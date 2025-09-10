Σε κίνδυνο οι διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ – Δριμεία διεθνής καταδίκη

Διεθνής είναι η καταδίκη για την επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Ντόχα, του Κατάρ, χρησιμοποιώντας ως αιτία την στόχευση ηγετικών μελών της Χαμάς. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Χαμάς πέντε μέλη της έχασαν τη ζωή τους, αλλά κατάφεραν να επιζήσουν οι συμμετέχοντες στην αντιπροσωπεία για τις διαπραγματεύσεις.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θανί, χαρακτήρισε, μεταξύ άλλων, την επίθεση ως «τρομοκρατία», ενώ την δυσαρέσκειά του εξέφρασε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή δημιουργεί μία «όχι καλή κατάσταση».

Σε κίνδυνο οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία μετά την επίθεση στο Κατάρ;

Το Κατάρ είναι ένας από τους δύο μόνο περιφερειακούς μεσολαβητές που ηγούνται της μοναδικής διπλωματικής προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Η χώρα, η οποία έχει τοποθετηθεί στρατηγικά ως βασικός μεσολαβητής πίσω από το παρασκήνιο για παγκόσμια ζητήματα ασφάλειας των ΗΠΑ, όπως το Ιράν και το Αφγανιστάν, έχει φιλοξενήσει αμέτρητους γύρους διαπραγματεύσεων μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, εδραιώνοντας τον ρόλο της ως βασικού διπλωματικού παράγοντα στην επίλυση περιφερειακών συγκρούσεων, τονίζει το CNN.

Το Κατάρ φιλοξενεί χιλιάδες αμερικανικούς στρατιώτες στο Αλ Ουντέιντ, τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή, ενώ επιτρέπει επίσης στο πολιτικό γραφείο της Χαμάς να λειτουργεί στη Ντόχα, το οποίο, όπως υποστηρίζει το Κατάρ, ιδρύθηκε πριν από μια δεκαετία κατόπιν αιτήματος της Ουάσιγκτον για τη διευκόλυνση των έμμεσων καναλιών επικοινωνίας.

Οι επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Κατάρ είναι η πρώτη γνωστή επίθεση κατά αραβικού κράτους του Κόλπου, θέτοντας σε κίνδυνο τη μόνη διπλωματική οδό που οδηγεί σε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και προκαλώντας μεγαλύτερη ανησυχία στα αραβικά κράτη του Κόλπου σχετικά με τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ για την ασφάλεια, δήλωσε αναλυτής στο ειδησεογραφικό μέσο.

Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από το ερώτημα αν οι ΗΠΑ είχαν προηγούμενη έγκριση ή γνώση για την ισραηλινή επίθεση.

«Δεν θα με εξέπληττε αν αυτό οδηγήσει σε στασιμότητα της διαμεσολάβησης», δήλωσε ο Χασάν Αλ Χασάν, ανώτερος ερευνητής για την πολιτική της Μέσης Ανατολής στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών.

«Είτε οι ΗΠΑ έδωσαν σιωπηρή έγκριση είτε ενεργή διευκόλυνση… αυτό θα μπορούσε να έχει πιθανώς μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον υπολογισμό της εθνικής ασφάλειας των αραβικών κρατών του Κόλπου και στις σχέσεις τους με τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Αλ Χασάν.

Αυτό συμβαίνει καθώς το Ισραήλ διέταξε νωρίτερα την πλήρη εκκένωση της πόλης της Γάζας, όπου ζουν περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, πριν από την αμφιλεγόμενη στρατιωτική κατάληψη.

Η στάση της Ευρώπης

Δηλώσεις εξέδωσαν πολλές ευρωπαϊκές χώρες για την επίθεση του Ισραήλ, καταδικάοντας την κίνηση, σύμφωνα με το CNN.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση σε μια ανάρτηση στο X, λέγοντας ότι υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή. Ο Στάρμερ μίλησε με τον πρωθυπουργό του Κατάρ και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για το θάνατο του αξιωματικού ασφαλείας του Κατάρ στην επίθεση.

I condemn Israel’s strikes on Doha, which violate Qatar’s sovereignty and risk further escalation across the region. The priority must be an immediate ceasefire, the release of hostages, and a huge surge in aid into Gaza. This is the only solution towards long-lasting peace. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 9, 2025

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας δήλωσε ότι η χώρα «καταδικάζει έντονα» τη βομβιστική επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την παραβίαση της κυριαρχίας του Κατάρ.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δημοσίευσε στο X ότι η επίθεση είναι «απαράδεκτη, όποιος και αν είναι ο λόγος» και εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς το Κατάρ.

Today’s Israeli strikes on Qatar are unacceptable, whatever the reason. I express my solidarity with Qatar and its Emir, Sheikh Tamim Al Thani. Under no circumstances should the war spread throughout the region. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 9, 2025

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μιχαήλ Μάρτιν δήλωσε στο X ότι είναι «βαθιά ανήσυχος» από την επίθεση, προειδοποιώντας ότι υπάρχει κίνδυνος αποσταθεροποίησης της περιοχής και δυσκολίας επίτευξης εκεχειρίας στη Γάζα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βαντεφούλ χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ισραήλ «απαράδεκτες», λέγοντας ότι «θέτουν σε κίνδυνο όλες τις προσπάθειές μας για την απελευθέρωση των ομήρων».

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε σε ανάρτησή της στο X ότι «η Ιταλία παραμένει αντίθετη σε οποιαδήποτε μορφή κλιμάκωσης που θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω την κρίση στη Μέση Ανατολή».

Esprimo a nome mio personale e del Governo italiano sincera vicinanza all’Emiro Tamim bin Hamad Al Thani e al Qatar, ribadendo il sostegno italiano a tutti gli sforzi per porre fine alla guerra a Gaza. L’Italia rimane contraria a ogni forma di escalation che possa comportare un… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 9, 2025

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ δήλωσε ότι η επίθεση του Ισραήλ κατά της Χαμάς στο Κατάρ αποτελεί μια «πολύ σοβαρή» κατάσταση, σύμφωνα με το Vatican News.

Από πλευράς της η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε δήλωση, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων: «Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τις αρχές και τον λαό του Κατάρ, στρατηγικό εταίρο της ΕΕ. Πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε κλιμάκωση του πολέμου στη Γάζα, καθώς αυτό δεν είναι προς το συμφέρον κανενός».

Το πορτογαλικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι η επίθεση παραβιάζει την «κυριαρχία του Κατάρ» και ενέχει τον κίνδυνο «περαιτέρω κλιμάκωσης της βίας».

Διεθνής καταδίκη της επίθεσης

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, καταδίκασε την επιδρομή του Ισραήλ εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ την Τρίτη.

«Ο Καναδάς καταδικάζει τις επιδρομές του Ισραήλ στο Κατάρ — μια απαράδεκτη επέκταση της βίας και προσβολή της κυριαρχίας του Κατάρ», δήλωσε ο Κάρνεϊ στο X.

«Ανεξάρτητα από τους στόχους τους, τέτοιες επιθέσεις ενέχουν σοβαρό κίνδυνο κλιμάκωσης της σύγκρουσης σε ολόκληρη την περιοχή και θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τις προσπάθειες προώθησης της ειρήνης και της ασφάλειας, της απελευθέρωσης όλων των ομήρων και της επίτευξης μόνιμης εκεχειρίας», πρόσθεσε.

Canada condemns Israel’s strikes in Qatar — an intolerable expansion of violence and an affront to Qatar’s sovereignty. Regardless of their objectives, such attacks pose a grave risk of escalating conflict throughout the region, and directly imperil efforts to advance peace &… — Mark Carney (@MarkJCarney) September 9, 2025

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε τη θανατηφόρα ισραηλινή επίθεση, λέγοντας ότι υπονομεύει την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Κατάρ. «Αυτή η επίθεση, μια κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχίας του Κατάρ, είχε επίσης ως στόχο την ασφάλεια και την ειρήνη της αδελφικής μας χώρας, του Κατάρ. Καταδικάζω έντονα αυτή την επίθεση», δήλωσε ο Ερντογάν, σύμφωνα με το Al Jazeera.

İsrail’in bugün Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı, gözü dönmüş Netanyahu hükûmetinin çatışma ve istikrarsızlığı derinleştirme amacında olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 9, 2025

Η Τυνησία καταδίκασε την «προδοτική και ειδεχθή επίθεση που πραγματοποίησε την Τρίτη η ισραηλινή οντότητα εναντίον του αδελφικού κράτους του Κατάρ». Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε «πλήρη αλληλεγγύη και απόλυτη υποστήριξη» προς το Κατάρ, προσθέτοντας ότι «υποστηρίζει τις προσπάθειές του να υπερασπιστεί την ιερότητα, την κυριαρχία, την εθνική ασφάλεια, την ακεραιότητα του εδάφους του και την ασφάλεια των πολιτών του».

Η Ιορδανία επιβεβαίωσε ότι οι αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ αποτελούν «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των διπλωματικών και πολιτικών κανόνων». Οι πολιτικοί ηγέτες τόνισαν ότι μια τέτοια επίθεση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και ότι η επίθεση στη Ντόχα αποτελεί επικίνδυνο προηγούμενο που απαιτεί την αποφασιστική αντίδραση.

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, Πένι Γουόνγκ, χαρακτήρισε την επίθεση «λάθος κίνηση» σε συνέντευξή της στο Sky News, αναφέροντας ότι θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες του Κατάρ και των ΗΠΑ για την επίτευξη εκεχειρίας, παραβιάζει την κυριαρχία του Κατάρ και ενέχει τον κίνδυνο κλιμάκωσης, «κάτι που δεν συμφέρει κανέναν».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νέας Ζηλανδίας, Γουίνστον Πίτερς, δημοσίευσε μια παρόμοια δήλωση στο X, λέγοντας: «Η βία πρέπει να σταματήσει».

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδονησίας κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση, καταδικάζοντας την επίθεση ως «σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια και ειρήνη».

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι «βαθιά προβληματισμένη» από τις ειδήσεις για την επίθεση, αλλά δεν προχώρησε σε καταδίκη της. Κάλεσε όλα τα μέρη να επιδείξουν «συγκράτηση και διπλωματία» για να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, καταδίκασε την επίθεση ως «εντελώς αδικαιολόγητη» και «επικίνδυνη πρόκληση» στο X, αναφέροντας ότι είχε συνομιλήσει με τον εμίρη του Κατάρ για να εκφράσει τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη του Πακιστάν.

Ο επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου της Ιαπωνίας, Γιοσιμάσα Χαγιάσι, προειδοποίησε σε συνέντευξη Τύπου ότι η επίθεση «εμποδίζει τις διπλωματικές προσπάθειες», εξέφρασε την υποστήριξή του στο Κατάρ και κάλεσε το Ισραήλ να «επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Καθόλου ευχαριστημένος ο Τραμπ με τις εξελίξεις

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με τον τρόπο που εξελίχθηκε η επίθεση του Ισραήλ κατά της ηγεσίας της Χαμάς στο Κατάρ.

«Δεν είμαι ενθουσιασμένος με την όλη κατάσταση. Δεν είναι καλή κατάσταση. Αλλά θα πω το εξής: θέλουμε να επιστρέψουν οι όμηροι, αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που εξελίχθηκε η κατάσταση», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους το βράδυ της Τρίτης.

«Αύριο θα κάνω μια πλήρη δήλωση, αλλά θα σας πω αυτό: ήμουν πολύ δυσαρεστημένος με κάθε πτυχή», πρόσθεσε, σύμφωνα με το Reuters.

Τα γεγονότα της ημέρας υπογράμμισαν την ευθραυστότητα των προσπαθειών του Τραμπ να μεσολαβήσει για την ειρήνη στη Γάζα, τη συχνά απογοητευτική σχέση του με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τις προσπάθειές του να διατηρήσει ισχυρούς δεσμούς με τους συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο.

Ορισμένοι σύμβουλοι του Τραμπ είναι επίσης εξοργισμένοι με την απόφαση του Ισραήλ να επιτεθεί στη Ντόχα, με πολλούς να εκφράζουν ιδιαίτερη απογοήτευση για το γεγονός ότι δεν μπόρεσαν να επηρεάσουν ή να προειδοποιήσουν τους πολίτες.

Ο Τραμπ ενημερώθηκε για την επίθεση λίγο πριν ξεκινήσει — και όχι από το ίδιο το Ισραήλ, αλλά από τον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγό Νταν Κέιν, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο. Αμέσως ζήτησε από τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, να τους ενημερώσει, σύμφωνα με έναν άλλο Αμερικανό αξιωματούχο.

Ωστόσο, όταν ο Γουίτκοφ κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί τους, ήταν ήδη πολύ αργά, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN. Μάλιστα, ο Γουίτκοφ είχε συναντηθεί τη Δευτέρα με έναν από τους κορυφαίους συμβούλους του Νετανιάχου, τον Ρον Ντέρμερ, αλλά δεν ενημερώθηκε για τις επικείμενες επιθέσεις κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών.

Δηλώσεις και από τον Τζέι Ντι Βανς

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς εξέφρασε την Τρίτη την απογοήτευσή του για την επίθεση του Ισραήλ κατά της ηγεσίας της Χαμάς στη Ντόχα, δηλώνοντας ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν πιστεύει ότι αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ ή του Ισραήλ.

«Κοιτάξτε, ο πρόεδρος κατέστησε σήμερα πολύ σαφές ότι δεν είναι ευχαριστημένος με αυτό – μόλις φύγαμε από το Οβάλ Γραφείο και μιλήσαμε για αυτό», δήλωσε ο Βανς στον Matt Gaetz του One America News Network. «Είδατε την Κάρολαϊν Λέβιτ, την εξαιρετική μας εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, να μιλάει για αυτό – δεν πιστεύει ότι αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ ή των Ηνωμένων Πολιτειών, και γι’ αυτό δεν είναι ευχαριστημένος με αυτό, αλλά θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ειρήνη παρά ταύτα».

Τι δήλωσε ο πρωθυπουργός του Κατάρ

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θανί, δήλωσε την Τρίτη ότι οι προσπάθειες διαμεσολάβησης αποτελούν μέρος της ταυτότητας του Κατάρ και τίποτα δεν θα αποτρέψει τον ρόλο του σε αυτό το θέμα, λίγες ώρες μετά την επίθεση του Ισραήλ.

«Το Κατάρ δεν έχει περιορίσει τις προσπάθειες και θα κάνει ό,τι μπορεί για να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο στη Γάζα, αλλά όσον αφορά τις τρέχουσες συνομιλίες, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι έγκυρο αυτή τη στιγμή μετά από αυτό που είδαμε από τη σημερινή επίθεση», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Αλ Θανί δήλωσε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν το Κατάρ για την ισραηλινή επίθεση 10 λεπτά μετά την έναρξή της.

Όπως τονίζει το Reuters, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι σαμποτάρει τις ευκαιρίες για ειρήνη, όπως είπε, και επέκρινε έντονα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος, όπως είπε, ασκεί «κρατική τρομοκρατία».

Ο Αλ Θανί δήλωσε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν το Κατάρ για την ισραηλινή επίθεση 10 λεπτά μετά την έναρξή της, περιγράφοντας την επίθεση ως «100% προδοτική».

«Το Κατάρ διατηρεί το δικαίωμα να αντιδράσει σε αυτή την κατάφωρη επίθεση και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ανταποκριθεί», πρόσθεσε, αναφέροντας ότι έχει συσταθεί νομική ομάδα για να χειριστεί την ανταπόκριση της χώρας του Κόλπου στην επίθεση.

Τι υποστήριξε ο Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε σε εκδήλωση στην αμερικανική πρεσβεία, την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ ως ειρηνευτική ενέργεια.

Είπε ότι το Ισραήλ «αποδέχτηκε» τις τελευταίες προτάσεις των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός.

«Οι μέρες που οι ηγέτες της τρομοκρατίας απολάμβαναν ασυλία οπουδήποτε έχουν τελειώσει», είπε ο Νετανιάχου. «Δεν θα επιτρέψω τέτοια ασυλία για τους δολοφόνους του λαού μας».

Η ισραηλινή επίθεση «μπορεί να ανοίξει το δρόμο για το τέλος του πολέμου στη Γάζα», δήλωσε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με το CNN. «Το Ισραήλ έχει αποδεχτεί τις αρχές, την πρόταση που υπέβαλε ο πρόεδρος (Ντόναλντ) Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, ξεκινώντας με την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων μας που κρατούνται στα μπουντρούμια της Γάζας εδώ και 700 ημέρες».

Οι αρχές των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός περιελάμβαναν την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια συνολική λήξη του πολέμου, σύμφωνα με δύο ισραηλινούς αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με τις συζητήσεις.

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση, κατόπιν αιτήματος της Αλγερίας και του Πακιστάν, για να συζητήσει τις ισραηλινές επιθέσεις στη Ντόχα.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές του ΟΗΕ, τα μέλη του Συμβουλίου αναμένεται να ενημερωθούν την Τετάρτη από ανώτερους αξιωματούχους του ΟΗΕ σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις και τη σοβαρότητα της ισραηλινής κλιμάκωσης, υποστηρίζει το Al Jazeera.

Νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Κατάρ».