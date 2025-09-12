newspaper
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Κατάρ: Γιατί η επίθεση του Ισραήλ χτύπησε καμπανάκι στους Άραβες συμμάχους των ΗΠΑ – «Σοκ και προδοσία»
Κόσμος 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Κατάρ: Γιατί η επίθεση του Ισραήλ χτύπησε καμπανάκι στους Άραβες συμμάχους των ΗΠΑ – «Σοκ και προδοσία»

Το CNN γράφει ότι ούτε το προεδρικό αεροσκάφος που έκανε δώρο το Κατάρ στον Ντόναλντ Τραμπ, ούτε η μεγάλη αεροπορική βάση των ΗΠΑ προστάτεψαν το Κατάρ από την επίθεση του Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
A
A
Vita.gr
Αγαπημένες σειρές: Μας κάνει πραγματικά καλό να τις βλέπουμε ξανά και ξανά;

Αγαπημένες σειρές: Μας κάνει πραγματικά καλό να τις βλέπουμε ξανά και ξανά;

Spotlight

Το CNN γράφει για τις περιφερειακές επιπτώσεις των πληγμάτων του Ισραήλ στην Ντόχα και σχολιάζει ότι θα μπορούσαμε να… συγχωρήσουμε το Κατάρ που θεωρούσε ότι ήταν προστατευμένο από μια ισραηλινή επίθεση.

Το μικροσκοπικό κράτος του Κόλπου είναι ένας σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, ο οποίος υποδέχτηκε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μόλις πριν από τέσσερις μήνες.

Τον υποδέχτηκαν με κόκκινο χαλί, σύναψαν συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολαρίων και του έδωσαν για δώρο ένα προεδρικό αεροσκάφος, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις.

Όσον αφορά τον ρόλο του ως μεσολαβητή για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι, συναντήθηκε προσωπικά με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς, Χαλίλ Αλ-Χάγια, τη Δευτέρα, για να προωθήσει τη νέα αμερικάνικη πρόταση για συμφωνία εκεχειρίας και απελευθέρωση ομήρων από τη Γάζα.

Η απάντηση της Χαμάς αναμενόταν σε μια συνάντηση που θα γινόταν το βράδυ της Τρίτης.

Λίγες ώρες πριν από την απάντηση αυτή, ισραηλινά αεροσκάφη χτύπησαν ένα κτίριο κατοικιών στην Ντόχα, σκοτώνοντας πέντε μέλη της παλαιστινιακής οργάνωσης και έναν αξιωματούχο ασφάλειας του Κατάρ.

Το αίσθημα σοκ και προδοσίας είναι εμφανές στην πρωτεύουσα του Κατάρ, τονίζει το CNN.

Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί ο πρωθυπουργός του Κατάρ είναι έντονο, δηκτικό και καταδικαστικό, σε αντίθεση με τη συνήθη ψύχραιμη αντίδρασή του στις αδιάκοπες ανατροπές και περιπέτειες της προσπάθειας να τερματιστεί ο 23μηνος πόλεμος στη Γάζα, τονίζει το αμερικάνικο μέσο.

Στιγμιότυπο από τις κηδείες των θυμάτων της επίθεσης του Ισραήλ στην Ντόχα.

Ο Νετανιάχου «σκότωσε κάθε ελπίδα» για τους ομήρους, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Κατάρ

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τετάρτη στην Μπέκι Άντερσον του CNN, χαρακτήρισε την επίθεση ως «κρατική τρομοκρατία» και προειδοποίησε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «σκότωσε κάθε ελπίδα» για τους ομήρους και υπονόμευσε «κάθε πιθανότητα ειρήνης».

Είπε επίσης ότι ο Ισραηλινός ηγέτης πρέπει να «παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη», κατηγορώντας τον ότι παραβίασε «κάθε διεθνή νόμο».

Δείτε σχετικό βίντεο:

Μια χώρα που δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ προσκάλεσε τις αντιπροσωπείες της να έρθουν και να διαπραγματευτούν έμμεσα με τη Χαμάς, περιγράφει το CNN.

