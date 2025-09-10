newspaper
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν ότι είχαν ειδοποιηθεί για το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα
Κόσμος 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 05:30

Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν ότι είχαν ειδοποιηθεί για το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα

Ο Τραμπ επέμεινε πως το Ισραήλ δεν είχε ειδοποιήσει εκ των προτέρων για την επίθεσή του στην Ντόχα, αλλά και το Κατάρ διέψευσε την πληροφορία ότι ενημερώθηκε από τις ΗΠΑ πριν την επιδρομή.

Σύνταξη
Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Spotlight

Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι έβαλε στο στόχαστρο κορυφαία στελέχη της Χαμάς εξαπολύοντας αεροπορικό βομβαρδισμό στην Ντόχα, όμως το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα αντέτεινε πως οι διαπραγματευτές του επέζησαν κι έκανε λόγο για έξι νεκρούς στην επιδρομή αυτή — την πρώτη του είδους στην επικράτεια του Κατάρ (στη φωτογραφία του Reuters/Ibraheem Abu Mustafa, επάνω, καπνοί υψώνονται στον ουρανό της Ντόχα μετά την ισραηλινή επίθεση).

Η Ουάσιγκτον, σύμμαχος του Ισραήλ, αλλά και του Κατάρ, όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, επέκρινε με ασυνήθιστα έντονο τόνο την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση, με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να εκφράζει επανειλημμένα και δημόσια τη δυσαρέσκειά του.

Το Κατάρ «επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ανταποδώσει αυτή την κατάφωρη επίθεση»

«Δεν είμαι ευτυχής», «είμαι πολύ δυσαρεστημένος», επαναλάμβανε χθες βράδυ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ερωτηθείς.

Επέμεινε πως το Ισραήλ δεν είχε ειδοποιήσει τις ΗΠΑ εκ των προτέρων, αν και η κυβέρνησή του προειδοποιήθηκε «από τον αμερικανικό στρατό», σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Τα πλήγματα στο Κατάρ έκαναν τον πρόεδρο Τραμπ να «αισθανθεί πολύ άσχημα» παρότι η «εξάλειψη της Χαμάς» είναι «αξιέπαινος στόχος», διαβεβαίωνε νωρίτερα εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας.

Το Κατάρ, χώρα που μεσολαβεί στις έμμεσες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, διέψευσε κατηγορηματικά πως προειδοποιήθηκε για την επιδρομή από τις ΗΠΑ.

Το εμιράτο «επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ανταποδώσει αυτή την κατάφωρη επίθεση», δήλωσε ο πρωθυπουργός του σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι.

«Να υπάρξει αντίδραση»

«Θεωρούμε πως σήμερα φθάσαμε σε σημείο καμπής. Πρέπει να υπάρξει αντίδραση από όλη την περιοχή», πρόσθεσε ο ηγέτης του Κατάρ, διαβεβαιώνοντας μολαταύτα πως η χώρα του θα συνεχίσει να διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Το κράτος του Κόλπου, που έχει εγκατεστημένη στο έδαφός του τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, φιλοξενεί επίσης μέλη του πολιτικού γραφείου της Χαμάς από το 2012, με ανεπίσημες ευλογίες των ΗΠΑ.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα για να συζητήσει την ισραηλινή επιδρομή στο Κατάρ, στις 15:00 (ώρα Νέας Υόρκης· 22:00 ώρα Ελλάδας), ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο διπλωματικές πηγές.

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, ο στρατός και οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ έχουν σκοτώσει πολλούς ηγέτες και κορυφαία στελέχη του κινήματος αυτού, στον παλαιστινιακό θύλακο, στο Ιράν, στον Λίβανο…

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως διέταξε την επιχείρηση μετά την επίθεση στην ανατολική Ιερουσαλήμ με έξι νεκρούς προχθές Δευτέρα.

Ο κ. Νετανιάχου «έδωσε οδηγία σε όλα τα σώματα ασφαλείας να προετοιμαστούν για την πιθανότητα να στοχοποιηθούν οι ηγέτες της Χαμάς. Σήμερα, εξαιτίας επιχειρησιακής ευκαιρίας (…) ο ίδιος και ο υπουργός Αμυνας (Ισραέλ Κατς) αποφάσισαν να τεθεί σε εφαρμογή η οδηγία αυτή», σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

«Ο στρατός και η αντικατασκοπία (Σιν Μπετ) διεξήγαγαν στοχευμένο πλήγμα εναντίον μελών της ηγεσίας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», σύμφωνα με χωριστό ανακοινωθέν των ενόπλων δυνάμεων.

