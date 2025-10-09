Αραβικά μέσα αναφέρουν πως η Χαμάς θα υπογράψει αύριο τη συμφωνία της στο σχέδιο Τραμπ

Πρώτη η Al Mayadeen του Λιβάνου, μέσο που διατηρεί άριστες σχέσεις με την Χεζμπολάχ, την Χαμάς και την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ μεταδίδει πως η Χαμάς ενέκρινε την πρόταση εκεχειρίας που υπέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με τις διευκρινήσεις και τις τροποποιήσεις τις οποίες διαπραγματεύτηκαν με Κατάρ, Αίγυπτο, Ισραήλ και ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα αναφέρει πως η «Χαμάς και οι άλλες φατρίες της Παλαιστινιακής Αντίστασης συμφώνησαν όλες με τη συμφωνία, η οποία κοινοποιήθηκε στον Τραμπ σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση». Η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημα διπλωματικά κανάλια, οπότε πρέπει να υπάρξει υπομονή.

Σύμφωνα με τις πηγές, η συμφωνία θα υπογραφεί επίσημα την Πέμπτη στην Αίγυπτο.

Τι αναφέρουν αραβικά μέσα για την συμφωνία της Χαμάς και των παλαιστινιακών οργανώσεων

Όπως αναφέρει το Al Arabiya, η συνάντηση συνεχίζεται στο Σαρμ Ελ Σέιχ για να τεθούν οι τελευταίες πινελιές πριν από την ανακοίνωση της συμφωνίας. Προσθέτει ότι η Χαμάς έχει αποδεχτεί την πρόταση και η υπογραφή αναμένεται εντός των επόμενων ωρών.

Αιγυπτιακή πηγή δήλωσε στο Sky News Arabic ότι η συμφωνία περιλαμβάνει πλήρη κατάπαυση του πυρός, σταδιακή απόσυρση του ισραηλινού στρατού από το 70% της Λωρίδας της Γάζας και ταυτόχρονη απελευθέρωση κρατουμένων και από τις δύο πλευρές.

Τι αναφέρει Παλαιστινιακό μέσο ενημέρωσης

Το Quds News Network προσθέτει πως η συμφωνία περιλαμβάνει την άμεση άνοιξη πέντε συνοριακών διαβάσεων για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, προσαρμογές στον χάρτη αποχώρησης από τη Γάζα και την απελευθέρωση 20 Ισραηλινών αιχμαλώτων ζωντανών στην πρώτη φάση.

Η συμφωνία εγγυάται από τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία, διασφαλίζοντας ότι οι επιθέσεις δεν θα ξαναρχίσουν, εφόσον και οι δύο πλευρές τηρούν τους όρους της.

Οι διαμεσολαβητές έχουν λάβει θετικές απαντήσεις και από τις δύο πλευρές

Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι μεσολαβητές έλαβαν θετικές απαντήσεις τόσο από την παλαιστινιακή όσο και από την ισραηλινή αντιπροσωπεία σχετικά με την πρώτη φάση του σχεδίου του Τραμπ.

Η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο σύνταξης, καθώς και οι δύο πλευρές έχουν επιλύσει όλα τα σημαντικά εμπόδια.

Ο Τραμπ πρέπει να εγκρίνει μια ανάρτηση για τα κοινωνικά δίκτυα ώστε να ανακοινωθεί επίσημα

Ο Τραμπ δέχθηκε ενημέρωση σε σημείωμα από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο οποίο ανέφερε ότι πρέπει να εγκρίνει μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να ανακοινώσει τη συμφωνία για τη Γάζα

«Πρέπει να φύγω τώρα για να προσπαθήσω να λύσω κάποια προβλήματα στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μετά την ενημέρωση που έλαβε από τον Ρούμπιο σε μια άσχετη εκδήλωση με τις διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο.