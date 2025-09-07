newspaper
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
07.09.2025 | 14:27
Σοκ στο Ηράκλειο: 23χρονος αυτοπυροβολήθηκε στο πρόσωπο
Γάζα: Το Ισραήλ κάλεσε τη Χαμάς να παραδοθεί, για να σταματήσει ο πόλεμος – Πώς απάντησε η οργάνωση
Κόσμος 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:47

Γάζα: Το Ισραήλ κάλεσε τη Χαμάς να παραδοθεί, για να σταματήσει ο πόλεμος – Πώς απάντησε η οργάνωση

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν 14 ακόμη ανθρώπους στη Γάζα

Το Ισραήλ κάλεσε και πάλι σήμερα τη Χαμάς να παραδοθεί, καθώς ο στρατός του πραγματοποιεί βομβαρδισμούς στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Γάζας, όπου αναζητούν καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Ο υπουργός των Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Ιερουσαλήμ ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει άμεσα, αν η Χαμάς απελευθέρωνε τους ομήρους που έχουν απομείνει και κρατούνται στη Γάζα, παραδίδοντας και τα όπλα της.

“Θα είμαστε περισσότερο από ευτυχισμένοι να επιτύχουμε αυτό τον στόχο με πολιτικά μέσα”, τόνισε ο ίδιος.

Η απάντηση της Χαμάς στο Ισραήλ

Αντιδρώντας, ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, Μπασέμ Ναΐμ δήλωσε στο Reuters ότι η ισλαμιστική οργάνωση δεν θα παρέδιδε τα όπλα της, αλλά θα απελευθέρωνε όλους τους ομήρους αν το Ισραήλ συμφωνούσε να τερματίσει τον πόλεμο και ν’ αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Γάζα, μία θέση που εδώ και πολύ καιρό υποστηρίζει η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση.

Το Ισραήλ ενεργοποίησε τον προηγούμενο μήνα, μία επιθετική επιχείρηση κατά της πόλης της Γάζας, το σημαντικότερο αστικό κέντρο στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ οι στρατιωτικές δυνάμεις του βρίσκονται τώρα, σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης.

14 ακόμη νεκροί Παλαιστίνιοι

Στη διάρκεια της νύχτας, οι βομβαρδισμοί σκότωσαν 14 ανθρώπους σε όλη την πόλη, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένου κι ενός πλήγματος σε ένα σχολείο στη νότια περιοχή της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του Reuters για το πλήγμα στο σχολείο, ο στρατός του Ισραήλ απάντησε ότι έπληξε έναν ένοπλο της Χαμάς και ότι οι άμαχοι προειδοποιήθηκαν πριν από την πραγματοποίηση του πλήγματος.

Οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ “θα εξακολουθήσουν να δρουν κατά τρομοκρατικών οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου ν’ απομακρυνθεί η οποιαδήποτε απειλή κατά Ισραηλινών αμάχων”, δήλωσε ένας εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ.

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Χατζηδάκης: Τι είπε για τις ρυθμίσεις χρεών – Η λογική του πακέτου Μητσοτάκη

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Χατζηδάκης: Τι είπε για τις ρυθμίσεις χρεών – Η λογική του πακέτου Μητσοτάκη

Αίγυπτος: Από ιερός τόπος, πολυτελές τουριστικό θέρετρο – Το Όρος Σινά στο επίκεντρο μιας ανίερης διαμάχης
Αίγυπτος 07.09.25

Από ιερός τόπος, πολυτελές τουριστικό θέρετρο - Το Όρος Σινά στο επίκεντρο μιας ανίερης διαμάχης

«Κλειδί» για την αναζωογόνηση της οικονομίας θεωρεί η αιγυπτιακή κυβέρνηση το μεγαλεπήβολο έργο στο Όρος Σινά, αγνοώντας τους κινδύνους που αυτό εγκυμονεί για τη μοναδική ιστορία της χώρας

Σύνταξη
Αγγλία: Κατέρρευσε η πρόσοψη βικτωριανού ναού – Την τελευταία στιγμή γλίτωσε περαστικός
Τρομακτικό βίντεο 07.09.25

Κατέρρευσε η πρόσοψη βικτωριανού ναού - Την τελευταία στιγμή γλίτωσε περαστικός

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ένας περαστικός αντιλήφθηκε πως πέφτουν κομμάτια τοίχου και πρόλαβε να απομακρυνθεί λίγο πριν καταλήξει στο έδαφος ολόκληρη η πρόσοψη το ναού.

Σύνταξη
Ιταλία: Πλήθος κόσμου στο Βατικανό για την αγιοποίηση του 15χρονου «influencer του Θεού»
Τα θαύματα 07.09.25

Πλήθος κόσμου στο Βατικανό για την αγιοποίηση του 15χρονου «influencer του Θεού» (live)

Η αγιοποίηση του Κάρλο Ακούτις, που έφυγε από τη ζωή από λευχαιμία το 2006, είχε προγραμματιστεί για τον περασμένο Απρίλιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω του θανάτου του Πάπα Φραγκίσκου

Σύνταξη
Ουκρανία: Στις φλόγες η έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο μετά τη ρωσική επίθεση
Κόσμος 07.09.25

Ουκρανία: Στις φλόγες η έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο μετά τη ρωσική επίθεση

«Για πρώτη φορά» από το ξέσπασμα του πολέμου «η οροφή και οι υψηλότεροι όροφοι της έδρας της κυβέρνησης υπέστησαν ζημιές εξαιτίας εχθρικής επίθεσης», στο Κίεβο ανέφερε η πρωθυπουργός

Σύνταξη
Αμπράμοβιτς: Στο στόχαστρο για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος – Από φτωχό ορφανό σε δισεκατομμυριούχο ολιγάρχη
Ανοίγουν λογαριασμοί του 07.09.25

Από φτωχό ορφανό σε δισεκατομμυριούχο ολιγάρχη: Ερευνούν τον Αμπράμοβιτς για ξέπλυμα χρήματος

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού στην Ελβετία θα αποκαλυφθούν στις Αρχές του Τζέρσεϊ που διερευνούν την πηγή των δισεκατομμυρίων Sibneft, του Αμπράμοβιτς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σοκ στην Αυστραλία: Συμμορία οπλισμένων μασκοφόρων σκότωσε δύο αγόρια 12 και 15 ετών
Κόσμος 07.09.25

Σοκ στην Αυστραλία: Συμμορία οπλισμένων μασκοφόρων σκότωσε δύο αγόρια 12 και 15 ετών

Τα δύο θύματα σκοτώθηκαν χθες Σάββατο στην Αυστραλία, το βράδυ, σε σημεία που βρίσκονταν κοντά το ένα στο άλλο, διευκρίνισε η αστυνομία, σύμφωνα με την οποία η συμμορία απαρτιζόταν από περίπου 8 μέλη

Σύνταξη
Αργεντινή: Πέθανε στα 106 της η εμβληματική γιαγιά της Πλατείας Μαΐου, Ρόσα Ροϊσινμπλίτ
Ακούραστη αντιστασιακή 07.09.25

Πέθανε στα 106 της η εμβληματική Γιαγιά της Πλατείας Μαΐου στην Αργεντινή, Ρόσα Ροϊσινμπλίτ

Η Ροϊσινμπλίτ ήταν γνωστή για τον αντιδικτατορικό αγώνα της στην Αργεντινή - «Οι Γιαγιάδες της Πλατείας Μαΐου αποχαιρετούν με θλίψη την πολυαγαπημένη τους συντρόφισσα» έγραψε η οργάνωση

Σύνταξη
Ουκρανία: Ένα βρέφος μεταξύ των νεκρών στην ρωσική επίθεση στο Κίεβο
Στην Ουκρανία 07.09.25

Ένα βρέφος μεταξύ των νεκρών στην ρωσική επίθεση στην καρδιά του Κιέβου - Χτύπησαν κυβερνητικό κτίριο

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι έπεσαν βροχή στο Κίεβο ας σε νυχτερινές επιδρομές, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 18

Σύνταξη
Η Γαλλία στον φαύλο κύκλο αβεβαιότητας
Γυρίζουν σελίδα; 07.09.25

Η Γαλλία στον φαύλο κύκλο αβεβαιότητας

Με το πολιτικό σκηνικό να βυθίζεται σε παρατεταμένο αδιέξοδο στη Γαλλία, οι πολίτες γυρίζουν την πλάτη σε Μακρόν και Μπαϊρού, ενώ η Εθνική Συσπείρωση εμφανίζεται ως «λογική» επιλογή

Αλεξία Κεφαλά
Αλεξία Κεφαλά
Ισπανία: Δύο επιθέσεις από όρκες έχουν σημειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε γιοτ και σκάφη αναψυχής
Κόσμος 07.09.25

Ισπανία: Δύο επιθέσεις από όρκες έχουν σημειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε γιοτ και σκάφη αναψυχής

Οι όρκες, τα συμπαθή θηλαστικά που λανθασμένα ονομάζονται «φάλαινες» και ακόμα πιο λανθασμένα «δολοφόνοι» (Delphinidae), έχουν δείξει διάθεση να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις σε σκάφη ανοιχτά της Ισπανίας

Σύνταξη
«Ματωμένο φεγγάρι»: Γύρω στις 20:30 θα ξεκινήσει η ολική έκλειψη – Από πού πήρε την ονομασία του
Τα στάδια 07.09.25

Τι ώρα θα ξεκινήσει η ολική έκλειψη της Σελήνης την Κυριακή - Γιατί το λέμε «ματωμένο φεγγάρι»

Η συνολική διάρκεια της έκλειψης, συμπεριλαμβανομένων της παρασκιάς και της μερικής φάσης, θα είναι 5 ώρες και 27 λεπτά - Με γυμνό μάτι θα είναι ορατό στην Ελλάδα το «ματωμένο φεγγάρι»

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Θα αστειεύεστε φαντάζομαι…» – Τι είπε ο Μητσοτάκης για τα σενάρια διαδοχής του και για πρόωρες εκλογές
Πολιτική Γραμματεία 07.09.25

«Θα αστειεύεστε φαντάζομαι…» – Τι είπε ο Μητσοτάκης για τα σενάρια διαδοχής του και για πρόωρες εκλογές

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τα σενάρια περί διαδοχής του, ξεκαθαρίζοντας ότι στις εκλογές του 2027 θα είναι εκείνος στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας

Σύνταξη
Πολωνία – Βοσνία 80-72: Λόιντ και Πονίτκα «καθάρισαν» και… ραντεβού με Τουρκία στους «8»
Eurobasket 2025 07.09.25

Πολωνία – Βοσνία 80-72: Λόιντ και Πονίτκα «καθάρισαν» και… ραντεβού με Τουρκία στους «8»

Η Πολωνία επικράτησε με 80-72 της Βοσνίας και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Τουρκία. Τζόρνταν Λόιντ (28 πόντοι) και ο «διπλός» Ματέους Πονίτκα (19 πόντοι, 11 ριμπάουντ) ήταν οι κορυφαίοι του αγώνα.

Σύνταξη
Ντάνιελ Κρεγκ για τα Knives Out: Δεν ξέρω αν το Wake Up Dead Man είναι η τελευταία μου υπόθεση ως Μπενουά Μπλανκ
Fizz 07.09.25

Ντάνιελ Κρεγκ για τα Knives Out: Δεν ξέρω αν το Wake Up Dead Man είναι η τελευταία μου υπόθεση ως Μπενουά Μπλανκ

Στην πρεμιέρα του Wake Up Dead Man στο Τορόντο, ο Ντάνιελ Κρεγκ δήλωσε τυχερός που υποδύεται τον Μπενουά Μπλανκ, αφήνοντας ανοιχτό το αν θα επιστρέψει σε επόμενες ταινίες του Ράιαν Τζόνσον

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης είχε το θράσος να πανηγυρίσει το οικονομικό του πρόγραμμα χλευάζοντας την κοινωνία
ΔΕΘ 07.09.25

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης είχε το θράσος να πανηγυρίσει το οικονομικό του πρόγραμμα χλευάζοντας την κοινωνία

«Ο πρωθυπουργός του ΟΠΕΚΕΠΕ, του εγκλήματος των Τεμπών και της ακρίβειας, είχε το θράσος να πανηγυρίσει το οικονομικό του πρόγραμμα χλευάζοντας την κοινωνία» τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ο πρωθυπουργός της «Μητσοτάκης ΑΕ» ανακάλυψε συμφέροντα και Μέσα που τον χτυπούν μέσω του Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 07.09.25

Ο πρωθυπουργός της «Μητσοτάκης ΑΕ» ανακάλυψε συμφέροντα και Μέσα που τον χτυπούν μέσω του Τσίπρα

Με τη γνωστή δυσανεξία στην ουσιαστική κριτική και διεκδικώντας το αλάνθαστο του πάπα που καμία κοινωνία δεν μπορεί να αμφισβητήσει, ο Μητσοτάκης εφευρίσκει συμφέροντα και συνωμοσίες εναντίον του, που χρησιμοποιούν ως όχημα τον Αλέξη Τσίπρα.

Σύνταξη
Αίγυπτος: Από ιερός τόπος, πολυτελές τουριστικό θέρετρο – Το Όρος Σινά στο επίκεντρο μιας ανίερης διαμάχης
Αίγυπτος 07.09.25

Από ιερός τόπος, πολυτελές τουριστικό θέρετρο - Το Όρος Σινά στο επίκεντρο μιας ανίερης διαμάχης

«Κλειδί» για την αναζωογόνηση της οικονομίας θεωρεί η αιγυπτιακή κυβέρνηση το μεγαλεπήβολο έργο στο Όρος Σινά, αγνοώντας τους κινδύνους που αυτό εγκυμονεί για τη μοναδική ιστορία της χώρας

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί τα chatbots κάνουν τους ανθρώπους να χάνουν την επαφή με την πραγματικότητα;
AI 07.09.25

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη κάνει τους ανθρώπους να χάνουν την επαφή με την πραγματικότητα

Μέσα σε αναφορές ότι τα chatbots με Τεχνητή Νοημοσύνη προκαλούν διαστρεβλωμένη σκέψη, αυξάνεται η ανησυχία. Προειδοποίηση: Αυτή η ιστορία περιέχει αναφορές σε αυτοκτονία και ψυχική υγεία.

Σύνταξη
Αγγλία: Κατέρρευσε η πρόσοψη βικτωριανού ναού – Την τελευταία στιγμή γλίτωσε περαστικός
Τρομακτικό βίντεο 07.09.25

Κατέρρευσε η πρόσοψη βικτωριανού ναού - Την τελευταία στιγμή γλίτωσε περαστικός

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ένας περαστικός αντιλήφθηκε πως πέφτουν κομμάτια τοίχου και πρόλαβε να απομακρυνθεί λίγο πριν καταλήξει στο έδαφος ολόκληρη η πρόσοψη το ναού.

Σύνταξη
Η… άστοχη δήλωση του προπονητή του Ισραήλ: «Θα χρειαστούμε… Μ-16 για να σταματήσουμε τον Γιάννη»
Eurobasket 2025 07.09.25

Η… άστοχη δήλωση του προπονητή του Ισραήλ: «Θα χρειαστούμε… Μ-16 για να σταματήσουμε τον Γιάννη»

Ο προπονητής του Ισραήλ μίλησε για το παιχνίδι απέναντι στην Εθνική μας ομάδα, τονίζοντας ότι πρέπει να παίξουν σκληρά, ενώ έκανε ένα άστοχο σχόλιο με... όπλα για το μαρκάρισμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άφησε πίσω του τον Λιονέλ Μέσι
Ποδόσφαιρο 07.09.25

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άφησε πίσω του τον Λιονέλ Μέσι

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με τα δύο γκολ που σημείωσε απέναντι στην Αρμενία, ξεπέρασε τον Λιονέλ Μέσι στη λίστα των σκόρερ σε προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου και πλέον έχει βάλει πλώρη για την πρώτη θέση

Σύνταξη
Μαφία στην Κρήτη: Αρνείται τις κατηγορίες ο ξενοδόχος που φέρεται να ήταν «αρχηγός» του κυκλώματος
Στα Χανιά 07.09.25

Αρνείται τις κατηγορίες ο ξενοδόχος που φέρεται να ήταν «αρχηγός» της κρητικής μαφίας

Ο φερόμενος ως αρχηγικό μέλος της μαφίας στην Κρήτη ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε κανέναν από όσους ήταν στο κατηγορητήριο ούτε είχε καμία σχέση με ναρκωτικά, όπλα και εκβιασμούς

Σύνταξη
Το «χρυσό» συμβόλαιο του Μίτσιτς με τη Χάποελ και ένα απογοητευτικό Eurobasket – Τι συμβαίνει με τον Σέρβο γκαρντ (vids)
Eurobasket 2025 07.09.25

Το «χρυσό» συμβόλαιο του Μίτσιτς με τη Χάποελ και ένα απογοητευτικό Eurobasket – Τι συμβαίνει με τον Σέρβο γκαρντ (vids)

Ο Βασίλιε Μίτσιτς που έβαλε την υπογραφή του σε «χρυσό» συμβόλαιο με τη Χάποελ, δεν είναι σε καλή κατάσταση, κάτι που φάνηκε και στο Eurobasket με την εθνική Σερβίας

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Armin van Buuren: Xρυσή βράβευση από την Panik Records στον κορυφαίο Ολλανδό DJ & παραγωγό
Music Stage 07.09.25

Armin van Buuren: Xρυσή βράβευση από την Panik Records στον κορυφαίο Ολλανδό DJ & παραγωγό

Η απονομή έγινε στο περιθώριο της εμφάνισης του Armin van Buuren στην Αθήνα, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν ο no1 Ολλανδός DJ ξεσηκώσει το κατάμεστο ΟΑΚΑ με το «εκρηκτικό» DJ set του ως headliner του φετινού Primer Music Festival

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε παράλληλο σύμπαν – Καμία ανάληψη ευθύνης, αοριστολογίες για την ακρίβεια, υποκινούμενη από συμφέροντα η κοινωνική δυσαρέσκεια
Στη συνέντευξη Τύπου 07.09.25 Upd: 14:55

Μητσοτάκης σε παράλληλο σύμπαν – Καμία ανάληψη ευθύνης, αοριστολογίες για την ακρίβεια, υποκινούμενη από συμφέροντα η κοινωνική δυσαρέσκεια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να διορθώσει τα «λάθη» της, μίλησε ξανά για διαχρονικές ευθύνες όπως στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ επιτέθηκε στην αντιπολίτευση

Σύνταξη
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
