Γάζα: Οκτώ νεκροί σε 24 ώρες εν μέσω διαπραγματεύσεων – Πάνω από 11.100 Παλαιστίνιοι στις φυλακές του Ισραήλ

Τουλάχιστον οκτώ Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 61 έχουν τραυματιστεί μέσα σε 24 ώρες στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Μπορεί οι διαπραγματεύσεις να συνεχίζονται, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με τις επιθέσεις των IDF

Το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει τις φονικές επιθέσεις του παρά το γεγονός ότι σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στην Αίγυπτο, στο θέρετρο Σαρμ ελ-Σέιχ, για τρίτη ημέρα.

Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 67.183 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα και άλλοι 169.841 έχουν τραυματιστεί στα δύο χρόνια του πολέμου, τα οποία συμπληρώθηκαν χθες.

Χιλιάδες ακόμη βρίσκονται κάτω από τα ερείπια κτιρίων, με τον πραγματικό αριθμό των θυμάτων των ισραηλινών επιθέσεων να είναι μεγαλύτερος.

Όπως σημειώνει το Al Jazeera, το οποίο έχει επαληθεύσει το παρακάτω βίντεο, ο ισραηλινός στρατός ανατίναξε κτίρια στη γειτονιά Σάμπρα της πόλης της Γάζας, χρησιμοποιώντας ρομπότ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 𓂆 أحمد الصيفي (@a7med.alsaifi)

Πόσοι Παλαιστίνιοι βρίσκονται στις φυλακές του Ισραήλ

Η Παλαιστινιακή Ένωση Φυλακισμένων (PPS) αναφέρει ότι, από τις αρχές Οκτωβρίου, περισσότεροι από 11.100 Παλαιστίνιοι βρίσκονται σε ισραηλινές φυλακές.

Σε σχετική ανακοίνωσή της, η οργάνωση υπεράσπισης αναφέρει ότι αυτός είναι ο υψηλότερος αριθμός κρατουμένων από τη δεύτερη Ιντιφάντα το 2000.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Διοίκηση των Φυλακών της Κατοχής (σ.σ. του Ισραήλ) τον Οκτώβριο, ο αριθμός των καταδικασμένων κρατουμένων ξεπέρασε τους 1.460», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Ο αριθμός των κρατουμένων που έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη και εκείνων εναντίον των οποίων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εν όψει της επιβολής ισόβιας κάθειρξης ανέρχεται σε περίπου 350 κρατούμενους, εκ των οποίων 303 έχουν καταδικαστεί και σε 40 έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για την επιβολή ισόβιας κάθειρξης», προστίθεται.

Η οργάνωση υπεράσπισης πρόσθεσε ότι ο Αμπντουλάχ Μπαργούθι έχει την υψηλότερη ποινή, αφού του επιβλήθηκε 67 φορές ισόβια κάθειρξη, ακολουθούμενος από τον Ιμπραχίμ Χαμέντ, στον οποίο επιβλήθηκε 54 φορές ισόβια κάθειρξη.

Μέχρι σήμερα, τουλάχιστον 53 γυναίκες έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων τρεις από τη Γάζα και δύο κορίτσια.

Επιπλέον, περισσότεροι από 400 ανήλικοι έχουν φυλακιστεί στις φυλακές Οφέρ και Μεγκίντο.