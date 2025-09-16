Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναχώρησε από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ το πρωί της Τρίτης, με προορισμό την Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ, όπου το Ισραήλ πραγματοποίησε μια θανατηφόρα αεροπορική επιδρομή πριν από μία εβδομάδα.

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι η επίθεση στο Κατάρ ήταν «απολύτως ανεξάρτητη απόφαση του Ισραήλ»

Οι IDF επιχείρησαν να σκοτώσουν τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς που συμμετείχαν στη διαπραγματευτική αντιπροσωπεία της, επίθεση που ο Αμερικανός ΥΠΕΞ δεν καταδίκασε αν και έγινε στο έδαφος μιας συμμαχικής χώρας των ΗΠΑ.

Όπως γράφει η Haaretz, το ταξίδι του Ρούμπιο στο Κατάρ έχει ως στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός και τη σύναψη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων.

Πριν από την αναχώρησή του, δήλωσε ότι υπάρχει «πολύ σύντομο χρονικό περιθώριο για την επίτευξη συμφωνίας». Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι ελπίζει το Κατάρ να επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις, «παρ’ όλα όσα έχουν συμβεί».

Οι δηλώσεις Ρούμπιο στο πλευρό του Νετανιάχου

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου τη Δευτέρα, ο Ρούμπιο εξέφρασε σκεπτικισμό ως προς το ενδεχόμενο επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας και απελευθέρωσης των ομήρων με διπλωματικά μέσα.

«Αυτό θα ήταν το ιδανικό αποτέλεσμα που όλοι θα θέλαμε να δούμε. Έχει γίνει δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το γεγονός ότι οι βάρβαροι τρομοκράτες συνήθως δεν συμφωνούν σε τέτοια πράγματα. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε αυτή την πορεία. Είναι το ιδανικό αποτέλεσμα, αλλά μπορεί να απαιτηθεί μια τελικά συνοπτική στρατιωτική επιχείρηση για την εξάλειψή τους», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Όσον αφορά την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, ο Νετανιάχου τόνισε ότι η επίθεση ήταν «απολύτως ανεξάρτητη απόφαση του Ισραήλ», με κύριο αποτέλεσμα να «στείλει ένα μήνυμα στους τρομοκράτες. Μπορείτε να τρέξετε, αλλά δεν μπορείτε να κρυφτείτε, και θα σας πιάσουμε».