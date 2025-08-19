Ιράν: Ενας νέος πόλεμος με το Ισραήλ «μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή»
«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για μια σύγκρουση» με το Ισραήλ, δηλώνει ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, καθώς «σήμερα, δεν βρισκόμαστε καν σε μια κατάσταση κατάπαυσης του πυρός».
- Πάνω από 5.000 κεραυνοί καταγράφηκαν τη Δευτέρα
- Πρόσκρουση λεωφορείου σε κατοικία στην περιοχή του Παπάγου
- Σταδιακή επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου – Γεμάτα επιστρέφουν τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
- Από το TikTok απευθείας στο λεξικό του Cambridge: Τα «skibidi», «delulu» και «tradwife» ήρθαν για να μείνουν
Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ προειδοποίησε χθες Δευτέρα ότι ένας νέος πόλεμος με το Ισραήλ θα μπορούσε να ξεσπάσει «ανά πάσα στιγμή», σχεδόν δύο μήνες μετά την πολύνεκρη σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών (στη φωτογραφία αρχείου από το borna.news, επάνω, ο Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ).
Στις 13 Ιουνίου το Ισραήλ εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση στο ιρανικό έδαφος, με εκατοντάδες πλήγματα που στόχευαν κυρίως στρατιωτικούς και πυρηνικούς στόχους, σκοτώνοντας υψηλόβαθμα στελέχη και επιστήμονες που εμπλέκονταν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
«Δεν υπάρχει πραγματική κατάπαυση του πυρός, είμαστε σε φάση πολέμου και μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή»
Η Τεχεράνη απάντησε εξαπολύοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ και έβαλε στο στόχαστρο τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, αυτήν του Κατάρ.
Οι ΗΠΑ, που επίσης βομβάρδισαν τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσαν στις 24 του μηνός την παύση των εχθροπραξιών.
«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για μια σύγκρουση. Σήμερα, δεν βρισκόμαστε καν σε μια κατάσταση κατάπαυσης του πυρός, υπάρχει μάλλον μια παύση των εχθροπραξιών», είπε ο Αρέφ.
Το Ιράν «προετοιμάζει σχέδια για το χειρότερο σενάριο» είχε δηλώσει νωρίτερα ο Γιαχία Ραχίμ Σαφαρί, ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.
«Δεν υπάρχει πραγματική κατάπαυση του πυρός, είμαστε σε φάση πολέμου και (ο πόλεμος) μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή. Δεν υπάρχει κανένα πρωτόκολλο, καμία ρύθμιση, καμία συμφωνία μεταξύ ημών και των Ισραηλινών, ούτε με τους Αμερικανούς», είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Shargh.
Ετοιμοι για νέα αντιπαράθεση
Ιρανοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και στρατιωτικοί επαναλαμβάνουν τακτικά ότι η χώρα είναι έτοιμη για μια νέα αντιπαράθεση, αλλά δεν επιδιώκει τον πόλεμο.
Περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ιράν από τα ισραηλινά πλήγματα του Ιουνίου. Το Ισραήλ από την πλευρά του ανέφερε 28 απώλειες στο έδαφός του.
Πηγή: ΑΠΕ
- Ουκρανία: «Εντός δέκα ημερών» η επισημοποίηση των εγγυήσεων ασφαλείας από τη Δύση, δηλώνει ο Ζελένσκι
- Ιράν: Ενας νέος πόλεμος με το Ισραήλ «μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή»
- ΛΔ Κονγκό: Σφαγή δεκάδων ανθρώπων, ανάμεσά τους παιδιά, με ματσέτες και αξίνες από τζιχαντιστές
- Κύπρος: Επίσκεψη της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ – Συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Τατάρ
- ΗΠΑ: Ακυρώνουν τις βίζες 6.000 και πλέον ξένων φοιτητών – Πολλοί αντιτάχθηκαν στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα
- Κίνα: Εντονη αντίδραση του Πεκίνου για δηλώσεις του γερμανού ΥΠΕΞ που υποκινούν «αντιπαραθέσεις»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις