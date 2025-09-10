Νέες απειλές Νετανιάχου προς το Καταρ: «Οδηγήστε τους τρομοκράτες στη δικαιοσύνη, αλλιώς θα το κάνουμε εμείς»
Με αφορμή τη συμπλήρωση 24 ετών από την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, ο Νετανιάχου συνέκρινε τις επιθέσεις του Ισραήλ με τις επιχειρήσεις που διεξήγαγαν οι ΗΠΑ μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001
- Ποιος είναι ο Λάρι Έλισον που εκτόπισε τον Μασκ από την 1η θέση των πλουσιότερων του κόσμου
- Λουτρό αίματος μετά τις νέες ισραηλινές επιθέσεις στην Υεμένη - Τουλάχιστον 35 νεκροί και 131 τραυματίες
- Νέες απειλές Νετανιάχου προς το Καταρ: «Οδηγήστε τους τρομοκράτες στη δικαιοσύνη, αλλιώς θα το κάνουμε εμείς»
- Ο ανδρόγυνος, «όμορφος νεαρός» των σονέτων του Σαίξπηρ μόλις αποκαλύφθηκε
Αψηφώντας τις διεθνείς επικρίσεις για την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα εναντίον ηγετών του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου αυστηρό μήνυμα στο Κατάρ και όχι μόνο.
«Λέω στο Κατάρ και σε όσες χώρες υποθάλπουν τρομοκράτες: πρέπει είτε να τους απελάσετε είτε να τους οδηγήσετε ενώπιον της δικαιοσύνης. Γιατί αν δεν το κάνετε, θα το κάνουμε εμείς», τόνισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.
Με αφορμή τη συμπλήρωση αύριο, Πέμπτη, 24 ετών από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Αλ Κάιντα στις ΗΠΑ, ο Νετανιάχου συνέκρινε τις επιθέσεις του Ισραήλ με τις επιχειρήσεις που διεξήγαγαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001.
Netanyahu THREATENS Qatar:
Bring ‘terrorists’ to justice, ‘or WE will’
He says Israel’s bombing of Qatar no different to US bombing of Afghanistan after 9/11 pic.twitter.com/YEyktW2HxP
— Yasir Mahmood (@MofaYasir) September 10, 2025
«Έχουμε κι εμείς μια 11η Σεπτεμβρίου», είπε.
«Θυμόμαστε την 7η Οκτωβρίου. Εκείνη την ημέρα, ισλαμιστές τρομοκράτες διέπραξαν τη χειρότερη θηριωδία εναντίον του εβραϊκού λαού από την εποχή του Ολοκαυτώματος», συμπλήρωσε.
«Κάναμε ακριβώς ό,τι έκαναν οι ΗΠΑ όταν κυνήγησαν τους τρομοκράτες της Αλ Κάιντα στο Αφγανιστάν, όταν πήγαν και σκότωσαν τον Οσάμα μπιν Λάντεν στο Πακιστάν», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.
- Γαλλία: Ταραχές, οδοφράγματα και περισσότερες από 300 συλλήψεις διαδηλωτών
- Ρήξη τέλος; Πρίγκιπας Χάρι και βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκαν μετά από 20 μήνες – «Μυστικό τσάι»
- Υεμένη: Λουτρό αίματος μετά τις νέες ισραηλινές επιθέσεις – Τουλάχιστον 35 νεκροί και 131 τραυματίες
- «Η Μπάγερν θεώρησε υπερβολικά τα 5 εκατ. για τον Γιαμάλ»
- Νέες απειλές Νετανιάχου προς το Καταρ: «Οδηγήστε τους τρομοκράτες στη δικαιοσύνη, αλλιώς θα το κάνουμε εμείς»
- Πυροβόλησαν ακροδεξιό ακτιβιστή – σύμμαχο του Τραμπ στη Γιούτα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις