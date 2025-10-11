Το Ιράν στηρίζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα – Αλλά δεν έχει «καμία εμπιστοσύνη» στο Ισραήλ

Το Ιράν, μία μέρα μετά την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, δήλωσε ότι «δεν έχει καμία εμπιστοσύνη» στο Ισραήλ. Η Τεχεράνη, που έχει στηρίξει τη Χαμάς, είπε αμφιβάλλει ότι το Ισραήλ θα σεβαστεί την εκεχειρία.

«Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπιστοσύνη στο σιωνιστικό καθεστώς», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Τόνισε ότι «υπήρξαν επανειλημμένες εκεχειρίες κατά το παρελθόν, σε διάφορα μέρη, κυρίως στον Λίβανο», σημείωσε, οι οποίες «παραβιάστηκαν» από το Ισραήλ.

«Προειδοποιούμε για τα τεχνάσματα και τις προδοσίες του σιωνιστικού καθεστώτος», πρόσθεσε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση του Ιράν. Η Τεχεράνη δεν έχει αναγνωρίσει το Ισραήλ ως κράτος.

Στηρίζουμε την εκεχειρία

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επανέλαβε σήμερα την υποστήριξη της χώρας του στην κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Πάντα υποστηρίζαμε κάθε σχέδιο ή μέτρο που θα μπορούσε να θέσει τέλος σε αυτά τα εγκλήματα κατά του λαού της Γάζας, να θέσει τέλος σε αυτή τη γενοκτονία», τόνισε ο Αμπάς Αραγτσί.

Επίσης, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε «ευσεβή πόθο» την πιθανότητα εξομάλυνσης των σχέσεων με το Ισραήλ, όπως πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Ποιος ξέρει, ίσως ακόμη και το Ιράν να μπορέσει να προσχωρήσει» στις Συμφωνίες του Αβραάμ. Πρόκειται για μια σειρά από ειρηνευτικές συμφωνίες που υπεγράφησαν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ. Με αυτές τις συμφωνίες το Ισραήλ εξομάλυνε τις διπλωματικές σχέσεις του με τέσσερα μουσουλμανικά κράτη.

«Το Ιράν δεν θα αναγνωρίσει ποτέ ένα κατοχικό καθεστώς που έχει διαπράξει γενοκτονία και έχει σκοτώσει παιδιά», τόνισε ο Ιρανός υπουργός.

Μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, το παλαιστινιακό ζήτημα αποτελεί για την Τεχεράνη έναν από τους πυλώνες της εξωτερικής της πολιτικής.

Το Ιράν και το Ισραήλ συγκρούστηκαν στρατιωτικά τον περασμένο Ιούνιο κατά τη διάρκεια ενός πολέμου 12 ημερών, ο οποίος ξέσπασε με την αιφνιδιαστική επίθεση του Ισραήλ κατά του ιρανικού εδάφους. Υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί, επιστήμονες που συνδέονταν με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και εκατοντάδες πολίτες σκοτώθηκαν στη σύγκρουση αυτή, η οποία έληξε με κατάπαυση πυρός.