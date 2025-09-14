newspaper
Σημαντική είδηση:
14.09.2025 | 09:43
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο Καλλιθέας 2025 - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Γάζα: Σύνοδος των Αράβων για το Κατάρ, επίσκεψη του Ρούμπιο στο Ισραήλ και η σφαγή των Παλαιστινίων συνεχίζεται
Κόσμος 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:26

Γάζα: Σύνοδος των Αράβων για το Κατάρ, επίσκεψη του Ρούμπιο στο Ισραήλ και η σφαγή των Παλαιστινίων συνεχίζεται

Μπαράζ συσκέψεων και επαφών σήμερα στη Μέση Ανατολή μετά την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ - Κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης της σφαγής στη Γάζα




Spotlight

Με τη σφαγή στη Γάζα να συνεχίζεται, όλες οι δυνάμεις που έχουν «ρόλο» στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε διπλωματικές διεργασίες καθώς μετά την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ τα δεδομένα έχουν αλλάξει για όλους.

Η Ντόχα φιλοξενεί σήμερα την έκτακτη αραβομουουλμανική Σύνοδο Κορυφής προκειμένου να επικυρώσει την ευρεία καταδίκη της ισραηλινής επίθεσης στο έδαφός της και να στείλει μήνυμα στις ΗΠΑ ότι είναι υπεύθυνες για να συγκρατήσουν το Ισραήλ.

Αναλυτές συμφωνούν ότι η Σύνοδος στην Ντόχα – η τρίτη τέτοια Σύνοδος που γίνεται από την αρχή του πολέμου στη Γάζα – δεν πρόκειται να αποφασίσει κάτι πραγματικά δραστικό.

Ωστόσο τα αραβικά καθεστώτα, θορυβημένα από την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ, βρίσκονται σε ένα σημείο καμπής και αν αρκεστούν απλώς σε ρητορική καταδίκη κινδυνεύουν από τη μία να δώσουν περισσότερο χώρο στο Ισραήλ, από την άλλη να απονομιμοποιηθούν περαιτέρω στο εσωτερικό τους με απρόβλεπτες συνέπειες.

H Σύνοδος στην Ντόχα ξεκινά σήμερα

Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο

Την ίδια στιγμή ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επισκέπτεται το Ισραήλ για να «κατανοήσει πώς τα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας στο Κατάρ θα επηρεάσουν τη συνέχιση του πολέμου».

Είχε προηγηθεί η επίσκεψη του πρωθυπουργού του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι στην Ουάσιγκτον και η συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Το «μασάζ» που επεφύλαξε ο αμερικανός πρόεδρος στον φιλοξενούμενό του περιλάμβανε και καταιγισμό διαρροών στα αμερικανικά ΜΜΕ που ανέφεραν επικαλούμενα πηγές του Λευκού Οίκου ότι ο Τραμπ είχε εκνευριστεί με τον Νετανιάχου τον οποίο κατσάδιασε ιδιωτικώς γιατί «έκανε του κεφαλιού του».

Δημόσια ωστόσο καταδίκη δεν υπήρξε και ο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος δεν «είναι χαρούμενος» με το ισραηλινό χτύπημα, «οι σχέσεις μας με το Τελ Αβίβ δεν πρόκειται να αλλάξουν».

Εξάλλου είναι σαφές ότι εφόσον οι ΗΠΑ παραδέχτηκαν ότι γνώριζαν – έστω και αργοπορημένα- για την ισραηλινή επίθεση, έδωσαν λευκή επιταγή καθώς σε άλλη περίπτωση το Ισραήλ δεν θα τολμούσε να πραγματοποιήσει πλήγμα στο Κατάρ που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη στρατιωτική αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή.

Μεγάλη διαδήλωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη στην Ταγγέρη στο Μαρόκο

Το γεγονός δε ότι η επίθεση δεν πέτυχε τον στόχο της, δηλαδή να δολοφονήσει την ηγεσία της Χαμάς την ώρα που διαπραγματευόταν την αμερικανική πρόταση εκεχειρίας, σίγουρα δυσκόλεψε τη θέση των ΗΠΑ που σε αντίθετη περίπτωση θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι παρά την «ανορθόδοξη» επιλογή, τουλάχιστον έγινε ένα «βήμα προς την επίλυση της σύγκρουσης» κάτι που υπαινίχτηκε ο Τραμπ σε μία από τις πρώτες σχετικές αναρτήσεις του.

Το Ισραήλ συνεχίζει και κλιμακώνει

Το Ισραήλ πάντως δεν δείχνει κανένα σημάδι αυτοσυγκράτησης. Υπεραμύνεται της αδιανόητης ενέργειας επίθεσης στον «μεσολαβητή» ενώ εκτοξεύει απειλές και κατά της Αιγύπτου.

Η συμφωνία μαμούθ 35 δισ. δολαρίων που εξασφαλίζει την παροχή φυσικού αερίου από το Ισραήλ στην Αίγυπτο- και έχει εκθέσει το Κάιρο στα μάτια των λαών της περιοχής- μπορεί να ανασταλεί όχι εκ μέρους της αραβικής χώρας ως απάντηση στο σχέδιο κατάληψης της Γάζας, αλλά από το Τελ Αβίβ.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απείλησε τις προηγούμενες ημέρες ότι θα αναστείλει τη συμφωνία, γιατί όπως ισχυρίστηκε η Αίγυπτος συγκεντρώνει στρατό στη χερσόνησο του Σινά. Τους ισχυρισμούς του πρωθυπουργού διέψευσαν οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ αλλά ο Νετανιάχου φαίνεται να αδιαφορεί.

Στην πραγματικότητα το Ισραήλ τινάζει στον αέρα τις προσπάθειες των ΗΠΑ για εξομάλυνση των σχέσεων του Τελ Αβίβ με τα αραβικά καθεστώτα, που ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα διαφήμιζε πριν από λίγους μήνες.

Η αποφασιστικότητα του Νετανιάχου να εξαλείψει κάθε πιθανότητα ύπαρξης παλαιστινιακού κράτους, που άνοιξε εκ των πραγμάτων διάπλατα μετά από χρόνια στις 7 Οκτωβρίου του 2023, έχει αφαιρέσει από το τραπέζι κάθε προοπτική συμβιβασμού έστω και προς όφελος του Ισραήλ, όπως ήταν οι Συμφωνίες του Αβραάμ.

Η μόνη επιλογή που μοιάζει ρεαλιστική στα μάτια της ισραηλινής ηγεσίας, όσο οι ΗΠΑ δεν της κόβουν τη φόρα, είναι η φυγή προς τα εμπρός που περιλαμβάνει εκτός από την εξόντωση των Παλαιστινίων την υποταγή και των υπόλοιπων Αράβων.

Η σφαγή στη Γάζα συνεχίζεται

Η πολιτική αυτή βέβαια τείνει να μετατρέψει το Ισραήλ σε κράτος παρία. Μια σειρά από χώρες της Δύσης προχωρούν στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους και κρατούν αποστάσεις από το Τελ Αβίβ. Ακόμα κι αν αυτές οι ενέργειες είναι κυρίως συμβολικές και απέχουν πολύ από αυτά που ορίζει το διεθνές δίκαιο σε περίπτωση που βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εθνοκάθαρσης, το Ισραήλ δεν κρύβει την ανησυχία του.

Γάζα

Το Ισραήλ ισοπέδωσε ακόμα έναν οικιστικό πύργο το πρωί της Κυριακής. Πρόκειται για τον πύργο Al-Kawthar στην πόλη της Γάζας

Για αυτό επιχειρεί να ακυρώσει στην πράξη την πιθανότητα παλαιστινιακού κράτους με τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα και την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης. Σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο Axios το ζήτημα της προσάρτησης της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης θα είναι στην ατζέντα της συζήτησης του Ρούμπιο με την ισραηλινή ηγεσία.

Όσο οι «παίκτες» στη Μέση Ανατολή προσπαθούν να καθορίσουν τη γραμμή της επόμενης ημέρας, οι Παλαιστίνιοι προσπαθούν να γλιτώσουν από τους αδιάκοπους βομβαρδισμούς και την ισραηλινή πολιορκία.

Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέσα σε λίγες ώρες το πρωί της Κυριακής με τα ισραηλινά βομβαρδιστικά να ισοπεδώνουν οικιστικά κτίρια στη βόρεια Γάζα.

Κάθε μέρα ο ισραηλινός στρατός εκδίδει νέες εντολές εκκένωσης απειλώντας τον πληθυσμό που λιμοκτονεί να εγκαταλείψει τη γη του. Προς το παρόν η πλειοψηφία των κατοίκων της βόρειας Γάζας αρνείται να απομακρυνθεί, καθώς γνωρίζει καλά από την εμπειρία των παππούδων της ότι η φυγή σηματοδοτεί μία νέα Νάκμπα.

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήματα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήματα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

Economy
89η ΔΕΘ: Εξαγγελίες χωρίς επιχειρηματικό αποτύπωμα

89η ΔΕΘ: Εξαγγελίες χωρίς επιχειρηματικό αποτύπωμα

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Stream newspaper
Έχεις τα χρήματα να επιβιώσεις μία πυρηνική καταστροφή; Δες πόσο κοστίζουν τα ιδιωτικά καταφύγια στην Ευρώπη
Κόσμος 14.09.25

Έχεις τα χρήματα να επιβιώσεις μία πυρηνική καταστροφή; Δες πόσο κοστίζουν τα ιδιωτικά καταφύγια στην Ευρώπη

Το δίκτυο καταφυγίων του Ψυχρού Πολέμου στην Ευρώπη έχει αποσυρθεί. Ωστόσο, τώρα που η ήπειρος αρχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με την απειλή του πολέμου, ορισμένοι επιλέγουν την ατομική προστασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ανθρωπότητα συρρικνώνεται νωρίτερα από ότι πιστεύαμε – Τι λένε οι επιστήμονες
Ανησυχητικό ή όχι, θα συμβεί... 14.09.25

Η ανθρωπότητα θα συρρικνωθεί πολύ πιο γρήγορα από όσο νομίζετε - Πόσοι θα κατοικούμε στον πλανήτη το 2050

Ο παγκόσμιος πληθυσμός θα αρχίσει να συρρικνώνεται, κάτι που δεν έχει συμβεί από τον 14ο αιώνα, όταν η «μαύρη πανώλη» εξαφάνισε ίσως το ένα πέμπτο της ανθρωπότητας

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Ερντογάν και Πατριάρχη Ιεροσολύμων – Συζήτησαν για Γάζα και Ιερουσαλήμ
Σπάνια επαφή 14.09.25

Συνάντηση Ερντογάν και Πατριάρχη Ιεροσολύμων - Συζήτησαν για Γάζα και Ιερουσαλήμ

Η συνάντηση του Πατριάρχη με τον Ερντογάν πραγματοποιήθηκε στο Ντολμαμπαχτσέ. Κατά τις συνομιλίες «εξετάστηκαν η επιθετικότητα του Ισραήλ στη Γάζα και η επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης»

Σύνταξη
Γερμανία: Τοπικές εκλογές – βαρόμετρο στη Ρηνανία-Βεστφαλία
Κόσμος 14.09.25

Εκλογές «βαρόμετρο» για την κυβέρνηση Μερτς στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, το πολυπληθέστερο κρατίδιο της Γερμανίας με 18 εκατομμύρια κατοίκους και το πλουσιότερο της χώρας, θεωρείται συχνά «βαρόμετρο» των τάσεων για το σύνολο της ομοσπονδίας

Σύνταξη
Σικάγο: Ο δήμαρχος ζητά τη διεξαγωγή έρευνας για τον θάνατο μετανάστη από πυροβολισμό πράκτορα της ICE
Κόσμος 14.09.25

Σικάγο: Ο δήμαρχος ζητά τη διεξαγωγή έρευνας για τον θάνατο μετανάστη από πυροβολισμό πράκτορα της ICE

Η ομοσπονδιακή υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) έχει εντείνει τις επιχειρήσεις της σε αρκετές πόλεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Σικάγο, με αποτέλεσμα να ξεσπούν συχνά επεισοδιακές διαμαρτυρίες

Σύνταξη
Τι ζητά στο Τόκιο η μεσαία τάξη της Κίνας;
Κόσμος 14.09.25

Τι ζητά στο Τόκιο η μεσαία τάξη της Κίνας;

Μια φιλόδοξη γενιά Κινέζων μεταναστών αρχίζει να διαμορφώνει το δημογραφικό, κοινωνικό και ίσως ακόμη και πολιτικό πεπρωμένο της Ιαπωνίας, στο... Τόκιο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η ακροδεξιά AfD απειλεί με ανατροπή στις τοπικές εκλογές στην πατρίδα του Μερτς
Εκλογικό μήνυμα 14.09.25

Η ακροδεξιά AfD απειλεί με ανατροπή στις τοπικές εκλογές στην πατρίδα του Μερτς

Η πρώτη εκλογική δοκιμασία για την κυβέρνηση Μερτς στη Γερμανία θα είναι στην πατρίδα του. Στις δημοτικές εκλογές στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία η AfD φαίνεται ότι θα κερδίσει πολλούς δήμους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Τουλάχιστον 5 F-35 μεταφέρθηκαν στο Πουέρτο Ρίκο εν μέσω κλιμάκωσης με τη Βενεζουέλα
Κόσμος 14.09.25

Τουλάχιστον 5 F-35 μεταφέρθηκαν στο Πουέρτο Ρίκο εν μέσω κλιμάκωσης της κόντρας των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα

Ο φωτογραφικός φακός «έπιασε επ' αυτοφώρω» 5 από τα 10 F-35 τα οποία φέρονται να βρίσκονται σε στρατιωτική βάση στο Πουέρτο Ρίκο την ώρα που κλιμακώνεται η ένταση των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βόρεια Κορέα: Απειλές της Κιμ Τζο Γιονγκ κατά ΗΠΑ, Νότιας Κορέας και Ιαπωνίας
Κόσμος 14.09.25

Βόρεια Κορέα: Απειλές της Κιμ Τζο Γιονγκ κατά ΗΠΑ, Νότιας Κορέας και Ιαπωνίας

Η Κιμ Γιο Τζονγκ -αδερφή του Κιμ Γιονγκ Ουν- εκτόξευσε απειλές από την Βόρεια Κορέα εναντίον των ΗΠΑ, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας ενόψει των κοινών στρατιωτικών ασκήσεών τους

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου [Βίντεο]
Χάρτης και πηγές 14.09.25

Ουκρανία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου [Βίντεο]

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε την Ρωσία για επέκταση του πολέμου στην Ευρώπη μέσω drones. Ρουμανικό και ουκρανικό site αναφέρουν πως οι επιχειρήσεις ήταν κοντά στα σύνορα

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Κατηγορεί τις ΗΠΑ για ρεσάλτο σε αλιευτικό και κράτηση των ψαράδων στη δική της ΑΟΖ [βίντεο]
Κόσμος 14.09.25

Η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ για ρεσάλτο σε αλιευτικό και κράτηση των ψαράδων στη δική της ΑΟΖ

Με ανακοίνωσή της κυβέρνησης της η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ πως έκανε ρεσάλτο σε αλιευτικό σκάφος για τόνους και κράτησε παράνομα 9 ψαράδες για οκτώ ώρες.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συζητήσει για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης
Κόσμος 14.09.25

Ο Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται στο Ισραήλ για να συζητήσει για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης

Ως «αντίποινα» στην προγραμματισμένη αναγνώριση της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ από τουλάχιστον 4 χώρες, οι ΗΠΑ ανοίγουν την συζήτηση με το Ισραήλ για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

Σύνταξη
Πακιστάν: Ανησυχία για μεγάλες μεταναστευτικές ροές – Δύο εκατ. εκτοπισμένοι από τις πλημμύρες [βίντεο]
Κλιματική μετανάστευση 13.09.25

Ανησυχία για μεγάλες μεταναστευτικές ροές από το Πακιστάν - Δύο εκατ. εκτοπισμένοι από τις πλημμύρες

Από τα μέσα του καλοκαιριού το Πακιστάν πλήττεται από κατακλυσμιαίες βροχές που έχουν καταστρέψει χιλιάδες σπίτια και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Απαραίτητη η διεθνής βοήθεια στην δοκιμαζόμενη χώρα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Από την Σαμπρίνα Κάρπεντερ στην Μπιγιονσέ: Γιατί οι γυναίκες ποπ σταρ «δικάζουν» άνδρες δίχως έλεος;
Woman 14.09.25

Από την Σαμπρίνα Κάρπεντερ στην Μπιγιονσέ: Γιατί οι γυναίκες ποπ σταρ «δικάζουν» άνδρες δίχως έλεος;

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και άλλες ποπ σταρ γεμίζουν τα charts με τραγούδια που σατιρίζουν τους «μέτριους άντρες», αντικατοπτρίζοντας τις νέες κοινωνικές ισορροπίες και την αυξανόμενη ανεξαρτησία των γυναικών

Σύνταξη
Από την Καπέλα Σιστίνα έως τον Banksy: Αιώνες λογοκρισίας και καταστροφής στις πλάτες της τέχνης
Art 14.09.25

Από την Καπέλα Σιστίνα έως τον Banksy: Αιώνες λογοκρισίας και καταστροφής στις πλάτες της τέχνης

Το πρόσφατο, ταχύτατα σβησμένο, γκραφίτι του Banksy στα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου υπενθυμίζει μια μακρά ιστορία αιώνων όπου η τέχνη συγκρούεται με την εξουσία και συχνά βγαίνει λαβωμένη

Σύνταξη
Τι είπε ο προπονητής της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη «Χαίρομαι που μπορώ να βασίζομαι και στους δύο»
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Τι είπε ο προπονητής της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη «Χαίρομαι που μπορώ να βασίζομαι και στους δύο»

Ο προπονητής της Σπόρτινγκ υποκλίθηκε στον Φώτη Ιωαννίδη για το ντεμπούτο του και εξήρε τον Γιώργο Βαγιαννίδη για την προσαρμογή του στις απαιτήσεις της ομάδας.

Σύνταξη
Φθιώτιδα: Βλάβη στην τηλεδιοίκηση ακινητοποίησε τρένο για πάνω από μιάμιση ώρα στην Τιροθέα
Στη Φθιώτιδα 14.09.25

Βλάβη στην τηλεδιοίκηση ακινητοποίησε τρένο για πάνω από μιάμιση ώρα - Ανακοίνωση της Hellenic Train

Μετά την επιδιόρθωση της βλάβης, η αμαξοστοιχία αναχώρησε από την Τιροθέα στη Φθιώτιδα για τον τελικό της προορισμό με καθυστέρηση 95 λεπτών, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Hellenic Train

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Αυτοεπαινείται για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Προσπαθεί να πείσει ότι «αυξάνεται το εισόδημα όλων»
Ανασκόπηση 14.09.25

Μητσοτάκης: Αυτοεπαινείται για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Προσπαθεί να πείσει ότι «αυξάνεται το εισόδημα όλων»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με μια υπερβολικά μακροσκελή ανασκόπηση, γεμάτη αυτοεπαίνους, αναφέρεται στις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ εξωραΐζοντας την πραγματικότητα

Σύνταξη
Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Ταρέμι: «Ονειρεμένο ντεμπούτο, δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο»
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Ταρέμι: «Ονειρεμένο ντεμπούτο, δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο»

Ο Μεχντί Ταρέμι «συστήθηκε» στο κοινό του Ολυμπιακού με δύο γκολ και την ώρα που η πρώην ομάδα του, Ίντερ, έχανε στο ντέρμπι από τη Γιουβέντους, τα ιταλικά ΜΜΕ τον αποθέωναν.

Σύνταξη
Ο Τζον Μάλκοβιτς αναπολεί την περιβόητη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ – «Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι’ αυτό»
«Επικίνδυνες Σχέσεις» 14.09.25

Ο Τζον Μάλκοβιτς αναπολεί την περιβόητη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ - «Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι' αυτό»

Ο Τζον Μάλκοβιτς κάνει αποκαλύψεις για τη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ, τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Επικίνδυνες Σχέσεις» του 1988.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης
Διπλωματία 14.09.25

Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης

Η ελληνική επιστολή απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Λιβύης για το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η Λιβύη και η Τουρκία δεν έχουν κοινά θαλάσσια σύνορα λόγω της ύπαρξης των ελληνικών νησιών.

Σύνταξη
Ρόδος: Πώς συνελήφθη η εντυπωσιακή influencer – Τι είναι η ροζ κοκαΐνη που βρέθηκε στο αυτοκίνητό της
Βαριές κατηγορίες 14.09.25

Πώς συνελήφθη η εντυπωσιακή influencer στη Ρόδο - Τι είναι η ροζ κοκαΐνη που βρέθηκε στο αυτοκίνητό της

Η 30χρονη ήταν γνωστή στα social - «Δεν μπορούμε να πούμε ότι συνδέεται το Διαδίκτυο με ενδεχόμενη εμπορία» λέει ο αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών για την υπόθεση με τη ροζ κοκαΐνη

Σύνταξη
Greek Tourism 2025: Shorter, Closer, Last-Minute
English edition 14.09.25

Greek Tourism 2025: Shorter, Closer, Last-Minute

The most striking change compared with 2024 was the rise of Aegina, which entered the top five destinations, displacing Syros, with a year-on-year increase of 12.65%

Σύνταξη
Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο – Η Άννα Βίσση ανέβασε τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή
Music Stage 14.09.25

Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο – Η Άννα Βίσση ανέβασε τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή

Σε ένα κατάμεστο στάδιο, η Άννα Βίσση μάγεψε το κοινό με τις μεγάλες επιτυχίες της, συγκίνησε με τη συνεργασία της με συμφωνική ορχήστρα και απογείωσε τη βραδιά με την απρόσμενη εμφάνιση του Νίκου Καρβέλα

Σύνταξη
«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%
Ζήτημα δικαιοσύνης 14.09.25

«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%

Εν μέσω δημοσιονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης στη Γαλλία, η φορολόγηση των πολύ πλούσιων για πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κυβερνητικές πηγές: Ανεύθυνες οι υποσχέσεις Ανδρουλάκη- Επανέφερε αποτυχημένες συνταγές με πράσινα λεφτόδεντρα
ΔΕΘ 14.09.25

Κυβερνητικές πηγές: Ανεύθυνες οι υποσχέσεις Ανδρουλάκη- Επανέφερε αποτυχημένες συνταγές με πράσινα λεφτόδεντρα

Οι κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «υιοθετεί πρακτικές λαϊκισμού που παραπέμπουν σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ»

Σύνταξη
Καλλιθέα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο 2025 – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Πότε αίρονται 14.09.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο Καλλιθέας 2025 - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Οι ρυθμίσεις ισχύουν έως το μεσημέρι σε 11 δρόμους γύρω από την Καλλιθέα - Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση κατά τα χρονικά διαστήματα των ρυθμίσεων και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών

Σύνταξη
Σοκ στη Σίκινο: Άγνωστοι άρπαξαν τάματα μεγάλης αξίας από ιερή εικόνα στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας
Ελλάδα 14.09.25

Σοκ στη Σίκινο: Άγνωστοι άρπαξαν τάματα μεγάλης αξίας από ιερή εικόνα στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας

Άγνωστοι δράστες εκμεταλλεύτηκαν το κενό φύλαξης στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας στη Σίκινο, και αφαίρεσαν τάματα μεγάλης αξίας που είχαν αφήσει οι πιστοί.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

