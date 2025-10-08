Έκθεση του Lancet κατονομάζει ως «υγειοκτονία» την επίθεση του Ισραήλ σε υποδομές υγείας στη Γάζα

Η έκθεση που δημοσιεύθηκε στο Lancet και είναι ελεύθερη προς μελέτη, μιλάει για «καταστροφική ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, με την προφανή σκόπιμη στοχοποίηση των υποδομών και του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης, η οποία έχει αναδείξει μια βαθιά πρόκληση για την παγκόσμια ιατρική κοινότητα».

Συμπληρώνει πως «τα νοσοκομεία βρίσκονται υπό πολιορκία και οι κλινικοί γιατροί λειτουργούν χωρίς βασικά εφόδια, ηλεκτρικό ρεύμα ή ασφάλεια».

Η έκθεση αναφέρει και μερικά επικαιροποιημένα -εκδόθηκε στις 4 Οκτωβρίου του 2025- με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να κάνουν λόγο για 772 επιθέσεις κατά της υγειονομικής περίθαλψης της Γάζας, με το 94% των νοσοκομείων να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί και περισσότερους από 1500 εργαζόμενους στον τομέα της υγείας να έχουν σκοτωθεί, ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ.

Δεν υπάρχουν αποδείξεις για χρήση νοσοκομείων από την Χαμάς ως στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Όπως αναφέρεται στην έκθεση «κανένας ανεξάρτητος ή ουδέτερος οργανισμός δεν έχει προσκομίσει αποδείξεις ότι η Χαμάς χρησιμοποίησε σκόπιμα νοσοκομεία ή άλλες πολιτικές εγκαταστάσεις ως ανθρώπινες ασπίδες». Ακόμη και αν ίσχυε κάτι τέτοιο, πάλι δεν «θα μπορούσαν ποτέ να δικαιολογήσουν συστηματικές επιθέσεις κατά του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης».

Η έκθεση στέκεται στο γεγονός πως αυτό αποτελεί παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και οι περισσότερες ιατρικές και χειρουργικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο έχουν παραμείνει σιωπηλές ή έχουν εκδώσει ασαφείς δηλώσεις σχετικά με την υγειονομική γενοκτονία στη Γάζα. Μάλιστα μόλις το 24,5% των ειδικών εταιρειών των ΗΠΑ σχολίασαν δημοσίως τη σύγκρουση στη Γάζα, σε αντίθεση με προηγούμενες κρίσεις.

Αυτό ξεπερνά τα όρια της πολιτικής, όμως αναφέρει η έκθεση αλλά πρόκειται για θέμα φροντίδας. Αποδομεί την λογική της αποπολιτικοποίησης λέγοντας πως «το να αγνοούμε τα πολιτικά ζητήματα που επηρεάζουν την υγεία σημαίνει ότι αγνοούμε τα πραγματικά εμπόδια στη φροντίδα. Το να παραμένουμε σιωπηλοί προσποιούμενοι ουδετερότητα είναι, στην πραγματικότητα, μια μορφή συνενοχής».

Η ιατρική ουδετερότητα δεν συνεπάγεται αδιαφορία

Η έκθεση συνεχίζει να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στις ιατρικές εταιρείες, λέγοντας πως η αρχή της ιατρικής ουδετερότητας που βασίζεται στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, δεν σημαίνει αδιαφορία, αλλά αντίθετα «μας υποχρεώνει να καταδικάζουμε κάθε υπονόμευση αυτού του κανόνα ως απειλή τόσο για την περίθαλψη όσο και για την ηθική».

Υπογραμμίζοντας πως η Διακήρυξη της Γενεύης της Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης, αναφέρει πως οι γιατροί «πρέπει να ενεργούν προς το συμφέρον της ανθρωπότητας, ειδικά σε περιόδους κρίσης». Προσθέτει πως ακόμα και η Ισραηλινή Ιατρική Ένωση «προτρέπει την παροχή ιατρικής βοήθειας σε όλους τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις».

Η έκθεση ανεφέρει πως όσοι είναι γιατροί, πρέπει να υποστηρίζουν όλα τα θύματα των συγκρούσεων, να καταγγέλλουν τις επιθέσεις εναντίον του ιατρικού προσωπικού και των ιατρικών εγκαταστάσεων και να διασφαλίζουν ότι η περίθαλψη φτάνει σε όσους την έχουν ανάγκη».

Ας μείνουμε στην ιστορία για την αλληλεγγύη μας, όχι για τη σιωπή μας. Αυτή είναι μια αποφασιστική στιγμή. Οι μελλοντικές γενιές θα κρίνουν αν υπερασπιστήκαμε τη ζωή ή αν αδιαφορήσαμε. Η ιατρική είναι κάτι περισσότερο από επιστήμη — είναι ηθικό καθήκον. Και όταν αυτό το καθήκον απειλείται, η σιωπή γίνεται προδοσία.