Ξεσηκωμός στη Μέση Ανατολή με πολλές χώρες να καταδικάζουν την επίθεση στην Ντόχα του Κατάρ, την ώρα που η πολιτική ηγεσία της Χαμάς συνεδρίαζε για την πρόταση των ΗΠΑ για απελευθέρωση όλων των ομήρων και κατάπαυση του πυρός. Ο Λευκός Οίκος έχει επιβεβαιώσει πως ήταν ενήμερος για το χτύπημα λίγο πριν συμβεί. Το Κανάλι 12 του Ισραήλ, το πήγε ένα βήμα παραπέρα δηλώνοντας πως ο Λευκός Οίκος έδωσε το «πράσινο φως».

Τα ΗΑΕ, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία και – η έτερη διαμεσολαβήτρια χώρα – η Αίγυπτος, έχουν ήδη εκδώσει ανακοινώσεις εναντίον της επίθεσης με κοινό παρονομαστή πως αποτελεί επίθεση εναντίον της κυριαρχίας του Κατάρ. Ταυτόχρονα αποτελεί την πρώτη επίθεση στο Κατάρ από την ίδρυση του κράτους του, με εξαίρεση τα αντίποινα του Ιράν στο ραντάρ της αμερικανικής βάσης του Κατάρ Αλ Ουντέιντ που θεωρείται «αμερικανικό έδαφος».

Οι νεκροί από το χτύπημα του Ισραήλ είναι πέντε: οι Δρ Χιμάμ αλ Χάγια – γιος του Χαλίλ αλ Χάγια, ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα – ο «Τζιχάντ Λαμπάντ» Αμπού Μπιλάλ, προσωπάρχης – διευθυντής του γραφείου του αλ Χάγια, και οι Αμπντουλάχ Αμπού Χαλίλ, ο Μοάμεν Αμπού Ομάρ και ο Άχμαντ Αμπού Μάλεκ. Νεκρός και πολίτης του Κατάρ, μέλος των σωμάτων ασφαλείας και «εργαζόμενος του υπουργείο Εσωτερικών».

Η Ντόχα και το Κάιρο έχουν φιλοξενήσει έμμεσες διαπραγματεύσεις, δηλαδή μέσω διαμεσολαβητών που μεταφέρουν μηνύματα από τη μια πλευρά στην άλλη, ανάμεσα σε Ισραήλ και Παλαιστινιακές οργανώσεις, με τον διευθυντή της Μοσάντ και των ΗΠΑ να αποτελούν την μια πλευρά και τις παλαιστινιακές οργανώσεις την άλλη.

Το Κατάρ καταδικάζει την «άνανδρη ισραηλινή επίθεση» – «Κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών νόμων και κανόνων»

Στην ανακοίνωσή του το Κατάρ «καταδικάζει απερίφραστα την άνανδρη ισραηλινή επίθεση που είχε ως στόχο κτίρια κατοικιών όπου διαμένουν αρκετά μέλη του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα».

«Αυτή η εγκληματική επίθεση αποτελεί κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών νόμων και κανόνων και αποτελεί σοβαρή απειλή για την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών και κατοίκων του Κατάρ» συνέχισε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ.

«Το υπουργείο επιβεβαιώνει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας, η πολιτική άμυνα (σ.σ. πολιτική προστασία) και οι αρμόδιες αρχές άρχισαν αμέσως να αντιμετωπίζουν το περιστατικό και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεών του και τη διασφάλιση της ασφάλειας των κατοίκων και των γύρω περιοχών».

«Ενώ το κράτος του Κατάρ καταδικάζει έντονα αυτή την επίθεση, επιβεβαιώνει ότι δεν θα ανεχθεί αυτή την απερίσκεπτη συμπεριφορά του Ισραήλ και τη συνεχιζόμενη διατάραξη της περιφερειακής ασφάλειας, ούτε οποιαδήποτε πράξη που στοχεύει την ασφάλεια και την κυριαρχία του. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη στο υψηλότερο επίπεδο και περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μόλις είναι διαθέσιμες».

Οι αντιδράσεις από ΗΑΕ, Τουρκία και Ιράν

Ο Σεΐχης Αμπντουλάχ μπιν Ζαΐντ Αλ Ναχάν, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών, καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο την ισραηλινή επίθεση κατά του Κατάρ, χαρακτηρίζοντάς την ως μια «ωμή και δειλή πράξη».

Σε δήλωσή του, ο Σεΐχης Αμπντουλάχ ανέφερε ότι η επίθεση αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του Κατάρ», «παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», καθώς και μια «ανεύθυνη κλιμάκωση που απειλεί τόσο την περιφερειακή όσο και την παγκόσμια ασφάλεια. Επανέλαβε την «πλήρη αλληλεγγύη» των ΗΑΕ προς το Κατάρ, υπογραμμίζοντας την υποστήριξη της χώρας σε όλα τα μέτρα που λαμβάνει το Κατάρ.

«Η στοχοποίηση της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας της Χαμάς ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός δείχνει ότι το Ισραήλ δεν επιδιώκει την ειρήνη, αλλά μάλλον τη συνέχιση του πολέμου», αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωσή του. «Η κατάσταση αυτή αποτελεί σαφή απόδειξη ότι το Ισραήλ έχει υιοθετήσει την επεκτατική πολιτική του στην περιοχή και τον τρομοκρατία ως κρατική πολιτική».

Το Ιράν έκανε λόγο για «μια εξαιρετικά επικίνδυνη και εγκληματική πράξη και μια κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Η επίθεση φέρνει σε δύσκολη θέση τις σχέσεις ΗΠΑ και Κατάρ

Το Κατάρ είναι από τους πιο σημαντικούς συμμάχους των ΗΠΑ εκτός ΝΑΤΟ και έδρα της CENTCOM (CENTral COMand), του βασικού στρατιωτικού κέντρου διοίκησης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ έχει ως πιο στενό σύμμαχο τις ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή το εμιράτο είναι ο ένας εκ των δύο διαμεσολαβητών ανάμεσα στις προτάσεις των ΗΠΑ και τις παλαιστινιακές οργανώσεις, για σχεδόν δύο χρόνια.

Ο Εμίρης του Κατάρ δεσμεύτηκε μέσα από το κρατικό επενδυτικό ταμείο του, το QIA, να επενδύσει 500 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ εντός δεκαετίας. Το γεγονός πως ο Λευκός Οίκος ήταν ενήμερος για το χτύπημα και δεν το απέτρεψε, θα έχει αντίκτυπο στις σχέσεις τους.

«Καταδικάζει» το χτύπημα και η Ευρώπη

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε την επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα, λέγοντας ότι παραβίασε την κυριαρχία της χώρας και έθεσε σε κίνδυνο «περαιτέρω κλιμάκωση σε ολόκληρη την περιοχή».

Ο πρόεδρος της Γαλλία Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Ντόχα, χαρακτηρίζοντάς τες «απαράδεκτες, όποιος και αν είναι ο λόγος». «Εκφράζω την αλληλεγγύη μου προς το Κατάρ και τον εμίρη του, Σεΐχη Ταμίμ Αλ Θάνι. Ο πόλεμος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εξαπλωθεί στην περιοχή», δήλωσε ο Μακρόν.