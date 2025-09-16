Οι ερευνητές του ΟΗΕ σε έκθεσή τους αναφέρουν ότι το Ισραήλ διαπράττει «γενοκτονία» στη Γάζα σε μια προσπάθεια να «εξοντώσει τους Παλαιστίνιους» και κατηγόρησαν τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για υποκίνηση.

Μια Επιτροπή Έρευνας των Ηνωμένων Εθνών δημοσίευσε την έκθεση σχετικά με τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, λέγοντας ότι το Τελ Αβίβ διαπράττει τέσσερις από τις πέντε πράξεις γενοκτονίας βάσει της Σύμβασης του 1948, θεωρώντας το υπεύθυνο για τη διάπραξη γενοκτονίας εναντίον Παλαιστινίων.

Η έκθεση αναφέρει ότι από τον Οκτώβριο του 2023, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν βομβαρδίσει αμάχους σε σπίτια, καταφύγια και ασφαλείς ζώνες. Περισσότεροι από τους μισούς από τους νεκρούς ήταν γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι.

Ανέφερε επίσης ότι οι Παλαιστίνιοι έχουν υποστεί βασανιστήρια, σεξουαλική βία, αναγκαστικό εκτοπισμό και πολιτιστική καταστροφή, και το Ισραήλ έχει επιβάλει πολιορκία στη Γάζα, διακόπτοντας τη ροή τροφίμων, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και ιατρικής βοήθειας λιμοκτονώντας τους Παλαιστίνιους.

Το Ισραήλ σκόπιμα δημιούργησε συνθήκες για την καταστροφή των Παλαιστινίων στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγικής βίας. Η επίθεσή του στη μεγαλύτερη κλινική εξωσωματικής γονιμοποίησης της Γάζας έχει καταστρέψει χιλιάδες έμβρυα, σπέρμα και ωάρια, ένα πλήγμα που αποσκοπούσε στο να εμποδίσει τις γεννήσεις.

Η Νάβι Πιλάι, πρόεδρος της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής Έρευνας των Ηνωμένων Εθνών για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και πρώην δικαστής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έρευνας στο Al Jazeera την Τρίτη.

«Έχουμε προσδιορίσει ως υποκινητές τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ με βάση τις δηλώσεις τους και τις διαταγές που έχουν δώσει», δήλωσε η Πιλάι.

«Επειδή αυτά τα τρία άτομα ήταν εκπρόσωποι του κράτους, σύμφωνα με το νόμο, το κράτος θεωρείται υπεύθυνο. Επομένως, λέμε ότι είναι το κράτος του Ισραήλ που έχει διαπράξει γενοκτονία», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, μαζί με τις δηλώσεις των ισραηλινών αξιωματούχων, υπήρχαν «έμμεσες αποδείξεις» που οδήγησαν στα συμπεράσματά της σχετικά με την πρόθεση γενοκτονίας.

«Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ισραηλινές αρχές και οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας έχουν τη γενοκτονική πρόθεση να καταστρέψουν, εν όλω ή εν μέρει, τους Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας», διαπιστώνει η έκθεση.

Ωστόσο, ο πρέσβης του Ισραήλ στη Γενεύη καταδίκασε τα ευρήματα της έκθεσης και τα χαρακτήρισε «σκανδαλώδη», «ψεύτικα» και «συκοφαντική φλυαρία».

Περισσότερα σε λίγο…