newspaper
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Σε κίνδυνο οι διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ – Δριμεία διεθνής καταδίκη
Κόσμος 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:32

Σε κίνδυνο οι διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ – Δριμεία διεθνής καταδίκη

«Απέναντι» στο Ισραήλ είναι η διεθνής κοινότητα μετά την επίθεση στο Κατάρ, με τα κράτη να καταδικάζουν την κίνηση και να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

Spotlight

Διεθνής είναι η καταδίκη για την επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Ντόχα, του Κατάρ, χρησιμοποιώντας ως αιτία την στόχευση ηγετικών μελών της Χαμάς. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Χαμάς πέντε μέλη της έχασαν τη ζωή τους, αλλά κατάφεραν να επιζήσουν οι συμμετέχοντες στην αντιπροσωπεία για τις διαπραγματεύσεις.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θανί, χαρακτήρισε, μεταξύ άλλων, την επίθεση ως «τρομοκρατία», ενώ την δυσαρέσκειά του εξέφρασε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή δημιουργεί μία «όχι καλή κατάσταση».

Σε κίνδυνο οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία μετά την επίθεση στο Κατάρ;

Το Κατάρ είναι ένας από τους δύο μόνο περιφερειακούς μεσολαβητές που ηγούνται της μοναδικής διπλωματικής προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Η χώρα, η οποία έχει τοποθετηθεί στρατηγικά ως βασικός μεσολαβητής πίσω από το παρασκήνιο για παγκόσμια ζητήματα ασφάλειας των ΗΠΑ, όπως το Ιράν και το Αφγανιστάν, έχει φιλοξενήσει αμέτρητους γύρους διαπραγματεύσεων μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, εδραιώνοντας τον ρόλο της ως βασικού διπλωματικού παράγοντα στην επίλυση περιφερειακών συγκρούσεων, τονίζει το CNN.

Το Κατάρ φιλοξενεί χιλιάδες αμερικανικούς στρατιώτες στο Αλ Ουντέιντ, τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή, ενώ επιτρέπει επίσης στο πολιτικό γραφείο της Χαμάς να λειτουργεί στη Ντόχα, το οποίο, όπως υποστηρίζει το Κατάρ, ιδρύθηκε πριν από μια δεκαετία κατόπιν αιτήματος της Ουάσιγκτον για τη διευκόλυνση των έμμεσων καναλιών επικοινωνίας.

Καπνός στη Ντόχα μετά την επίθεση του Ισραήλ. Obtained by Reuters/via REUTERS

Οι επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Κατάρ είναι η πρώτη γνωστή επίθεση κατά αραβικού κράτους του Κόλπου, θέτοντας σε κίνδυνο τη μόνη διπλωματική οδό που οδηγεί σε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και προκαλώντας μεγαλύτερη ανησυχία στα αραβικά κράτη του Κόλπου σχετικά με τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ για την ασφάλεια, δήλωσε αναλυτής στο ειδησεογραφικό μέσο.

Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από το ερώτημα αν οι ΗΠΑ είχαν προηγούμενη έγκριση ή γνώση για την ισραηλινή επίθεση.

«Δεν θα με εξέπληττε αν αυτό οδηγήσει σε στασιμότητα της διαμεσολάβησης», δήλωσε ο Χασάν Αλ Χασάν, ανώτερος ερευνητής για την πολιτική της Μέσης Ανατολής στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών.

Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από το ερώτημα αν οι ΗΠΑ είχαν προηγούμενη έγκριση ή γνώση για την ισραηλινή επίθεση.

«Είτε οι ΗΠΑ έδωσαν σιωπηρή έγκριση είτε ενεργή διευκόλυνση… αυτό θα μπορούσε να έχει πιθανώς μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον υπολογισμό της εθνικής ασφάλειας των αραβικών κρατών του Κόλπου και στις σχέσεις τους με τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Αλ Χασάν.

Αυτό συμβαίνει καθώς το Ισραήλ διέταξε νωρίτερα την πλήρη εκκένωση της πόλης της Γάζας, όπου ζουν περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, πριν από την αμφιλεγόμενη στρατιωτική κατάληψη.

Η στάση της Ευρώπης

Δηλώσεις εξέδωσαν πολλές ευρωπαϊκές χώρες για την επίθεση του Ισραήλ, καταδικάοντας την κίνηση, σύμφωνα με το CNN.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση σε μια ανάρτηση στο X, λέγοντας ότι υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή. Ο Στάρμερ μίλησε με τον πρωθυπουργό του Κατάρ και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για το θάνατο του αξιωματικού ασφαλείας του Κατάρ στην επίθεση.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας δήλωσε ότι η χώρα «καταδικάζει έντονα» τη βομβιστική επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την παραβίαση της κυριαρχίας του Κατάρ.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δημοσίευσε στο X ότι η επίθεση είναι «απαράδεκτη, όποιος και αν είναι ο λόγος» και εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς το Κατάρ.

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μιχαήλ Μάρτιν δήλωσε στο X ότι είναι «βαθιά ανήσυχος» από την επίθεση, προειδοποιώντας ότι υπάρχει κίνδυνος αποσταθεροποίησης της περιοχής και δυσκολίας επίτευξης εκεχειρίας στη Γάζα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βαντεφούλ χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ισραήλ «απαράδεκτες», λέγοντας ότι «θέτουν σε κίνδυνο όλες τις προσπάθειές μας για την απελευθέρωση των ομήρων».

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε σε ανάρτησή της στο X ότι «η Ιταλία παραμένει αντίθετη σε οποιαδήποτε μορφή κλιμάκωσης που θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω την κρίση στη Μέση Ανατολή».

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ δήλωσε ότι η επίθεση του Ισραήλ κατά της Χαμάς στο Κατάρ αποτελεί μια «πολύ σοβαρή» κατάσταση, σύμφωνα με το Vatican News.

Από πλευράς της η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε δήλωση, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων: «Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τις αρχές και τον λαό του Κατάρ, στρατηγικό εταίρο της ΕΕ. Πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε κλιμάκωση του πολέμου στη Γάζα, καθώς αυτό δεν είναι προς το συμφέρον κανενός».

Το πορτογαλικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι η επίθεση παραβιάζει την «κυριαρχία του Κατάρ» και ενέχει τον κίνδυνο «περαιτέρω κλιμάκωσης της βίας».

Διεθνής καταδίκη της επίθεσης

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, καταδίκασε την επιδρομή του Ισραήλ εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ την Τρίτη.

«Ο Καναδάς καταδικάζει τις επιδρομές του Ισραήλ στο Κατάρ — μια απαράδεκτη επέκταση της βίας και προσβολή της κυριαρχίας του Κατάρ», δήλωσε ο Κάρνεϊ στο X.

«Ανεξάρτητα από τους στόχους τους, τέτοιες επιθέσεις ενέχουν σοβαρό κίνδυνο κλιμάκωσης της σύγκρουσης σε ολόκληρη την περιοχή και θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τις προσπάθειες προώθησης της ειρήνης και της ασφάλειας, της απελευθέρωσης όλων των ομήρων και της επίτευξης μόνιμης εκεχειρίας», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε τη θανατηφόρα ισραηλινή επίθεση, λέγοντας ότι υπονομεύει την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Κατάρ. «Αυτή η επίθεση, μια κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχίας του Κατάρ, είχε επίσης ως στόχο την ασφάλεια και την ειρήνη της αδελφικής μας χώρας, του Κατάρ. Καταδικάζω έντονα αυτή την επίθεση», δήλωσε ο Ερντογάν, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Η Τυνησία καταδίκασε την «προδοτική και ειδεχθή επίθεση που πραγματοποίησε την Τρίτη η ισραηλινή οντότητα εναντίον του αδελφικού κράτους του Κατάρ». Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε «πλήρη αλληλεγγύη και απόλυτη υποστήριξη» προς το Κατάρ, προσθέτοντας ότι «υποστηρίζει τις προσπάθειές του να υπερασπιστεί την ιερότητα, την κυριαρχία, την εθνική ασφάλεια, την ακεραιότητα του εδάφους του και την ασφάλεια των πολιτών του».

Η Ιορδανία επιβεβαίωσε ότι οι αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ αποτελούν «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των διπλωματικών και πολιτικών κανόνων». Οι πολιτικοί ηγέτες τόνισαν ότι μια τέτοια επίθεση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και ότι η επίθεση στη Ντόχα αποτελεί επικίνδυνο προηγούμενο που απαιτεί την αποφασιστική αντίδραση.

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, Πένι Γουόνγκ, χαρακτήρισε την επίθεση «λάθος κίνηση» σε συνέντευξή της στο Sky News, αναφέροντας ότι θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες του Κατάρ και των ΗΠΑ για την επίτευξη εκεχειρίας, παραβιάζει την κυριαρχία του Κατάρ και ενέχει τον κίνδυνο κλιμάκωσης, «κάτι που δεν συμφέρει κανέναν».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νέας Ζηλανδίας, Γουίνστον Πίτερς, δημοσίευσε μια παρόμοια δήλωση στο X, λέγοντας: «Η βία πρέπει να σταματήσει».

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδονησίας κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση, καταδικάζοντας την επίθεση ως «σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια και ειρήνη».

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι «βαθιά προβληματισμένη» από τις ειδήσεις για την επίθεση, αλλά δεν προχώρησε σε καταδίκη της. Κάλεσε όλα τα μέρη να επιδείξουν «συγκράτηση και διπλωματία» για να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, καταδίκασε την επίθεση ως «εντελώς αδικαιολόγητη» και «επικίνδυνη πρόκληση» στο X, αναφέροντας ότι είχε συνομιλήσει με τον εμίρη του Κατάρ για να εκφράσει τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη του Πακιστάν.

Ο επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου της Ιαπωνίας, Γιοσιμάσα Χαγιάσι, προειδοποίησε σε συνέντευξη Τύπου ότι η επίθεση «εμποδίζει τις διπλωματικές προσπάθειες», εξέφρασε την υποστήριξή του στο Κατάρ και κάλεσε το Ισραήλ να «επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Καθόλου ευχαριστημένος ο Τραμπ με τις εξελίξεις

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με τον τρόπο που εξελίχθηκε η επίθεση του Ισραήλ κατά της ηγεσίας της Χαμάς στο Κατάρ.

«Δεν είμαι ενθουσιασμένος με την όλη κατάσταση. Δεν είναι καλή κατάσταση. Αλλά θα πω το εξής: θέλουμε να επιστρέψουν οι όμηροι, αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που εξελίχθηκε η κατάσταση», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους το βράδυ της Τρίτης.

«Αύριο θα κάνω μια πλήρη δήλωση, αλλά θα σας πω αυτό: ήμουν πολύ δυσαρεστημένος με κάθε πτυχή», πρόσθεσε, σύμφωνα με το Reuters.

Τα γεγονότα της ημέρας υπογράμμισαν την ευθραυστότητα των προσπαθειών του Τραμπ να μεσολαβήσει για την ειρήνη στη Γάζα, τη συχνά απογοητευτική σχέση του με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τις προσπάθειές του να διατηρήσει ισχυρούς δεσμούς με τους συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο.

REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Ορισμένοι σύμβουλοι του Τραμπ είναι επίσης εξοργισμένοι με την απόφαση του Ισραήλ να επιτεθεί στη Ντόχα, με πολλούς να εκφράζουν ιδιαίτερη απογοήτευση για το γεγονός ότι δεν μπόρεσαν να επηρεάσουν ή να προειδοποιήσουν τους πολίτες.

Ο Τραμπ ενημερώθηκε για την επίθεση λίγο πριν ξεκινήσει — και όχι από το ίδιο το Ισραήλ, αλλά από τον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγό Νταν Κέιν, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο. Αμέσως ζήτησε από τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, να τους ενημερώσει, σύμφωνα με έναν άλλο Αμερικανό αξιωματούχο.

Ωστόσο, όταν ο Γουίτκοφ κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί τους, ήταν ήδη πολύ αργά, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN. Μάλιστα, ο Γουίτκοφ είχε συναντηθεί τη Δευτέρα με έναν από τους κορυφαίους συμβούλους του Νετανιάχου, τον Ρον Ντέρμερ, αλλά δεν ενημερώθηκε για τις επικείμενες επιθέσεις κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών.

Δηλώσεις και από τον Τζέι Ντι Βανς

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς εξέφρασε την Τρίτη την απογοήτευσή του για την επίθεση του Ισραήλ κατά της ηγεσίας της Χαμάς στη Ντόχα, δηλώνοντας ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν πιστεύει ότι αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ ή του Ισραήλ.

«Κοιτάξτε, ο πρόεδρος κατέστησε σήμερα πολύ σαφές ότι δεν είναι ευχαριστημένος με αυτό – μόλις φύγαμε από το Οβάλ Γραφείο και μιλήσαμε για αυτό», δήλωσε ο Βανς στον Matt Gaetz του One America News Network. «Είδατε την Κάρολαϊν Λέβιτ, την εξαιρετική μας εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, να μιλάει για αυτό – δεν πιστεύει ότι αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ ή των Ηνωμένων Πολιτειών, και γι’ αυτό δεν είναι ευχαριστημένος με αυτό, αλλά θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ειρήνη παρά ταύτα».

Τι δήλωσε ο πρωθυπουργός του Κατάρ

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θανί, δήλωσε την Τρίτη ότι οι προσπάθειες διαμεσολάβησης αποτελούν μέρος της ταυτότητας του Κατάρ και τίποτα δεν θα αποτρέψει τον ρόλο του σε αυτό το θέμα, λίγες ώρες μετά την επίθεση του Ισραήλ.

«Το Κατάρ δεν έχει περιορίσει τις προσπάθειες και θα κάνει ό,τι μπορεί για να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο στη Γάζα, αλλά όσον αφορά τις τρέχουσες συνομιλίες, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι έγκυρο αυτή τη στιγμή μετά από αυτό που είδαμε από τη σημερινή επίθεση», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Αλ Θανί δήλωσε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν το Κατάρ για την ισραηλινή επίθεση 10 λεπτά μετά την έναρξή της.

REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Όπως τονίζει το Reuters, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι σαμποτάρει τις ευκαιρίες για ειρήνη, όπως είπε, και επέκρινε έντονα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος, όπως είπε, ασκεί «κρατική τρομοκρατία».

Ο Αλ Θανί δήλωσε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν το Κατάρ για την ισραηλινή επίθεση 10 λεπτά μετά την έναρξή της, περιγράφοντας την επίθεση ως «100% προδοτική».

«Το Κατάρ διατηρεί το δικαίωμα να αντιδράσει σε αυτή την κατάφωρη επίθεση και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ανταποκριθεί», πρόσθεσε, αναφέροντας ότι έχει συσταθεί νομική ομάδα για να χειριστεί την ανταπόκριση της χώρας του Κόλπου στην επίθεση.

Τι υποστήριξε ο Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε σε εκδήλωση στην αμερικανική πρεσβεία, την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ ως ειρηνευτική ενέργεια.

Είπε ότι το Ισραήλ «αποδέχτηκε» τις τελευταίες προτάσεις των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός.

«Οι μέρες που οι ηγέτες της τρομοκρατίας απολάμβαναν ασυλία οπουδήποτε έχουν τελειώσει», είπε ο Νετανιάχου. «Δεν θα επιτρέψω τέτοια ασυλία για τους δολοφόνους του λαού μας».

REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Η ισραηλινή επίθεση «μπορεί να ανοίξει το δρόμο για το τέλος του πολέμου στη Γάζα», δήλωσε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με το CNN. «Το Ισραήλ έχει αποδεχτεί τις αρχές, την πρόταση που υπέβαλε ο πρόεδρος (Ντόναλντ) Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, ξεκινώντας με την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων μας που κρατούνται στα μπουντρούμια της Γάζας εδώ και 700 ημέρες».

Οι αρχές των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός περιελάμβαναν την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια συνολική λήξη του πολέμου, σύμφωνα με δύο ισραηλινούς αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με τις συζητήσεις.

