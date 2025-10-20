Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ βεβαιώνει τον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι πυρηνικές ικανότητες της Τεχεράνης δεν καταστράφηκαν τον Ιούνιο από τις αμερικανικές επιδρομές κατά του Ιράν.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπερήφανα ισχυρίζεται ότι βομβάρδισαν και κατέστρεψαν την πυρηνική βιομηχανία του Ιράν. Πολύ καλά, κάνε όνειρα!», γράφει σε ανάρτησή του στο Χ ο ιρανός ηγέτης.

«Ποιος είσαι συ που θα πεις ότι μία χώρα μπορεί ή δεν μπορεί να έχει (το δικαίωμα) στα πυρηνικά;», αναρωτήθηκε ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια συνάντησης με αθλητές στην ιρανική πρωτεύουσα απευθυνόμενος στον Τραμπ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης έχει «ολοσχερώς καταστραφεί».

Το Ιράν ανακοίνωσε στις 18 Οκτωβρίου, την ημέρα που έληξε η διεθνής συμφωνία την οποία σύναψε πριν από δέκα χρόνια, ότι δεν δεσμεύεται πλέον από «περιορισμούς» στο πυρηνικό του πρόγραμμα, επαναλαμβάνοντας ωστόσο «τη δέσμευσή του» υπέρ της διπλωματίας.

Η απόσυρση των ΗΠΑ από τη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν

Η συμφωνία αυτή, γνωστή ως κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (ΚΟΣΔ), – την οποία υπέγραψαν το 2015 το Ιράν με τη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα—είχε στόχο να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για τις πυρηνικές δραστηριότητες της Ισλαμικής Δημοκρατίας με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων του ΟΗΕ εις βάρος της.

Το 2018 οι ΗΠΑ, κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, αποσύρθηκαν μονομερώς από τη συμφωνία και επέβαλαν εκ νέου κυρώσεις εις βάρος του Ιράν.

Σε αντίποινα, το Ιράν σταδιακά έπαψε να τηρεί ορισμένες από τις δεσμεύσεις του βάσει της συμφωνίας.

Σύμφωνα με την ΙΑΕΑ, το Ιράν είναι η μοναδική χώρα που δεν διαθέτει πυρηνικό όπλο και εμπλουτίζει ουράνιο σε υψηλό ποσοστό (60%), κοντά στο όριο του 90% που απαιτείται για την κατασκευή ατομικής βόμβας.

Η Τεχεράνη ανέστειλε επίσης κάθε συνεργασία με την ΙΑΕΑ τον Ιούλιο, έπειτα από έναν 12ήμερο πόλεμο που ξέσπασε μετά τον πρωτοφανή βομβαρδισμό από το Ισραήλ στόχων στην ιρανική επικράτεια, κυρίως πυρηνικών εγκαταστάσεων. Στη διάρκεια αυτού του πολέμου διεξήγαγαν πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων στο Ιράν και οι ΗΠΑ.

Σε αντίποινα η Τεχεράνη εκτόξευσε drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

Η σύγκρουση αυτή έβαλε τέλος σε μια σειρά έμμεσων συνομιλιών που διεξήχθησαν από τον Απρίλιο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν αναφορικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Ισραήλ και την Αίγυπτο, ο Ντόναλντ Τραμπ αφού επανέλαβε ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ είχαν σαν αποτέλεσμα να καταστρέψουν ολοσχερώς τα πυρηνικά του Ιράν, έκανε «άνοιγμα» στην Τεχεράνη λέγοντας ότι μπορεί να υπάρξει ειρηνική διευθέτηση με το Ισραήλ.