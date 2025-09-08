Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε το βράδυ χθες Κυριακή ότι έλαβε κάποιες ιδέες από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσω των μεσολαβητών, για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, μαχητές της Χαμάς).

Το Ισραήλ κάλεσε τη Χαμάς να παραδοθεί και να παραδώσει τα όπλα της

Η οργάνωση ανέφερε ότι συζήτησε με τους μεσολαβητές τρόπους ανάπτυξης αυτών των ιδεών, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε καλέσει τη Χαμάς να παραδοθεί, καθώς ο στρατός του πραγματοποιεί βομβαρδισμούς στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Γάζας, όπου αναζητούν καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Ιερουσαλήμ ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει άμεσα, αν η Χαμάς απελευθέρωνε τους ομήρους που έχουν απομείνει και κρατούνται στη Γάζα, παραδίδοντας και τα όπλα της.

Απάντηση στο Ισραήλ

Αντιδρώντας, ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, Μπασέμ Ναΐμ δήλωσε στο Reuters ότι η ισλαμιστική οργάνωση δεν θα παρέδιδε τα όπλα της, αλλά θα απελευθέρωνε όλους τους ομήρους αν το Ισραήλ συμφωνούσε να τερματίσει τον πόλεμο και ν’ αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Γάζα, μία θέση που εδώ και πολύ καιρό υποστηρίζει η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση.

Το Ισραήλ έχει ξεκινήσει μία νέα στρατιωτική επιχείρηση κατά της πόλης της Γάζας, το σημαντικότερο αστικό κέντρο στη Λωρίδα, και οι δυνάμεις του βρίσκονται σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης.