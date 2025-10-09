Χάρτες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα: Η «κίτρινη γραμμή» και οι φάσεις αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στη Γάζα, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Χαμάς και το Ισραήλ συμφώνησαν για την πρώτη φάση του σχεδίου του για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε: «Όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του βάσει μίας συμφωνημένης γραμμής».

Η «συμφωνημένη γραμμή» αναφέρεται σε έναν ασαφή χάρτη που μοιράστηκε ο Τραμπ στις 4 Οκτωβρίου, ο οποίος δείχνει μια αρχική ζώνη αποχώρησης του Ισραήλ σημειωμένη με κίτρινο χρώμα, που αργότερα ονομάστηκε «κίτρινη γραμμή».

Μέχρι την Κυριακή ή τη Δευτέρα, η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει περίπου 20 ζωντανούς αιχμαλώτους, μαζί με τις σωρούς περίπου 25 άλλων, ενώ το Ισραήλ θα απελευθερώσει περίπου 2.000 Παλαιστινίους που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Οι τελικές λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Πού βρίσκεται η αρχική «κίτρινη γραμμή» αποχώρησης;

Το Ισραήλ ελέγχει σήμερα περισσότερο από το 80% της έκτασης 365 τετραγωνικών χιλιομέτρων της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που έχουν τεθεί υπό αναγκαστική εκκένωση ή έχουν χαρακτηριστεί από το Ισραήλ ως στρατιωτικές ζώνες.

Μόλις υπογραφεί η συμφωνία, αναμένεται να τερματιστούν αμέσως οι εχθροπραξίες και οι ισραηλινές δυνάμεις να αποσυρθούν στη γραμμή που έχει σημειωθεί με κίτρινο χρώμα.

Ο τελικός χάρτης δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί μετά τις διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο, αλλά με βάση τον χάρτη της 4ης Οκτωβρίου, η περιοχή εντός της κίτρινης γραμμής αντιπροσωπεύει περίπου 155 τετραγωνικά χιλιόμετρα αφήνοντας περίπου 210 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ή το 58% της Γάζας, υπό ισραηλινό έλεγχο, όπως επιβεβαίωσε η ομάδα Sanad του Al Jazeera.

Πιο συγκεκριμένα, οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν σε αρκετές παλαιότερα πυκνοκατοικημένες παλαιστινιακές γειτονιές, όπως:

Μπέιτ Λαχίγια

Μπέιτ Χανούν

Τμήματα των περιοχών Σουτζάγια, Τούφα και Ζεϊτούν της πόλης της Γάζας

Περισσότερο από το ήμισυ της επαρχίας Χαν Γιούνις

Σχεδόν όλη η επαρχία Ράφα

Επιπλέον, το Ισραήλ θα συνεχίσει να ελέγχει όλα τα σημεία διέλευσης προς και από τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου του σημείου διέλευσης της Ράφα με την Αίγυπτο.

Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί πολλαπά κατά τη διάρκεια του διετούς πολέμου και επιθυμούν απεγνωσμένα να επιστρέψουν στα σπίτια τους, αλλά η συνεχιζόμενη παρουσία των ισραηλινών δυνάμεων σε αυτές τις περιοχές καθιστά αυτό το ενδεχόμενο απίθανο στο άμεσο μέλλον.

Περίληψη των 20 σημείων:

Η Γάζα θα γίνει μια «αποριζοσπαστικοποιημένη ζώνη χωρίς τρομοκρατία». Η Γάζα θα αναπτυχθεί εκ νέου για να βελτιωθεί η ζωή των κατοίκων της. Ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως μόλις συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές, με την αποχώρηση του Ισραήλ σε μια συμφωνημένη γραμμή και την κατάπαυση του πυρός. Όλοι οι αιχμάλωτοι, ζωντανοί και νεκροί, θα επιστραφούν εντός 72 ωρών από την αποδοχή του Ισραήλ. Το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους που εκτίουν ισόβια ποινή, 1.700 κρατούμενους και θα ανταλλάξει τα λείψανα αναλογικά. Τα μέλη της Χαμάς που παραδώσουν τα όπλα τους θα λάβουν αμνηστία ή ασφαλή διέλευση στο εξωτερικό. Θα παρασχεθεί άμεσα πλήρης ανθρωπιστική βοήθεια για την ανοικοδόμηση των βασικών υποδομών. Η βοήθεια θα διοχετεύεται ελεύθερα μέσω του ΟΗΕ και της Ερυθράς Ημισελήνου, ενώ το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει εκ νέου βάσει συμφωνίας. Η Γάζα θα διοικείται προσωρινά από μια τεχνοκρατική παλαιστινιακή επιτροπή υπό την εποπτεία ενός διεθνούς συμβουλίου, στο οποίο θα συμμετέχει ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ και θα ηγείται ο Τραμπ. Οικονομικό σχέδιο του Τραμπ για την ανοικοδόμηση της Γάζας με παγκόσμιες επενδύσεις και δημιουργία θέσεων εργασίας. Δημιουργία ειδικής οικονομικής ζώνης με ευνοϊκούς εμπορικούς όρους. Κανένας αναγκαστικός εκτοπισμός. Οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να μείνουν, να φύγουν ή να επιστρέψουν. Η Χαμάς αποκλείεται από τη διακυβέρνηση, όλα τα όπλα αποσυναρμολογούνται. Οι περιφερειακοί εταίροι εγγυώνται τη συμμόρφωση και την ασφάλεια της Χαμάς. Διάθεση Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) για την ασφάλεια της Γάζας και την εκπαίδευση της αστυνομίας. Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει τη Γάζα, θα αποσυρθεί καθώς προχωρά η σταθεροποίηση και η αποστρατιωτικοποίηση. Εάν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο, θα προχωρήσει η παράδοση περιοχών από τον ισραηλινό στρατό στην ISF. Ξεκινά διαθρησκευτικός διάλογος για την προώθηση των «αξιών της ανεκτικότητας και της ειρηνικής συνύπαρξης». Οι μεταρρυθμίσεις ανοίγουν το δρόμο για την «αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση των Παλαιστινίων». Οι ΗΠΑ ηγούνται των συνομιλιών για ένα ειρηνικό πολιτικό μέλλον μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων.

Τι αναμένεται να συμβεί στη συνέχεια;

Σύμφωνα με το σχέδιο 20 σημείων που ανακοίνωσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου στις 29 Σεπτεμβρίου – το οποίο εκπονήθηκε χωρίς καμία συμμετοχή των Παλαιστινίων – το Ισραήλ θα αποσύρει τις δυνάμεις του σε τρεις φάσεις, με κάθε φάση να σημειώνεται με διαφορετικό χρώμα:

Αρχική απόσυρση (κίτρινη γραμμή): Στην πρώτη φάση, η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες Ισραηλινούς αιχμαλώτους, τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις θα υποχωρήσουν στη γραμμή που έχει σημειωθεί με κίτρινο χρώμα στον χάρτη.

Δεύτερη απόσυρση (κόκκινη γραμμή): Κατά τη δεύτερη φάση, θα κινητοποιηθεί μια Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) για να επιβλέπει την ασφάλεια και να υποστηρίζει την παλαιστινιακή αστυνομία, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις θα υποχωρήσουν περαιτέρω στη γραμμή που έχει σημειωθεί με κόκκινο χρώμα, μειώνοντας την άμεση παρουσία

Τρίτη απόσυρση (ζώνη ασφαλείας): Στην τελική φάση, οι ισραηλινές δυνάμεις θα υποχωρήσουν σε μια καθορισμένη «ζώνη ασφαλείας», αφήνοντας ένα περιορισμένο τμήμα της Γάζας υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο, ενώ ένα διεθνές διοικητικό όργανο θα εποπτεύει τη διακυβέρνηση και μια μεταβατική περίοδο.

Ακόμη και μετά την τρίτη φάση απόσυρσης, οι Παλαιστίνιοι θα περιοριστούν σε μια περιοχή μικρότερη από ό,τι πριν τον πόλεμο, συνεχίζοντας ένα μοτίβο ισραηλινού ελέγχου επί της Γάζας και του λαού της.

Παραμένουν ακόμα πολλά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του σχεδίου, τα ακριβή όρια του παλαιστινιακού εδάφους, το χρονοδιάγραμμα και το εύρος των ισραηλινών αποχωρήσεων, το ρόλο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για τους Παλαιστινίους τόσο στη Γάζα όσο και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.