Μια προσπάθεια που εκτιμήθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος αναφέρθηκε στο Κατάρ ως «μια χώρα που με θάρρος αναλαμβάνει κινδύνους μαζί μας για να μεσολαβήσει για την ειρήνη».

Το Κατάρ θεωρείται επίσης ότι δέχτηκε ένα πλήγμα για χάρη των Ηνωμένων Πολιτειών όταν το Ιράν επιτέθηκε στη στρατιωτική βάση Αλ Ουντέιντ τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στην περιοχή.

Η Τεχεράνη δήλωσε ότι η επίθεση αυτή ήταν αντίδραση στις αμερικανικές επιθέσεις κατά των πυρηνικών της εγκαταστάσεων. Η Ντόχα εξέδωσε ισχυρή καταδικαστική ανακοίνωση, αλλά χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες.

Αμφισβητώντας τη στροφή προς την Αμερική

Το μήνυμα που αποκομίζεται από αυτή την επίθεση δεν σταματά στα σύνορα του Κατάρ, τονίζει το CNN.

Οι χώρες του Κόλπου, οι οποίες για δεκαετίες στρέφονταν ενεργά προς τις ΗΠΑ, τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά, ενδέχεται τώρα να αμφισβητήσουν τα υποτιθέμενα οφέλη αυτής της επιλογής.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ υπονοούνταν στις συμφωνίες και στα μνημόνια που υπογράφηκαν.

Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεσμεύτηκαν για συμφωνίες ύψους 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Τραμπ τον Μάιο.

«Νομίζω ότι αυτές οι χώρες θα αναρωτιούνται τι μπορούν να κάνουν για να αποτρέψουν μελλοντικές επιθέσεις», δήλωσε ο Ε.Ε. Έλιερ, ερευνητής στο Carnegie Endowment for International Peace, «αλλά και σε τι είδους αρχιτεκτονική ασφάλειας πρέπει να επενδύσουν τώρα, αντί να βασίζονται σε έναν εταίρο που δεν μπόρεσε να τις προστατεύσει ούτε καν από έναν από τους δικούς του συμμάχους».

Η ζημιά στην εμπιστοσύνη μεταξύ των ΗΠΑ και των εταίρων τους στον Κόλπο έχει ήδη γίνει, αν και το μέγεθός της δεν είναι ακόμη σαφές και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διαβεβαιώσεις του προέδρου Τραμπ προς τους συμμάχους του και τα δημόσια μηνύματα προς το Ισραήλ.

Το γενικότερο ερώτημα που προκύπτει

Ένα γενικότερο ερώτημα που πρέπει να τεθεί είναι ποια αποθαρρυντική επίδραση θα έχει αυτό στις μελλοντικές προσπάθειες διαμεσολάβησης.

Αν και το Κατάρ δεν έχει κλείσει την πόρτα στη διαμεσολάβηση για την ειρήνη στη Γάζα, οι συνομιλίες βρίσκονται στην καλύτερη περίπτωση σε αδιέξοδο και στη χειρότερη περίπτωση έχουν καταρρεύσει μετά την πιο πρόσφατη απόπειρα δολοφονίας από το Ισραήλ.

Ο Χασάν Αλχασάν, επικεφαλής ερευνητής για θέματα πολιτικής της Μέσης Ανατολής στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, δήλωσε: «Αυτό είναι το είδος του κινδύνου που δεν θα είναι διατεθειμένες να αναλάβουν πολλές χώρες της περιοχής σε αντάλλαγμα για έναν διαμεσολαβητικό ρόλο».

Το Κατάρ και η Αίγυπτος διαδραματίζουν από καιρό ρόλο μεσολαβητών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Το Ομάν έχει διευκολύνει τις συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ και, με μεγαλύτερη επιτυχία, μεταξύ των ΗΠΑ και των Χούθι. Τα ΗΑΕ έχουν διευκολύνει την ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η Σαουδική Αραβία αποτελεί τόπο διεξαγωγής ειρηνευτικών συνομιλιών για διάφορες συγκρούσεις.

Οι ηγέτες όλων αυτών των χωρών θα παρακολουθήσουν στενά την αντίδραση του προέδρου Τραμπ απέναντι σε αυτό που φαίνεται να είναι η αδυναμία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Και η πεποίθηση που εκφράζεται εδώ και καιρό από πολλούς στην περιοχή, ότι το Ισραήλ έχει την πρόθεση να σαμποτάρει τις ειρηνευτικές συνομιλίες, ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο από τις επιθέσεις της Τρίτης, καταλήγει το CNN.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αγαπημένες σειρές: Μας κάνει πραγματικά καλό να τις βλέπουμε ξανά και ξανά;

Αγαπημένες σειρές: Μας κάνει πραγματικά καλό να τις βλέπουμε ξανά και ξανά;

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 7η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 7η μέρα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας
Stories 12.09.25

«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας

Οι απεργίες στη Γαλλία υπήρξαν καθοριστικό εργαλείο στην ιστορία του εργατικού κινήματος και της πολιτικής, συνδέοντας την καθημερινή πάλη για δικαιώματα με ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Φουντώνουν οι φόβοι για «σπιράλ πολιτικής βίας» στις ΗΠΑ – Βαθιά διαιρεμένες οι ΗΠΑ
Φόβος αναταραχής 12.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Φουντώνουν οι φόβοι για «σπιράλ πολιτικής βίας» στις ΗΠΑ – Βαθιά διαιρεμένες οι ΗΠΑ

Ειδικοί στην πολιτική βία προειδοποιούν για τους κινδύνους που εγκυμονεί η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Φοβούνται ότι η βία θα γεννήσει και άλλη βία, με ανυπολόγιστες συνέπειες σε μια χώρα σε διχασμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ρώμη έπαθε… Παρίσι – Ο δήμαρχος θέλει σε πέντε χρόνια οι Ιταλοί να κολυμπούν στον Τίβερη
Μικροπλαστικά και απόβλητα 12.09.25

Η Ρώμη έπαθε… Παρίσι – Ο δήμαρχος θέλει σε πέντε χρόνια οι Ιταλοί να κολυμπούν στον Τίβερη

Σκεπτικισμός επικρατεί μεταξύ των ειδικών αν ο Τίβερης, το ιστορικό ποτάμι στη Ρώμη, μπορεί να είναι κατάλληλος για κολύμπι. Ο δήμαρχος της Αιώνιας Πόλης πάντως είναι αποφασισμένος να το κάνει.

Σύνταξη
Κίνα: Το νεότερο αεροπλανοφόρο της διέσχισε το στενό της Ταϊβάν για δοκιμές
Φουτζιάν 12.09.25

Στο στενό της Ταϊβάν το νεότερο αεροπλανοφόρο της Κίνας

Το νεότερο αεροπλανοφόρο της Κίνας διέσχισε το στενό της Ταϊβάν καθώς υποβάλλεται σε «δοκιμές και γυμνάσια» τα οποία δεν έχουν «κανέναν συγκεκριμένο στόχο», αλλά είναι μέρος «της κατασκευής».

Σύνταξη
Βραζιλία: Η υπεράσπιση του Μπολσονάρο θα προσφύγει και σε «διεθνές επίπεδο» εναντίον της καταδίκης του
Υπεράσπιση 12.09.25

Ο Μπολσονάρο θα προσφύγει και σε «διεθνές επίπεδο» εναντίον της καταδίκης του

Η υπεράσπιση του Μπολσονάρο θεωρεί τις ποινές που του απαγγέλθηκαν «απίστευτα υπερβολικές και δυσανάλογες» και θα προσφύγει εναντίον τους τόσο σε εγχώριο όσο και σε «διεθνές επίπεδο».

Σύνταξη
Βρετανία: Σύμβαση 462 εκατ. ευρώ με την Google Cloud για την Αμυνα λίγο πριν την επίσκεψη Τραμπ
Διαβαθμισμένες πληροφορίες 12.09.25

Σύμβαση 462 εκατ. ευρώ της Βρετανίας με την Google Cloud για την Αμυνα

Κρατική σύμβαση 462 εκατ. ευρώ με την Google Cloud συνήψε η Βρετανία για να αυξήσει τις ασφαλείς επικοινωνιακές συνδέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, επιπλέον της υπάρχουσας εκτενούς σχέσης.

Σύνταξη
Βραζιλία: Οι απειλές των ΗΠΑ για την καταδίκη Μπολσονάρο «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας»
Καταδίκη Μπολσονάρο 12.09.25

Βραζιλία: Οι απειλές των ΗΠΑ «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας»

Οι «απειλές» όπως αυτές που διατύπωσε ο Μάρκο Ρούμπιο «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας, μετά την καταδίκη του Μπολσονάρο και την αντίδραση των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βραζιλία: Με «ανάλογη ανταπόδοση» απειλούν οι ΗΠΑ για την καταδίκη του Μπολσονάρο
«Ανάλογη ανταπόδοση» 12.09.25

Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βραζιλία για την καταδίκη του Μπολσονάρο

Την προσφιλή έκφραση του Τραμπ «κυνήγι μαγισσών» χρησιμοποίησε ο Μάρκο Ρούμπιο για να απειλήσει τη Βραζιλία με «ανάλογη ανταπόδοση» λόγω της καταδίκης του Μπολσονάρο σε 27 χρόνια κάθειρξης.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε ναυτική ακαδημία στο Μέριλαντ – Η βάση βρίσκεται σε αποκλεισμό [Βίντεο]
Κόσμος 12.09.25

Πυροβολισμοί σε ναυτική ακαδημία των ΗΠΑ στο Μέριλαντ - Η βάση βρίσκεται σε αποκλεισμό

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για «ναυτικό δόκιμο που εκδιώχθηκε από την σχολή και επέστρεψε με το όπλο του ανοίγοντας πυρ». Δεν είναι ακόμα διασταυρωμένο αν υπάρχουν θύματα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βραζιλία: Σε 27 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε ο τέως πρόεδρος Μπολσονάρο
Βραζιλία 12.09.25

Σε 27 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε ο Μπολσονάρο

Ο τέως πρόεδρος της Βραζιλίας Μπολσονάρο κρίθηκε ένοχος για την κατηγορία της συνωμοσίας με σκοπό να εξασφαλίσει την παραμονή του στην εξουσία και καταδικάστηκε να εκτίσει ποινή κάθειρξης 27 ετών.

Σύνταξη
Τουρκία: Ξεκίνησε την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό του Νέου Συριακού Στρατού
Κόσμος 12.09.25

Η Τουρκία ξεκίνησε την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό του Νέου Συριακού Στρατού

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, η Άγκυρα έχει ξεκινήσει την εκπαίδευση, την τεχνική καισυμβουλευτική υποστήριξη και την τεχνική βοήθεια προς τις συριακές δυνάμεις

Σύνταξη
Το δημογραφικό χτυπάει την πόρτα της Αμερικής
Μείωση πληθυσμού 12.09.25

Το δημογραφικό χτυπάει την πόρτα της Αμερικής

Οι δημογραφικές μεταβολές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις σημαντικές αλλαγές στην πολιτική μετανάστευσης των ΗΠΑ. Και το δημογραφικό πια απειλεί τον πληθυσμό της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη.

Σύνταξη
Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Η ανακοίνωση 12.09.25

Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, λέει η Ρωσία

Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν να πραγματοποιούν εκατέρωθεν επιθέσεις με drones - Η Μόσχα ζήτησε από την Πολωνία να επανεξετάσει την απόφασή της για κλείσιμο των συνόρων της με τη Λευκορωσία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πως η στεγαστική κρίση συνδέεται άρρηκτα με την ενεργειακή και μεταφορική ένδεια
Φαύλος κύκλος 12.09.25

Πως η στεγαστική κρίση συνδέεται άρρηκτα με την ενεργειακή και μεταφορική ένδεια

Η στεγαστική κρίση ωθεί τους πολίτες να απομακρυνθούν από τις περιοχές που διαμένουν. Όμως τα χρήματα που γλιτώνει κανείς από το ενοίκιο, τα βρίσκει μπροστά του σε μεταφορικά και ενέργεια

Σύνταξη
«Καταστροφικός και woke»: Σφοδρή επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στον Τομ Χανκς
Νέα κόντρα 12.09.25

«Καταστροφικός και woke»: Σφοδρή επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στον Τομ Χανκς

Μια απρόσμενη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ, με επίκεντρο τον διάσημο ηθοποιό Τομ Χανκς και την Στρατιωτική Ακαδημία του West Point και στη μέση ο Ντόναλντ Τραμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας
Stories 12.09.25

«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας

Οι απεργίες στη Γαλλία υπήρξαν καθοριστικό εργαλείο στην ιστορία του εργατικού κινήματος και της πολιτικής, συνδέοντας την καθημερινή πάλη για δικαιώματα με ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Φουντώνουν οι φόβοι για «σπιράλ πολιτικής βίας» στις ΗΠΑ – Βαθιά διαιρεμένες οι ΗΠΑ
Φόβος αναταραχής 12.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Φουντώνουν οι φόβοι για «σπιράλ πολιτικής βίας» στις ΗΠΑ – Βαθιά διαιρεμένες οι ΗΠΑ

Ειδικοί στην πολιτική βία προειδοποιούν για τους κινδύνους που εγκυμονεί η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Φοβούνται ότι η βία θα γεννήσει και άλλη βία, με ανυπολόγιστες συνέπειες σε μια χώρα σε διχασμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ρώμη έπαθε… Παρίσι – Ο δήμαρχος θέλει σε πέντε χρόνια οι Ιταλοί να κολυμπούν στον Τίβερη
Μικροπλαστικά και απόβλητα 12.09.25

Η Ρώμη έπαθε… Παρίσι – Ο δήμαρχος θέλει σε πέντε χρόνια οι Ιταλοί να κολυμπούν στον Τίβερη

Σκεπτικισμός επικρατεί μεταξύ των ειδικών αν ο Τίβερης, το ιστορικό ποτάμι στη Ρώμη, μπορεί να είναι κατάλληλος για κολύμπι. Ο δήμαρχος της Αιώνιας Πόλης πάντως είναι αποφασισμένος να το κάνει.

Σύνταξη
Η νέα δορυφορική φωτογραφία της λίμνης του Μόρνου – Η μικρότερη έκταση των τελευταίων τουλάχιστον δέκα ετών
Λειψυδρία 12.09.25

Η νέα δορυφορική φωτογραφία της λίμνης του Μόρνου – Η μικρότερη έκταση των τελευταίων τουλάχιστον δέκα ετών

Το in παρουσιάζει τη νέα υπηρεσία της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το Παρατηρητήριο Τεχνητής Λίμνης Μόρνου - Τι δείχνουν τα δεδομένα- Μιλούν οι Κ. Λαγουβάρδος και Γ. Κύρος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Έρχεται η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων
Apple 12.09.25

Έρχεται η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων

«Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να κάνουν πολλές προσπάθειες για να αποκτήσουν το καλύτερο», είχε πει ο Τιμ Κουκ, CEO της Apple, το νέο iPhone είναι ακριβώς αυτό για την Apple

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Κίνα: Το νεότερο αεροπλανοφόρο της διέσχισε το στενό της Ταϊβάν για δοκιμές
Φουτζιάν 12.09.25

Στο στενό της Ταϊβάν το νεότερο αεροπλανοφόρο της Κίνας

Το νεότερο αεροπλανοφόρο της Κίνας διέσχισε το στενό της Ταϊβάν καθώς υποβάλλεται σε «δοκιμές και γυμνάσια» τα οποία δεν έχουν «κανέναν συγκεκριμένο στόχο», αλλά είναι μέρος «της κατασκευής».

Σύνταξη
Βραζιλία: Η υπεράσπιση του Μπολσονάρο θα προσφύγει και σε «διεθνές επίπεδο» εναντίον της καταδίκης του
Υπεράσπιση 12.09.25

Ο Μπολσονάρο θα προσφύγει και σε «διεθνές επίπεδο» εναντίον της καταδίκης του

Η υπεράσπιση του Μπολσονάρο θεωρεί τις ποινές που του απαγγέλθηκαν «απίστευτα υπερβολικές και δυσανάλογες» και θα προσφύγει εναντίον τους τόσο σε εγχώριο όσο και σε «διεθνές επίπεδο».

Σύνταξη
Βρετανία: Σύμβαση 462 εκατ. ευρώ με την Google Cloud για την Αμυνα λίγο πριν την επίσκεψη Τραμπ
Διαβαθμισμένες πληροφορίες 12.09.25

Σύμβαση 462 εκατ. ευρώ της Βρετανίας με την Google Cloud για την Αμυνα

Κρατική σύμβαση 462 εκατ. ευρώ με την Google Cloud συνήψε η Βρετανία για να αυξήσει τις ασφαλείς επικοινωνιακές συνδέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, επιπλέον της υπάρχουσας εκτενούς σχέσης.

Σύνταξη
Βραζιλία: Οι απειλές των ΗΠΑ για την καταδίκη Μπολσονάρο «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας»
Καταδίκη Μπολσονάρο 12.09.25

Βραζιλία: Οι απειλές των ΗΠΑ «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας»

Οι «απειλές» όπως αυτές που διατύπωσε ο Μάρκο Ρούμπιο «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας, μετά την καταδίκη του Μπολσονάρο και την αντίδραση των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βραζιλία: Με «ανάλογη ανταπόδοση» απειλούν οι ΗΠΑ για την καταδίκη του Μπολσονάρο
«Ανάλογη ανταπόδοση» 12.09.25

Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βραζιλία για την καταδίκη του Μπολσονάρο

Την προσφιλή έκφραση του Τραμπ «κυνήγι μαγισσών» χρησιμοποίησε ο Μάρκο Ρούμπιο για να απειλήσει τη Βραζιλία με «ανάλογη ανταπόδοση» λόγω της καταδίκης του Μπολσονάρο σε 27 χρόνια κάθειρξης.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε ναυτική ακαδημία στο Μέριλαντ – Η βάση βρίσκεται σε αποκλεισμό [Βίντεο]
Κόσμος 12.09.25

Πυροβολισμοί σε ναυτική ακαδημία των ΗΠΑ στο Μέριλαντ - Η βάση βρίσκεται σε αποκλεισμό

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για «ναυτικό δόκιμο που εκδιώχθηκε από την σχολή και επέστρεψε με το όπλο του ανοίγοντας πυρ». Δεν είναι ακόμα διασταυρωμένο αν υπάρχουν θύματα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βραζιλία: Σε 27 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε ο τέως πρόεδρος Μπολσονάρο
Βραζιλία 12.09.25

Σε 27 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε ο Μπολσονάρο

Ο τέως πρόεδρος της Βραζιλίας Μπολσονάρο κρίθηκε ένοχος για την κατηγορία της συνωμοσίας με σκοπό να εξασφαλίσει την παραμονή του στην εξουσία και καταδικάστηκε να εκτίσει ποινή κάθειρξης 27 ετών.

Σύνταξη
Τουρκία: Ξεκίνησε την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό του Νέου Συριακού Στρατού
Κόσμος 12.09.25

Η Τουρκία ξεκίνησε την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό του Νέου Συριακού Στρατού

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, η Άγκυρα έχει ξεκινήσει την εκπαίδευση, την τεχνική καισυμβουλευτική υποστήριξη και την τεχνική βοήθεια προς τις συριακές δυνάμεις

Σύνταξη
Το δημογραφικό χτυπάει την πόρτα της Αμερικής
Μείωση πληθυσμού 12.09.25

Το δημογραφικό χτυπάει την πόρτα της Αμερικής

Οι δημογραφικές μεταβολές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις σημαντικές αλλαγές στην πολιτική μετανάστευσης των ΗΠΑ. Και το δημογραφικό πια απειλεί τον πληθυσμό της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο