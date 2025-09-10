Νέες απειλές Νετανιάχου προς το Καταρ: «Οδηγήστε τους τρομοκράτες στη δικαιοσύνη, αλλιώς θα το κάνουμε εμείς»

Αψηφώντας τις διεθνείς επικρίσεις για την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα εναντίον ηγετών του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου αυστηρό μήνυμα στο Κατάρ και όχι μόνο.

«Λέω στο Κατάρ και σε όσες χώρες υποθάλπουν τρομοκράτες: πρέπει είτε να τους απελάσετε είτε να τους οδηγήσετε ενώπιον της δικαιοσύνης. Γιατί αν δεν το κάνετε, θα το κάνουμε εμείς», τόνισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Με αφορμή τη συμπλήρωση αύριο, Πέμπτη, 24 ετών από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Αλ Κάιντα στις ΗΠΑ, ο Νετανιάχου συνέκρινε τις επιθέσεις του Ισραήλ με τις επιχειρήσεις που διεξήγαγαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001.

Netanyahu THREATENS Qatar: Bring ‘terrorists’ to justice, ‘or WE will’ He says Israel’s bombing of Qatar no different to US bombing of Afghanistan after 9/11 pic.twitter.com/YEyktW2HxP — Yasir Mahmood (@MofaYasir) September 10, 2025



«Έχουμε κι εμείς μια 11η Σεπτεμβρίου», είπε.

«Θυμόμαστε την 7η Οκτωβρίου. Εκείνη την ημέρα, ισλαμιστές τρομοκράτες διέπραξαν τη χειρότερη θηριωδία εναντίον του εβραϊκού λαού από την εποχή του Ολοκαυτώματος», συμπλήρωσε.

«Κάναμε ακριβώς ό,τι έκαναν οι ΗΠΑ όταν κυνήγησαν τους τρομοκράτες της Αλ Κάιντα στο Αφγανιστάν, όταν πήγαν και σκότωσαν τον Οσάμα μπιν Λάντεν στο Πακιστάν», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

«Τι έκανε η Αμερική μετά την 11η Σεπτεμβρίου; Υποσχέθηκε να κυνηγήσει τους τρομοκράτες που διέπραξαν αυτό το ειδεχθές έγκλημα, όπου και αν βρίσκονται». «Επίσης, δύο εβδομάδες αργότερα, ψήφισε ένα ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο ανέφερε ότι οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να παρέχουν καταφύγιο σε τρομοκράτες». «Λοιπόν, χθες, ενεργήσαμε σύμφωνα με αυτές τις γραμμές. Κυνηγήσαμε τους εγκέφαλους των τρομοκρατών που διέπραξαν τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Και το κάναμε στο Κατάρ, το οποίο παρέχει ασφαλές καταφύγιο, φιλοξενεί τρομοκράτες, χρηματοδοτεί τη Χαμάς, δίνει στους αρχηγούς των τρομοκρατών πολυτελείς βίλες, τους δίνει τα πάντα», τόνισε. «Τώρα, διάφορες χώρες του κόσμου καταδικάζουν το Ισραήλ. Θα έπρεπε να ντρέπονται για τον εαυτό τους. Τι έκαναν όταν η Αμερική εξόντωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν; Είπαν: ‘Ω, τι τρομερό πράγμα έγινε στο Αφγανιστάν ή στο Πακιστάν;’ Όχι, χειροκρότησαν. Θα έπρεπε να χειροκροτήσουν το Ισραήλ που υπερασπίστηκε τις ίδιες αρχές και τις εφάρμοσε», είπε ολοκληρώνοντας το βίντεο. Exclusive: Qatari prime minister says Netanyahu «killed any hope» for Israeli hostages https://t.co/wNErh4ANMn — CNN (@CNN) September 10, 2025 Η απάντηση του Κατάρ στην ισραηλινή επίθεση