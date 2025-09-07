Γάζα: Το Ισραήλ κάλεσε τη Χαμάς να παραδοθεί, για να σταματήσει ο πόλεμος – Πώς απάντησε η οργάνωση
Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν 14 ακόμη ανθρώπους στη Γάζα
Το Ισραήλ κάλεσε και πάλι σήμερα τη Χαμάς να παραδοθεί, καθώς ο στρατός του πραγματοποιεί βομβαρδισμούς στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Γάζας, όπου αναζητούν καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.
Ο υπουργός των Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Ιερουσαλήμ ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει άμεσα, αν η Χαμάς απελευθέρωνε τους ομήρους που έχουν απομείνει και κρατούνται στη Γάζα, παραδίδοντας και τα όπλα της.
“Θα είμαστε περισσότερο από ευτυχισμένοι να επιτύχουμε αυτό τον στόχο με πολιτικά μέσα”, τόνισε ο ίδιος.
Η απάντηση της Χαμάς στο Ισραήλ
Αντιδρώντας, ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, Μπασέμ Ναΐμ δήλωσε στο Reuters ότι η ισλαμιστική οργάνωση δεν θα παρέδιδε τα όπλα της, αλλά θα απελευθέρωνε όλους τους ομήρους αν το Ισραήλ συμφωνούσε να τερματίσει τον πόλεμο και ν’ αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Γάζα, μία θέση που εδώ και πολύ καιρό υποστηρίζει η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση.
Το Ισραήλ ενεργοποίησε τον προηγούμενο μήνα, μία επιθετική επιχείρηση κατά της πόλης της Γάζας, το σημαντικότερο αστικό κέντρο στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ οι στρατιωτικές δυνάμεις του βρίσκονται τώρα, σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης.
14 ακόμη νεκροί Παλαιστίνιοι
Στη διάρκεια της νύχτας, οι βομβαρδισμοί σκότωσαν 14 ανθρώπους σε όλη την πόλη, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένου κι ενός πλήγματος σε ένα σχολείο στη νότια περιοχή της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι.
Απαντώντας σε ερωτήσεις του Reuters για το πλήγμα στο σχολείο, ο στρατός του Ισραήλ απάντησε ότι έπληξε έναν ένοπλο της Χαμάς και ότι οι άμαχοι προειδοποιήθηκαν πριν από την πραγματοποίηση του πλήγματος.
Οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ “θα εξακολουθήσουν να δρουν κατά τρομοκρατικών οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου ν’ απομακρυνθεί η οποιαδήποτε απειλή κατά Ισραηλινών αμάχων”, δήλωσε ένας εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ.