Εξι νεκροί

Αξιωματούχος της Χαμάς που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί διευκρίνισε πως η επιδρομή είχε στόχο «συνεδρίαση των διαπραγματευτών» του κινήματος στην Ντόχα, κατά την οποία «συζητούσαν την πρόταση του προέδρου Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα».

Το παλαιστινιακό κίνημα συμπλήρωσε πως «ο εχθρός δεν κατάφερε να δολοφονήσει τα μέλη της αντιπροσωπείας που διεξάγει τις διαπραγματεύσεις», όμως σκότωσε έξι ανθρώπους: τον γιο του επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαλίλ αλ Χάγια, τον επικεφαλής του γραφείου του και τρεις σωματοφύλακες, καθώς και αστυνομικό του Κατάρ.

«Το γεγονός ότι στοχοποιήθηκαν οι διαπραγματευτές, την στιγμή μάλιστα που συζητούσαν την τελευταία πρόταση του Τραμπ, επιβεβαιώνει ότι ο Νετανιάχου και η κυβέρνησή του δεν θέλουν να καταλήξουμε σε καμιά συμφωνία κι επιδιώκει εσκεμμένα να αποτύχουν οι διεθνείς προσπάθειες, χωρίς να σκοτίζεται για τη ζωή των αιχμαλώτων (των ισραηλινών ομήρων)», συνέχισε η Χαμάς.

Επανέλαβε τους όρους της ενόψει της σύναψης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός: «Τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων εναντίον του λαού μας, την πλήρη απόσυρση του στρατού κατοχής (του Ισραήλ) από τη Λωρίδα της Γάζας, αληθινή ανταλλαγή αιχμαλώτων (ομήρων με παλαιστίνιους κρατούμενους)» και αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται στον θύλακο.

Αξιώσεις που απορρίπτει το Ισραήλ, το οποίο επαναλαμβάνει πως θα καταστρέψει τη Χαμάς, θα τη διώξει από τη Λωρίδα της Γάζας και θα πάρει τον έλεγχο όλου του παλαιστινιακού θυλάκου ως προς την ασφάλεια.

«Ανησυχία» για τους ομήρους

Μετά τα πλήγματα, ο κ. Νετανιάχου διαβεβαίωσε: «Το Ισραήλ αποδέχεται τις αρχές, την πρόταση που υποβλήθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ για να τελειώσει ο πόλεμος, ξεκινώντας με την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων μας. Αν η πρόταση γίνει αποδεκτή (από τη Χαμάς), ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί αμέσως».

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε νωρίτερα χθες, μέσω Truth Social, πως την απόφαση να εξαπολυθούν πλήγματα στο Κατάρ «την έλαβε ο πρωθυπουργός (του Ισραήλ) Νετανιάχου, όχι εγώ», χαρακτηρίζοντας «ατυχές» το «συμβάν».

Την Κυριακή, ο μεγιστάνας απηύθυνε την «τελευταία προειδοποίηση» στη Χαμάς απαιτώντας να παραδώσει «όλους» τους ομήρους.

Το φόρουμ των οικογενειών, η κυριότερη συλλογικότητα που εκπροσωπεί τους συγγενείς των ομήρων, εξέφρασε «ανησυχία» για την τύχη τους μετά την επιχείρηση στην Ντόχα.

Αραβικές κυβερνήσεις, η Τουρκία, η Γαλλία, η Γερμανία και άλλοι καταδίκασαν τα ισραηλινά πλήγματα.

Κατά τον ισραηλινό στρατό, στη Γάζα απομένουν 47 όμηροι – θεωρεί όμως πως 25 είναι νεκροί –, από το σύνολο των 251 που απήχθησαν κατά την έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Σε αντίποινα για την έφοδο εκείνη, η κυβέρνηση Νετανιάχου ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς κι ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας που έχουν προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές στη Λωρίδα της Γάζας, έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες Παλαιστινίους κι έχουν βυθίσει τον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο σε ανθρωπιστική καταστροφή.

Πηγή: ΑΠΕ

Κόσμος
Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία
Bloquons Tout 10.09.25

«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία

Η Γαλλία βρίσκεται εν όψει «ολικού αποκλεισμού» όπως καλεί το κίνημα «Ας Μπλοκάρουμε τα Πάντα» (Bloquons Tout). Νέα έρευνα αναλύει την πολιτική και κοινωνική ταυτότητα των υποστηρικτών του.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της
Πόλεμος στην Ουκρανία 10.09.25

Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της - «Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με το ΝΑΤΟ»

Η Πολωνία προχώρησε σε χρήση όπλων για να καταρρίψει drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής στην Ουκρανία

Σύνταξη
Αργεντινή: Ο κεντροαριστερός Γαβριήλ Κατωπόδης που «γκρέμισε» το κόμμα του Μιλέι στο Μπουένος Αϊρες
Αργεντινή 10.09.25

Ο κεντροαριστερός Γαβριήλ Κατωπόδης που «γκρέμισε» το κόμμα του Μιλέι στο Μπουένος Αϊρες

Η συντριπτική ήττα για το κόμμα του ακραίου νεοφιλελεύθερου προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι στις τοπικές εκλογές του Μπουένος Άιρες και ο 58χρονος περονιστής Γαβριήλ Κατωπόδης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γαλλία: Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού πρωθυπουργός – Δεν αλλάζεις μια ομάδα που… χάνει, λέει η Liberation
Ψυχρές αντιδράσεις 10.09.25

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού πρωθυπουργός της Γαλλίας - Δεν αλλάζεις μια ομάδα που... χάνει, λέει η Liberation

Για την τελευταία ευκαιρία του μακρονισμού στην Γαλλία, κάνουν λόγο τα μέσα ενημέρωσης, μετά την επιλογή του Λεκορνού από τον πρόεδρο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κυρώσεις στη Ρωσία: Ο Τραμπ ζητά δασμούς έως και 100% σε Ινδία και Κίνα αλλά από κοινού με την ΕΕ
Εως και 100%... 10.09.25

Τραμπ στην ΕΕ για κυρώσεις στη Ρωσία: Βάλτε δασμούς σε Κίνα - Ινδία και ακολουθούμε

Ο Τραμπ είπε ότι «είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε» τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, επιβάλλοντας δασμούς έως και 100% σε Κίνα και Ινδία, αλλά με την προϋπόθεση πως θα κάνει το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Ενωση.

Σύνταξη
Ισπανία: Απαγορεύει την είσοδο των Σμότριτς και Μπεν Γκβίρ – Αναφορές για απαγόρευση στις χώρες Σένγκεν
Κόσμος 10.09.25

Η Ισπανία απαγορεύει την είσοδο των Σμότριτς και Μπεν Γκβίρ - Αναφορές για απαγόρευση στις χώρες Σένγκεν

Η Ισπανία γίνεται η τέταρτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την Ολλανδία, την Σλοβενία και το Βέλγιο που απαγορεύει την είσοδο στους δύο ακροδεξιούς υπουργούς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισραήλ: «Απαράδεκτοι» για Μερτς και Βάντεφουλ οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Ντόχα
Γερμανία 10.09.25

«Απαράδεκτοι» για Μερτς και Βάντεφουλ οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Ντόχα

«Ο πόλεμος δεν πρέπει να εξαπλωθεί σε όλη την περιοχή», τόνισε ο καγκελάριος της Γερμανίας, στη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον εμίρη του Κατάρ για το ισραηλινό πλήγμα στην Ντόχα.

Σύνταξη
Κατάρ: Διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε στο Ισραήλ – Έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη στιγμή
Κόσμος 10.09.25

Κατάρ: Διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε στο Ισραήλ – Έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη στιγμή

Το Κατάρ διά στόματος του πρωθυπουργού του Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, δήλωσε πως το Κατάρ «διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στην επίθεση», αλλά θα συνεχίσει την διαμεσολάβηση.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού
Γαλλία 09.09.25

Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Η πρωθυπουργοποίηση του Σεμπαστιάν Λεκορνού επιβεβαιώθηκε και ο πρώην υπουργός Άμυνας και στενός σύμμαχος του Μακρόν θα αναλάβει να περάσει τον κρίσιμο προϋπολογισμό λιτότητας από το κοινοβούλιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
