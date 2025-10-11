newspaper
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.10.2025 | 17:22
Φωτιά στην Εύβοια - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, με θέμα το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ
Κόσμος 11 Οκτωβρίου 2025 | 16:39

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, με θέμα το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ

Το υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώνει δημοσιεύματα ότι η Αίγυπτος θα είναι ο τόπος για μια σύνοδο όπου θα συζητηθεί το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Spotlight

Η Αίγυπτος σχεδιάζει να φιλοξενήσει μια διεθνή σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, βάσει του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου, με την ανακοίνωσή του επιβεβαιώνει το δημοσίευμα του Axios, από την Παρασκευή. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αυτή η σύνοδος κορυφής θα μπορούσε να συγκεντρώσει πρόσθετη διεθνή υποστήριξη για το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα. Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει δύσκολες συμφωνίες οι οποίες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί και αφορούν τη μεταπολεμική διακυβέρνηση, την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αιγυπτιακής κυβέρνησης, στη σύνοδο, που θα διεξαχθεί στο αιγυπτιακό θέρετρο στην Ερυθρά Θάλασσα, Σαρμ ελ Σέιχ, θα συμπροεδρεύσουν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι.

Τηλεφωνική επικοινωνία με Μάρκο Ρούμπιο

Επίσης, το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντέλ-Ατί και ο Αμερικανός ομόλογός του, Μάρκο Ρούμπιο, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία. Σε αυτήν συζήτησαν σε τα σχέδια για τη σύνοδο και τη συμμετοχή άλλων χωρών. Ωστόσο, δεν δόθηκαν καμία συγκεκριμένη ημερομηνία της συνάντησης ή επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Axios, Ευρωπαίοι και Άραβες ηγέτες αναμένεται να παραστούν στη σύνοδο, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο ενημερωτικός ιστότοπος στο δημοσίευμά του ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι έχει ήδη επικοινωνήσει με αρκετούς Ευρωπαίους και Άραβες ηγέτες, προσκαλώντας τους να συμμετάσχουν. Μεταξύ αυτών αναμένεται να είναι πρόεδροι, πρωθυπουργοί ή υπουργοί Εξωτερικών από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιταλία, το Κατάρ, τα ΗΑΕ, την Ιορδανία, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Ινδονησία.

Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Axios ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν αναμένεται να παραστεί προς το παρόν.

Το ταξίδι Τραμπ στη Μέση Ανατολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ τη Δευτέρα το πρωί, όπου θα εκφωνήσει ομιλία ενώπιον της Κνεσέτ, της ισραηλινής Βουλής, και θα συναντήσει οικογένειες ομήρων.

Το απόγευμα της Δευτέρας, θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο για να συναντήσει τον Αμπντούλ Φατάχ αλ-Σίσι. Θα συμμετάσχει στην τελετή υπογραφής της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα μαζί με τους ηγέτες των άλλων χωρών-διαμεσολαβητών. Δηλαδή της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Σκλαβενίτης, Γαλαξίας, όμιλος METRO: Οι άλλες επενδύσεις των σούπερ μάρκετ στα logistcs

Σκλαβενίτης, Γαλαξίας, όμιλος METRO: Οι άλλες επενδύσεις των σούπερ μάρκετ στα logistcs

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

inWellness
inTown
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Το MIT απέρριψε απαράδεκτη συμφωνία ομοσπονδιακής χρηματοδότησης με την κυβέρνηση Τραμπ
Χρήση «νόμιμης βίας» 11.10.25

Το MIT απέρριψε απαράδεκτη συμφωνία ομοσπονδιακής χρηματοδότησης με την κυβέρνηση Τραμπ

Προβληματική συμφωνία αρνήθηκε να υπογράψει το MIT με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία ζητούσε αλλαγές στο ίδρυμα με στόχο την λήψη ομοσπονδιακής χρηματοδότησης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γαλλία: Σαπουνόπερα από το Ελιζέ ως το Μαντινιόν – Αντιμέτωπος με πρόταση μομφής και ασφυκτικές προθεσμίες ο Λεκορνί
Σαπουνόπερα 11.10.25

Πρώην, απερχόμενος και νυν - Ο Λεκορνί επιστρέφει αντιμέτωπος με προτάσεις μομφής και ασφυκτικές προθεσμίες

Σαν τα πουκάμισα αλλάζουν οι πρωθυπουργοί στη Γαλλία τον τελευταίο χρόνο, αλλά η περίπτωση του Λεκορνί που επέστρεψε αφού παραιτήθηκε φανερώνει τα αδιέξοδα στα οποία έχει παρασυρθεί ο Μακρόν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Συμφωνία Χαμάς-Ισραήλ: Καλή η αρχή, αλλά τι γίνεται με τα «αγκάθια»;
4 εμπόδια 11.10.25

Συμφωνία Χαμάς-Ισραήλ: Καλή η αρχή, αλλά τι γίνεται με τα «αγκάθια»;

«Υπάρχει τεράστιος αριθμός πιθανών σημείων τριβής που θα καθορίσουν πραγματικά αν αυτή η συμφωνία θα αποτελέσει την απαρχή της ειρήνης ή απλώς άλλη μία στροφή στον κύκλο της βίας»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι τεχνολογικοί μεγιστάνες προετοιμάζονται για την «αποκάλυψη» – Μήπως αυτό πρέπει να μας ανησυχεί;
Τεχνητή «υπερ-νοημοσύνη» 11.10.25

Οι τεχνολογικοί μεγιστάνες προετοιμάζονται για την «αποκάλυψη» – Μήπως πρέπει αυτό να μας ανησυχεί;

Οι φόβοι για μια επερχόμενη τεχνολογική «Αποκάλυψη» ωθούν ολοένα και περισσότερους δισεκατομμυριούχους να επενδύουν σε καταφύγια, ενώ παράλληλα πρωτοστατούν στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ντόναλντ Τραμπ: Ο πρόεδρος έχει εξαίρετη υγεία και «καρδιά 14 χρόνια νεότερη»
Κόσμος 11.10.25

Ο Τραμπ έχει εξαίρετη υγεία και «καρδιά 14 χρόνια νεότερη»

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι η «καρδιακή ηλικία» του είναι «περίπου 14 χρόνια μικρότερη από τη βιολογική ηλικία του», αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ μετά τις ιατρικές εξετάσεις ρουτίνας στις οποίες υποβλήθηκε.

Σύνταξη
Μόνα μέσα στα ερείπια: Η σπαρακτική πραγματικότητα για τα τραυματισμένα ορφανά που άφησε πίσω ο πόλεμος στη Γάζα
WCNSF 11.10.25

Μόνα μέσα στα ερείπια: Η σπαρακτική πραγματικότητα για τα τραυματισμένα ορφανά που άφησε πίσω ο πόλεμος στη Γάζα

Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των WCNSF στη Γάζα – «τραυματισμένα παιδιά χωρίς επιζώντες συγγενείς» – οι φιλανθρωπικές οργανώσεις αγωνίζονται να βρουν ενήλικες που θα τα φροντίσουν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Super League 2: Επιβλητικός ο Ηρακλής στην έδρα του Μακεδονικού, πρώτη ήττα για τη Νίκη Βόλου
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Super League 2: Επιβλητικός ο Ηρακλής στην έδρα του Μακεδονικού, πρώτη ήττα για τη Νίκη Βόλου

Η Νίκη Βόλου έχασε το πρώτο της παιχνίδι στη Super League 2, καθώς ηττήθηκε με 3-1 από τον Αστέρα Τρίπολης Β’, ενώ ο Ηρακλής πέρασε με «τεσσάρα» από την έδρα του Μακεδονικού.

Σύνταξη
Η Ευρώπη στηρίζει την Ουκρανία – Και όμως, τροφοδοτεί την οικονομία της Ρωσίας
Συμφωνίες ενέργειας 11.10.25

Η Ευρώπη στηρίζει την Ουκρανία – Και όμως, τροφοδοτεί την οικονομία της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία, διοχετεύει δισεκατομμύρια ευρώ στη ρωσική οικονομία. Αιτία, οι πληρωμές για πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το έπος του «Knightfall» αποκτά ζωή: Η πιο επώδυνη πτώση του Batman γίνεται ταινία κινουμένων σχεδίων
Φοβερό 11.10.25

Το έπος του «Knightfall» αποκτά ζωή: Η πιο επώδυνη πτώση του Batman γίνεται ταινία κινουμένων σχεδίων

Η Warner Bros. Animation μεταφέρει για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη το θρυλικό κόμικ «Knightfall» του 1993, τη στιγμή που ο Σκοτεινός Ιππότης φτάνει στα όρια της αντοχής του απέναντι στον αδίστακτο Bane

Σύνταξη
Φοινικούντα: Οι δύο διαθήκες και η δαιδαλώδης πορεία του δράστη
Μυστήριο 11.10.25

Οι δύο διαθήκες και η διαφυγή του δράστη ξετυλίγουν το νήμα του διπλού φονικού στη Φοινικούντα

Οι Αρχές εξετάζουν προσεκτικά και μια παλαιότερη διαθήκη του ίδιου άνδρα προκειμένου να διαπιστώσουν αν οι πρόσφατες αλλαγές μπορεί να συνδέονται με το κίνητρο του εγκλήματος στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Πρόεδρος σερβικής ομοσπονδίας για τον γιο του Στογιάκοβιτς: «Σε επαφή με τον Πέτζα για την Εθνική Σερβίας»
Μπάσκετ 11.10.25

Πρόεδρος σερβικής ομοσπονδίας για τον γιο του Στογιάκοβιτς: «Σε επαφή με τον Πέτζα για την Εθνική Σερβίας»

Ο πρόεδρος της σερβικής μπασκετικής ομοσπονδίας μίλησε για το θέμα με τον γιο του Πέτζα Στογιάκοβιτς, Αντρέι, ο οποίος δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα αγωνιστεί με την Εθνική Σερβίας ή της Ελλάδας.

