16.09.2025 | 06:50
Φωτιά σε διαμέρισμα στην Ακαδημία Πλάτωνος - Απομακρύνθηκε ηλικιωμένος
Γάζα: Αδιάκοποι φονικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ με την ακλόνητη στήριξη των ΗΠΑ – Δεν θα σταματήσουμε λέει ο Κατς
Κόσμος 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:39

Γάζα: Αδιάκοποι φονικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ με την ακλόνητη στήριξη των ΗΠΑ – Δεν θα σταματήσουμε λέει ο Κατς

«Η Γάζα καίγεται. Ο ισραηλινός στρατός χτυπά με σιδηρά πυγμή», θριαμβολογεί ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κάτζ - Ο Ρούμπιο εξέφρασε την ακλόνητη υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ

Παρασκευή Τσιβόλα
ΕπιμέλειαΠαρασκευή Τσιβόλα
Το Ισραήλ με «την ακλόνητη στήριξη των ΗΠΑ» κλιμακώνει τη σφαγή στη Γάζα, που συνταράσσεται από «έντονους και αδιάκοπους» βομβαρδισμούς, εν μέσω αναφορών ότι ο ισραηλινός στρατός έχει ξεκινήσει την χερσαία επιχείρησή του, για την κατάληψη της περιοχής.

«Γίνονται μαζικοί κι ασταμάτητοι βομβαρδισμοί στην πόλη της Γάζας κι ο κίνδυνος δεν σταματά να αυξάνεται», είπε στο AFP ο Άχμεντ Γαζάλ, κάτοικος της μεγαλύτερης πόλης του θυλάκου. Ο 25χρονος μίλησε για «έκρηξη που έσεισε τη γη στη συνοικία» όπου ζει λίγο μετά τις 01:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). «Έτρεξα στον δρόμο, στο σημείο που βομβαρδίστηκε», όπου «τρία διαμερίσματα» πολυκατοικίας «ισοπεδώθηκαν εντελώς» και «υπήρχαν παγιδευμένοι στα συντρίμμια. Ακούμε τις κραυγές τους», είπε.

«Μεγάλη σφαγή» με την «ακλόνητη στήριξη των ΗΠΑ»

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας Μαχμούντ Μπασάλ τόνισε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «οι βομβαρδισμοί (συνεχίζονται) εντατικά σε όλη την πόλη» της Γάζας και «οι αριθμοί των νεκρών και των τραυματιών (συνεχίζουν) να αυξάνονται».

Κατήγγειλε «μεγάλη σφαγή», κάνοντας λόγο για «νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους κάτω από τα συντρίμμια έπειτα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε πολυκατοικία κοντά στην πλατεία Ας Σάουα στην πόλη της Γάζας».

Οι Ισραηλινοί λένε ότι μπορούν να ακούσουν τον ήχο των βομβών που πέφτουν στη Γάζα – «Εξόντωση. Γενοκτονία»

Ο Ισραηλινός πολιτικός σχολιαστής Ori Goldberg λέει ότι οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Γάζα είναι τόσο έντονοι που «οι βόμβες ακούγονται» στο κεντρικό τμήμα της χώρας του.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Goldberg είπε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα ισοδυναμούν με «εξόντωση» και «γενοκτονία».

«Η Γάζα καίγεται – Δεν θα σταματήσουμε»

«Η Γάζα καίγεται», θριαμβολογεί από την πλευρά του ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραελ Κατς.

«Η πόλη της Γάζας καίγεται. Οι IDF χτυπούν με σιδερένια γροθιά τις τρομοκρατικές υποδομές και οι στρατιώτες μας μάχονται γενναία για να δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς», ανέφερε ο υπουργός μέσω X. «Δεν θα υποχωρήσουμε και δεν θα σταματήσουμε, μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή», προσθέτει ο Katz.

Αναφορές ότι ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση

Σύμφωνα με το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Axios, το Ισραήλ ξεκίνησε, τη μεγάλη χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας.

Μέλη των οικογενειών των ομήρων στη Γάζα έφτασαν στην πρωθυπουργική κατοικία στην Ιερουσαλήμ, μετά τις αναφορές ότι ξεκίνησε η Επιχείρηση «Το Άρμα του Γεδεών II» στην Πόλη της Γάζας, για να διαμαρτυρηθούν για την κίνηση και να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο σχετικά με τον πιθανό κίνδυνο για τους ομήρους.

Η πρώην ισραηλινή αιχμάλωτη Arbel Yehoud, η οποία διαμαρτύρεται έξω από την κατοικία του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, είπε επίσης ότι οι εκρήξεις ακούγονται στο Ισραήλ.

«Ο Ariel μου βρίσκεται σε πραγματικό κίνδυνο», είπε η Yehoud, αναφερόμενη στον φίλο της, Ariel Cunio, ο οποίος εξακολουθεί να κρατείται στη Γάζα, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times of Israel. «Οι ήχοι των εκρήξεων από τη Γάζα κλονίζουν τους τοίχους του σπιτιού μου και την καρδιά μου», είπε.

Ο Ρούμπιο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, που βρίσκεται στην περιοχή, αφού επισκέφθηκε την Ιερουσαλήμ όπου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ έχει την ακλόνητη στήριξη των ΗΠΑ, προειδοποίησε ότι η Χαμάς έχει μόνο λίγες μέρες για να αποδεχτεί τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Οι Ισραηλινοί έχουν αρχίσει να διεξάγουν επιχειρήσεις εκεί (στη Γάζα)», δήλωσε ο Ρούμπιο αναχωρώντας από το Ισραήλ με προορισμό το Κατάρ, το οποίο λειτουργεί ως μεσολαβητής στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων. «Πιστεύουμε λοιπόν ότι έχουμε πολύ λίγο χρόνο για να επιτευχθεί μια συμφωνία. Δεν έχουμε πια μήνες, αλλά μάλλον ημέρες και ίσως μερικές εβδομάδες», είπε.

Λίγοι εγκατέλειψαν τη Γάζα

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, περίπου 1 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι ζούσαν στην πόλη της Γάζας πριν το Ισραήλ αρχίσει να ισοπεδώνει πολυώροφα κτίρια και να διατάζει τους κατοίκους να φύγουν προς το νότο τον περασμένο μήνα.

Ο Στεφάν Ντουτζάριτς, εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη ότι μόνο τις τελευταίες ημέρες, ανθρωπιστικές οργανώσεις που βρίσκονται επί τόπου μέτρησαν σχεδόν 70.000 άτομα να κατευθύνονται προς το νότο, κυρίως προς το Ντεϊρ ελ-Μπαλάχ και το Χαν Γιούνις.

«Τον τελευταίο μήνα, οι εταίροι παρατήρησαν περίπου 150.000 μετακινήσεις από το βορρά προς το νότο», είπε, όπως μεταδίδει το Al Jazeera.

«Οι άνθρωποι φεύγουν χρησιμοποιώντας τον δρόμο Al Rashid, ο οποίος είναι η μόνη διαθέσιμη διαδρομή για μετακίνηση προς το νότο», πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός, εν τω μεταξύ, ισχυρίζεται ότι περισσότεροι από 320.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων 20.000 κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας.

