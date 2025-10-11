Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, με θέμα το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ

Η Αίγυπτος σχεδιάζει να φιλοξενήσει μια διεθνή σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, βάσει του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου, με την ανακοίνωσή του επιβεβαιώνει το δημοσίευμα του Axios, από την Παρασκευή. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αυτή η σύνοδος κορυφής θα μπορούσε να συγκεντρώσει πρόσθετη διεθνή υποστήριξη για το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα. Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει δύσκολες συμφωνίες οι οποίες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί και αφορούν τη μεταπολεμική διακυβέρνηση, την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αιγυπτιακής κυβέρνησης, στη σύνοδο, που θα διεξαχθεί στο αιγυπτιακό θέρετρο στην Ερυθρά Θάλασσα, Σαρμ ελ Σέιχ, θα συμπροεδρεύσουν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι.

Τηλεφωνική επικοινωνία με Μάρκο Ρούμπιο

Επίσης, το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντέλ-Ατί και ο Αμερικανός ομόλογός του, Μάρκο Ρούμπιο, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία. Σε αυτήν συζήτησαν σε τα σχέδια για τη σύνοδο και τη συμμετοχή άλλων χωρών. Ωστόσο, δεν δόθηκαν καμία συγκεκριμένη ημερομηνία της συνάντησης ή επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Axios, Ευρωπαίοι και Άραβες ηγέτες αναμένεται να παραστούν στη σύνοδο, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο ενημερωτικός ιστότοπος στο δημοσίευμά του ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι έχει ήδη επικοινωνήσει με αρκετούς Ευρωπαίους και Άραβες ηγέτες, προσκαλώντας τους να συμμετάσχουν. Μεταξύ αυτών αναμένεται να είναι πρόεδροι, πρωθυπουργοί ή υπουργοί Εξωτερικών από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιταλία, το Κατάρ, τα ΗΑΕ, την Ιορδανία, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Ινδονησία.

Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Axios ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν αναμένεται να παραστεί προς το παρόν.

Το ταξίδι Τραμπ στη Μέση Ανατολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ τη Δευτέρα το πρωί, όπου θα εκφωνήσει ομιλία ενώπιον της Κνεσέτ, της ισραηλινής Βουλής, και θα συναντήσει οικογένειες ομήρων.

Το απόγευμα της Δευτέρας, θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο για να συναντήσει τον Αμπντούλ Φατάχ αλ-Σίσι. Θα συμμετάσχει στην τελετή υπογραφής της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα μαζί με τους ηγέτες των άλλων χωρών-διαμεσολαβητών. Δηλαδή της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας.