Κατάρ: Εκρήξεις στην Ντόχα – Επιχείρηση του Ισραήλ κατά στελεχών της Χαμάς

Μεγάλος αριθμός εκρήξεων σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα στην περιοχή της Ντόχα, στο Κατάρ, ενώ ακολούθησαν αναφορές για καπνούς.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Axios στο X, που επικαλείται ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο, η έκρηξη στη Ντόχα ήταν επιχείρηση δολοφονίας εναντίον ανώτερων στελεχών της Χαμάς.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, επικαλούμενο πηγή της Χαμάς, μετέδωσε ότι η αντιπροσωπεία διαπραγματεύσεων της οργάνωσης αποτέλεσε στόχο κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στη Ντόχα.

⚡BREAKING: Smoke rising over Doha, Qatar. pic.twitter.com/SkArdYUzf6 — The War Scope (@thewarscope) September 9, 2025

Στόχος της ισραηλινής επιχείρησης ήταν τα κεντρικά γραφεία της πολιτικής ηγεσίας της Χαμάς, μια επίθεση που επιβεβαίωσε ο ισραηλινός στρατός, με σχετική ανακοίνωση.

The IDF and ISA conducted a precise strike targeting the senior leadership of the Hamas terrorist organization. For years, these members of the Hamas leadership have led the terrorist organization’s operations, are directly responsible for the brutal October 7 massacre, and… — Israel Defense Forces (@IDF) September 9, 2025

Ειδικότερα, οι IDF αναφέρουν ότι πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με την Σιν Μπετ, ένα πλήγμα ακριβείας στην Ντόχα που είχε στόχο μέλη της ανώτερης ηγεσίας της Χαμάς, τα οποία κατηγορεί «για την οργάνωση και την εκτέλεση της αιματηρής επίθεσης στις 7 Οκτωβρίου 2023».

Ακόμα, επισημαίνουν ότι ελήφθησαν μέτρα πρόληψης ώστε να μην υπάρξουν παράπλευρες απώλειες από την ισραηλινή επίθεση.

Γι’ αυτόν τον λόγο, χρησιμοποιήθηκαν πυρομαχικά ακριβείας και πληροφορίες επί του εδάφους ώστε το πλήγμα ακριβείας να έχει ως αποτέλεσμα την εξουδετέρωση των στόχων και όχι άμαχου πληθυσμού στην ευρύτερη περιοχή.