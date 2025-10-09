newspaper
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
09.10.2025 | 09:30
Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και κέντρο – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γάζα: Τι γνωρίζουμε για την καταρχήν συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς – Τα θολά σημεία και τι ακολουθεί
Κόσμος 09 Οκτωβρίου 2025 | 10:17

Γάζα: Τι γνωρίζουμε για την καταρχήν συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς – Τα θολά σημεία και τι ακολουθεί

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στο πρώτο βήμα του σχεδίου του για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα - Τι προβλέπει

Παρασκευή Τσιβόλα
ΕπιμέλειαΠαρασκευή Τσιβόλα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μικροδουλειές που μας «τρώνε» τη μισή μέρα χωρίς να το καταλαβαίνουμε

Μικροδουλειές που μας «τρώνε» τη μισή μέρα χωρίς να το καταλαβαίνουμε

Spotlight

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση του σχεδίου του, για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων. Ωστόσο, παρά την ανακοίνωση, οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίστηκαν στη Λωρίδα.

Αξιωματούχος της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας, ανέφερε στο AFP ότι μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας σημειώθηκαν «αρκετές ισραηλινές επιδρομές», συμπεριλαμβανομένης μιας «σειράς έντονων αεροπορικών επιδρομών».

Ανταποκριτής του Al Jazeera επιβεβαίωσε ότι ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισαν δυτικές περιοχές της πόλης, χτυπώντας τουλάχιστον ένα σπίτι στον καταυλισμό Σάτι και πυροδοτώντας ένα τεθωρακισμένο όχημα γεμάτο εκρηκτικά κοντά σε σπίτια στη συνοικία Σάμπρα, νότια της πόλης. Συνολικά πάνω από 67.000 παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα, στην πλειοψηφία τους άμαχοι (στην εικόνα πάνω Παλαιστίνιος που έχει ακρωτηριαστεί περπατά με την κόρη του στην οδό Al Jalaa κατά τη διάρκεια ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στην πόλη της Γάζας – φωτό του Mohammed Saber/EPA μέσω Αλ Τζαζίρα).

Για τον Τραμπ, που επιθυμεί διακαώς το Νόμπελ ειρήνης, μια ειρηνευτική συμφωνία – ή ακόμα και μια διαρκής εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς – θα μπορούσε να παρουσιαστεί ως το μεγαλύτερο διπλωματικό επίτευγμα της προεδρίας του. Οι λεπτομέρειες και η αλληλουχία μιας συμφωνίας για τον τερματισμό της ισραηλινής επίθεσης παραμένουν ασαφείς, αλλά η δήλωση προθέσεων τόσο από το Ισραήλ όσο και από τη Χαμάς θεωρείται σημαντική.  Ο διάβολος ωστόσο κρύβεται στις λεπτομέρειες…

Γάζα: Τι γνωρίζουμε για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στο πρώτο βήμα του σχεδίου του για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social στις 23:17 ώρα Γκρίνουιτς, έγραψε ότι όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν «πολύ σύντομα» και ότι το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του μέχρι μια συμφωνημένη γραμμή ως μέρος της συμφωνίας.

Μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι ήταν έτοιμος να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο για να προωθήσει το σχέδιο.

Το σχέδιο των 20 σημείων το είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά στις 29 Σεπτεμβρίου, μετά από συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, παρουσιάζοντάς το ως έναν οδικό χάρτη για τον τερματισμό του πολέμου.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τού παρέδωσε ένα σημείωμα. Ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους: «Μόλις μου έδωσε ένα σημείωμα ο Υπουργός Εξωτερικών λέγοντας ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία στη Μέση Ανατολή και ότι θα χρειαστεί να πάω άμεσα.» Κλείνοντας την εκδήλωση, πρόσθεσε: «Πρέπει να φύγω τώρα για να προσπαθήσω να λύσω κάποια προβλήματα στη Μέση Ανατολή.»

Σύμφωνα με φωτογραφία, το σημείωμα τού ζητούσε να εγκρίνει άμεσα ανάρτηση στο Truth Social ώστε να είναι αυτός που θα ανακοινώσει πρώτος τη συμφωνία.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ δήλωσε ότι:

  • Το Ισραήλ και η Χαμάς υπέγραψαν την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου
  • Όλοι οι αιχμάλωτοι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα
  • Το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του μέχρι μια συμφωνημένη γραμμή
  • Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα προς μια ισχυρή και διαρκή ειρήνη
  • Όλα τα μέρη θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης
  • Ευχαρίστησε τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία

Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί τη σημαντικότερη πρόοδο που έχει πετύχει ο Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο, έπειτα από οκτώ μήνες προσπαθειών. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, είχε χαρακτηρίσει τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ως βασική προτεραιότητα της εξωτερικής του πολιτικής.

Σύμφωνα με παλαιστινιακή πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις, η Χαμάς θα απελευθερώσει 20 ζωντανούς ομήρους στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της συμφωνίας.

Ανώτατος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο AFP ότι το Ισραήλ θα απελευθερώσει σχεδόν 2.000 Παλαιστινίους κρατουμένους: 250 από αυτούς που εκτίουν ισόβια και άλλους 1.700 που συνελήφθησαν μετά την έναρξη του πολέμου.

Η ανταλλαγή αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών από την εφαρμογή της συμφωνίας, η οποία έχει εγκριθεί και από άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις, σύμφωνα με δεύτερη πηγή της Χαμάς.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στην εκπομπή Hannity του δικτύου Fox News ότι οι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα πιθανότατα θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα. Δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα συμβάλουν στην ανοικοδόμηση της Γάζας, που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο, και στη διατήρηση της ασφάλειας και της ειρήνης στην περιοχή.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης ότι καθημερινά θα εισέρχονται τουλάχιστον 400 φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας κατά τις πρώτες πέντε ημέρες της εκεχειρίας, με τον αριθμό αυτό να αυξάνεται σταδιακά στη συνέχεια.

Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες – Τι παραμένει ασαφές

Παρόλα αυτά σημαντικές λεπτομέρειες παραμένουν αδιευκρίνιστες.  Τα δύσκολα ερωτήματα για το μέλλον της Χαμάς και το αν θα αφοπλιστεί, μαζί με το «όραμα» του Ισραήλ για το μέλλον της Γάζας, παραμένουν προς επίλυση. Και το έχουμε ξαναδεί αυτό: η κυβέρνηση Τραμπ βιαζόταν να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ακόμη και πριν από την ορκωμοσία, και μια βιαστικά οργανωμένη εκεχειρία τον Ιανουάριο κατέρρευσε, υπενθυμίζει ο Guardian. Αναφέρεται δε στο κίνητρο και την επιθυμία του Τραμπ να γίνει ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που θα λάβει το Νόμπελ Ειρήνης μετά τον Μπαράκ Ομπάμα.

Ο ανώτερος πολιτικός αναλυτής του Al Jazeera, Μαρουάν Μπισάρα, ανέφερε ότι υπάρχουν «σοβαρές διαφωνίες» μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και κρίσιμα ζητήματα δεν έχουν ακόμη επιλυθεί, όπως:

  • Η χρονική στιγμή και η έκταση της ισραηλινής αποχώρησης
  • Η σύνθεση της διοίκησης της Γάζας μετά τον πόλεμο
  • Το μέλλον της Χαμάς

«Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η αρχική φάση της αρχικής φάσης λειτουργεί,» είπε ο Μπισάρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, φαίνεται πως υπάρχει συμφωνία για κάποιες βασικές παραμέτρους ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων.

Κατά τον Μπισάρα, το σχέδιο του Τραμπ προβλέπει ότι «μόλις η Χαμάς παραδώσει τους αιχμαλώτους, ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει.» Ωστόσο, πρόσθεσε: «Το Ισραήλ λέει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο όταν η Χαμάς αφοπλιστεί.»

Πώς αντέδρασαν Ισραήλ και Χαμάς

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έκανε λόγο για «μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ». «Εκφράζω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου στον Πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του για την αφοσίωσή τους σε αυτήν την ιερή αποστολή της απελευθέρωσης των ομήρων μας,» είπε αργά το βράδυ της Τετάρτης.

«Με τη βοήθεια του Θεού, θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε όλους τους στόχους μας και να ενισχύουμε την ειρήνη με τους γείτονές μας.»

Η Χαμάς εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται ότι η συμφωνία προβλέπει:

  • Τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
  • Αποχώρηση της ισραηλινής κατοχής
  • Είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας
  • Ανταλλαγή αιχμαλώτων

Ευχαρίστησε το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τον Τραμπ για τις διαμεσολαβητικές τους προσπάθειες. Ζήτησε επίσης από τον Τραμπ και τους άλλους διαμεσολαβητές να «υποχρεώσουν την κυβέρνηση κατοχής να εφαρμόσει πλήρως τις δεσμεύσεις της και να μην επιτραπεί να τις καθυστερήσει ή να τις παρακάμψει».

Στην ίδια ανακοίνωση, η Χαμάς αναφέρει: «Χαιρετίζουμε τον σπουδαίο λαό μας στη Λωρίδα της Γάζας, την Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη, που επέδειξαν απαράμιλλο σθένος, ηρωισμό και αξιοπρέπεια. Οι μεγάλες αυτές θυσίες απέτρεψαν το σχέδιο της ισραηλινής κατοχής για υποταγή και εκδίωξη».

Καταλήγοντας, η Χαμάς τονίζει: «Δεν θα εγκαταλείψουμε τα εθνικά δικαιώματα του λαού μας: την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την αυτοδιάθεση».

Τι ακολουθεί

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι θα παρουσιάσει τη συμφωνία στο υπουργικό του συμβούλιο την Πέμπτη για έγκριση.

Μόλις εγκριθεί, ο ισραηλινός στρατός θα ξεκινήσει την αποχώρησή του. Εβδομήντα δύο ώρες μετά, η Χαμάς αναμένεται να ξεκινήσει την απελευθέρωση των αιχμαλώτων. Όμως ο Νετανιάχου, πρέπει να διαχειριστεί την αντίδραση των δεξιών μελών της κυβέρνησής του, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ, και του υπουργού εθνικής ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, οι οποίοι έχουν απειλήσει να ανατρέψουν την κυβέρνηση σε περίπτωση εκεχειρίας.

Ο Τραμπ αναμένεται να ταξιδέψει στην Αίγυπτο τις επόμενες ημέρες. Ο Νετανιάχου τον έχει προσκαλέσει να μιλήσει στην ισραηλινή Κνεσέτ και ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι «κατά πάσα πιθανότητα» θα κάνει το ταξίδι.

Το επόμενο στάδιο του σχεδίου Τραμπ προβλέπει τη δημιουργία ενός διεθνούς φορέα, του Συμβουλίου Ειρήνης, για την εποπτεία της μεταπολεμικής διακυβέρνησης της Γάζας. Ο Τραμπ θα προεδρεύει του συμβουλίου, στο οποίο θα συμμετάσχουν και άλλοι παγκόσμιοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Κόκκαλης: Άνοιξε νέα εποχή για την Intralot

Κόκκαλης: Άνοιξε νέα εποχή για την Intralot

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μικροδουλειές που μας «τρώνε» τη μισή μέρα χωρίς να το καταλαβαίνουμε

Μικροδουλειές που μας «τρώνε» τη μισή μέρα χωρίς να το καταλαβαίνουμε

World
Ντίμον: Ο CEO της JPMorgan προειδοποιεί για κίνδυνο διόρθωσης στη Wall Street

Ντίμον: Ο CEO της JPMorgan προειδοποιεί για κίνδυνο διόρθωσης στη Wall Street

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τουρκία: Στο στόχαστρο ηθοποιοί και τραγουδιστές για ναρκωτικά – Ανάμεσά τους και η Χαντισέ του Düm Tek Tek
19 προσαγωγές 09.10.25

Σάλος στην Τουρκία: Στο στόχαστρο ηθοποιοί και τραγουδιστές για ναρκωτικά - Ανάμεσά τους και η Χαντισέ του Düm Tek Tek

Στην προσαγωγή 19 ηθοποιών, influencer και τραγουδιστών προχώρησαν οι αρχές στην Τουρκία για χρήση ναρκωτικών - Κλήθηκαν για εξετάσεις αίματος

Σύνταξη
Τα ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία θα επηρεάσουν και τους Ευρωπαίους ενόψει χειμώνα
Κόσμος 09.10.25

Τα ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία θα επηρεάσουν και τους Ευρωπαίους ενόψει χειμώνα

Η εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων κατά των ουκρανικών υποδομών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας εγκυμονεί πραγματικούς κινδύνους, άμεσους για την Ουκρανία και έμμεσους για την Ευρώπη

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πέντε ομάδες προκαλούν «πονοκέφαλο» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αβεβαιότητα για την πολιτική της επιβίωση
Κόσμος 09.10.25

Πέντε ομάδες προκαλούν «πονοκέφαλο» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αβεβαιότητα για την πολιτική της επιβίωση

Έλλειψη εμπιστοσύνης φαίνεται ότι δείχνουν αρκετές ομάδες προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είναι ξανά αντιμέτωπη με προτάσεις μομφής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γερμανία: Τερματίζει την ταχεία χορήγηση υπηκοότητας – Αλλαγή πλεύσης σε θέματα μετανάστευσης
Κόσμος 09.10.25

Τέλος στη ταχεία χορήγηση υπηκοότητας βάζει η Γερμανία - Αλλαγή πλεύσης σε θέματα μετανάστευσης

Οι συντηρητικοί του Φρίντριχ Μερτς είχαν δεσμευτεί να αποσύρουν τη νομοθεσία, η οποία επέτρεπε την απόκτηση της υπηκοότητας σε τρία χρόνια αντί για πέντε.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα με τρεις νεκρούς στο Σούμι
Πόλεμος 09.10.25

Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία - Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες στο Σούμι

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στην περιφέρεια Σούμι στην Ουκρανία αφού απώθησε τον Απρίλιο τα τελευταία στοιχεία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που απέμεναν στη γειτονική ρωσική περιφέρεια Κουρσκ

Σύνταξη
Γάζα: Πανηγυρισμοί στο Ισραήλ για τη συμφωνία – Πότε θα ξεκινήσει η απελευθέρωση ομήρων και παλαιστίνιων κρατουμένων
Γάζα 09.10.25

Πανηγυρισμοί στο Ισραήλ για τη συμφωνία - Πότε θα ξεκινήσει η απελευθέρωση ομήρων και παλαιστίνιων κρατουμένων

Οι συγγενείς των ομήρων ξέσπασαν σε δάκρυα χαράς και έντονους πανηγυρισμούς μετά την επίτευξη συμφωνίας για τη Γάζα - Η ανταλλαγή θα λάβει χώρα εντός 72 ωρών από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας

Σύνταξη
Το μεσημέρι της Πέμπτης μπαίνει σε εφαρμογή η α’ φάση του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα με εγγυητές
Κόσμος 09.10.25

Το μεσημέρι της Πέμπτης μπαίνει σε εφαρμογή η α’ φάση του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα με εγγυητές

Το Κατάρ, η Αίγυπτος, η Τουρκία και οι ΗΠΑ μπαίνουν ως εγγυητές πως το Ισραήλ και οι παλαιστινιακές οργανώσεις θα τηρήσουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας για τη Γάζα που θα εφαρμοστεί στις 12:00 της Πέμπτης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πρόβες νέου πολέμου – Η Κίνα, τα σενάρια εισβολής στην Ταϊβάν και ο ρωσικός «δάκτυλος», με φόντο την Ουκρανία
«Ταραγμένος» Ειρηνικός 09.10.25

Πρόβες νέου πολέμου – Η Κίνα, τα σενάρια εισβολής στην Ταϊβάν και ο ρωσικός «δάκτυλος», με φόντο την Ουκρανία

Πληθαίνουν οι αναφορές για προετοιμασίες επίθεσης στην Ταϊβάν από την Κίνα, με στήριξη της Μόσχας, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία και του γεωπολιτικού μπρα ντε φερ του Πεκίνου με τις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γάζα: Σχεδόν το ένα στα έξι παιδιά υφίσταται οξύ υποσιτισμό σύμφωνα με το Lancet
Κόσμος 09.10.25

Γάζα: Σχεδόν το ένα στα έξι παιδιά υφίσταται οξύ υποσιτισμό σύμφωνα με το Lancet

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό «the Lancet» το 15% των παιδιών στη Γάζα πάσχει από οξύ υποσιτισμό. Περισσότερα από 54.600 παιδιά χρειάζονται θεραπευτική φροντίδα.

Σύνταξη
Υπογράφηκε η πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ – Ανακοίνωση Τραμπ
Έχουμε συμφωνία; 09.10.25 Upd: 03:18

Υπογράφηκε η πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ – Ανακοίνωση Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε πως η Χαμάς και το Ισραήλ συμφώνησαν και υπέγραψαν για την πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα που αφορά την ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΛΔ Κονγκό: Η επιδημία Έμπολα παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης λέει ο ΠΟΥ, όμως οι ελλείψεις φαρμάκων επιμένουν
Πόλεμος και επιδημίες 09.10.25

ΛΔ Κονγκό: Η επιδημία Έμπολα παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης λέει ο ΠΟΥ, όμως οι ελλείψεις φαρμάκων επιμένουν

Η επιδημία Έμπολα υποχωρεί από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς δεν έχουν καταγραφεί νέα κρούσματα τις τελευταίες ημέρες, όμως οι ελλείψεις σε φάρμακα είναι τεράστιες.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ζητά τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο – Ετοιμάζεται η Εθνοφρουρά
Ντοκουμέντο - δηλώσεις 08.10.25

Ο Τραμπ ζητά τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο – Ετοιμάζεται η Εθνοφρουρά

Την ώρα που 500 μέλη της Εθνοφρουράς ετοιμάζονται να μπουν στο Σικάγο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζητά την σύλληψη των ανώτατων Δημοκρατικών αξιωματούχων του Σικάγο και του Ιλινόις

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Άρσεναλ εμπνέεται από το «Μπερναμπέου» για τη μεγάλη ανακαίνιση του «Emirates»
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Η Άρσεναλ εμπνέεται από το «Μπερναμπέου» για τη μεγάλη ανακαίνιση του «Emirates»

Οι «Κανονιέρηδες» σχεδιάζουν να αυξήσουν τη χωρητικότητα του γηπέδου τους από 62.000 σε 80.000 θεατές και μελετούν το μοντέλο του νέου Σαντιάγο Μπερναμπέου ως παράδειγμα τεχνολογικής και εμπορικής μεταμόρφωσης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Χρυσό» ρινικό σπρέι υπόσχεται επανάσταση ενάντια στις ψυχικές και τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές
Επιστήμες 09.10.25

«Χρυσό» ρινικό σπρέι υπόσχεται επανάσταση ενάντια στις ψυχικές και τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές

Ιταλοί ερευνητές ανέπτυξαν ένα ρινικό σπρέι που βασίζεται σε χρυσά νανοσωματίδια τα οποία μεταφέρουν μια στοχευμένη θεραπεία απευθείας στον εγκέφαλο - η προσέγγιση έχει ήδη κατοχυρωθεί με πατέντα.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Αλεξανδρούπολη: Άνοιξε πόρτα ασθενοφόρου και έπεσε η ασθενής στον δρόμο – «Τίποτα σημαντικό» λέει η εταιρεία
Στην Αλεξανδρούπολη 09.10.25

Άνοιξε πόρτα ασθενοφόρου και η ασθενής κατέληξε στον δρόμο - «Τίποτα σημαντικό» η απάντηση της εταιρείας

«Η ασθενής ήταν δεμένη πάνω το φορείο και έπεσε με μηδενική ταχύτητα - Να σκεφτείτε δεν κατάλαβε τίποτα...» δήλωσε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ασθενοφόρων για το απίστευτο ατύχημα στην Αλεξανδρούπολη

Σύνταξη
Ντόρα Μπακογιάννη: Ο Σαμαράς έχει από καιρό κόψει τις γέφυρες με τη ΝΔ – Τι είπε για Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Ντόρα Μπακογιάννη: Ο Σαμαράς έχει από καιρό κόψει τις γέφυρες με τη ΝΔ – Τι είπε για Τσίπρα

Το σχόλιο της Ντόρας Μπακογιάννη για την απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση για το βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη - Τι είπε για Τσίπρα, πώς σχολίασε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Τουρκία: Στο στόχαστρο ηθοποιοί και τραγουδιστές για ναρκωτικά – Ανάμεσά τους και η Χαντισέ του Düm Tek Tek
19 προσαγωγές 09.10.25

Σάλος στην Τουρκία: Στο στόχαστρο ηθοποιοί και τραγουδιστές για ναρκωτικά - Ανάμεσά τους και η Χαντισέ του Düm Tek Tek

Στην προσαγωγή 19 ηθοποιών, influencer και τραγουδιστών προχώρησαν οι αρχές στην Τουρκία για χρήση ναρκωτικών - Κλήθηκαν για εξετάσεις αίματος

Σύνταξη
Μετρό: Απελαύνεται ο 19χρονος πρόσφυγας που συνελήφθη για επίθεση σε οδηγό στη Δουκίσσης Πλακεντίας
Στη Δουκίσσης Πλακεντίας 09.10.25

Ξεκινούν διαδικασίες απέλασης για τον 19χρονο πρόσφυγα που συνελήφθη για επίθεση σε οδηγό του Mετρό

Η διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου που είχε ο 19χρονος ενεργοποιήθηκε άμεσα μετά το περιστατικό σε συρμό της Γραμμής 3 του Μετρό - Μήνυση έχει υποβάλει η ΣΤΑ.ΣΥ

Σύνταξη
Τα ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία θα επηρεάσουν και τους Ευρωπαίους ενόψει χειμώνα
Κόσμος 09.10.25

Τα ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία θα επηρεάσουν και τους Ευρωπαίους ενόψει χειμώνα

Η εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων κατά των ουκρανικών υποδομών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας εγκυμονεί πραγματικούς κινδύνους, άμεσους για την Ουκρανία και έμμεσους για την Ευρώπη

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Λαπόρτα πανηγυρίζει για το ματς της Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι, αλλά οι παίκτες φωνάζουν: «Δεν είναι σωστό αυτό…»
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο Λαπόρτα πανηγυρίζει για το ματς της Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι, αλλά οι παίκτες φωνάζουν: «Δεν είναι σωστό αυτό…»

Η La Liga μεταφέρει το ματς Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ στις ΗΠΑ, με τον πρόεδρο των «μπλαουγκράνα», Ζοάν Λαπόρτα να κάνει λόγο για «μεγάλη ευκαιρία», αλλά τους ποδοσφαιριστές να εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια.

Σύνταξη
Αλέκος Συσσοβίτης: «Πάντα κοιτάμε τα νούμερα γιατί ζούμε σε καπιταλιστικές και ανταγωνιστικές κοινωνίες»
«Είναι το ψωμί μας» 09.10.25

Αλέκος Συσσοβίτης: «Πάντα κοιτάμε τα νούμερα γιατί ζούμε σε καπιταλιστικές και ανταγωνιστικές κοινωνίες»

«Η τηλεθέαση της σειράς είναι μέρος της δουλειάς μου και σαφέστατα με απασχολεί. Κάποτε δεν έδινα μεγάλη σημασία αλλά τώρα είναι το ψωμί μας», είπε μεταξύ άλλων ο Αλέκος Συσσοβίτης

Σύνταξη
Τα Ψαρά απέκτησαν πλωτό ασθενοφόρο
Ενίσχυση 09.10.25

Τα Ψαρά απέκτησαν πλωτό ασθενοφόρο

Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Ψαρών: «Η άφιξη του σκάφους στα Ψαρά αποτελεί σημείο καμπής για την υγειονομική θωράκιση του νησιού».

Σύνταξη
Χούπης: Η δια βίου μάθηση κι εκπαίδευση και η συνεχής καλλιέργεια αποτελούν προτεραιότητα του ΓΕΕΘΑ
Πολιτική 09.10.25

Χούπης: Η δια βίου μάθηση κι εκπαίδευση και η συνεχής καλλιέργεια αποτελούν προτεραιότητα του ΓΕΕΘΑ

Ο Στρατηγός Χούπης αναγορεύθηκε σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σύνταξη
Λύκειο: Αλλάζει το σύστημα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 09.10.25

Αλλάζει το σύστημα εξετάσεων στο λύκειο - Ποιοι θα δίνουν μόνο προφορικά

Τι προβλέπει η ρύθμιση του νομοσχεδίου του υπ. Παιδείας για τις Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης, που ψηφίστηκε χθες, για όσους φοιτούν στο λύκειο και δεν συγκεντρώνουν Γενικό Μέσο Όρο 10

Σύνταξη
Ο επικεφαλής αθλητισμού στη Σαουδική Αραβία άναψε… φωτιές για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο επικεφαλής αθλητισμού στη Σαουδική Αραβία άναψε… φωτιές για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Τουρκί Αλ-Σέιχ, που είναι επικεφαλής αθλητισμού στη Σαουδική Αραβία άναψε… φωτιές για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, λέγοντας πως είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για πώληση σε νέο επενδυτή…

Σύνταξη
Πέντε ομάδες προκαλούν «πονοκέφαλο» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αβεβαιότητα για την πολιτική της επιβίωση
Κόσμος 09.10.25

Πέντε ομάδες προκαλούν «πονοκέφαλο» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αβεβαιότητα για την πολιτική της επιβίωση

Έλλειψη εμπιστοσύνης φαίνεται ότι δείχνουν αρκετές ομάδες προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είναι ξανά αντιμέτωπη με προτάσεις μομφής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Λάζαρος Κυρίζογλου από την Αρχαία Ολυμπία: «Η Αυτοδιοίκηση δεν παραχωρεί καμία αρμοδιότητα»
Αυτοδιοίκηση 09.10.25

Λάζαρος Κυρίζογλου από την Αρχαία Ολυμπία: «Η Αυτοδιοίκηση δεν παραχωρεί καμία αρμοδιότητα»

Σταθερή στις θέσεις η Κεντρική Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Ο Πρόεδρος Λάζαρος Κυρίζογλου από την Αρχαία Ολυμπία ήταν ξεκάθαρος αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Θλίψη στην Μπόκα Τζούνιορς: «Έφυγε» ο προπονητής της ομάδας Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο – Ποια ήταν η ασθένεια που έπασχε… (pics)
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Θλίψη στην Μπόκα Τζούνιορς: «Έφυγε» ο προπονητής της ομάδας Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο – Ποια ήταν η ασθένεια που έπασχε… (pics)

Ο σπουδαίος Αργεντινός τεχνικός της Μπόκα Τζούνιορς, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο πέθανε στα 69 του χρόνια αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη ποδοσφαιρική καριέρα.

Σύνταξη
Must Read
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο