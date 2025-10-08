newspaper
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Έκθεση του Lancet κατονομάζει ως «υγειοκτονία» την επίθεση του Ισραήλ σε υποδομές υγείας στη Γάζα
Κόσμος 08 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Έκθεση του Lancet κατονομάζει ως «υγειοκτονία» την επίθεση του Ισραήλ σε υποδομές υγείας στη Γάζα

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε στο Lancet καταπιάνεται με την «υγειοκτονία» την ολοκληρωτική επίθεση στα νοσοκομεία στη Γάζα και την μη καταδίκη από τις παγκόσμιες Ιατρικές Εταιρείες

Σύνταξη
Spotlight

Η έκθεση που δημοσιεύθηκε στο Lancet και είναι ελεύθερη προς μελέτη, μιλάει για «καταστροφική ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, με την προφανή σκόπιμη στοχοποίηση των υποδομών και του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης, η οποία έχει αναδείξει μια βαθιά πρόκληση για την παγκόσμια ιατρική κοινότητα».

Συμπληρώνει πως «τα νοσοκομεία βρίσκονται υπό πολιορκία και οι κλινικοί γιατροί λειτουργούν χωρίς βασικά εφόδια, ηλεκτρικό ρεύμα ή ασφάλεια».

Η έκθεση αναφέρει και μερικά επικαιροποιημένα -εκδόθηκε στις 4 Οκτωβρίου του 2025- με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να κάνουν λόγο για 772 επιθέσεις κατά της υγειονομικής περίθαλψης της Γάζας, με το 94% των νοσοκομείων να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί και περισσότερους από 1500 εργαζόμενους στον τομέα της υγείας να έχουν σκοτωθεί, ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ.

Δεν υπάρχουν αποδείξεις για χρήση νοσοκομείων από την Χαμάς ως στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Όπως αναφέρεται στην έκθεση «κανένας ανεξάρτητος ή ουδέτερος οργανισμός δεν έχει προσκομίσει αποδείξεις ότι η Χαμάς χρησιμοποίησε σκόπιμα νοσοκομεία ή άλλες πολιτικές εγκαταστάσεις ως ανθρώπινες ασπίδες». Ακόμη και αν ίσχυε κάτι τέτοιο, πάλι δεν «θα μπορούσαν ποτέ να δικαιολογήσουν συστηματικές επιθέσεις κατά του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης».

Η έκθεση στέκεται στο γεγονός πως αυτό αποτελεί παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και οι περισσότερες ιατρικές και χειρουργικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο έχουν παραμείνει σιωπηλές ή έχουν εκδώσει ασαφείς δηλώσεις σχετικά με την υγειονομική γενοκτονία στη Γάζα.  Μάλιστα μόλις το 24,5% των ειδικών εταιρειών των ΗΠΑ σχολίασαν δημοσίως τη σύγκρουση στη Γάζα, σε αντίθεση με προηγούμενες κρίσεις.

Αυτό ξεπερνά τα όρια της πολιτικής, όμως αναφέρει η έκθεση αλλά πρόκειται για θέμα φροντίδας. Αποδομεί την λογική της αποπολιτικοποίησης λέγοντας πως «το να αγνοούμε τα πολιτικά ζητήματα που επηρεάζουν την υγεία σημαίνει ότι αγνοούμε τα πραγματικά εμπόδια στη φροντίδα. Το να παραμένουμε σιωπηλοί προσποιούμενοι ουδετερότητα είναι, στην πραγματικότητα, μια μορφή συνενοχής».

Η ιατρική ουδετερότητα δεν συνεπάγεται αδιαφορία

Η έκθεση συνεχίζει να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στις ιατρικές εταιρείες, λέγοντας πως η αρχή της ιατρικής ουδετερότητας που βασίζεται στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, δεν σημαίνει αδιαφορία, αλλά αντίθετα «μας υποχρεώνει να καταδικάζουμε κάθε υπονόμευση αυτού του κανόνα ως απειλή τόσο για την περίθαλψη όσο και για την ηθική».

Υπογραμμίζοντας πως η Διακήρυξη της Γενεύης της Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης, αναφέρει πως οι γιατροί «πρέπει να ενεργούν προς το συμφέρον της ανθρωπότητας, ειδικά σε περιόδους κρίσης». Προσθέτει πως ακόμα και η Ισραηλινή Ιατρική Ένωση «προτρέπει την παροχή ιατρικής βοήθειας σε όλους τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις».

Η έκθεση ανεφέρει πως όσοι είναι γιατροί, πρέπει να υποστηρίζουν όλα τα θύματα των συγκρούσεων, να καταγγέλλουν τις επιθέσεις εναντίον του ιατρικού προσωπικού και των ιατρικών εγκαταστάσεων και να διασφαλίζουν ότι η περίθαλψη φτάνει σε όσους την έχουν ανάγκη».
Ας μείνουμε στην ιστορία για την αλληλεγγύη μας, όχι για τη σιωπή μας. Αυτή είναι μια αποφασιστική στιγμή. Οι μελλοντικές γενιές θα κρίνουν αν υπερασπιστήκαμε τη ζωή ή αν αδιαφορήσαμε. Η ιατρική είναι κάτι περισσότερο από επιστήμη — είναι ηθικό καθήκον. Και όταν αυτό το καθήκον απειλείται, η σιωπή γίνεται προδοσία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο γαμπρός του και η «τέχνη της συμφωνίας» σε… ειδική έκδοση για τη Μέση Ανατολή
Ειρηνευτικές business 08.10.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο γαμπρός του και η «τέχνη της συμφωνίας» σε… ειδική έκδοση για τη Μέση Ανατολή

Η αμφιλεγόμενη επιστροφή του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, στο διπλωματικό προσκήνιο μέσω Γάζας, τα επιχειρηματικά deals στον Κόλπο και η θολή «αιώνια ειρήνη» στη Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο νομπελίστας φυσικής Κλαρκ προειδοποιεί πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ «παραλύει» την επιστήμη στη χώρα
Κόσμος 08.10.25

Ο νομπελίστας φυσικής Κλαρκ προειδοποιεί πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ «παραλύει» την επιστήμη στη χώρα

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Φυσικής για το 2025 Τζον Κλαρκ προειδοποίησε πως στη μετά Τραμπ εποχή, θα χρειαστούν 10 χρόνια για να φτάσουν οι ΗΠΑ στο επίπεδο πριν την ανάληψη της προεδρίας του

Σύνταξη
Η Αργεντινή θα εκδώσει στις ΗΠΑ φερόμενο διακινητή ναρκωτικών που χρηματοδότησε βουλευτή του Μιλέι
Κόσμος 08.10.25

Η Αργεντινή θα εκδώσει στις ΗΠΑ φερόμενο διακινητή ναρκωτικών που χρηματοδότησε βουλευτή του Μιλέι

Με την έκδοση στις ΗΠΑ του φερόμενου ως διακινητή ναρκωτικών Φρεντ Ματσάδο για άλλη υπόθεση, θα φύγει από το προσκήνιο η υπόθεση της χρηματοδότησης βουλευτή και του ξεπλύματος χρήματος

Σύνταξη
Πλήγμα ουκρανικού drone σε ρωσικό πυρηνικό εργοστάσιο χωρίς «συνέπεια για την πυρηνική ασφάλεια»
Νoβoβoρόνεζ 08.10.25

Πλήγμα ουκρανικού drone σε ρωσικό πυρηνικό εργοστάσιο χωρίς «συνέπεια για την πυρηνική ασφάλεια»

Ο ΔΟΑΕ ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τη Ρωσία πως μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε το πυρηνικό εργοστάσιο του Νοβοβορόνεζ και εξέδωσε ανακοίνωση για τα επίπεδα ραδιενέργειας.

Σύνταξη
Πολωνία: Η Βαρσοβία δεν θα παραδώσει στη Γερμανία τον καταζητούμενο για την έκρηξη στον Nord Stream 2
Κόσμος 08.10.25

Η Πολωνία δεν θα παραδώσει στη Γερμανία τον καταζητούμενο για την έκρηξη στο Nord Stream 2

Δεν συμφέρει την Πολωνία να παραδώσει αυτόν τον πολίτη σε μια ξένη χώρα, είπε ο Ντόναλντ Τουσκ αγνοώντας το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που ενεργοποίησε η Γερμανία για την επίθεση στον Nord Stream 2.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εκουαδόρ: Επίθεση εναντίον της αυτοκινητοπομπής του προέδρου Νομπόα με πέτρες – Θα διωχθούν ως τρομοκράτες
«Απόπειρα δολοφονίας» 08.10.25

Εκουαδόρ: Επίθεση εναντίον της αυτοκινητοπομπής του προέδρου Νομπόα με πέτρες – Θα διωχθούν ως τρομοκράτες

Η αυτοκινητοπομπή του δισεκατομμυριούχου προέδρου του Εκουαδόρ Ντάνιελ Νομπόα, δέχθηκε επίθεση από αυτόχθονες που διαμαρτύρονται για την αύξηση του ντίζελ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Χαμάς: Ζητά διεθνείς εγγυήσεις για τη Γάζα γιατί «η ισραηλινή κατοχή ουδέποτε τήρησε τις υποσχέσεις της»
Γάζα 07.10.25

Διεθνείς και αμερικανικές εγγυήσεις ζητά η Χαμάς γιατί «η ισραηλινή κατοχή ουδέποτε τήρησε τις υποσχέσεις της»

Η Χαμάς μέσω του εκπροσώπου της Χαλίλ Αλ Χάγια ζήτησε προσωπικές εγγυήσεις από τον πρόεδρο Τραμπ για την εκεχειρία στη Γάζα, δηλώνοντας πως δεν εμπιστεύεται το Ισραήλ

Σύνταξη
Γαλλία: Το κρίσιμο σταυροδρόμι που έχει να επιλέξει ο Μακρόν – Παραίτηση ή πρόωρες βουλευτικές εκλογές
Τα σενάρια 07.10.25

Το κρίσιμο σταυροδρόμι που έχει να επιλέξει ο Μακρόν - Παραίτηση ή πρόωρες βουλευτικές εκλογές

Η Γαλλία βρίσκεται σε μια βαθιά πολιτική κρίση. H παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί καθιστούν πλέον τον Εμανουέλ Μακρόν περισσότερο απομονωμένο από ποτέ. Ο δρόμος που έχει μπροστά του είναι δύσβατος και οι πιέσεις αφόρητες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γαλλία: Οι θεσμοί παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις, λέει η Λαγκάρντ – Οι μακρονιστές αδειάζουν τον πρόεδρο τους
Κόσμος 07.10.25

Γαλλία: Οι θεσμοί παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις, λέει η Λαγκάρντ – Οι μακρονιστές αδειάζουν τον πρόεδρο τους

Την ώρα που η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ δηλώνει πως παρακολουθεί τις εξελίξεις, σιγά - σιγά οι μακρονιστές παίρνουν αποστάσεις από τον πρόεδρό τους

Σύνταξη
Γάζα: Ο πρωθυπουργός του Κατάρ και τουρκική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες αύριο στην Αίγυπτο
Κόσμος 07.10.25

Γάζα: Ο πρωθυπουργός του Κατάρ και τουρκική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες αύριο στην Αίγυπτο

Ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, καθώς και τουρκική αντιπροσωπεία αναμένεται να λάβουν μέρος στις διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο για τη Γάζα

Σύνταξη
«Οι ανίκανοι»: Το καυστικό πρωτοσέλιδο της Libération για την πολιτική κρίση στη Γαλλία
Κόσμος 07.10.25

«Οι ανίκανοι»: Το καυστικό πρωτοσέλιδο της Libération για την πολιτική κρίση στη Γαλλία

Σε πολιτικό τέλμα η Γαλλία για ακόμη μια φορά. Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν μπορεί να βγει από την κινούμενη άμμο των επιλογών του με τη γαλλική Libération να… μην «χαρίζει κάστανα».

Σύνταξη
Αλλάζουν τα ταξίδια στην ΕΕ – Πώς θα γίνεται ο έλεγχος, ποιους αφορά
Planet Travel 07.10.25

Αλλάζουν τα ταξίδια στην ΕΕ – Πώς θα γίνεται ο έλεγχος, ποιους αφορά

Οι επισκέπτες που φτάνουν σε οποιαδήποτε από τις 29 χώρες της ζώνης Σένγκεν θα υποβάλλονται σε σάρωση του προσώπου και των δακτυλικών αποτυπωμάτων τους - Ολα όσα αλλάζουν στα ταξίδια στην ΕΕ.

Σύνταξη
