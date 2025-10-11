Περισσότεροι από 500.000 Παλαιστίνιοι επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα της Γάζας μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, μία ημέρα πριν.

Έπαψε το διαρκές βουητό των drones και ο τρομακτικός ήχος των βομβών

Χιλιάδες εκτοπισμένοι κατέκλυσαν τον οδικό άξονα κατά μήκος των ακτών της επιστρέφοντας στα ισοπεδωμένα σπίτια τους. Οι άνθρωποι, με κάθε μέσο και τρόπο κάνουν αυτό το εξαντλητικό, κουραστικό ταξίδι λέγοντας ότι ανήκουν σε αυτό το τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους και ότι δεν πρόκειται ποτέ να ξεριζωθούν από εδώ.

Απόσυρση των IDF, κανένας αμερικανικός στρατιώτης στον παλαιστινιακό θύλακα

Ισραηλινά στρατεύματα αποσύρθηκαν, βάσει της πρώτης φάσης μιας συμφωνίας, που επιτεύχθηκε αυτήν την εβδομάδα, υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες και έχει μετατρέψει σε συντρίμμια μεγάλο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο νέος επικεφαλής της αμερικανικής στρατιωτικής Διοίκησης για τη Μέση Ανατολή (Centcom), Μπραντ Κούπερ, ανακοίνωσε πως μετέβη στη Γάζα για να συζητήσει για τη «σταθεροποίηση» της κατάστασης, διαβεβαιώνοντας πως κανένας αμερικανικός στρατιώτης δεν θα αναπτυχθεί στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το Ισραήλ και η Χαμάς σύναψαν την Πέμπτη στην Αίγυπτο συμφωνία εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή και προβλέπει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα εντός των επόμενων 72 ωρών με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Η συμφωνία βασίζεται σε ένα σχέδιο που ανακοίνωσε στα τέλη Σεπτεμβρίου ο Ντόναλντ Τραμπ για να τεθεί τέλος σε δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο αφοπλισμός της Χαμάς

Η δεύτερη φάση αυτού του σχεδίου 20 σημείων, στο επίκεντρο διαφωνιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, αφορά τον αφοπλισμό του ισλαμιστικού κινήματος, την εξορία των μαχητών του και τη συνέχιση της σταδιακής αποχώρησης του Ισραήλ από τη Γάζα.

Ο αφοπλισμός είναι «εκτός συζήτησης», δήλωσε το Σάββατο στο Γαλλικό Πρακτορείο ηγετικό στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος. «Η προτεινόμενη παράδοση των όπλων είναι εκτός συζήτησης και δεν είναι διαπραγματεύσιμη», ανέφερε χαρακτηριστικά ζητώντας παράλληλα να μην κατονομαστεί.

H Χαμάς, σύμφωνα με το BBC, καλεί επίσης περίπου 7.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της να αναπτυχθούν στις περιοχές της Γάζας από όπου έφυγαν τα ισραηλινά στρατεύματα στο πλαίσιο της εκεχειρίας.

Κρατούμενοι και όμηροι

Στο μεταξύ, οι ισραηλινές αρχές συγκέντρωσαν σε δύο φυλακές τους κρατούμενους που αναμένεται να αποφυλακιστούν με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα.

Οι «κρατούμενοι που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια μεταφέρθηκαν προς τα κέντρα απέλασης των φυλακών του Οφέρ (στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη) και του Κτζιοτ (νότιο Ισραήλ), εν αναμονή των οδηγιών από τις πολιτικές αρχές και τη συνέχιση των επιχειρήσεων που θα επιτρέψουν την επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ», γράφει η σωφρονιστική διοίκηση σε ένα δελτίο Τύπου.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι 48 όμηροι ή σοροί ομήρων που βρίσκονται στη Γάζα πρέπει να επιστρέψουν στο Ισραήλ έως τη Δευτέρα, στις 12.00 το μεσημέρι τοπική ώρα. Ως αντάλλαγμα, το Ισραήλ πρέπει να αποφυλακίσει 250 «κρατουμένους για λόγους ασφαλείας», εκ των οποίων καταδικασθέντες για φονικές επιθέσεις κατά της χώρας και 1.700 Παλαιστινίους που είχαν συλληφθεί από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023.