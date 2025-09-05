newspaper
Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
05.09.2025 | 13:43
Επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία – Νεκρός ο δράστης, σοβαρά τραυματισμένη μία καθηγήτρια
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Γάζα: 700 μέρες σφαγής – Σημείο καμπής για τους Παλαιστίνιους, το Ισραήλ και τη διεθνή κοινότητα
Κόσμος 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:05

Γάζα: 700 μέρες σφαγής – Σημείο καμπής για τους Παλαιστίνιους, το Ισραήλ και τη διεθνή κοινότητα

Η Γάζα βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος 700 μέρες μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Υπάρχει συνταγή; Μπορείς να τη βρεις στο τραπέζι

Ευτυχία: Υπάρχει συνταγή; Μπορείς να τη βρεις στο τραπέζι

Spotlight

Από τις 7 Οκτωβρίου του 2023 κλείνουν σήμερα 700 ημέρες. 700 μέρες διαρκούς εφιάλτη στη Γάζα. Ο επίσημος αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τις 64.000, ενώ οι θάνατοι από πείνα ανέρχονται σε 370.

Η Γάζα έχει μετατραπεί σε σωρό από ερείπια και το Ισραήλ προχωρά τα σχέδιά του για κατάληψη του βορείου τμήματος του θύλακα, με τους Παλαιστίνιους να επιδεικνύουν εξαιρετικά δείγματα αντοχής και να παραμένουν στην περιοχή παρά τις διαρκείς απειλές ότι εάν δεν αποχωρήσουν θα αφανιστούν.

Στο Ισραήλ οργανώνονται σήμερα διαδηλώσεις για τις 700 ημέρες που οι όμηροι βρίσκονται χέρια της Χαμάς μετά την επίθεσή της στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Εντωμεταξύ εκπρόσωποι του ισραηλινού στρατού ενημέρωσαν τις οικογένειες των ομήρων ότι οι επερχόμενες επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζας μπορεί να προκαλέσουν τον θάνατο κάποιων από τους ζωντανούς ομήρους ενώ αποκάλυψαν ότι δεν έχουν ακριβείς πληροφορίες για το πού μπορεί να βρίσκονται.

Η Χαμάς δημοσίευσε σήμερα, στις 700 ημέρες, βίντεο με δύο ομήρους επιδιώκοντας να τροφοδοτήσει τις αντιδράσεις εντός του Ισραήλ ενόψει και των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων.

Το βίντεο δείχνει έναν όμηρο μέσα σε αυτοκίνητο, το οποίο κινείται σε γειτονιά με κατεστραμμένα κτίρια, να καλεί τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην προχωρήσει στη σχεδιαζόμενη στρατιωτική επίθεση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Ο όμηρος, που αργότερα φαίνεται να συναντάται με έναν ακόμη κρατούμενο, δηλώνει ότι βρίσκεται στην πόλη της Γάζας και ότι το βίντεο τραβήχτηκε στις 28 Αυγούστου 2025.

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει τώρα ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας και προχωρά με τη δεύτερη φάση της στρατιωτικής του επιχείρησης, η οποία θα συνοδεύεται από μαζικές αεροπορικές επιδρομές και εντολές μαζικής εκκένωσης.

Στοχοποιώντας για μέρες συνοικίες της πόλης της Γάζας, οδηγεί τους κατοίκους να μετακινούνται σε κοντινές περιοχές ενώ φοβούνται ότι θα γίνουν μάρτυρες μιας μαζικής καταστροφής που στόχο έχει να τους εκτοπίσει διά παντός από τη γη τους.

Παρά την εξόντωση όλης της ηγεσίας της Χαμάς τα ισραηλινά στρατεύματα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενέδρες από παλαιστίνιους μαχητές όσο προχωρούν πιο βαθιά στον αστικό ιστό της Γάζας, ενώ οι διαφωνίες του στρατού στο σχέδιο Νετανιάχου αν και παραμερίστηκαν συνεχίζουν να προκαλούν πονοκέφαλο στην ισραηλινή ηγεσία που έχει βάλει μπρος έναν αέναο πόλεμο.

Έχοντας την αμέριστη στήριξη του Τραμπ, που ζητά από το Ισραήλ γρήγορα αποτελέσματα, ο Νετανιάχου κλιμακώνει όχι μόνο στη Γάζα αλλά και στη Δυτική Όχθη για την οποία οι ακροδεξιοί υπουργοί του δεν κρύβουν ότι θέλουν να προσαρτήσουν.

Το διαφαινόμενο σχέδιο της ισραηλινής κυβέρνησης για ένα αποκλειστικά εβραϊκό κράτος από τον Ιορδάνη έως τη Μεσόγειο απομακρύνει όλο και περισσότερο τους πιστούς της συμμάχους που βλέπουν την κοινωνική δυσαρέσκεια για τις χλιαρές τους αντιδράσεις να αυξάνεται και σε ορισμένες περιπτώσεις να θέτει σε κίνδυνο και τη δική τους σταθερότητα.

«Γενοκτονία» λέει η αντιπρόεδρος της Κομισιόν

Το νούμερο δύο της Κομισιόν, η αντιπρόεδρος  Τερέσα Ριβέρα, χαρακτήρισε για πρώτη φορά τη σφαγή στη Γάζα ως γενοκτονία. Παρά το γεγονός ότι διεθνείς οργανισμοί εγνωσμένου κύρους, ισραηλινές ΜΚΟ, Εβραίοι που ειδικεύονται στο Ολοκαύτωμα κατηγορούν το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία, οι ανώτεροι αξιωματούχοι της Δύσης παραμένουν επιφυλακτικοί στο να υιοθετήσουν τον χαρακτηρισμό αυτό καθώς φέρει ιδιαίτερο ειδικό βάρος και συνεπάγεται την ανάληψη δράσης.

«Η γενοκτονία στη Γάζα εκθέτει την αποτυχία της Ευρώπης να δράσει και να μιλήσει με ενιαία φωνή ακόμη και καθώς οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται σε ευρωπαϊκές πόλεις και 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών καλούν να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός», είπε η αντιπρόεδρος της Κομισιόν.

Στη Βρετανία ο Στάρμερ βρίσκεται στρυμωγμένος καθώς εκτός από το νέο κόμμα που αναδύεται στα αριστερά του με επικεφαλής τον Τζέρεμι Κόρμπιν (πρώην επικεφαλής των Εργατικών) που έχει ως προμετωπίδα του την αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη, βρίσκεται αντιμέτωπος και με δυσαρέσκεια στους Εργατικούς.

Πολλοί βουλευτές του Εργατικού Κόμματος του ζητούν να μην συναντηθεί με τον ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ που επισκέπτεται το Λονδίνο καθώς αυτό θέτει ξανά σε αμφισβήτηση την απόσταση που έχει πάρει το Λονδίνο από το Τελ Αβίβ.

Το φεστιβάλ της Βενετίας από την άλλη, που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες, έχει γίνει κέντρο της αντίστασης για την Παλαιστίνη με διαδηλώσεις χιλιάδων και λαμπερούς πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ να ζητούν να μπει τέλος στη γενοκτονία.

Από το Μπαχρέιν ως τις ΗΠΑ

Στο Μπαχρέιν πριν από λίγες ημέρες διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν στην ισραηλινή πρεσβεία καίγοντας φωτογραφίες του νεοδιορισμένου πρέσβη σε κινητοποιήσεις που υπενθυμίζουν προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η οργή του αραβικού κόσμου για τη σφαγή στη Γάζα και τη συμβιβαστική στάση των καθεστώτων μπορεί να ξεσπάσει σε ανεξέλεγκτη κλίμακα ανά πάσα στιγμή όσο το μέτωπο δεν κλείνει.

Αλλά και στις ΗΠΑ που ο Τραμπ επαναφέρει το δυστοπικό και ανεφάρμοστο σενάριο της «Ριβιέρα» η πλειοψηφία τάσσεται κατά της στήριξης του Ισραήλ. Σε δημοσκοπήσεις καταγράφεται  μεγάλη δυσαρέσκεια ακόμα και ανάμεσα στους υποστηρικτές του MAGA.

Τις επόμενες ημέρες τα πλοία του Flotilla θα πλησιάζουν τα παράλια της Γάζας στη μεγαλύτερη αποστολή που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα για να σπάσει ο αποκλεισμός του θύλακα. Ακτιβιστές από πάνω από 40 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, συμμετέχουν στο εγχείρημα συγκεντρώνοντας έτσι τη διεθνή προσοχή στα όσα συμβαίνουν στον θύλακα.

Οι λιμενεργάτες της Γένοβας, ενός από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης, δήλωσαν ότι εάν η επικοινωνία με τον στολίσκο χαθεί «έστω και για 20 λεπτά», θα μπλοκάρουν αμέσως όλες τις αποστολές προς το Ισραήλ.

Στο ίδιο μήκος κύματος Ιταλοί φοιτητές διαμηνύουν ότι εάν το Ισραήλ μπλοκάρει την αποστολή Flotilla, όπως έχει κάνει μέχρι τώρα, θα προχωρήσουν σε καταλήψεις σε όλα τα πανεπιστήμια.

Κινούμενη άμμος

700 μέρες μετά η Μέση Ανατολή μοιάζει με κινούμενη άμμος για όλους τους παίκτες της περιοχής και φυσικά για τις ΗΠΑ και τη Δύση. Πολλές φορές σε αυτό το διάστημα η Μέση Ανατολή έφτασε στο χείλος της Αβύσσου με το Ισραηλ να επιτίθεται σε Λίβανο, Συρία, Υεμένη και Ιράν με την άμεση εμπλοκή της Ουάσιγκτον.

Η άρνηση του Νετανιάχου να δεχτεί την ευνοϊκή για τον ίδιο πρόταση εκεχειρίας φέρνει ξανά την κατάσταση στο ίδιο σημείο ενώ οι επιλογές για εξάπλωση του πολέμου έχουν δείξει τα όριά τους.

Τα πτώματα που συσσωρεύονται στη Γάζα, ανεξίτηλο στίγμα ντροπής για όλο τον πλανήτη, έχουν καταρρίψει εδώ και καιρό το επιχείρημα του Ισραήλ για το «δικαίωμά του στην αυτοάμυνα» που ήταν η δημοφιλής άποψη παγκόσμια μετά τις 7 Οκτωβρίου του 2023

Η διεθνής αγανάκτηση αυξάνεται και το ζητούμενο είναι εάν οι κυβερνήσεις θα λάβουν πραγματικά μέτρα για να σταματήσουν τη σφαγή ή εάν θα παραμείνουν αδρανείς δένοντας έτσι την τύχη του πίσω από το άρμα του Ισραήλ, που όπως προειδοποιούν ακόμα και αρκετοί Ισραηλινοί, ακολουθεί μία πολιτική που μπορεί να αποδειχθεί αυτοκαταστροφική.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Γεραπετρίτης: Η Κύπρος πρέπει πρωτίστως να στηρίξει τον GSI

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Γεραπετρίτης: Η Κύπρος πρέπει πρωτίστως να στηρίξει τον GSI

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχία: Υπάρχει συνταγή; Μπορείς να τη βρεις στο τραπέζι

Ευτυχία: Υπάρχει συνταγή; Μπορείς να τη βρεις στο τραπέζι

Economy
Ελληνική οικονομία: Στο 1,7% βούτηξε η ανάπτυξη το β’ τρίμηνο

Ελληνική οικονομία: Στο 1,7% βούτηξε η ανάπτυξη το β’ τρίμηνο

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΠΟΥ: Πάνω από 500 τα βασικά φάρμακα – Προστέθηκαν τα νέα φάρμακα για διαβήτη και καρκίνο
Καλύτερη πρόσβαση 05.09.25

ΠΟΥ: Πάνω από 500 τα βασικά φάρμακα – Προστέθηκαν τα νέα φάρμακα για διαβήτη και καρκίνο

Νέες λίστες βασικών φαρμάκων από τον ΠΟΥ περιλαμβάνουν νεότερες θεραπείες για σειρά σοβαρών παθήσεων, ενώ τονίζεται η ανάγκη οι θεραπείες να είναι οικονομικά προσιτές σε όλους

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Αίγυπτος: «Κόκκινη γραμμή» ο εκτοπισμός Παλαιστινίων – Σκληραίνει τη ρητορική της απέναντι στο Ισραήλ
Γενοκτονία 05.09.25

«Κόκκινη γραμμή» για την Αίγυπτο ο εκτοπισμός Παλαιστινίων - Σκληραίνει τη ρητορική της απέναντι στο Ισραήλ

Επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες για γενοκτονία η Αίγυπτος, πρόσθεσε: «Αυτό που συμβαίνει ξεπερνά κάθε φαντασία. Εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη μια γενοκτονία, μαζική δολοφονία αμάχων, τεχνητή πείνα»

Σύνταξη
Ανατροπή «καθεστώτος» στο Ισραήλ προτείνει Αμερικανός καθηγητής – Ό,τι συνέβη με τον Άξονα μετά τον Β΄ ΠΠ
Τέλος νομιμοποίησης 05.09.25

Ανατροπή «καθεστώτος» στο Ισραήλ προτείνει Αμερικανός καθηγητής - Ό,τι συνέβη με τον Άξονα μετά τον Β΄ ΠΠ

Το πραγματικό ερώτημα είναι αν το καθεστώς στο Ισραήλ, το οποίο κυβερνά το κράτος από τη γέννησή του το 1947, έχει χάσει το δικαίωμα ύπαρξής του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία – Νεκρός ο δράστης, σοβαρά τραυματισμένη μία καθηγήτρια
Κόσμος 05.09.25 Upd: 13:58

Επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία – Νεκρός ο δράστης, σοβαρά τραυματισμένη μία καθηγήτρια

Άνδρας προέβη σε επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία διδάσκουσα και ο δράστης να χάσει τη ζωή του από αστυνομικά πυρά

Σύνταξη
Κύπρος: Σεξ με τη μικρή αδελφή του έκανε 14χρονος και διακινούσε στο σχολείο βίντεο με τις πράξεις τους
Στην Κύπρο 05.09.25

Ανήλικος έκανε σεξ με τη μικρή αδελφή του και διακινούσε στο σχολείο βίντεο με τις πράξεις τους

Ο ανήλικος φέρεται να είχε προσκαλέσει και άλλους να κάνουν σεξ με την αδελφή του - Σε κινητό τηλέφωνο συμμαθητή του βρέθηκαν εννέα βίντεο με πορνογραφικό υλικό από τις αιμομικτικές συνευρέσεις

Σύνταξη
Ουκρανία: Τραμπ και Πούτιν συμφωνούν ξανά – Ρίχνουν την ευθύνη στους Ευρωπαίους για τη συνέχιση του πολέμου
Στην ίδια πλευρά 05.09.25

Τραμπ και Πούτιν συμφωνούν ξανά: Ρίχνουν την ευθύνη στους Ευρωπαίους για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Τραμπ μίλησε με Ευρωπαίους και Ζελένσκι ρίχνοντας περισσότερα πυρά σε αυτούς παρά στη Ρωσία - Τι επιδιώκει ο Πούτιν - Άλλη μια εβδομάδα όπου κυριαρχεί η στασιμότητα στις ειρηνευτικές προσπάθειες

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Καλύτερα τρεις, παρά δύο υπερδυνάμεις – Γιατί ο Παγκόσμιος Νότος δεν εγκαταλείπει τη Μόσχα
Διεθνές κύρος 05.09.25

Καλύτερα τρεις, παρά δύο υπερδυνάμεις – Γιατί ο Παγκόσμιος Νότος δεν εγκαταλείπει τη Μόσχα

Η Ρωσία δείχνει να απέχει πολύ από τη διεθνή απομόνωση και, αντιθέτως, ενισχύει το κύρος της ως μεγάλη δύναμη αντιστεκόμενη στην αμερικανική πρωτοκαθεδρία, όσο μπορεί.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ισραήλ: «Εξαφανίζοντας γειτονιές» – Ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας, 19 νεκροί μετά από ολονύχτιες επιθέσεις
Φονική κλιμάκωση 05.09.25

«Εξαφανίζοντας γειτονιές»: Το Ισραήλ ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας, 19 νεκροί μετά από ολονύχτιες επιθέσεις

Το Ισραήλ έχει κλιμακώσει τις φονικές επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας - Τουλάχιστον το 30% των θυμάτων στη Λωρίδα είναι παιδιά

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Λισαβόνα: Κενά ασφαλείας στις γραφικές αλλά παλιές υποδομές – Οι προειδοποιήσεις και ο ρόλος του υπερτουρισμου
Δυστύχημα με τελεφερίκ 05.09.25

Κενά ασφαλείας στις γραφικές αλλά παλιές υποδομές της Λισαβόνας - Οι προειδοποιήσεις και ο παράγοντας υπερτουρισμός

Το δυστύχημα με τον εκτροχιασμό του ιστορικού τελεφερίκ στη Λισαβόνα έφερε στο φως τα προβλήματα στις υποδομές της πόλης που υποδέχεται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μέτσοβο: Υλοτόμος τραυματίστηκε θανάσιμα από πτώση μεγάλων κλαδιών κατά την κοπή δέντρων
Στο Μέτσοβο 05.09.25

Υλοτόμος τραυματίστηκε θανάσιμα από πτώση μεγάλων κλαδιών κατά την κοπή δέντρων

Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στο δάσος της Μηλιάς στο Μέτσοβο μαζί με τον γιο του, όταν έπεσαν πάνω του τα βαριά κλαδιά και τον τραυμάτισαν - Άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Με τον Στέφανο Τσιτσιπά η Ελλάδα κόντρα στη Βραζιλία στο ΟΑΚΑ για το Davis Cup
Τένις 05.09.25

Με τον Στέφανο Τσιτσιπά η Ελλάδα κόντρα στη Βραζιλία στο ΟΑΚΑ για το Davis Cup

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Βραζιλία για το Davis Cup στο ανακαινισμένο Κέντρο Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ με τον Στέφανο Τσιτσιπά να ηγείται της προσπάθειας της ελληνικής ομάδας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
ΠΟΥ: Πάνω από 500 τα βασικά φάρμακα – Προστέθηκαν τα νέα φάρμακα για διαβήτη και καρκίνο
Καλύτερη πρόσβαση 05.09.25

ΠΟΥ: Πάνω από 500 τα βασικά φάρμακα – Προστέθηκαν τα νέα φάρμακα για διαβήτη και καρκίνο

Νέες λίστες βασικών φαρμάκων από τον ΠΟΥ περιλαμβάνουν νεότερες θεραπείες για σειρά σοβαρών παθήσεων, ενώ τονίζεται η ανάγκη οι θεραπείες να είναι οικονομικά προσιτές σε όλους

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ανδρουλάκης: Στις εκλογές να μπει τέλος στη διακυβέρνηση ΝΔ – Ο Μητσοτάκης εκθέτει τη χώρα
Το διακύβευμα 05.09.25

Ανδρουλάκης: Στις εκλογές να μπει τέλος στη διακυβέρνηση ΝΔ – Ο Μητσοτάκης εκθέτει τη χώρα

«Αυτό που πρέπει να γίνει είναι μια νέα αρχή στη χώρα, μια τομή - και για εμένα, είναι ευκαιρία στις επόμενες εθνικές εκλογές να μπει ένα τέλος στην κυβέρνηση Μητσοτάκη», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Αίγυπτος: «Κόκκινη γραμμή» ο εκτοπισμός Παλαιστινίων – Σκληραίνει τη ρητορική της απέναντι στο Ισραήλ
Γενοκτονία 05.09.25

«Κόκκινη γραμμή» για την Αίγυπτο ο εκτοπισμός Παλαιστινίων - Σκληραίνει τη ρητορική της απέναντι στο Ισραήλ

Επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες για γενοκτονία η Αίγυπτος, πρόσθεσε: «Αυτό που συμβαίνει ξεπερνά κάθε φαντασία. Εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη μια γενοκτονία, μαζική δολοφονία αμάχων, τεχνητή πείνα»

Σύνταξη
Εθνική Ελλάδας: Από την Γλασκώβη στο… American Dream
On Field 05.09.25

Από την Γλασκώβη στο... American Dream

Η Εθνική Ελλάδας που διέλυσε την Σκωτία τον περασμένο Μάρτιο δείχνει τον δρόμο για την πορεία που ξεκινάει απόψε στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Λευκορωσία για το American Dream...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Φάμελλος: «Ο Μητσοτάκης έχει αφήσει τους αγρότες χωρίς στήριξη και τους καταναλωτές χωρίς προστασία»
Από τη Μακεδονία 05.09.25

«Έχει αφήσει τους αγρότες χωρίς στήριξη και τους καταναλωτές χωρίς προστασία» - Πυρά Φάμελλου για Μητσοτάκη

«Παράτησε την ύπαιθρο, το μόνο που ένοιαζε τη ΝΔ ήταν να φάνε τα λεφτά των αγροτών για να ταΐσουν γαλάζια παιδιά» είπε για τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Θρίλερ της Αμαλιάδας: Από ασφυξία ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη – Το πόρισμα παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών
Θρίλερ της Αμαλιάδας 05.09.25

Από ασφυξία ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη - Το πόρισμα παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών

Ο μικρός Παναγιωτάκης είχε πεθάνει παρουσία της Ειρήνης Μουρτζούκου στην περιοχή της Αμαλιάδας η οποία έχει ήδη ομολογήσει τη δολοφονία άλλων 4 παιδιών και έχει προφυλακιστεί.

Σύνταξη
Έξαλλος ο Αταμάν: «Ασέβεια της FIBA – Γελοίο να παίζουμε παιχνίδι νοκ-άουτ στις 12:00»
Eurobasket 2025 05.09.25

Έξαλλος ο Αταμάν: «Ασέβεια της FIBA – Γελοίο να παίζουμε παιχνίδι νοκ-άουτ στις 12:00»

Ο Εργκίν Αταμάν τα έβαλε με την FIBA για την ώρα διεξαγωγής του αγώνα με την Σουηδία και τόνισε «πώς ακόμα και αν παίξουμε στις τρεις το πρωί, κανείς δεν μπορεί να μας εμποδίσει να προχωρήσουμε»

Σύνταξη
Γκαγκάτσης: «Με ενότητα, αφοσίωση και τη δύναμη του κόσμου στο πλευρό τους, οι διεθνείς μας θα τα καταφέρουν»
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Γκαγκάτσης: «Με ενότητα, αφοσίωση και τη δύναμη του κόσμου στο πλευρό τους, οι διεθνείς μας θα τα καταφέρουν»

Ο Μάκης Γκαγκάτσης έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο πριν το πρώτο ματς της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συμφωνία για το νέο αθλητικό κέντρο.

Σύνταξη
Κρήτη: Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι – «Το σκάνδαλο είναι της πολιτικής ηγεσίας και την πληρώνουμε εμείς»
«Μας στοχοποιείτε» 05.09.25

Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης - Οργή κατά Μητσοτάκη - «Το σκάνδαλο είναι πολιτικό και την πληρώνουμε εμείς»

Μεγάλες κινητοποιήσεις από τους κτηνοτρόφους στην Κρήτη που ζητούν από τον πρωθυπουργό να απαντήσει στα αιτήματά τους από τη ΔΕΘ

Σύνταξη
Το προφίλ του Ισραήλ: Ο Αβντίγια, η νίκη με τη Γαλλία και ο οιωνός που δείχνει χρυσό για την Εθνική (vids)
Eurobasket 2025 05.09.25

Το προφίλ του Ισραήλ: Ο Αβντίγια, η νίκη με τη Γαλλία και ο οιωνός που δείχνει χρυσό για την Εθνική (vids)

Η Εθνική θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ για τους «16» του Eurobasket και θα βρει απέναντι της τον Ντένι Αβντίγια, ένα... ιδιαίτερο ρόστερ και μια ομάδα που το 2005 την είχε κερδίσει στον δρόμο για το χρυσό μετάλλιο.

Σύνταξη
Ήπειρος: Εντοπίστηκε η σορός της Ολλανδής τουρίστριας σε βάθος 300 μ. στο φαράγγι του Βίκου
Τραγική κατάληξη 05.09.25

Εντοπίστηκε η σορός της Ολλανδής τουρίστριας σε βάθος 300 μ. στο φαράγγι του Βίκου

Η σορός της 65χρονης Ολλανδής τουρίστριας που αγνοούνταν από την Πέμπτη εντοπίστηκε με drone - Το σημείο στο φαράγγι του Βίκου προσεγγίζουν πυροσβέστες της 5ης ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ για να την ανασύρουν

Σύνταξη
Boeing Defense: Με νέες προσλήψεις απαντά στην απεργία – Εξετάζει να αντικαταστήσει μέλη του συνδικάτου
Πυρά συνδικάτων 05.09.25

Νέες προσλήψεις προς αντικατάσταση των απεργών μηχανικών σχεδιάζει η Boeing Defense

Επανάληψη των διαπραγματεύσεων ζητούν από την Boeing οι ηγέτες των συνδικάτων - Ο πρόεδρος της IAM Μπράιαν Μπράιαντ, χαρακτήρισε την απόφαση της εταιρείας ως συνέχεια της κακοδιαχείρισης

Σύνταξη
Ανατροπή «καθεστώτος» στο Ισραήλ προτείνει Αμερικανός καθηγητής – Ό,τι συνέβη με τον Άξονα μετά τον Β΄ ΠΠ
Τέλος νομιμοποίησης 05.09.25

Ανατροπή «καθεστώτος» στο Ισραήλ προτείνει Αμερικανός καθηγητής - Ό,τι συνέβη με τον Άξονα μετά τον Β΄ ΠΠ

Το πραγματικό ερώτημα είναι αν το καθεστώς στο Ισραήλ, το οποίο κυβερνά το κράτος από τη γέννησή του το 1947, έχει χάσει το δικαίωμα ύπαρξής του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία – Νεκρός ο δράστης, σοβαρά τραυματισμένη μία καθηγήτρια
Κόσμος 05.09.25 Upd: 13:58

Επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία – Νεκρός ο δράστης, σοβαρά τραυματισμένη μία καθηγήτρια

Άνδρας προέβη σε επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία διδάσκουσα και ο δράστης να χάσει τη ζωή του από αστυνομικά πυρά

Σύνταξη
Ο Γιοβάνοβιτς έχει ήδη μία πολύ μεγάλη επιτυχία
Παγκόσμιο Κύπελλο 05.09.25

Ο Γιοβάνοβιτς έχει ήδη μία πολύ μεγάλη επιτυχία

Η Ελλάδα έχει όλα τα φόντα για να προκριθεί στο Μουντιάλ και να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο, όμως χάρη στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνδέθηκε ξανά με τους Έλληνες φιλάθλους.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο