Γάζα: Μπορεί να φτάσουμε σε συμφωνία τις επόμενες 48 ώρες, λένε ισραηλινές πηγές
Κόσμος 08 Οκτωβρίου 2025 | 21:32

Γάζα: Μπορεί να φτάσουμε σε συμφωνία τις επόμενες 48 ώρες, λένε ισραηλινές πηγές

Τι υποστηρίζουν ισραηλινές πηγές για τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αίγυπτο

Σύνταξη
Ισραηλινές πηγές που επικαλείται το CNN υποστηρίζουν ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα που ίσως ανακοινωθεί τις επόμενες 48 ώρες.

Στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Χάμας, συμμετέχουν και Κατάρ, Αίγυπτος, Τουρκία και ΗΠΑ

Αναλυτικότερα, δύο ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι η συμφωνία είναι «πολύ κοντά», με μία από αυτές να δηλώνει ότι η ανακοίνωση θα γίνει εντός των επόμενων 24 ωρών.

Μια τρίτη πηγή ανέφερε ότι η συμφωνία θα επιτευχθεί εντός των επόμενων 48 ωρών, με την απελευθέρωση των Ιραηλινών ομήρων να αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Αξιωματούχος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, αναφέροντας ότι η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός «ημερών».

Για «προκαταρκτικό σχέδιο ψηφίσματος» για εκεχειρία στη Γάζα, μιλά Ισραηλινός αξιωματούχος

Σε ένα ακόμη σημάδι ότι οι συνομιλίες κινούνται προς θετική κατεύθυνση, ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει ήδη αρχίσει να εργάζεται πάνω σε ένα προκαταρκτικό σχέδιο ψηφίσματος για την κατάπαυση του πυρός, το οποίο θα υποβληθεί στο υπουργικό συμβούλιο προς ψήφιση, εάν επιτευχθεί συμφωνία.

Το CNN υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με τον ισραηλινό νόμο, οποιαδήποτε απόφαση για την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων στο πλαίσιο συμφωνίας για την ανταλλαγή ομήρων πρέπει πρώτα να εγκριθεί από την κυβέρνηση.

Εάν το υπουργικό συμβούλιο ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας, υπάρχει ένα σύντομο χρονικό διάστημα για την υποβολή αιτήσεων στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ προκειμένου να προσβληθεί η απόφαση για την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατούμενων.

Η ισραηλινή κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει στην απελευθέρωση μόνο αφού ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο.

Αντίστοιχο ρεπορτάζ φιλοξενούν και οι Times of Israel

Στο ίδιο μοτίβο κινούνται και δηλώσεις άλλης πηγής στους Times of Israel που σημειώνει ότι οι εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο είναι «θετικές» και υποστηρίζει ότι «πιθανώς θα έχουμε μια ανακοίνωση αύριο».

Επίθεση του Ισραηλινού ΥΠΕΞ στην υπουργική σύνοδο που φιλοξενεί το Παρίσι

Ο Γκιντεόν Σάαρ, υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ επιτέθηκε εναντίον της υπουργικής συνόδου που φιλοξενεί αύριο το Παρίσι με στόχο την υλοποίηση του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, όπως υποστηρίζουν οι διοργανωτές.

Υπενθυμίζεται ότι στη σύνοδο θα συμμετέχουν:

  • Γαλλία
  • Σαουδική Αραβία
  • Γερμανία
  • Ισπανία
  • Ιταλία
  • Ηνωμένο Βασίλειο
  • Αίγυπτος
  • Κατάρ
  • ΗΑΕ
  • Ιορδανία
  • Ινδονησία
  • Καναδάς
  • Τουρκία

Ο Σάαρ χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως «περιττή και επιβλαβή», λέγοντας ότι «επινοήθηκε πίσω από την πλάτη του Ισραήλ σε μια ευαίσθητη στιγμή των διαπραγματεύσεων στο Σαρμ Ελ Σέιχ».

«Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια ακόμη προσπάθεια του προέδρου Μακρόν να αποσπάσει την προσοχή από τα εσωτερικά του προβλήματα σε βάρος του Ισραήλ», έγραψε ο Σάαρ στο X.

Ο Ισραηλινός υπουργός δήλωσε ότι «δεν θα υπάρξουν συμφωνίες στη Γάζα χωρίς τη συγκατάθεση του Ισραήλ», κατηγορώντας τη Γαλλία για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» επειδή υποστηρίζει την αρχή ότι «το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία», ενώ, όπως υποστήριξε, προσπαθεί να λάβει αποφάσεις για τη Γάζα χωρίς το Ισραήλ.

«Τίποτα για το Ισραήλ χωρίς το Ισραήλ», πρόσθεσε ο Σάαρ. «Το Ισραήλ δεν θα συμφωνήσει με τη διεθνοποίηση της σύγκρουσης», σημείωσε.

Η ανάρτηση του Σάαρ:

Stream newspaper
Η Τουρκία έστειλε χιλιάδες εκρηκτικά drones στο Κόσοβο – Οργή Βούτσις
Κόσμος 08.10.25

Η Τουρκία έστειλε χιλιάδες εκρηκτικά drones στο Κόσοβο – Οργή Βούτσις

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανέφερε την παραβίαση απόφασης του ΟΗΕ ανάμεσα σε Κόσοβο και Άγκυρα για τον εξοπλισμό της Πρίστινα, ενώ ανέφερε πως η Τουρκία θέλει να αποκαταστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Σύνταξη
Το Ισπανικό Κοινοβούλιο εγκρίνει εμπάργκο όπλων σε βάρος του Ισραήλ
Γενοκτονία στη Γάζα 08.10.25

Το Ισπανικό Κοινοβούλιο εγκρίνει εμπάργκο όπλων σε βάρος του Ισραήλ

Το εμπάργκο προς το Ισραήλ είχε ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό της χώρας την 8η Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο μιας σειράς μέτρων που προορίζονταν να «βάλουν τέλος στη γενοκτονία στη Γάζα»

Σύνταξη
«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση»: Οι Κολομβιανοί μισθοφόροι στον αιματηρό πόλεμο του Σουδάν
Κόσμος 08.10.25

«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση»: Οι Κολομβιανοί μισθοφόροι στον αιματηρό πόλεμο του Σουδάν

Στρατόπεδα εκπαίδευσης της RSF στο Σουδάν γεμίζουν με εκατοντάδες παιδιά, τα οποία μαθαίνουν να χειρίζονται όπλα μέσα σε λίγες ημέρες και στέλνονται αμέσως στην πρώτη γραμμή του πολέμου

Σύνταξη
Θανατηφόρο τρενάκι του τρόμου: Γυναίκα πέθανε έπειτα από βόλτα στο Haunted Mansion στην Disneyland
Καλιφόρνια 08.10.25

Θανατηφόρο τρενάκι του τρόμου: Γυναίκα πέθανε έπειτα από βόλτα στο Haunted Mansion στην Disneyland

Ένα τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Disneyland της Καλιφόρνια, όταν μια 60χρονη γυναίκα κατέρρευσε και άφησε την τελευταία της πνοή μετά τη διαδρομή της στην εμβληματική ατραξιόν Haunted Mansion

Σύνταξη
Σεμπαστιάν Λεκορνί: Μπορούμε να έχουμε πρωθυπουργό σε 48 ώρες
«Χρειάζεται συμβιβασμός» 08.10.25

Σεμπαστιάν Λεκορνί: Μπορούμε να έχουμε πρωθυπουργό σε 48 ώρες

Ο Λεκορνί είπε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για να έχει η Γαλλία πρωθυπουργό σε δύο ημέρες και πως ενημέρωσε τον Μακρόν ότι αρκετες πολιτικές δυνάμεις είναι έτοιμες να συμφωνήσουν σε προϋπολογισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιταλία: Γενική απεργία στις 27 Οκτωβρίου – Αίτημα να ακυρωθεί ο διορισμός της διευθύντριας της Όπερας Βενετίας
Σφοδρές αντιδράσεις 08.10.25

Ιταλία: Γενική απεργία στις 27 Οκτωβρίου – Αίτημα να ακυρωθεί ο διορισμός της διευθύντριας της Όπερας Βενετίας

Ο διορισμός της Μπεατρίτσε Βενέτσι έχει προκαλέσει οργή. Θεωρήθηκε ότι ήταν αποτέλεσμα των δεσμών της με την κυβέρνηση Μελόνι και όχι των προσόντων και της εμπειρίας που απαιτεί αυτή η θέση.

Σύνταξη
Μαρίν Λεπέν: Ο εισηγητής του ΣτΕ ζητά να μην εκδικαστεί το αίτημά της για ακύρωση της καταδίκης της
Κόσμος 08.10.25

Μαρίν Λεπέν: Ο εισηγητής του ΣτΕ ζητά να μην εκδικαστεί το αίτημά της για ακύρωση της καταδίκης της

Ο Δημόσιος Εισηγητής συνέστησε να μην παραπεμφθεί στο Συνταγματικό Συμβούλιο η προσφυγή της Λεπέν, που ζητά να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική η απόφαση να της αφαιρεθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι

Σύνταξη
Γερμανία: Η δήμαρχος Ίρις Στάλτσερ υπέδειξε την κόρη της ως υπεύθυνη για την επίθεση εναντίον της
Κόσμος 08.10.25

Γερμανία: Η δήμαρχος Ίρις Στάλτσερ υπέδειξε την κόρη της ως υπεύθυνη για την επίθεση εναντίον της

Η κόρη της Ίρις Στάλτσερ είναι η κύρια ύποπτη για την επίθεση και τον σοβαρό τραυματισμό της, δήλωσαν εκπρόσωποι της αστυνομίας και της εισαγγελίας, παραπέμποντας στην κατάθεση του ίδιου του θύματος

Σύνταξη
Γαλλία: Παζάρια έως την ύστατη στιγμή ενώ περιορίζονται οι πιθανότητες για σχηματισμό κυβέρνησης
«Τραγική φάρσα» 08.10.25

Γαλλία: Παζάρια έως την ύστατη στιγμή ενώ περιορίζονται οι πιθανότητες για σχηματισμό κυβέρνησης

Οι επαφές του Σεμπαστιάν Λεκορνί συνεχίζονται ώστε να βγει η Γαλλία από την κρίση. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Σύμφωνα με τη Monde το πολιτικό σύστημα αδυνατεί να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρωσία: Το μομέντουμ για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία έχει χαθεί – Κατηγορίες προς Ευρωπαίους και ΗΠΑ
«Βάλτος» 08.10.25

Ρωσία: Το μομέντουμ για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία έχει χαθεί - Κατηγορίες προς Ευρωπαίους και ΗΠΑ

Ο Σεργκέι Ριάμπκοφ, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, μίλησε για το «βάλτωμα» των συζητήσεων για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γάζα: Οκτώ νεκροί σε 24 ώρες εν μέσω διαπραγματεύσεων – Πάνω από 11.100 Παλαιστίνιοι στις φυλακές του Ισραήλ
Νέες επιθέσεις 08.10.25

Γάζα: Οκτώ νεκροί σε 24 ώρες εν μέσω διαπραγματεύσεων - Πάνω από 11.100 Παλαιστίνιοι στις φυλακές του Ισραήλ

Το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει τις φονικές επιθέσεις στη Γάζα ενώ οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία και ανταλλαγή ομήρων και κρατούμενων είναι σε εξέλιξη στην Αίγυπτο

Σύνταξη
Βόμβα Τραμπ στην εμπορική συμφωνία με ΕΕ: Ζητά να καταργηθούν κανονισμοί για την κλιματική αλλαγή
Financial Times 08.10.25

Βόμβα Τραμπ στην εμπορική συμφωνία με ΕΕ: Ζητά να καταργηθούν κανονισμοί για την κλιματική αλλαγή

Οι ΗΠΑ απαιτούν από την ΕΕ να εξαιρεθούν οι αμερικανικές επιχειρήσεις από την εφαρμογή κανονισμών για την πράσινη μετάβαση και την κλιματική αλλαγή . Ανησυχία ότι δεν θα εφαρμοστεί η εμπορική συμφωνία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γάζα: Με ποιους θέλει να ανταλλάξει η Χαμάς τους ομήρους – Επιμένει στην απόσυρση των IDF – Τι λένε οι μεσολαβητές
Όλα όσα γνωρίζουμε 08.10.25

Επιμένει η Χαμάς στην πλήρη απόσυρση των IDF - Με ποιους θέλει να ανταλλάξει τους ομήρους - Τι λένε οι μεσολαβητές

Κατάρ, Τουρκία, Αίγυπτος και Τουρκία συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα - Θετικό το κλίμα αλλά σημαντικά τα εμπόδια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τουλάχιστον 24 νεκροί από βομβαρδισμό του στρατιωτικού καθεστώτος σε φεστιβάλ στη Μιανμάρ
Χούντα 08.10.25

Τουλάχιστον 24 νεκροί από βομβαρδισμό του στρατιωτικού καθεστώτος σε φεστιβάλ στη Μιανμάρ

Μια αιματηρή επίθεση σε ειρηνική διαδήλωση στη Μιανμάρ ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη βία και την αστάθεια που επικρατούν στη χώρα μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021.

Σύνταξη
