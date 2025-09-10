newspaper
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Νέες απειλές Νετανιάχου προς το Καταρ: «Οδηγήστε τους τρομοκράτες στη δικαιοσύνη, αλλιώς θα το κάνουμε εμείς»
Κόσμος 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:03

Νέες απειλές Νετανιάχου προς το Καταρ: «Οδηγήστε τους τρομοκράτες στη δικαιοσύνη, αλλιώς θα το κάνουμε εμείς»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 24 ετών από την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, ο Νετανιάχου συνέκρινε τις επιθέσεις του Ισραήλ με τις επιχειρήσεις που διεξήγαγαν οι ΗΠΑ μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αψηφώντας τις διεθνείς επικρίσεις για την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα εναντίον ηγετών του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου αυστηρό μήνυμα στο Κατάρ και όχι μόνο.

«Λέω στο Κατάρ και σε όσες χώρες υποθάλπουν τρομοκράτες: πρέπει είτε να τους απελάσετε είτε να τους οδηγήσετε ενώπιον της δικαιοσύνης. Γιατί αν δεν το κάνετε, θα το κάνουμε εμείς», τόνισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Με αφορμή τη συμπλήρωση αύριο, Πέμπτη, 24 ετών από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Αλ Κάιντα στις ΗΠΑ, ο Νετανιάχου συνέκρινε τις επιθέσεις του Ισραήλ με τις επιχειρήσεις που διεξήγαγαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001.


«Έχουμε κι εμείς μια 11η Σεπτεμβρίου», είπε.

«Θυμόμαστε την 7η Οκτωβρίου. Εκείνη την ημέρα, ισλαμιστές τρομοκράτες διέπραξαν τη χειρότερη θηριωδία εναντίον του εβραϊκού λαού από την εποχή του Ολοκαυτώματος», συμπλήρωσε.

«Κάναμε ακριβώς ό,τι έκαναν οι ΗΠΑ όταν κυνήγησαν τους τρομοκράτες της Αλ Κάιντα στο Αφγανιστάν, όταν πήγαν και σκότωσαν τον Οσάμα μπιν Λάντεν στο Πακιστάν», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

«Τι έκανε η Αμερική μετά την 11η Σεπτεμβρίου; Υποσχέθηκε να κυνηγήσει τους τρομοκράτες που διέπραξαν αυτό το ειδεχθές έγκλημα, όπου και αν βρίσκονται».

«Επίσης, δύο εβδομάδες αργότερα, ψήφισε ένα ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο ανέφερε ότι οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να παρέχουν καταφύγιο σε τρομοκράτες».

«Λοιπόν, χθες, ενεργήσαμε σύμφωνα με αυτές τις γραμμές. Κυνηγήσαμε τους εγκέφαλους των τρομοκρατών που διέπραξαν τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Και το κάναμε στο Κατάρ, το οποίο παρέχει ασφαλές καταφύγιο, φιλοξενεί τρομοκράτες, χρηματοδοτεί τη Χαμάς, δίνει στους αρχηγούς των τρομοκρατών πολυτελείς βίλες, τους δίνει τα πάντα», τόνισε.

«Τώρα, διάφορες χώρες του κόσμου καταδικάζουν το Ισραήλ. Θα έπρεπε να ντρέπονται για τον εαυτό τους. Τι έκαναν όταν η Αμερική εξόντωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν; Είπαν: ‘Ω, τι τρομερό πράγμα έγινε στο Αφγανιστάν ή στο Πακιστάν;’ Όχι, χειροκρότησαν. Θα έπρεπε να χειροκροτήσουν το Ισραήλ που υπερασπίστηκε τις ίδιες αρχές και τις εφάρμοσε», είπε ολοκληρώνοντας το βίντεο.

Η απάντηση του Κατάρ στην ισραηλινή επίθεση

Ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, αναφέρθηκε στην ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα, δηλώνοντας στο CNN ότι «ο Νετανιάχου οδηγεί τη Μέση Ανατολή στο χάος».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το Κατάρ επανεξετάζει τον ρόλο του ως μεσολαβητή, καθώς και το μέλλον της Χαμάς στη χώρα.

Ο Νετανιάχου σπατάλησε τον χρόνο του Κατάρ με τη συμμετοχή του στη μεσολάβηση.

Νομίζω ότι αυτό που έκανε χθες ο Νετανιάχου ήταν απλά να σκοτώσει την ελπίδα για τους ομήρους».

Πρόσθεσε ότι «ολόκληρη η περιοχή του Κόλπου βρίσκεται σε κίνδυνο. Θα υπάρξει αντίδραση, η οποία εξετάζεται με τους εταίρους στην περιοχή».

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά για τα μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά για τα μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το τριήμερο πτωτικό σερί, ισχυρή η «βοήθεια» της Eurobank

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το τριήμερο πτωτικό σερί, ισχυρή η «βοήθεια» της Eurobank

inWellness
inTown
Γαλλία: Ταραχές, οδοφράγματα και περισσότερες από 300 συλλήψεις διαδηλωτών
Κόσμος 10.09.25

Ταραχές, οδοφράγματα και τουλάχιστον 300 συλλήψεις διαδηλωτών σε όλη τη Γαλλία

Μετά την ορκωμοσία του Σεμπάστιαν Λεκορνού, ο οποίος θεωρείται πως στερείται νομιμοποίησης όπως και ο Μακρόν, ταραχές ξέσπασαν στη Γαλλία όσο τα οδοφράγματα ξεφύτρωναν σαν τα μανιτάρια.

Σύνταξη
Η Ελλάδα στον πάτο της ΕΕ σε αριθμό εργαζομένων στην Υγεία – Ποιες χώρες πρωτοστατούν
Κόσμος 10.09.25

Η Ελλάδα στον πάτο της ΕΕ σε αριθμό εργαζομένων στην Υγεία – Ποιες χώρες πρωτοστατούν

Μια νέα μελέτη της Eurostat δείχνει ότι η Ιρλανδία έχει τον υψηλότερο αριθμό νοσηλευτών ανά ασθενή στην ΕΕ. Οι περισσότεροι από αυτούς τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας είναι γυναίκες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νεπάλ: Η εξέγερση ενάντια στη διαφθορά, η «Gen Z» και η προφητεία για ολοκλήρωση της μοναρχίας
30 νεκροί 10.09.25

Νεπάλ: Η εξέγερση ενάντια στη διαφθορά, η «Gen Z» και η προφητεία για ολοκλήρωση της μοναρχίας

Τα πράγματα στο Νεπάλ δείχνουν λίγο πιο περίπλοκα από την «Gen Z που διαμαρτύρεται γιατί απείλησαν πως θα κόψουν τα κοινωνικά δίκτυα». Κάποιοι καραδοκούν να επιστρέψουν την μοναρχία στη χώρα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η φον ντερ Λάιεν τίμησε τους έλληνες πυροσβέστες – Πώς έσωσαν ένα χωριό στην Ισπανία
Κόσμος 10.09.25

Η φον ντερ Λάιεν τίμησε τους έλληνες πυροσβέστες - Πώς έσωσαν ένα χωριό στην Ισπανία

Στην ομιλία της, η πρόεδρος της Κομισιόν, φον ντερ Λάιεν υπενθύμισε πως το φετινό καλοκαίρι, περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα δασών και καλλιεργειών στην Ευρώπη έγιναν στάχτη,

Σύνταξη
Γαλλία: Παρέλυσε από τις διαδηλώσεις – Φωτιές, οδοφράγματα και εκατοντάδες συλλήψεις
«Μπλοκάρουμε τα πάντα» 10.09.25

Παρέλυσε η Γαλλία από τις διαδηλώσεις - Φωτιές, οδοφράγματα και εκατοντάδες συλλήψεις

Μετά την αναμενόμενη πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού ο γαλλικός λαός έδειξε τις διαθέσεις του στον νέο εκλεκτό του Γάλλου προέδρου στην πρωθυπουργική θέση, Σεμπαστιέν Λεκορνί. Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία, υπό τον συντονισμό του κινήματος «μπλοκάρετε τα πάντα».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Απειλούνται οι ευρωπαϊκές χώρες από τα καμικάζι drones της Ρωσίας;
Μετά την Πολωνία 10.09.25

Απειλούνται οι ευρωπαϊκές χώρες από τα καμικάζι drones της Ρωσίας;

Την Τετάρτη, ο πολωνικός στρατός κατέρριψε αρκετά ρωσικά επιθετικά drones. Θα μπορούσαν τα αεροσκάφη που μετέφεραν εκρηκτικά να φτάσουν σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Απρόσβλητες οι οικονομίες Κίνας και Ρωσίας παρά τις δυτικές «επιθέσεις» – Τι φταίει
Μπούμερανγκ; 10.09.25

Απρόσβλητες οι οικονομίες Κίνας και Ρωσίας παρά τις δυτικές «επιθέσεις» – Τι φταίει

Δυτικά ΜΜΕ κάνουν μια αποτίμηση για την αποτελεσματικότητα των δυτικών εμπορικών πολιτικών έναντι Ρωσίας και Κίνας που θα απογοητεύσει πολλούς στη Δύση, καθώς οι οικονομίες-στόχος ... αποδίδουν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Infidels Motorcycle Club»: Η αντιισλαμική συμμορία μοτοσικλετιστών που περιφρουρεί τα σημεία παροχής βοήθειας στη Γάζα
«Infidels Motorcycle Club» 10.09.25

Μία αντιισλαμική συμμορία μοτοσικλετιστών υπεύθυνη για την «ασφάλεια» στα σημεία παροχής βοήθειας στη Γάζα

Ποιος καλύτερος για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των Παλαιστινίων που προσπαθούν να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα; Σίγουρα όχι μία συμμορία αντιισλαμιστών μοτοσικλετιστών από τις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έκθεση UNICEF για το τίμημα των «σκουπιδοτροφών»: Η παιδική παχυσαρκία τριπλασιάστηκε από το 2000
Άνευ προηγουμένου 10.09.25

Έκθεση UNICEF για το τίμημα των «σκουπιδοτροφών»: Η παιδική παχυσαρκία τριπλασιάστηκε από το 2000

Σύμφωνα με την έκθεση της UNICEF, μεγάλη ευθύνη για την άνευ προηγουμένου παχυσαρκία στους νέους φέρουν οι εταιρείες που παρασκευάζουν υπερεπεξεργασμένα και «γρήγορα» τρόφιμα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
