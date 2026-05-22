Πρόταση της Fed για την επέκταση της γραμμής ανταλλαγής νομισμάτων – Τι δείχνουν τα πρακτικά
Διεθνής Οικονομία 22 Μαΐου 2026, 00:30

Πρόταση της Fed για την επέκταση της γραμμής ανταλλαγής νομισμάτων – Τι δείχνουν τα πρακτικά

Η θέση του νέου προέδρου της Fed για τις swap lines και η συζήτηση των μελών της FOMC

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

H επέκταση της γραμμής ανταλλαγής νομισμάτων (swap lines)  με σκοπό τη στήριξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στη τελευταία συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοιχτής Αγοράς (FOMC) της Federal Reserve. Η συζήτηση έγινε ενώ ο νέος διοικητής έχει απαντήσει αινιγματικά για το αν θα συνεχίσει η Fed να διαχειρίζεται ανεξάρτητα τις swap lines.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην επέκταση των  γραμμών ανταλλαγής δολαρίων, τις οποίες η Fed διατηρεί με πέντε μεγάλες κεντρικές τράπεζες και οι οποίες έχουν καταστεί βασικό δίχτυ ασφαλείας για το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα από την εποχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Οι πέντε κεντρικές τράπεζες είναι η Τράπεζα του Καναδά, η Τράπεζα της Ιαπωνίας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα της Αγγλίας και η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας.

Σύμφωνα με τις swap lines, που η Fed ανέπτυξε τη δεκαετία του 1960, μια κεντρική τράπεζα μπορεί να αντλήσει ρευστότητα σε ξένο νόμισμα από την κεντρική τράπεζα που το εκδίδει χωρίς να καταφύγει στην αγορά συναλλάγματος.

Η συζήτηση εξελίχθηκε σε μια περίοδο που ο κόσμος αντιμετωπίζει αυξημένη αστάθεια και εκρηκτική αύξηση του κόστους της ενέργειας, λόγω του πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν.

Επιπλέον έχει αυξηθεί η ανησυχία έναντι της Ουάσιγκτον και του βαθμού στον οποίο μπορεί κανείς να βασιστεί στις ΗΠΑ τόσο για στρατιωτική άμυνα όσο και στον χρηματοπιστωτικό τομέα, με την υποστήριξη δανειστών που διαθέτουν δολάρια, την «ζωτική δύναμη» του διεθνούς εμπορίου και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών.

Τα ΗΑΕ συζητάνε swap lines

Πρόσφατα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι συζητάνε με τις ΗΠΑ για μια γραμμή ανταλλαγής νομισμάτων όχι για λόγους διάσωσης αλλά για λόγους κύρους.

«Έχουμε αυτή τη συζήτηση και συνομιλία με πολλούς, είναι μέρος μιας ελίτ ομάδας με την οποία οι ΗΠΑ εφαρμόζουν αυτήν την πολιτική ανταλλαγής. Την εφαρμόζουν μόνο με πέντε χώρες» εξήγησε ο Τανί  Αλ Ζεϊούντι, υπουργός Εμπορίου των ΗΑΕ.

Ωστόσο ο νέος πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, έχει υπονοήσει ότι η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας ενδέχεται να μην αφορά το ρόλο της στην αντιμετώπιση των κρίσεων στο εξωτερικό προκαλώντας ανησυχία στους Ευρωπαίους κεντρικού τραπεζίτες.

Οι swap lines με τις πέντε κεντρικές τράπεζες ανανεώνονται κάθε χρόνο αλλά μέλη της FOMC πρότειναν ν αλλάξει αυτό και να παραταθεί πέρα της τρέχουσας ετήσια ανανέωσης με στόχο την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

«Μερικοί συμμετέχοντες σχολίασαν την πιθανότητα η Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο παράτασης της διάρκειας των γραμμών ανταλλαγής πέραν του ενός έτους, επισημαίνοντας ότι μια μακρύτερη παράταση θα ήταν επωφελής για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα», αναφέρουν τα πρακτικά.

Η απάντηση του Γουόρς για τις swap lines

Σε απάντηση σε ερώτηση της Δημοκρατικής γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν σχετικά με το αν η Fed θα μπορούσε να διαφωνήσει με το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τις γραμμές ανταλλαγής ή να ενεργήσει ανεξάρτητα, ορισμένοι παρατηρητές υποστήριξαν ότι ο Γουάρς ήταν αινιγματικός στην γραπτή του απάντηση.

Απαντώντας άφησε να εννοηθεί ότι η Fed θα αναλάμβανε την κρίση των αξιωματούχων του υπουργείου Οικονομικών. «Η ανεξαρτησία της Fed βρίσκεται στο αποκορύφωμά της στην επιχειρησιακή διεξαγωγή της νομισματικής πολιτικής» ανέφερε.

«Οι αξιωματούχοι της Fed δεν δικαιούνται την ίδια ειδική διακριτική μεταχείριση σε τομείς που επηρεάζουν τα διεθνή χρηματοοικονομικά, μεταξύ άλλων θεμάτων», συνέχισε. «Σε αυτά τα θέματα, η Fed θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση και με το Κογκρέσο».

CrediaBank: Με ταχείς ρυθμούς η μεγέθυνση οργανικά και με εξαγορές

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

ΑΔΜΗΕ: Στις 11 Ιουνίου η ΓΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 530 εκατ.

Αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών σε όλη την Ευρώπη το 2025 – Νικητές και χαμένοι
Η Πολωνία και η Πορτογαλία σημείωσαν την ισχυρότερη αύξηση του πραγματικού εισοδήματος νοικοκυριών στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια. Μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, η Ισπανία κατέλαβε την πρώτη θέση

Αγορές: Τι αποτυπώνει η απότομη άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα – Καμπανάκι για το ελληνικό χρέος
Οι επενδυτές αρχίζουν να προεξοφλούν ένα σενάριο πιο επίμονου πληθωρισμού και ζητούν υψηλότερο «τίμημα» για να δανείζουν κράτη - Τι σημαίνει για το ελληνικό χρέος η αλλαγή του σκηνικού στις αγορές

Αθανασία Ακρίβου
Αδειάζουν οι παγκόσμιες εφεδρείες πετρελαίου – Νέο σφοδρό κύμα πληθωρισμού εκτινάσσει τις τιμές
Με τους κολοσσούς της ενέργειας να προειδοποιούν για πλήρη εξάντληση των αποθεμάτων μέχρι τον Ιούνιο, η παγκόσμια αγορά εισέρχεται στη «ζώνη κινδύνου»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική
Στις ΗΠΑ, οι τιμές καυσίμων αναγκάζουν εκατομμύρια πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να στραφούν στα μέσα μεταφοράς και να αναζητήσουν ευφάνταστες λύσεις

Στεγαστικό: Οι προκλήσεις της Gen Z στο στεγαστικό – Γιατί η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ είναι γένους θηλυκού
«Οι γυναίκες πλέον ξεπερνούν τους άνδρες και στη φοίτηση στο πανεπιστήμιο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα εισοδήματα», λέει επικεφαλής οικονομολόγος της αμερικανικής ένωσης μεσιτών NAR

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ευρώπη: Σιωπηλό πραξικόπημα στα σούπερ μάρκετ – Ποιους εργαζόμενους αντικαθιστά η Τεχνητή Νοημοσύνη
Αυτό που συμβαίνει τώρα στα κεντρικά γραφεία των σούπερ μάρκετ μπορεί να εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες αόρατες επαναστάσεις της εργατικής τάξης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
Μιλάνο και Σιγκαπούρη «ψηφίζουν» οι ευκατάστατοι ξένοι κάτοικοι του Ντουμπάι, σε μια προσπάθεια να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή για ασφαλέστερες «γειτονιές»

Η Κούβα απαντά στον κουβανικής καταγωγής Ρούμπιο κάνοντάς τον μαριονέτα του Muppet Show
Η Κούβα κάνει μια πλήρη ανάλυση των κινήσεων των ΗΠΑ εναντίον της με ένα καρτούν διάρκειας δύο λεπτών με μια μαριονέτα που υποδύεται τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο υποψήφιος δήμαρχος της Λίμα χτυπά σύμβουλό του με τέιζερ και σκάει στα γέλια [βίντεο]
Ο δήμαρχος πόλης του Περού πυροβολεί με τέιζερ τον σύμβουλό του και αυτός καταρρέει σε γραφείο. Αργότερα ο βοηθός είπε ότι θα κάθονταν «1.000 φορές να του ρίξει ο δήμαρχος» και πως είναι ΑΙ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Πολωνία και η Πορτογαλία σημείωσαν την ισχυρότερη αύξηση του πραγματικού εισοδήματος νοικοκυριών στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια. Μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, η Ισπανία κατέλαβε την πρώτη θέση

Μεταναστευτικό: Κράτηση, απελάσεις και «μαύρες τρύπες» εκτός ΕΕ
Οι Βρυξέλλες επιχειρούν να αυξήσουν τις επιστροφές απορριφθέντων αιτούντων άσυλο εν μέσω πολιτικής πίεσης για το μεταναστευτικό από τη δεξιά στροφή που καταγράφεται σε ολόκληρη την Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Σε αναμονή οι ευρωπαίοι ασθενείς για νέες θεραπείες ίσως και πάνω από 3 χρόνια
Εντείνονται οι ανισότητες πρόσβασης των ευρωπαίων ασθενών σε νέες θεραπείες, ενόσω αυξάνονται οι διαθέσιμοι πόροι για φαρμακευτική δαπάνη στις άλλες χώρες του κόσμου