Σύνταξη
Πού πάνε οι συνταξιούχοι όταν βγαίνουν στη σύνταξη – Γιατί η Ελλάδα μπαίνει στο ραντάρ
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Πού πάνε οι συνταξιούχοι όταν βγαίνουν στη σύνταξη – Γιατί η Ελλάδα μπαίνει στο ραντάρ

Η σύνταξη για πολλούς δεν σημαίνει πια ησυχία, αλλά... «μετανάστευση». Με όλο και περισσότερες χώρες να διεκδικούν τους συνταξιούχους του κόσμου.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Της είπα ποιος είμαι και έβαλε τα κλάματα: Ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι που πλήγωσε γιατί δεν είναι ο Μπρούνο Μαρς
New York Comic Con 11.10.25

Της είπα ποιος είμαι και έβαλε τα κλάματα: Ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι που πλήγωσε γιατί δεν είναι ο Μπρούνο Μαρς

«Έμεινε για λίγο σιωπηλή και μετά άρχισε να κλαίει. Τελικά της υπέγραψα γράφοντας ‘Μπρούνο’ για να την παρηγορήσω», είπε ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Π. Μαρινάκη: Έπιασαν τόπο οι πιέσεις του Βορίδη – Για πόσο ακόμη θα παίζουν κρυφτό
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 11.10.25

ΠΑΣΟΚ για Π. Μαρινάκη: Έπιασαν τόπο οι πιέσεις του Βορίδη – Για πόσο ακόμη θα παίζουν κρυφτό

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναρωτιέται: «Πώς γίνεται να έχουν δίκιο και ο κ. Βορίδης και ο κ. Βάρρας;».

Σύνταξη
Το MIT απέρριψε απαράδεκτη συμφωνία ομοσπονδιακής χρηματοδότησης με την κυβέρνηση Τραμπ
Χρήση «νόμιμης βίας» 11.10.25

Το MIT απέρριψε απαράδεκτη συμφωνία ομοσπονδιακής χρηματοδότησης με την κυβέρνηση Τραμπ

Προβληματική συμφωνία αρνήθηκε να υπογράψει το MIT με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία ζητούσε αλλαγές στο ίδρυμα με στόχο την λήψη ομοσπονδιακής χρηματοδότησης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Heating Oil Sales in Greece Begin October 15 at €1.11
English edition 11.10.25

Heating Oil Sales in Greece Begin October 15 at €1.11

From October 15, heating oil will be available at slightly lower prices than last year, with a heating allowance for eligible households. Applications open in early November, with first payments expected by mid-December

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η σύγκρουση συμφερόντων και η οικογενειακή επιχείρηση του αντιπροέδρου του Οργανισμού
Πολιτική Γραμματεία 11.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η σύγκρουση συμφερόντων και η οικογενειακή επιχείρηση του αντιπροέδρου του Οργανισμού

«Λαβράκια» βγάζει η εξεταστική της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι του αντιπροέδρου του Οργανισμού και γαλάζιου παιδιού, Ιωάννη Καϊμακάμη με τους βουλευτές και οι αποκαλύψεις για τη «σύγκρουση συμφερόντων».

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Πανικός στη συναυλία της Μπίλι Άιλις στο Μαϊάμι – Άτομο από το κοινό την άρπαξε και παραλίγο να τη ρίξει κάτω
Βίντεο 11.10.25

Πανικός στη συναυλία της Μπίλι Άιλις στο Μαϊάμι – Άτομο από το κοινό την άρπαξε και παραλίγο να τη ρίξει κάτω

Η Μπίλι Άιλις βίωσε μια επικίνδυνη στιγμή στο Kaseya Center του Μαϊάμι, όταν άτομο από το κοινό την τράβηξε απότομα πάνω στο κιγκλίδωμα, προκαλώντας πανικό και την άμεση επέμβαση της ασφάλειας

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – ΑΝΟ Γλυφάδας
Πόλο 11.10.25

Live streaming: Ολυμπιακός – ΑΝΟ Γλυφάδας

Live streaming: Ολυμπιακός – ΑΝΟ Γλυφάδας. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΑΝΟ Γλυφάδας για τη 2η αγωνιστική της Α1 πόλο ανδρών.

Σύνταξη
Έρευνα: Οι χαμηλές επιδόσεις στο δημοτικό σχετίζονται με το πόσο κάθονται τα παιδιά μπροστά σε οθόνες
Έρευνα 11.10.25

Οι χαμηλές επιδόσεις στο δημοτικό σχετίζονται με το πόσο κάθονται τα παιδιά μπροστά σε οθόνες

Η υπερβολική χρήση οθονών από μικρά παιδιά επιδρά αρνητικά στο πώς αυτά αποδίδουν σε μαθήματα όπως η Ανάγνωση και τα Μαθηματικά - Η διαφορά μεταξύ των φύλων - Τι έδειξε καναδική έρευνα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο