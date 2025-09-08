Γάζα: Η Χαμάς «έτοιμη να καθίσει αμέσως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»
«Λάβαμε, μέσω των μεσολαβητών, κάποιες ιδέες από πλευράς των Αμερικανών» και είμαστε έτοιμοι να καθίσουμε αμέσως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», τονίζει η Χαμάς.
- Είμαστε χειρότεροι ψηφοφόροι επειδή... διαβάζουμε λιγότερα βιβλία
- Η Αμερική δεν είναι πλέον ασφαλής: Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αναζητούν καταφύγιο στον Καναδά
- Πρωτοφανείς πλημμύρες από τη σφοδρή βροχόπτωση στα βορειοανατολικά της Σουηδίας
- «Τα είχαμε από τον παππού μας, έχω και χαρτί από τον λογιστή» – Τι λέει ο «αρχηγός» της μαφίας στην Κρήτη για τα στρέμματα της Μονής
Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς διαβεβαίωσε χθες Κυριακή πως είναι διατεθειμένο να ξαναρχίσει «αμέσως» τις έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για να τελειώσει ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, αφού έλαβε νέα πρόταση από την Ουάσιγκτον μέσω των άλλων μεσολαβητών, της Αιγύπτου και του Κατάρ (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Hatem Khaled, επάνω, μαχητές της Χαμάς στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας).
Η Χαμάς τονίζει πως είναι έτοιμη να καθίσει αμέσως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»
«Λάβαμε, μέσω των μεσολαβητών, κάποιες ιδέες από πλευράς των Αμερικανών για να καταλήξουμε σε κατάπαυση του πυρός (…) και η Χαμάς τονίζει πως είναι έτοιμη να καθίσει αμέσως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», σύμφωνα με ανακοίνωση του κινήματος.
Νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως απηύθυνε την «τελευταία προειδοποίηση» στη Χαμάς για την απελευθέρωση των τελευταίων ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, τονίζοντας πως θα υπάρξουν «συνέπειες σε περίπτωση άρνησης» της πρότασης στο τραπέζι, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Ζητά την παράδοση της Χαμάς
Το Ισραήλ κάλεσε χθες τη Χαμάς να παραδοθεί, καθώς ο στρατός του πραγματοποιεί βομβαρδισμούς στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Γάζας, όπου αναζητούν καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.
Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Ιερουσαλήμ ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει άμεσα, αν η Χαμάς απελευθέρωνε τους ομήρους που έχουν απομείνει και κρατούνται στη Γάζα, παραδίδοντας και τα όπλα της.
- Γάζα: Η Χαμάς «έτοιμη να καθίσει αμέσως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»
- Ιράκ: 6 νεκροί σε συγκρούσεις μεταξύ φυλών και αστυνομικών που επενέβησαν στη Βαγδάτη
- Εθνική Οδός: Νταλίκα με καυσόξυλα προσέκρουσε στο διάζωμα και τυλίχτηκε στις φλόγες
- Τουρκία: Υπό αστυνομική «πολιορκία» η έδρα του αντιπολιτευόμενου CHP στην Κωνσταντινούπολη
- Γάζα: Η Χαμάς συζητά κάποιες «ιδέες» των ΗΠΑ για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός
- Fed: Κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ τάσσεται υπέρ της «πλήρους ανεξαρτησίας» της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις