρθε ξανά στη δημοσιότητα, χάρη στα σχέδια Τραμπ να ανοίξει ξανά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το ρίσκο που παίρνει η Ισπανία με την απόρριψη των αμερικανικών μαχητικών
Απορίες για το "αύριο" 11.08.25

Το ρίσκο που παίρνει η Ισπανία με την απόρριψη των αμερικανικών μαχητικών

Η Ισπανία λέει «όχι» στα F-35 και ποντάρει στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, ενώ οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισπανίας ετοιμάζονται για χρόνια περιορισμένων δυνατοτήτων

Γεώργιος Μαζιάς
Σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα – Τι θέλει ο Βλαντιμίρ Πούτιν από τον Ντόναλντ Τραμπ
Financial Times 11.08.25

Σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα – Τι θέλει ο Βλαντιμίρ Πούτιν από τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ρώσος πρόεδρος φαίνεται αποφασισμένος να βγει κερδισμένος από τη σύνοδο στην Αλάσκα. Να κατευνάσει τον Τραμπ και να επιβάλει τη θέση του, αξιοποιώντας την άρνηση του Κιέβου να δεχθεί τους όρους του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σε στρατιωτικο κλοιό βάζει την Ουάσινγκτον ο Τραμπ – Αναπτύσσει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην πόλη
Έντονες αντιδράσεις 11.08.25

Σε στρατιωτικο κλοιό βάζει την Ουάσινγκτον ο Τραμπ – Αναπτύσσει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην πόλη

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ενεργοποιεί μια νομοθεσία για την Περιφέρεια Κολούμπια, με την οποία θέτει το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Πόλης της Ουάσινγκτον υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο

Σύνταξη
Οργή για τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα – Διεθνείς αντιδράσεις
Πλήγμα στην ελευθερία 11.08.25

Οργή για τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα – Διεθνείς αντιδράσεις

Ο ΟΗΕ, οι διεθνείς δημοσιογραφικές οργανώσεις, η ΕΕ, αλλά και οι Βρετανία και Γερμανία καταδικάζουν τη δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα. Επισημαίνουν ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ταχύτατες αποφάσεις, σκληρή αποτροπή: Το «φάρμακο» του Ιράν στις παθογένειες μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ
Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας 11.08.25

Ταχύτατες αποφάσεις, σκληρή αποτροπή: Το «φάρμακο» του Ιράν στις παθογένειες μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ

«Αποτροπή μέσω κυριαρχίας» και απάντηση «σε ώρες, όχι σε ημέρες» φιλοδοξεί να φέρει το Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας του Ιράν

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τουρκία: Το Τσανάκαλε στις φλόγες, εκατοντάδες εκκένωσαν για να σωθούν [βίντεο]
Τουρκία 11.08.25

Το Τσανάκαλε στις φλόγες, εκατοντάδες εκκένωσαν για να σωθούν

Το Τσανάκαλε στη βορειοδυτική Τουρκία καίγεται με αποτέλεσμα εκατοντάδες κάτοικοι να έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους. Κάποιοι επέστρεψαν σε περιοχές που έχει τεθεί υπό έλεγχο και άλλοι φιλοξενούνται

Σύνταξη
Ο Τραμπ θα ξέρει «σε δύο λεπτά» αν θα υπάρχει συμφωνία για την Ουκρανία – Είναι σίγουρος για ανταλλαγή εδαφών
«Θα πάει καλά» 11.08.25

Ο Τραμπ θα ξέρει «σε δύο λεπτά» αν θα υπάρχει συμφωνία για την Ουκρανία – Είναι σίγουρος για ανταλλαγή εδαφών

«Θα υπάρξει ανταλλαγή εδαφών» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ εν όψει της συνάντησής του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ζελένσκι απαντά ότι η Ρωσία δεν επιδιώκει την ειρήνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η ασφάλεια του Αμορίμ έχει… όνομα
On Field 11.08.25

Η ασφάλεια του Αμορίμ έχει… όνομα

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Γιουνάιτεντ ξέρει πως η λύση στο μεγάλο πρόβλημα της ομάδας του «ακούει» στο όνομα του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
It’s Never Over, Jeff Buckley – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του μουσικού που έμεινε στην ιστορία με ένα μόνο άλμπουμ
Eternal Life 11.08.25

It’s Never Over, Jeff Buckley – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του μουσικού που έμεινε στην ιστορία με ένα μόνο άλμπουμ

Το It’s Never Over, Jeff Buckley είναι ένα ντοκιμαντέρ που αποτυπώνει με ευαισθησία την πορεία ενός καλλιτέχνη που έφυγε πολύ νωρίς, σιωπηρά, ενώ είχε τόσα ακόμα να πει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
TAZ: Ο Μητσοτάκης υπονομεύει συστηματικά το κράτος δικαίου
Κείμενο - καταπέλτης 11.08.25

TAZ: Ο Μητσοτάκης υπονομεύει συστηματικά το κράτος δικαίου

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πολλή βρωμιά στα χέρια του. Είναι ο νεκροθάφτης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα», γράφει χαρακτηριστικά η γερμανική εφημερίδα TAZ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σοκάρει κορυφαίος τενίστας: «Πριν από 3 χρόνια ήμουν κοντά στον θάνατο, δεν ξέρω πως κατάφερα να ζήσω» (vid+pics)
Άλλα Αθλήματα 11.08.25

Σοκάρει κορυφαίος τενίστας: «Πριν από 3 χρόνια ήμουν κοντά στον θάνατο, δεν ξέρω πως κατάφερα να ζήσω» (vid+pics)

Ο Νταμίρ Τζουμχούρ, νυν Νο. 56 και πρώην Νο. 23 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε το 2022, όταν διαγνώστηκε με οξεία παγκρεατίτιδα - «Δεν ήξερα αν θα ζήσω, δεν ξέρω πως τα κατάφερα».

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Τζένιφερ Άνιστον: «Πενθούσαμε για τον Μάθιου» πολύ πριν από τον θάνατό του
Φιλαράκια 11.08.25

Τζένιφερ Άνιστον: «Πενθούσαμε για τον Μάθιου» πολύ πριν από τον θάνατό του

«Όσο δύσκολο και αν ήταν για όλους μας και για τους θαυμαστές, ένα κομμάτι μου πιστεύει ότι έτσι είναι καλύτερα. Χαίρομαι που δεν πονάει πια», είπε μεταξύ άλλων η Τζένιφερ Άνιστον για τον Μάθιου Πέρι.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αγκάλιασε και συγχώρεσε τον άντρα που την άφησε χήρα μετά από τροχαίο με εγκατάλειψη
Συγκλονιστική στιγμή 11.08.25

Αγκάλιασε και συγχώρεσε τον άντρα που την άφησε χήρα μετά από τροχαίο με εγκατάλειψη

Η Ρετζίνα Τζόνσον, χήρα, που έχασε τον άντρα της σε τροχαίο με εγκατάλειψη, συγχώρεσε τον οδηγό γιατί ο Θεός της είπε «πως χρειάζεται μια αγκαλιά από την μαμά του»

Σύνταξη
Τα γερά «θεμέλια» του Μέντι
On Field 11.08.25

Τα γερά «θεμέλια» του Μέντι

Η συνοχή του Ολυμπιακού σε όλες τις γραμμές είναι μεγάλο πλεονέκτημα και ο Μέντι συνεχίζει το χτίσιμο, εστιάζοντας στην εξέλιξη του παιχνιδιού των «ερυθρόλευκων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ανείπωτη θλίψη για τη Λένα Σαμαρά – Τα μηνύματα συμπαράστασης, οι παρουσίες και ο συγκινητικός επικήδειος
Ράγισαν καρδιές 11.08.25

Ανείπωτη θλίψη για τη Λένα Σαμαρά – Τα μηνύματα συμπαράστασης, οι παρουσίες και ο συγκινητικός επικήδειος

Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά, ποιοι έδωσαν το «παρών» από τον πολιτικό κόσμο - Συγκίνησε ο πρώην πρωθυπουργός στον επικήδειο που εκφώνησε για «τη δική του Λένα»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Οικογενειακά επιδόματα: Άλλη μια αρνητική πρωτιά της Ελλάδας
Koινωνική πολιτική 11.08.25

Οικογενειακά επιδόματα: Άλλη μια αρνητική πρωτιά της Ελλάδας

Mπορεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να διακηρύσσει ότι στηρίζει το παιδί και την οικογένεια, όμως η Ελλάδα παραμένει ουραγός στα οικογενειακά επιδόματα, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Εurostat.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Έκτακτη σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία την Τετάρτη παρουσία Τραμπ – Τη συγκάλεσε ο Φρίντριχ Μερτς
Λόγω Αλάσκας 11.08.25

Έκτακτη σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία την Τετάρτη παρουσία Τραμπ – Τη συγκάλεσε ο Φρίντριχ Μερτς

Διαδικτυακή σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, με αφορμή την επικείμενη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα. Θα συμμετάσχουν ο Αμερικανός και ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σύνταξη
Οι U2 «σπάνε» τη σιωπή τους για τη Γάζα: Η κυβέρνηση Νετανιάχου διαπράττει «γενοκτονία»
Ανάρτηση 11.08.25

Οι U2 «σπάνε» τη σιωπή τους για τη Γάζα: Η κυβέρνηση Νετανιάχου διαπράττει «γενοκτονία»

Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, οι U2 ανάρτησαν στον λογαριασμό τους στο Instagram ένα κείμενο στο οποίο χαρακτηρίζουν την πολιτική του Νετανιάχου ως «βάρβαρη» και «ανήθικη».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
Απόρρητο