Άννα Παπαδομαρκάκη
Οικογένεια, παρασκήνιο, ομερτά: Ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να επιστρέψει στην Αγγλία;
Παράλληλες παρεμβάσεις του βασιλιά Καρόλου και του πρίγκιπα Χάρι αναζωπυρώνουν τις φήμες για παρασκηνιακές κινήσεις συμφιλίωσης και πιθανή επιστροφή του δούκα του Σάσεξ στη Βρετανία

Αχμάντ Βαϊντί: Ο σκληροπυρηνικός Ιρανός ταξίαρχος που ορίζει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ
Ο Αχμάντ Βαϊντί φέρεται ότι συνδέεται με διαβόητες επιθέσεις στο εσωτερικό του Ιράν και στο εξωτερικό τις τελευταίες δεκαετίες. Και πλέον αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον πόλεμο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ
Ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει τους εργαζόμενους – Η ελευθερία μετακίνησης εντός της Ένωσης δεν μπορεί να στερεί κεκτημένα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Αντίο ΑΕΠ; Ποιους νέους δείκτες εξετάζει ο ΟΗΕ για την ανάπτυξη και την ευημερία
Το ΑΕΠ μπορεί να αυξάνεται ακόμα και όταν η κοινωνία υποφέρει, λέει ο ΟΗΕ. Στους προτεινόμενους νέους δείκτες περιλαμβάνουν θέματα υγείας, εκπαίδευσης και περιβάλλοντος.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Μαξίμου: Με Βορίδη εισηγητή μεθοδεύει μπλόκο στο Σύνταγμα για να μπλοκάρει εξεταστική υποκλοπών
Πίσω από τη σιγή ιχθύος του Μαξίμου, βρίσκονται οι μεθοδεύσεις για μπλοκάρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές, μέσω επίκλησης λόγων «εξωτερικής πολιτικής και άμυνας» και ανέβασμα της αναγκαίας πλειοψηφίας από τους 120 στους 151 βουλευτές, προκειμένου η κυβερνητική πλειοψηφία να στερήσει από την αντιπολίτευση το δικαίωμα που της δίνει το Σύνταγμα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής.

Γιάννης Μπασκάκης
Θεσσαλονίκη: Ο «Ζορό» στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού
Ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης παρευρέθηκε στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», στην παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, γιατί «αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα».

Αιματηρή σύγκρουση φυλών αυτοχθόνων στην Κολομβία με τουλάχιστον τρεις νεκρούς και 44 τραυματίες [βίντεο]
Νεκροί και δεκάδες τραυματίες στην Κολομβία από συγκρούσεις με όπλα και ρόπαλα φυλών αυτοχθόνων για εδάφη. Πληροφορίες από την χώρα κάνουν λόγο για 5 έως 10 νεκρούς, χωρίς όμως την επιβεβαίωση των αρχών.

Οι ΗΠΑ στέλνουν 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία – Οι αντιδράσεις του προέδρου και του υπουργού Άμυνας
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την αποστολή 5.000 αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία. Οι Κάρολ Ναβρότσκι και Βλάντισλαβ, Κόσινιακ - Καμίς το θεωρούν δείγμα της στενής τους σχέσης

Ο Οζγκιούρ Οζέλ καλεί σε αντίσταση, δηλώνει ότι δεν θα φύγει – «Το έγκλημά μας είναι ότι κερδίζουμε»
«Αρνούμαστε να είμαστε η αντιπολίτευση της Αυτού Μεγαλειότητας, αρνηθήκαμε να είμαστε η αντιπολίτευση του παλατιού και δεν θα γίνουμε» είπε ανάμεσα σε άλλα ο τούρκος πολιτικός

Νέα διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Βολιβίας εναντίον του προέδρου Πας
Την ώρα που τα δυτικά κράτη στηρίζουν την κυβέρνηση Πας, χιλιάδες εργαζόμενοι επανδρώνουν οδοφράγματα και προσπαθούν να αντισταθούν στις πολιτικές λιτότητας, εν μέσω εξαθλίωσης του λαού.

Περισσότεροι από 20 νεκροί στην Ονδούρα σε 24 ώρες – Το ένα περιστατικό αφορά αστυνομική επιχείρηση [βίντεο]
Στο πρώτο περιστατικό άγνωστοι εκτέλεσαν 13 έως 17 εργάτες φυτείας φοινικελαίου και στο δεύτερο σκότωσαν 5 αστυνομικούς της ομάδας εναντίον των συμμοριών και τρεις πολίτες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ρωσία και Λευκορωσία πραγματοποιούν κοινές πυρηνικές ασκήσεις σε ξηρά, θάλασσα και αέρα
Ο Πούτιν από τη Ρωσία δήλωσε, σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ: «Η χρήση πυρηνικών όπλων είναι ένα ακραίο, εξαιρετικό μέτρο για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας των κρατών μας».

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

