Το CNN γράφει για τις περιφερειακές επιπτώσεις των πληγμάτων του Ισραήλ στην Ντόχα και σχολιάζει ότι θα μπορούσαμε να… συγχωρήσουμε το Κατάρ που θεωρούσε ότι ήταν προστατευμένο από μια ισραηλινή επίθεση.

Το μικροσκοπικό κράτος του Κόλπου είναι ένας σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, ο οποίος υποδέχτηκε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μόλις πριν από τέσσερις μήνες.

Τον υποδέχτηκαν με κόκκινο χαλί, σύναψαν συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολαρίων και του έδωσαν για δώρο ένα προεδρικό αεροσκάφος, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις.

Όσον αφορά τον ρόλο του ως μεσολαβητή για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι, συναντήθηκε προσωπικά με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς, Χαλίλ Αλ-Χάγια, τη Δευτέρα, για να προωθήσει τη νέα αμερικάνικη πρόταση για συμφωνία εκεχειρίας και απελευθέρωση ομήρων από τη Γάζα.

Η απάντηση της Χαμάς αναμενόταν σε μια συνάντηση που θα γινόταν το βράδυ της Τρίτης.

Λίγες ώρες πριν από την απάντηση αυτή, ισραηλινά αεροσκάφη χτύπησαν ένα κτίριο κατοικιών στην Ντόχα, σκοτώνοντας πέντε μέλη της παλαιστινιακής οργάνωσης και έναν αξιωματούχο ασφάλειας του Κατάρ.

Το αίσθημα σοκ και προδοσίας είναι εμφανές στην πρωτεύουσα του Κατάρ, τονίζει το CNN.

Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί ο πρωθυπουργός του Κατάρ είναι έντονο, δηκτικό και καταδικαστικό, σε αντίθεση με τη συνήθη ψύχραιμη αντίδρασή του στις αδιάκοπες ανατροπές και περιπέτειες της προσπάθειας να τερματιστεί ο 23μηνος πόλεμος στη Γάζα, τονίζει το αμερικάνικο μέσο.

Ο Νετανιάχου «σκότωσε κάθε ελπίδα» για τους ομήρους, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Κατάρ

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τετάρτη στην Μπέκι Άντερσον του CNN, χαρακτήρισε την επίθεση ως «κρατική τρομοκρατία» και προειδοποίησε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «σκότωσε κάθε ελπίδα» για τους ομήρους και υπονόμευσε «κάθε πιθανότητα ειρήνης».

Είπε επίσης ότι ο Ισραηλινός ηγέτης πρέπει να «παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη», κατηγορώντας τον ότι παραβίασε «κάθε διεθνή νόμο».

Δείτε σχετικό βίντεο:

Prime Minister and Minister of Foreign Affairs H E Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani strongly condemned Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in an exclusive interview with CNN on Wednesday, describing Israel’s attempted assassination of Hamas leaders in… pic.twitter.com/tWTsO5TVP2 — Gulf Times (@GulfTimes_QATAR) September 11, 2025

Μια χώρα που δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ προσκάλεσε τις αντιπροσωπείες της να έρθουν και να διαπραγματευτούν έμμεσα με τη Χαμάς, περιγράφει το CNN.

Μια προσπάθεια που εκτιμήθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος αναφέρθηκε στο Κατάρ ως «μια χώρα που με θάρρος αναλαμβάνει κινδύνους μαζί μας για να μεσολαβήσει για την ειρήνη».

Το Κατάρ θεωρείται επίσης ότι δέχτηκε ένα πλήγμα για χάρη των Ηνωμένων Πολιτειών όταν το Ιράν επιτέθηκε στη στρατιωτική βάση Αλ Ουντέιντ τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στην περιοχή.

Η Τεχεράνη δήλωσε ότι η επίθεση αυτή ήταν αντίδραση στις αμερικανικές επιθέσεις κατά των πυρηνικών της εγκαταστάσεων. Η Ντόχα εξέδωσε ισχυρή καταδικαστική ανακοίνωση, αλλά χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες.

Αμφισβητώντας τη στροφή προς την Αμερική

Το μήνυμα που αποκομίζεται από αυτή την επίθεση δεν σταματά στα σύνορα του Κατάρ, τονίζει το CNN.

Οι χώρες του Κόλπου, οι οποίες για δεκαετίες στρέφονταν ενεργά προς τις ΗΠΑ, τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά, ενδέχεται τώρα να αμφισβητήσουν τα υποτιθέμενα οφέλη αυτής της επιλογής.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ υπονοούνταν στις συμφωνίες και στα μνημόνια που υπογράφηκαν.

Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεσμεύτηκαν για συμφωνίες ύψους 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Τραμπ τον Μάιο.

«Νομίζω ότι αυτές οι χώρες θα αναρωτιούνται τι μπορούν να κάνουν για να αποτρέψουν μελλοντικές επιθέσεις», δήλωσε ο Ε.Ε. Έλιερ, ερευνητής στο Carnegie Endowment for International Peace, «αλλά και σε τι είδους αρχιτεκτονική ασφάλειας πρέπει να επενδύσουν τώρα, αντί να βασίζονται σε έναν εταίρο που δεν μπόρεσε να τις προστατεύσει ούτε καν από έναν από τους δικούς του συμμάχους».

Η ζημιά στην εμπιστοσύνη μεταξύ των ΗΠΑ και των εταίρων τους στον Κόλπο έχει ήδη γίνει, αν και το μέγεθός της δεν είναι ακόμη σαφές και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διαβεβαιώσεις του προέδρου Τραμπ προς τους συμμάχους του και τα δημόσια μηνύματα προς το Ισραήλ.

Το γενικότερο ερώτημα που προκύπτει

Ένα γενικότερο ερώτημα που πρέπει να τεθεί είναι ποια αποθαρρυντική επίδραση θα έχει αυτό στις μελλοντικές προσπάθειες διαμεσολάβησης.

Αν και το Κατάρ δεν έχει κλείσει την πόρτα στη διαμεσολάβηση για την ειρήνη στη Γάζα, οι συνομιλίες βρίσκονται στην καλύτερη περίπτωση σε αδιέξοδο και στη χειρότερη περίπτωση έχουν καταρρεύσει μετά την πιο πρόσφατη απόπειρα δολοφονίας από το Ισραήλ.

Ο Χασάν Αλχασάν, επικεφαλής ερευνητής για θέματα πολιτικής της Μέσης Ανατολής στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, δήλωσε: «Αυτό είναι το είδος του κινδύνου που δεν θα είναι διατεθειμένες να αναλάβουν πολλές χώρες της περιοχής σε αντάλλαγμα για έναν διαμεσολαβητικό ρόλο».

Το Κατάρ και η Αίγυπτος διαδραματίζουν από καιρό ρόλο μεσολαβητών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Το Ομάν έχει διευκολύνει τις συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ και, με μεγαλύτερη επιτυχία, μεταξύ των ΗΠΑ και των Χούθι. Τα ΗΑΕ έχουν διευκολύνει την ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η Σαουδική Αραβία αποτελεί τόπο διεξαγωγής ειρηνευτικών συνομιλιών για διάφορες συγκρούσεις.

Οι ηγέτες όλων αυτών των χωρών θα παρακολουθήσουν στενά την αντίδραση του προέδρου Τραμπ απέναντι σε αυτό που φαίνεται να είναι η αδυναμία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Και η πεποίθηση που εκφράζεται εδώ και καιρό από πολλούς στην περιοχή, ότι το Ισραήλ έχει την πρόθεση να σαμποτάρει τις ειρηνευτικές συνομιλίες, ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο από τις επιθέσεις της Τρίτης, καταλήγει το CNN.