Ο στρατός του Ισραήλ ζήτησε σήμερα από τους Παλαιστίνιους που βρίσκονται στην πόλη της Γάζας να εκκενώσουν την περιοχή ενόψει μιας νέας επιχείρησης για την κατάληψη του μεγαλύτερου αστικού κέντρου της Λωρίδας της Γάζας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε καλέσει ήδη από χθες, Δευτέρα, τους κατοίκους της πόλης της Γάζας «να φύγουν τώρα».

«Μέσα σε δύο ημέρες καταστρέψαμε 50 πύργους τρομοκρατών και αυτή δεν είναι παρά η αρχή της εντατικοποίησης των χερσαίων επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας. Λέω στους κατοίκους: σας έχουμε προειδοποιήσει, φύγετε τώρα», τόνισε ο Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε χθες ακόμη μία πολυκατοικία – την τέταρτη σε διάστημα τριών ημερών—στην πόλη της Γάζας, η οποία στέγαζε εκτοπισμένους Παλαιστίνιους.

Η ισοπέδωση των πολυώροφων κτιρίων έχει συνοδευτεί με δηλώσεις της ισραηλινής ηγεσίας, όπως αυτή του υπουργού Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, που είπε ότι πλέον οι πύλες της κόλασης άνοιξαν στη Γάζα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ένα νέο αμερικανικό σχέδιο για εκεχειρία είναι στο τραπέζι το οποίο ζητά από τη Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους την πρώτη ημέρα της κατάπαυσης πυρός.

Η παλαιστινιακή οργάνωση που έχει δηλώσει ότι μελετά την πρόταση ζητά να της δοθούν εγγυήσεις ότι το Ισραήλ θα αποσυρθεί από τον θύλακα και ότι δεν θα επαναλάβει τις πολεμικές του επιχειρήσεις.

Η εντολή εκκένωσης του στρατού