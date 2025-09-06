Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε ακόμα δύο πολυώροφα κτίρια κατοικιών στη Γάζα που χρησιμοποιούνταν ως καταφύγιο για εκτοπισμένους Παλαιστίνιους. Πρόκειται για τον 15ωροφο πύργο al Sousi που βρίσκεται απέναντι από το κτίριο της UNRWA στη γειτονιά Ταλ αλ Χάουα στα δυτικά της πόλης της Γάζας, και ένα ακόμα πολυώροφο κτίριο που απέχει 500 μέτρα από το πρώτο.

Και τα δύο κτίρια απέχουν περίπου 700 μέτρα από τον οικιστικό πύργο που το Ισραήλ ισοπέδωσε χθες.

Πολλοί άνθρωποι που είχαν εγκαταλείψει την ανατολική πόλη της Γάζας και, πιο πρόσφατα, τις βόρειες γειτονιές είχαν βρει καταφύγιο σε αυτούς πύργους.

Στα παρακάτω βίντεο φαίνεται ο πύργος al Sousi να ισοπεδώνεται από τον ισραηλινό βομβαρδισμό.

<br />

Λίγα λεπτά πριν από τις επιθέσεις δόθηκε εντολή εκκένωσης προκαλώντας πανικό καθώς τα 30 λεπτά ή η μία ώρα δεν είναι επαρκής χρόνος για να ξεφύγουν οι άνθρωποι από αυτά τα κτίρια.

Στο παρακάτω βίντεο καταγράφονται οι πρώτες στιγμές μετά τον βομβαρδισμό του πύργου al Sousi.

<br />

Ένα άλλο κτίριο που έχει πάρει επίσης εντολή εκκένωσης, το οποίο βρίσκεται σε μια περιοχή γνωστή ως εμπορικό σταυροδρόμι, στεγάζει επίσης εκτοπισμένες οικογένειες.

Η οργάνωση Euro-Mediterranean Human Rights Monitor αναφέρει ότι ο βομβαρδισμός των συγκεκριμένων κτιρίων σημαίνει και την καταστροφή μεγάλου μέρους των επικοινωνιών και του ίντερνετ καθώς οι τοπικοί πάροχοι έχουν εγκαταστήσει τις τεχνικές υποδομές τους στις ταράτσες των κτιρίων.

Εντολές εκκένωσης

Από χθες το Ισραήλ στοχεύει αυτά τα πολυώροφα κτίρια προκειμένου να αναγκάσει τους Παλαιστίνιους να φύγουν από την πόλη της Γάζας. Η δικαιολογία που επικαλείται ο στρατός είναι ότι αυτά τα κτίρια τα χρησιμοποιούσε η Χαμάς για τη «συλλογή πληροφοριών».

Ωστόσο νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, δήλωσε ότι πλέον έχουν ανοίξει οι πύλες της κόλασης στη Γάζα, στέλνοντας το μήνυμα ότι η σφαγή θα κλιμακωθεί.

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε σήμερα εντολές εκκένωσης και όρισε νέα «ανθρωπιστική ζώνη» στη νότια Γάζα η οποία υποτίθεται θα είναι ασφαλής και εκεί οι Παλαιστίνιοι θα έχουν… νοσοκομεία πεδίου, αγωγούς ύδρευσης και σταθερή ροή τροφίμων, σκηνών και φαρμάκων που θα συντονίζεται από τον ΟΗΕ, χωρίς ο οργανισμός να έχει επιβεβαιώσει τίποτα σχετικό ενώ απευθύνει συνεχείς εκκλήσεις για να σταματήσει η επιχείρηση κατάληψης της βόρειας Γάζας προειδοποιώντας για τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή εάν ο πληθυσμός αναγκαστεί να εκτοπιστεί.

«Όπου κι αν πάμε, ο θάνατος μας καταδιώκει»

Απαντώντας στις απειλές αναγκαστικής εκκένωσης του ισραηλινού στρατού, κάτοικοι της πόλης της Γάζας δήλωσαν στο Al Jazeera ότι δεν έχει μεγάλη διαφορά το αν θα μείνουν ή αν θα φύγουν.

«Κάποιοι λένε ότι πρέπει να εκκενώσουμε, άλλοι λένε ότι πρέπει να μείνουμε», δήλωσε ο Αμπντέλ Νάσερ Μουστάχα, 48 ετών, κάτοικος της γειτονιάς Ζεϊτούν της πόλης της Γάζας που τώρα μένει σε μια σκηνή στην περιοχή Ρεμάλ.

«Αλλά παντού στη Γάζα, υπάρχουν βομβαρδισμοί και θάνατοι. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, οι χειρότεροι βομβαρδισμοί που προκάλεσαν σφαγές αμάχων σημειώθηκαν στο αλ-Μαουάσι, αυτή την λεγόμενη ανθρωπιστική ζώνη».

«Δεν έχει πλέον καμία διαφορά για εμάς», δήλωσε η κόρη του, Σάμια Μουστάχα, 20 ετών. «Όπου κι αν πάμε, ο θάνατος μας καταδιώκει, είτε με βομβαρδισμούς είτε με πείνα».