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση, κατόπιν αιτήματος της Αλγερίας και του Πακιστάν, για να συζητήσει τις ισραηλινές επιθέσεις στη Ντόχα.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές του ΟΗΕ, τα μέλη του Συμβουλίου αναμένεται να ενημερωθούν την Τετάρτη από ανώτερους αξιωματούχους του ΟΗΕ σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις και τη σοβαρότητα της ισραηλινής κλιμάκωσης, υποστηρίζει το Al Jazeera.

Νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Κατάρ».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κατασκευές
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση εσόδων στα 1,9 δισ. ευρώ, στα 317 εκατ. τα EBITDA

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση εσόδων στα 1,9 δισ. ευρώ, στα 317 εκατ. τα EBITDA

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

89η ΔΕΘ
O ΟΤ live στην 89η ΔΕΘ – Ημέρα 6η

O ΟΤ live στην 89η ΔΕΘ – Ημέρα 6η

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Γαλλία, η Ευρώπη και το τίμημα της πολιτικής αλαζονείας του Εμανουέλ Μακρόν
Πολιτικό αδιέξοδο 10.09.25

Η Γαλλία, η Ευρώπη και το τίμημα της πολιτικής αλαζονείας του Εμανουέλ Μακρόν

Ο «γόρδιος δεσμός» του προϋπολογισμού στη δημοσιονομικά ασθμαίνουσα Γαλλία, το διευρυνόμενο ρήγμα μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής ηγεσίας και η κρίση αξιοπιστίας στην Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμπ: Βίντεο με διαδηλωτές να τον αποδοκιμάζουν ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 10.09.25

«Είσαι σύγχρονος Χίτλερ»: Αποδοκίμασαν τον Τραμπ ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο της Ουάσινγκτον - Δείτε βίντεο

Ενώ ο Τραμπ βρισκόταν σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και κατά της παρουσίας της εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα.

Σύνταξη
«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία
Bloquons Tout 10.09.25

«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία

Η Γαλλία βρίσκεται εν όψει «ολικού αποκλεισμού» όπως καλεί το κίνημα «Ας Μπλοκάρουμε τα Πάντα» (Bloquons Tout). Νέα έρευνα αναλύει την πολιτική και κοινωνική ταυτότητα των υποστηρικτών του.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της
Πόλεμος στην Ουκρανία 10.09.25

Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της - «Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με το ΝΑΤΟ»

Η Πολωνία κατέρριψε drones που «παραβίασαν τον εναέριο χώρο της» κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής στην Ουκρανία - Είναι η πρώτη φορά που η χώρα -μέλος του ΝΑΤΟ- εμπλέκεται στον πόλεμο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αργεντινή: Ο κεντροαριστερός Γαβριήλ Κατωπόδης που «γκρέμισε» το κόμμα του Μιλέι στο Μπουένος Αϊρες
Αργεντινή 10.09.25

Ο κεντροαριστερός Γαβριήλ Κατωπόδης που «γκρέμισε» το κόμμα του Μιλέι στο Μπουένος Αϊρες

Η συντριπτική ήττα για το κόμμα του ακραίου νεοφιλελεύθερου προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι στις τοπικές εκλογές του Μπουένος Άιρες και ο 58χρονος περονιστής Γαβριήλ Κατωπόδης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν ότι είχαν ειδοποιηθεί για το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα
Μέση Ανατολή 10.09.25

Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν ότι είχαν ειδοποιηθεί για το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα

Ο Τραμπ επέμεινε πως το Ισραήλ δεν είχε ειδοποιήσει εκ των προτέρων για την επίθεσή του στην Ντόχα, αλλά και το Κατάρ διέψευσε την πληροφορία ότι ενημερώθηκε από τις ΗΠΑ πριν την επιδρομή.

Σύνταξη
Κυρώσεις στη Ρωσία: Ο Τραμπ ζητά δασμούς έως και 100% σε Ινδία και Κίνα αλλά από κοινού με την ΕΕ
Εως και 100%... 10.09.25

Τραμπ στην ΕΕ για κυρώσεις στη Ρωσία: Βάλτε δασμούς σε Κίνα - Ινδία και ακολουθούμε

Ο Τραμπ είπε ότι «είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε» τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, επιβάλλοντας δασμούς έως και 100% σε Κίνα και Ινδία, αλλά με την προϋπόθεση πως θα κάνει το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Ενωση.

Σύνταξη
Ισπανία: Απαγορεύει την είσοδο των Σμότριτς και Μπεν Γκβίρ – Αναφορές για απαγόρευση στις χώρες Σένγκεν
Κόσμος 10.09.25

Η Ισπανία απαγορεύει την είσοδο των Σμότριτς και Μπεν Γκβίρ - Αναφορές για απαγόρευση στις χώρες Σένγκεν

Η Ισπανία γίνεται η τέταρτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την Ολλανδία, την Σλοβενία και το Βέλγιο που απαγορεύει την είσοδο στους δύο ακροδεξιούς υπουργούς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισραήλ: «Απαράδεκτοι» για Μερτς και Βάντεφουλ οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Ντόχα
Γερμανία 10.09.25

«Απαράδεκτοι» για Μερτς και Βάντεφουλ οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Ντόχα

«Ο πόλεμος δεν πρέπει να εξαπλωθεί σε όλη την περιοχή», τόνισε ο καγκελάριος της Γερμανίας, στη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον εμίρη του Κατάρ για το ισραηλινό πλήγμα στην Ντόχα.

Σύνταξη
Κατάρ: Διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε στο Ισραήλ – Έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη στιγμή
Κόσμος 10.09.25

Κατάρ: Διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε στο Ισραήλ – Έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη στιγμή

Το Κατάρ διά στόματος του πρωθυπουργού του Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, δήλωσε πως το Κατάρ «διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στην επίθεση», αλλά θα συνεχίσει την διαμεσολάβηση.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Περιστέρι: Απολογείται ο ένας 20χρονος για τις κόντρες – Σοκάρει το βίντεο με την παράσυρση του αστυνομικού
Στο Περιστέρι 10.09.25

Απολογείται σήμερα ο ένας 20χρονος για τις κόντρες - Σοκάρει το βίντεο με την παράσυρση του αστυνομικού

Ενώπιον του ανακριτή απολογείται την Πέμπτη ο 20χρονος που φέρεται να συμμετείχε σε κόντρες με τον άλλο 20χρονο οδηγό Mercedes, ο οποίος τραυμάτισε σοβαρά τον αστυνομικό στο Περιστέρι

Σύνταξη
Κίνηση στην Αθήνα: Μποκαρισμένοι κεντρικοί δρόμοι – Στο «κόκκινο» ο Κηφισός
Υπομονή 10.09.25

Μποκαρισμένοι κεντρικοί δρόμοι στην Αττική - Πού σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην Αττική Οδό, όπως και από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας - Κυκλοφοριακό κομφούζιο γύρω από τους στύλους Ολυμπίου Διός

Σύνταξη
Μυστικά και αναμνήσεις μέσα στο εστιατόριο του Χόλιγουντ όπου τρώνε όλοι οι σταρ εδώ και 60 χρόνια
Καρό τραπεζομάντιλο 10.09.25

Μυστικά και αναμνήσεις μέσα στο εστιατόριο του Χόλιγουντ όπου τρώνε όλοι οι σταρ εδώ και 60 χρόνια

Στο μπαρ του Dan Tana’s οι γονείς της Ντρου Μπάριμορ της άλλαζαν πάνες, ενώ οι Μέριλιν Μονρόε, Τζέιμς Ντιν, Φρανκ Σινάτρα και Τζακ Νίκολσον ήταν μόνιμοι θαμώνες του. Όλο το Χόλιγουντ πέρασε από τα τραπέζια του και ο λόγος δεν ήταν μόνο το θρυλικό κοτόπουλο-παρμεζάνα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κυβερνοασφάλεια, το αύριο της πληροφορικής σε περιμένει
Τα Νέα της Αγοράς 10.09.25

