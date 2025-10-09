Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση του σχεδίου του, για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων. Ωστόσο, παρά την ανακοίνωση, οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίστηκαν στη Λωρίδα.

Αξιωματούχος της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας, ανέφερε στο AFP ότι μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας σημειώθηκαν «αρκετές ισραηλινές επιδρομές», συμπεριλαμβανομένης μιας «σειράς έντονων αεροπορικών επιδρομών».

Ανταποκριτής του Al Jazeera επιβεβαίωσε ότι ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισαν δυτικές περιοχές της πόλης, χτυπώντας τουλάχιστον ένα σπίτι στον καταυλισμό Σάτι και πυροδοτώντας ένα τεθωρακισμένο όχημα γεμάτο εκρηκτικά κοντά σε σπίτια στη συνοικία Σάμπρα, νότια της πόλης. Συνολικά πάνω από 67.000 παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα, στην πλειοψηφία τους άμαχοι (στην εικόνα πάνω Παλαιστίνιος που έχει ακρωτηριαστεί περπατά με την κόρη του στην οδό Al Jalaa κατά τη διάρκεια ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στην πόλη της Γάζας – φωτό του Mohammed Saber/EPA μέσω Αλ Τζαζίρα).

Για τον Τραμπ, που επιθυμεί διακαώς το Νόμπελ ειρήνης, μια ειρηνευτική συμφωνία – ή ακόμα και μια διαρκής εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς – θα μπορούσε να παρουσιαστεί ως το μεγαλύτερο διπλωματικό επίτευγμα της προεδρίας του. Οι λεπτομέρειες και η αλληλουχία μιας συμφωνίας για τον τερματισμό της ισραηλινής επίθεσης παραμένουν ασαφείς, αλλά η δήλωση προθέσεων τόσο από το Ισραήλ όσο και από τη Χαμάς θεωρείται σημαντική. Ο διάβολος ωστόσο κρύβεται στις λεπτομέρειες…

Γάζα: Τι γνωρίζουμε για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στο πρώτο βήμα του σχεδίου του για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social στις 23:17 ώρα Γκρίνουιτς, έγραψε ότι όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν «πολύ σύντομα» και ότι το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του μέχρι μια συμφωνημένη γραμμή ως μέρος της συμφωνίας.

Μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι ήταν έτοιμος να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο για να προωθήσει το σχέδιο.

Το σχέδιο των 20 σημείων το είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά στις 29 Σεπτεμβρίου, μετά από συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, παρουσιάζοντάς το ως έναν οδικό χάρτη για τον τερματισμό του πολέμου.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τού παρέδωσε ένα σημείωμα. Ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους: «Μόλις μου έδωσε ένα σημείωμα ο Υπουργός Εξωτερικών λέγοντας ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία στη Μέση Ανατολή και ότι θα χρειαστεί να πάω άμεσα.» Κλείνοντας την εκδήλωση, πρόσθεσε: «Πρέπει να φύγω τώρα για να προσπαθήσω να λύσω κάποια προβλήματα στη Μέση Ανατολή.»

Σύμφωνα με φωτογραφία, το σημείωμα τού ζητούσε να εγκρίνει άμεσα ανάρτηση στο Truth Social ώστε να είναι αυτός που θα ανακοινώσει πρώτος τη συμφωνία.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ δήλωσε ότι:

Το Ισραήλ και η Χαμάς υπέγραψαν την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου

Όλοι οι αιχμάλωτοι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα

Το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του μέχρι μια συμφωνημένη γραμμή

Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα προς μια ισχυρή και διαρκή ειρήνη

Όλα τα μέρη θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης

Ευχαρίστησε τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία

Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί τη σημαντικότερη πρόοδο που έχει πετύχει ο Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο, έπειτα από οκτώ μήνες προσπαθειών. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, είχε χαρακτηρίσει τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ως βασική προτεραιότητα της εξωτερικής του πολιτικής.



Σύμφωνα με παλαιστινιακή πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις, η Χαμάς θα απελευθερώσει 20 ζωντανούς ομήρους στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της συμφωνίας.

Ανώτατος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο AFP ότι το Ισραήλ θα απελευθερώσει σχεδόν 2.000 Παλαιστινίους κρατουμένους: 250 από αυτούς που εκτίουν ισόβια και άλλους 1.700 που συνελήφθησαν μετά την έναρξη του πολέμου.

Η ανταλλαγή αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών από την εφαρμογή της συμφωνίας, η οποία έχει εγκριθεί και από άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις, σύμφωνα με δεύτερη πηγή της Χαμάς.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στην εκπομπή Hannity του δικτύου Fox News ότι οι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα πιθανότατα θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα. Δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα συμβάλουν στην ανοικοδόμηση της Γάζας, που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο, και στη διατήρηση της ασφάλειας και της ειρήνης στην περιοχή.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης ότι καθημερινά θα εισέρχονται τουλάχιστον 400 φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας κατά τις πρώτες πέντε ημέρες της εκεχειρίας, με τον αριθμό αυτό να αυξάνεται σταδιακά στη συνέχεια.

Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες – Τι παραμένει ασαφές

Παρόλα αυτά σημαντικές λεπτομέρειες παραμένουν αδιευκρίνιστες. Τα δύσκολα ερωτήματα για το μέλλον της Χαμάς και το αν θα αφοπλιστεί, μαζί με το «όραμα» του Ισραήλ για το μέλλον της Γάζας, παραμένουν προς επίλυση. Και το έχουμε ξαναδεί αυτό: η κυβέρνηση Τραμπ βιαζόταν να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ακόμη και πριν από την ορκωμοσία, και μια βιαστικά οργανωμένη εκεχειρία τον Ιανουάριο κατέρρευσε, υπενθυμίζει ο Guardian. Αναφέρεται δε στο κίνητρο και την επιθυμία του Τραμπ να γίνει ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που θα λάβει το Νόμπελ Ειρήνης μετά τον Μπαράκ Ομπάμα.

Ο ανώτερος πολιτικός αναλυτής του Al Jazeera, Μαρουάν Μπισάρα, ανέφερε ότι υπάρχουν «σοβαρές διαφωνίες» μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και κρίσιμα ζητήματα δεν έχουν ακόμη επιλυθεί, όπως:

Η χρονική στιγμή και η έκταση της ισραηλινής αποχώρησης

Η σύνθεση της διοίκησης της Γάζας μετά τον πόλεμο

Το μέλλον της Χαμάς

«Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η αρχική φάση της αρχικής φάσης λειτουργεί,» είπε ο Μπισάρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, φαίνεται πως υπάρχει συμφωνία για κάποιες βασικές παραμέτρους ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων.

Κατά τον Μπισάρα, το σχέδιο του Τραμπ προβλέπει ότι «μόλις η Χαμάς παραδώσει τους αιχμαλώτους, ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει.» Ωστόσο, πρόσθεσε: «Το Ισραήλ λέει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο όταν η Χαμάς αφοπλιστεί.»

Πώς αντέδρασαν Ισραήλ και Χαμάς

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έκανε λόγο για «μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ». «Εκφράζω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου στον Πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του για την αφοσίωσή τους σε αυτήν την ιερή αποστολή της απελευθέρωσης των ομήρων μας,» είπε αργά το βράδυ της Τετάρτης.

«Με τη βοήθεια του Θεού, θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε όλους τους στόχους μας και να ενισχύουμε την ειρήνη με τους γείτονές μας.»

Η Χαμάς εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται ότι η συμφωνία προβλέπει:

Τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Αποχώρηση της ισραηλινής κατοχής

Είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας

Ανταλλαγή αιχμαλώτων

Ευχαρίστησε το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τον Τραμπ για τις διαμεσολαβητικές τους προσπάθειες. Ζήτησε επίσης από τον Τραμπ και τους άλλους διαμεσολαβητές να «υποχρεώσουν την κυβέρνηση κατοχής να εφαρμόσει πλήρως τις δεσμεύσεις της και να μην επιτραπεί να τις καθυστερήσει ή να τις παρακάμψει».

Στην ίδια ανακοίνωση, η Χαμάς αναφέρει: «Χαιρετίζουμε τον σπουδαίο λαό μας στη Λωρίδα της Γάζας, την Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη, που επέδειξαν απαράμιλλο σθένος, ηρωισμό και αξιοπρέπεια. Οι μεγάλες αυτές θυσίες απέτρεψαν το σχέδιο της ισραηλινής κατοχής για υποταγή και εκδίωξη».

Καταλήγοντας, η Χαμάς τονίζει: «Δεν θα εγκαταλείψουμε τα εθνικά δικαιώματα του λαού μας: την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την αυτοδιάθεση».

Τι ακολουθεί

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι θα παρουσιάσει τη συμφωνία στο υπουργικό του συμβούλιο την Πέμπτη για έγκριση.

Μόλις εγκριθεί, ο ισραηλινός στρατός θα ξεκινήσει την αποχώρησή του. Εβδομήντα δύο ώρες μετά, η Χαμάς αναμένεται να ξεκινήσει την απελευθέρωση των αιχμαλώτων. Όμως ο Νετανιάχου, πρέπει να διαχειριστεί την αντίδραση των δεξιών μελών της κυβέρνησής του, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ, και του υπουργού εθνικής ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, οι οποίοι έχουν απειλήσει να ανατρέψουν την κυβέρνηση σε περίπτωση εκεχειρίας.

Ο Τραμπ αναμένεται να ταξιδέψει στην Αίγυπτο τις επόμενες ημέρες. Ο Νετανιάχου τον έχει προσκαλέσει να μιλήσει στην ισραηλινή Κνεσέτ και ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι «κατά πάσα πιθανότητα» θα κάνει το ταξίδι.

Το επόμενο στάδιο του σχεδίου Τραμπ προβλέπει τη δημιουργία ενός διεθνούς φορέα, του Συμβουλίου Ειρήνης, για την εποπτεία της μεταπολεμικής διακυβέρνησης της Γάζας. Ο Τραμπ θα προεδρεύει του συμβουλίου, στο οποίο θα συμμετάσχουν και άλλοι παγκόσμιοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ.