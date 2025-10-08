Ισραηλινές πηγές που επικαλείται το CNN υποστηρίζουν ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα που ίσως ανακοινωθεί τις επόμενες 48 ώρες.

Στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Χάμας, συμμετέχουν και Κατάρ, Αίγυπτος, Τουρκία και ΗΠΑ

Αναλυτικότερα, δύο ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι η συμφωνία είναι «πολύ κοντά», με μία από αυτές να δηλώνει ότι η ανακοίνωση θα γίνει εντός των επόμενων 24 ωρών.

Μια τρίτη πηγή ανέφερε ότι η συμφωνία θα επιτευχθεί εντός των επόμενων 48 ωρών, με την απελευθέρωση των Ιραηλινών ομήρων να αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Αξιωματούχος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, αναφέροντας ότι η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός «ημερών».

Για «προκαταρκτικό σχέδιο ψηφίσματος» για εκεχειρία στη Γάζα, μιλά Ισραηλινός αξιωματούχος

Σε ένα ακόμη σημάδι ότι οι συνομιλίες κινούνται προς θετική κατεύθυνση, ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει ήδη αρχίσει να εργάζεται πάνω σε ένα προκαταρκτικό σχέδιο ψηφίσματος για την κατάπαυση του πυρός, το οποίο θα υποβληθεί στο υπουργικό συμβούλιο προς ψήφιση, εάν επιτευχθεί συμφωνία.

Το CNN υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με τον ισραηλινό νόμο, οποιαδήποτε απόφαση για την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων στο πλαίσιο συμφωνίας για την ανταλλαγή ομήρων πρέπει πρώτα να εγκριθεί από την κυβέρνηση.

Εάν το υπουργικό συμβούλιο ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας, υπάρχει ένα σύντομο χρονικό διάστημα για την υποβολή αιτήσεων στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ προκειμένου να προσβληθεί η απόφαση για την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατούμενων.

Η ισραηλινή κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει στην απελευθέρωση μόνο αφού ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο.

Αντίστοιχο ρεπορτάζ φιλοξενούν και οι Times of Israel

Στο ίδιο μοτίβο κινούνται και δηλώσεις άλλης πηγής στους Times of Israel που σημειώνει ότι οι εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο είναι «θετικές» και υποστηρίζει ότι «πιθανώς θα έχουμε μια ανακοίνωση αύριο».

Επίθεση του Ισραηλινού ΥΠΕΞ στην υπουργική σύνοδο που φιλοξενεί το Παρίσι

Ο Γκιντεόν Σάαρ, υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ επιτέθηκε εναντίον της υπουργικής συνόδου που φιλοξενεί αύριο το Παρίσι με στόχο την υλοποίηση του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, όπως υποστηρίζουν οι διοργανωτές.

Υπενθυμίζεται ότι στη σύνοδο θα συμμετέχουν:

Γαλλία

Σαουδική Αραβία

Γερμανία

Ισπανία

Ιταλία

Ηνωμένο Βασίλειο

Αίγυπτος

Κατάρ

ΗΑΕ

Ιορδανία

Ινδονησία

Καναδάς

Τουρκία

Ο Σάαρ χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως «περιττή και επιβλαβή», λέγοντας ότι «επινοήθηκε πίσω από την πλάτη του Ισραήλ σε μια ευαίσθητη στιγμή των διαπραγματεύσεων στο Σαρμ Ελ Σέιχ».

«Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια ακόμη προσπάθεια του προέδρου Μακρόν να αποσπάσει την προσοχή από τα εσωτερικά του προβλήματα σε βάρος του Ισραήλ», έγραψε ο Σάαρ στο X.

Ο Ισραηλινός υπουργός δήλωσε ότι «δεν θα υπάρξουν συμφωνίες στη Γάζα χωρίς τη συγκατάθεση του Ισραήλ», κατηγορώντας τη Γαλλία για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» επειδή υποστηρίζει την αρχή ότι «το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία», ενώ, όπως υποστήριξε, προσπαθεί να λάβει αποφάσεις για τη Γάζα χωρίς το Ισραήλ.

«Τίποτα για το Ισραήλ χωρίς το Ισραήλ», πρόσθεσε ο Σάαρ. «Το Ισραήλ δεν θα συμφωνήσει με τη διεθνοποίηση της σύγκρουσης», σημείωσε.

Η ανάρτηση του Σάαρ: