Η AI στην υπηρεσία της προπαγάνδας: Νετανιάχου και Τραμπ συγκυβερνήτες σε Β-2 που πετάει πάνω από το Ιράν

Με τίτλο «Έξι μήνες μετά τη νίκη μας», το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο φτιαγμένο με AI, στο οποίο εμφανίζεται να πιλοτάρει, μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ ένα βομβαρδιστικό Β-2. Και να πετούν πάνω από το Ιράν.

Το βίντεο έρχεται λίγες ημέρες αφότου το Ισραήλ άρχισε να μιλάει ξανά για τον κίνδυνο τη Τεχεράνη να αναπτύξει βαλλιστικούς πυραύλους και αφήνει να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ ίσως θα έπρεπε να δράσουν μαζί του. Επίσης, έρχεται έξι μήνες μετά τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, στον πόλεμο των 12 ημερών.

Το προπαγανδιστικό μήνυμα του βίντεο είναι σαφές. Β-2 ήταν τα βομβαρδιστικών των ΗΠΑ που χρησιμοποιώντας «σούπερ βόμβες» έπληξαν τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Και φυσικά ότι ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν ισχυρούς δεσμούς, απόδειξη των οποίων ήταν η «νίκη» επί του Ιράν.

Όσο για τα ρούχα τους, είναι μάλλον επίσημα. Φορούν μαύρα γυαλιά και κουστούμι ενώ το αεράκι στο πιλοτήριο τους δροσίζει.

Φαίνεται να πετούν πάνω από μια έρημο, όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις άγνωστης χρήσης, παραπέμποντας ενδεχομένως στα πυρηνικά εργοστάσια της Τεχεράνης.