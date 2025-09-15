newspaper
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Εν μέσω της Έκτακτης Αραβοϊσλαμικής Συνόδου για το Κατάρ, το Ισραήλ απειλεί τη Χαμάς
Εν μέσω της Έκτακτης Αραβοϊσλαμικής Συνόδου για το Κατάρ, το Ισραήλ απειλεί τη Χαμάς

Η Σύνοδος έδωσε εντολή στο Κοινό Συμβούλιο Άμυνας να συνεδριάσει επειγόντως στη Ντόχα του Κατάρ για να ενεργοποιηθούν «μέτρα κοινής άμυνας» για τις χώρες του Κόλπου έναντι του Ισραήλ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Oι ηγέτες των αραβικών και ισλαμικών κρατών πραγματοποίησαν σύνοδο κορυφής για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στο Κατάρ μετά την επίθεση του Ισραήλ κατά του κράτους του Κόλπου την περασμένη εβδομάδα. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ξανά ότι δεν αποκλείει περαιτέρω επιθέσεις εναντίον ηγετών της Χαμάς «όπου και αν βρίσκονται».

Η επίθεση της 9ης Σεπτεμβρίου εναντίον ηγετών της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης στη Ντόχα σηματοδότησε μια σημαντική κλιμάκωση των ισραηλινών στρατιωτικών ενεργειών με το Κατάρ να γίνεται η 10η χώρα που χτυπά το Ισραήλ.

«Το Ισραήλ πρέπει να επενδύσει σημαντικά σε «επιχειρήσεις επιρροής» στα παραδοσιακά και κοινωνικά μέσα ενημέρωσης για να αντισταθμίσει την οικονομική απομόνωση που προκύπτει από την αρνητική δημοσιότητα στο εξωτερικό», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου σήμερα διαισθανόμενος πως η παγκόσμια κοινή γνώμη βρίσκεται συντριπτικά απέναντι στο Ισραήλ.

Αμερικανικά μέσα επιμένουν πως οι ΗΠΑ ήταν ενήμερες για την επίθεση πριν αυτή πραγματοποιηθεί. Τα κράτη που έλαβαν μέρος στην «Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής για το Κατάρ» συγκάλεσαν αντίστοιχη συνάντηση για τους υπουργούς Άμυνας των χωρών, για να βρεθεί μια στρατηγική έναντι του Ισραήλ.

Το συνεδριακό κέντρο όπου λαμβάνει χώρα η Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής για το Κατάρ.

Τα βασικά σημεία της έκτακτης  αραβοϊσλαμικής συνόδου κορυφής στο Κατάρ

Η σύνοδος κορυφής καταδίκασε τις ισραηλινές επιθέσεις στη Ντόχα και εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της προς το Κράτος του Κατάρ. Οι ηγέτες των 57 χωρών τόνισαν ότι η ισραηλινή επιθετικότητα υπονομεύει κάθε πιθανότητα επίτευξης ειρήνης και απειλεί όλες τις προόδους που έχουν επιτευχθεί προς την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ. Ουσιαστικά η απειλή είναι η ακύρωση συμφωνιών.

Oι 57 ηγέτες τόνισαν την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι προσπάθειες του Ισραήλ να επιβάλει μια νέα πραγματικότητα που αποτελεί άμεση απειλή για την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση για να τερματίσει τις ισραηλινές επιθέσεις και να αναλάβει την ευθύνη για τον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής.

Οι αραβικές και ισλαμικές χώρες εξέφρασαν την απόλυτη αλληλεγγύη προς το Κατάρ και υποστήριξη των μέτρων που λαμβάνει ως απάντηση. Στις τελικές δηλώσεις προστέθηκε πως η επιθετικότητα εναντίον ενός ουδέτερου τόπου διαμεσολάβησης υπονομεύει τις διεθνείς ειρηνευτικές προσπάθειες.

Οι ηγέτες επιβεβαίωσαν την συλλογική ασφάλεια και το κοινό πεπρωμένου των αραβικών και ισλαμικών χωρών. Συντονισμός των προσπαθειών για την αναστολή της ιδιότητας μέλους του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη. Η Σύνοδος έδωσε εντολή στο Κοινό Συμβούλιο Άμυνας να συνεδριάσει επειγόντως στη Ντόχα, προκειμένου να ενεργοποιήσει τα μέτρα κοινής άμυνας και τις αποτρεπτικές δυνατότητες του Κόλπου.

Το Κατάρ Καταδίκασε την δειλή και ύπουλη επίθεση

Η Χαμάς δήλωσε ότι η ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ σκότωσε πέντε μέλη της, μεταξύ των οποίων και έναν γιο του εξόριστου ηγέτη της στη Γάζα, αλλά η ηγεσία της επέζησε. Το Κατάρ αναφέρει ότι ένας από τους πράκτορες ασφαλείας του επίσης σκοτώθηκε.

Ο Εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ-Θάνι, απευθυνόμενος στην έκτακτη σύνοδο κορυφής, ζήτησε «πρακτικά και αποφασιστικά μέτρα» ως απάντηση στην «δειλή και προδοτική» ισραηλινή επίθεση. Είπε ότι η επίθεση έλαβε χώρα ενώ οι ηγέτες της Χαμάς μελετούσαν μια πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζέσκιάν, δήλωσε σύμφωνα με το Reuters ότι «κανένα αραβικό ή ισλαμικό κράτος δεν είναι ασφαλές από τις επιθέσεις του σιωνιστικού καθεστώτος (Ισραήλ) και δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να ενωθούμε».

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, σύμμαχος των ΗΠΑ που υπέγραψε ειρηνευτική συνθήκη με το Ισραήλ το 1979, δήλωσε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ «εμποδίζουν κάθε ευκαιρία για νέες ειρηνευτικές συμφωνίες και ακυρώνουν ακόμη και τις υπάρχουσες».

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν συναντήθηκε με τον Σύρο πρόεδρο Αχμέντ αλ-Σαράα στο περιθώριο της έκτακτης αραβο-ισλαμικής συνόδου κορυφής στη Ντόχα του Κατάρ. Τόσο ο Λίβανος όσο και η Συρία βομβαρδίζονται ακόμα από το Ισραήλ.

Φίλοι, εχθροί και ανταγωνιστές είχαν σήμερα την ευκαιρία να μιλήσουν σε μικρές ομάδες ή ακόμα και τετ α τετ.

Economy
Aναπτυξιακός νόμος: Νέο μπαράζ ελέγχων για τις επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια

Aναπτυξιακός νόμος: Νέο μπαράζ ελέγχων για τις επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια

Business
Ελλάκτωρ: Πράσινο φως από Επ. Ανταγωνισμού για την πώληση της Άκτωρ Παραχωρήσεις στην AKTOR

Ελλάκτωρ: Πράσινο φως από Επ. Ανταγωνισμού για την πώληση της Άκτωρ Παραχωρήσεις στην AKTOR

inWellness
inTown
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
