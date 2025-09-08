Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς διαβεβαίωσε χθες Κυριακή πως είναι διατεθειμένο να ξαναρχίσει «αμέσως» τις έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για να τελειώσει ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, αφού έλαβε νέα πρόταση από την Ουάσιγκτον μέσω των άλλων μεσολαβητών, της Αιγύπτου και του Κατάρ (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Hatem Khaled, επάνω, μαχητές της Χαμάς στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας).

Η Χαμάς τονίζει πως είναι έτοιμη να καθίσει αμέσως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

«Λάβαμε, μέσω των μεσολαβητών, κάποιες ιδέες από πλευράς των Αμερικανών για να καταλήξουμε σε κατάπαυση του πυρός (…) και η Χαμάς τονίζει πως είναι έτοιμη να καθίσει αμέσως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», σύμφωνα με ανακοίνωση του κινήματος.

Νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως απηύθυνε την «τελευταία προειδοποίηση» στη Χαμάς για την απελευθέρωση των τελευταίων ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, τονίζοντας πως θα υπάρξουν «συνέπειες σε περίπτωση άρνησης» της πρότασης στο τραπέζι, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ζητά την παράδοση της Χαμάς

Το Ισραήλ κάλεσε χθες τη Χαμάς να παραδοθεί, καθώς ο στρατός του πραγματοποιεί βομβαρδισμούς στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Γάζας, όπου αναζητούν καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Ιερουσαλήμ ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει άμεσα, αν η Χαμάς απελευθέρωνε τους ομήρους που έχουν απομείνει και κρατούνται στη Γάζα, παραδίδοντας και τα όπλα της.