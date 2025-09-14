Με τη σφαγή στη Γάζα να συνεχίζεται, όλες οι δυνάμεις που έχουν «ρόλο» στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε διπλωματικές διεργασίες καθώς μετά την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ τα δεδομένα έχουν αλλάξει για όλους.

Η Ντόχα φιλοξενεί σήμερα την έκτακτη αραβομουουλμανική Σύνοδο Κορυφής προκειμένου να επικυρώσει την ευρεία καταδίκη της ισραηλινής επίθεσης στο έδαφός της και να στείλει μήνυμα στις ΗΠΑ ότι είναι υπεύθυνες για να συγκρατήσουν το Ισραήλ.

Αναλυτές συμφωνούν ότι η Σύνοδος στην Ντόχα – η τρίτη τέτοια Σύνοδος που γίνεται από την αρχή του πολέμου στη Γάζα – δεν πρόκειται να αποφασίσει κάτι πραγματικά δραστικό.

Ωστόσο τα αραβικά καθεστώτα, θορυβημένα από την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ, βρίσκονται σε ένα σημείο καμπής και αν αρκεστούν απλώς σε ρητορική καταδίκη κινδυνεύουν από τη μία να δώσουν περισσότερο χώρο στο Ισραήλ, από την άλλη να απονομιμοποιηθούν περαιτέρω στο εσωτερικό τους με απρόβλεπτες συνέπειες.

Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο

Την ίδια στιγμή ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επισκέπτεται το Ισραήλ για να «κατανοήσει πώς τα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας στο Κατάρ θα επηρεάσουν τη συνέχιση του πολέμου».

Είχε προηγηθεί η επίσκεψη του πρωθυπουργού του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι στην Ουάσιγκτον και η συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Το «μασάζ» που επεφύλαξε ο αμερικανός πρόεδρος στον φιλοξενούμενό του περιλάμβανε και καταιγισμό διαρροών στα αμερικανικά ΜΜΕ που ανέφεραν επικαλούμενα πηγές του Λευκού Οίκου ότι ο Τραμπ είχε εκνευριστεί με τον Νετανιάχου τον οποίο κατσάδιασε ιδιωτικώς γιατί «έκανε του κεφαλιού του».

Δημόσια ωστόσο καταδίκη δεν υπήρξε και ο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος δεν «είναι χαρούμενος» με το ισραηλινό χτύπημα, «οι σχέσεις μας με το Τελ Αβίβ δεν πρόκειται να αλλάξουν».

Εξάλλου είναι σαφές ότι εφόσον οι ΗΠΑ παραδέχτηκαν ότι γνώριζαν – έστω και αργοπορημένα- για την ισραηλινή επίθεση, έδωσαν λευκή επιταγή καθώς σε άλλη περίπτωση το Ισραήλ δεν θα τολμούσε να πραγματοποιήσει πλήγμα στο Κατάρ που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη στρατιωτική αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή.

Το γεγονός δε ότι η επίθεση δεν πέτυχε τον στόχο της, δηλαδή να δολοφονήσει την ηγεσία της Χαμάς την ώρα που διαπραγματευόταν την αμερικανική πρόταση εκεχειρίας, σίγουρα δυσκόλεψε τη θέση των ΗΠΑ που σε αντίθετη περίπτωση θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι παρά την «ανορθόδοξη» επιλογή, τουλάχιστον έγινε ένα «βήμα προς την επίλυση της σύγκρουσης» κάτι που υπαινίχτηκε ο Τραμπ σε μία από τις πρώτες σχετικές αναρτήσεις του.

Το Ισραήλ συνεχίζει και κλιμακώνει

Το Ισραήλ πάντως δεν δείχνει κανένα σημάδι αυτοσυγκράτησης. Υπεραμύνεται της αδιανόητης ενέργειας επίθεσης στον «μεσολαβητή» ενώ εκτοξεύει απειλές και κατά της Αιγύπτου.

Η συμφωνία μαμούθ 35 δισ. δολαρίων που εξασφαλίζει την παροχή φυσικού αερίου από το Ισραήλ στην Αίγυπτο- και έχει εκθέσει το Κάιρο στα μάτια των λαών της περιοχής- μπορεί να ανασταλεί όχι εκ μέρους της αραβικής χώρας ως απάντηση στο σχέδιο κατάληψης της Γάζας, αλλά από το Τελ Αβίβ.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απείλησε τις προηγούμενες ημέρες ότι θα αναστείλει τη συμφωνία, γιατί όπως ισχυρίστηκε η Αίγυπτος συγκεντρώνει στρατό στη χερσόνησο του Σινά. Τους ισχυρισμούς του πρωθυπουργού διέψευσαν οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ αλλά ο Νετανιάχου φαίνεται να αδιαφορεί.

Στην πραγματικότητα το Ισραήλ τινάζει στον αέρα τις προσπάθειες των ΗΠΑ για εξομάλυνση των σχέσεων του Τελ Αβίβ με τα αραβικά καθεστώτα, που ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα διαφήμιζε πριν από λίγους μήνες.

Η αποφασιστικότητα του Νετανιάχου να εξαλείψει κάθε πιθανότητα ύπαρξης παλαιστινιακού κράτους, που άνοιξε εκ των πραγμάτων διάπλατα μετά από χρόνια στις 7 Οκτωβρίου του 2023, έχει αφαιρέσει από το τραπέζι κάθε προοπτική συμβιβασμού έστω και προς όφελος του Ισραήλ, όπως ήταν οι Συμφωνίες του Αβραάμ.

Η μόνη επιλογή που μοιάζει ρεαλιστική στα μάτια της ισραηλινής ηγεσίας, όσο οι ΗΠΑ δεν της κόβουν τη φόρα, είναι η φυγή προς τα εμπρός που περιλαμβάνει εκτός από την εξόντωση των Παλαιστινίων την υποταγή και των υπόλοιπων Αράβων.

Η σφαγή στη Γάζα συνεχίζεται

Η πολιτική αυτή βέβαια τείνει να μετατρέψει το Ισραήλ σε κράτος παρία. Μια σειρά από χώρες της Δύσης προχωρούν στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους και κρατούν αποστάσεις από το Τελ Αβίβ. Ακόμα κι αν αυτές οι ενέργειες είναι κυρίως συμβολικές και απέχουν πολύ από αυτά που ορίζει το διεθνές δίκαιο σε περίπτωση που βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εθνοκάθαρσης, το Ισραήλ δεν κρύβει την ανησυχία του.

Για αυτό επιχειρεί να ακυρώσει στην πράξη την πιθανότητα παλαιστινιακού κράτους με τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα και την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης. Σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο Axios το ζήτημα της προσάρτησης της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης θα είναι στην ατζέντα της συζήτησης του Ρούμπιο με την ισραηλινή ηγεσία.

Όσο οι «παίκτες» στη Μέση Ανατολή προσπαθούν να καθορίσουν τη γραμμή της επόμενης ημέρας, οι Παλαιστίνιοι προσπαθούν να γλιτώσουν από τους αδιάκοπους βομβαρδισμούς και την ισραηλινή πολιορκία.

Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέσα σε λίγες ώρες το πρωί της Κυριακής με τα ισραηλινά βομβαρδιστικά να ισοπεδώνουν οικιστικά κτίρια στη βόρεια Γάζα.

Κάθε μέρα ο ισραηλινός στρατός εκδίδει νέες εντολές εκκένωσης απειλώντας τον πληθυσμό που λιμοκτονεί να εγκαταλείψει τη γη του. Προς το παρόν η πλειοψηφία των κατοίκων της βόρειας Γάζας αρνείται να απομακρυνθεί, καθώς γνωρίζει καλά από την εμπειρία των παππούδων της ότι η φυγή σηματοδοτεί μία νέα Νάκμπα.