Κυβερνοασφάλεια, το αύριο της πληροφορικής σε περιμένει

Η θεωρητική κατάρτιση και η επαγγελματική αποκατάσταση συνδέονται με τον καλύτερο τρόπο στο εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σύνταξη
Η Γαλλία, η Ευρώπη και το τίμημα της πολιτικής αλαζονείας του Εμανουέλ Μακρόν
Πολιτικό αδιέξοδο 10.09.25

Η Γαλλία, η Ευρώπη και το τίμημα της πολιτικής αλαζονείας του Εμανουέλ Μακρόν

Ο «γόρδιος δεσμός» του προϋπολογισμού στη δημοσιονομικά ασθμαίνουσα Γαλλία, το διευρυνόμενο ρήγμα μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής ηγεσίας και η κρίση αξιοπιστίας στην Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις αρχές Νοεμβρίου αν είναι νόμιμοι οι δασμοί του Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 10.09.25

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις αρχές Νοεμβρίου αν είναι νόμιμοι οι δασμοί του Τραμπ

Ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσιγκτον αποφάνθηκε στα τέλη του Αυγούστου οι «ανταποδοτικοί» τελωνειακοί δασμοί που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στην πλειονότητά τους επιβλήθηκαν παράνομα

Σύνταξη
Πώς μπορεί να δει κάποιος την Εθνική από κοντά… – Πτήσεις τσάρτερ και έξτρα εισιτήρια για τους Έλληνες φιλάθλους
Eurobasket 2025 10.09.25

Πώς μπορεί να δει κάποιος την Εθνική από κοντά… – Πτήσεις τσάρτερ και έξτρα εισιτήρια για τους Έλληνες φιλάθλους

Η Εθνική έκλεισε το εισιτήριό της στα ημιτελικά του Eurobasket και ο κόσμος της ετοιμάζεται για ταξίδι... μεταλλίου στη Ρίγα και την «Xiaomi Arena».

Σύνταξη
Ταξί: Δεύτερη μέρα κινητοποιήσεων – Συγκέντρωση στις 10:00 και αυτοκινητοπορεία προς το υπ. Μεταφορών
48ωρη απεργία 10.09.25

Δεύτερη μέρα των κινητοποιήσεων ταξί - Συγκέντρωση στις 10:00 και αυτοκινητοπορεία προς το υπουργείο

Οι οδηγοί ταξί προχώρησαν σε 48ωρη απεργία την Τρίτη ως αντίδραση στην απόφαση της κυβέρνησης να παραχωρήσει συγκοινωνιακό έργο στα επαγγελματικά βαν

Σύνταξη
Η Γαλλία είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε
Editorial 10.09.25

Η Γαλλία είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία δείχνει πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα όταν το «Ακραίο Κέντρο» υποστηρίζει ότι είναι το μόνο που αξίζει να κυβερνά

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου: «Οι σκύλοι οδηγοί είναι αποδεκτοί από την κοινωνία, ο νόμος χρειάζεται βελτίωση»
Μισαναπηρικά επεισόδια 10.09.25

Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου: «Οι σκύλοι οδηγοί είναι αποδεκτοί από την κοινωνία, ο νόμος χρειάζεται βελτίωση»

Το δικαστήριο με οδηγό ταξί και ο αγώνας για να μπουν οι σκύλοι οδηγοί σε νομοθετικό πλαίσιο - Η ακτιβίστρια Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου μιλάει στο in με αφορμή το περιστατικό με την Πελενδρίτου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τραμπ: Βίντεο με διαδηλωτές να τον αποδοκιμάζουν ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 10.09.25

«Είσαι σύγχρονος Χίτλερ»: Αποδοκίμασαν τον Τραμπ ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο της Ουάσινγκτον - Δείτε βίντεο

Ενώ ο Τραμπ βρισκόταν σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και κατά της παρουσίας της εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα.

Σύνταξη
«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία
Bloquons Tout 10.09.25

«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία

Η Γαλλία βρίσκεται εν όψει «ολικού αποκλεισμού» όπως καλεί το κίνημα «Ας Μπλοκάρουμε τα Πάντα» (Bloquons Tout). Νέα έρευνα αναλύει την πολιτική και κοινωνική ταυτότητα των υποστηρικτών του.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο