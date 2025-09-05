Από τις 7 Οκτωβρίου του 2023 κλείνουν σήμερα 700 ημέρες. 700 μέρες διαρκούς εφιάλτη στη Γάζα. Ο επίσημος αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τις 64.000, ενώ οι θάνατοι από πείνα ανέρχονται σε 370.

Η Γάζα έχει μετατραπεί σε σωρό από ερείπια και το Ισραήλ προχωρά τα σχέδιά του για κατάληψη του βορείου τμήματος του θύλακα, με τους Παλαιστίνιους να επιδεικνύουν εξαιρετικά δείγματα αντοχής και να παραμένουν στην περιοχή παρά τις διαρκείς απειλές ότι εάν δεν αποχωρήσουν θα αφανιστούν.

Στο Ισραήλ οργανώνονται σήμερα διαδηλώσεις για τις 700 ημέρες που οι όμηροι βρίσκονται χέρια της Χαμάς μετά την επίθεσή της στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Εντωμεταξύ εκπρόσωποι του ισραηλινού στρατού ενημέρωσαν τις οικογένειες των ομήρων ότι οι επερχόμενες επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζας μπορεί να προκαλέσουν τον θάνατο κάποιων από τους ζωντανούς ομήρους ενώ αποκάλυψαν ότι δεν έχουν ακριβείς πληροφορίες για το πού μπορεί να βρίσκονται.

Η Χαμάς δημοσίευσε σήμερα, στις 700 ημέρες, βίντεο με δύο ομήρους επιδιώκοντας να τροφοδοτήσει τις αντιδράσεις εντός του Ισραήλ ενόψει και των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων.

Το βίντεο δείχνει έναν όμηρο μέσα σε αυτοκίνητο, το οποίο κινείται σε γειτονιά με κατεστραμμένα κτίρια, να καλεί τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην προχωρήσει στη σχεδιαζόμενη στρατιωτική επίθεση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Ο όμηρος, που αργότερα φαίνεται να συναντάται με έναν ακόμη κρατούμενο, δηλώνει ότι βρίσκεται στην πόλη της Γάζας και ότι το βίντεο τραβήχτηκε στις 28 Αυγούστου 2025.

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει τώρα ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας και προχωρά με τη δεύτερη φάση της στρατιωτικής του επιχείρησης, η οποία θα συνοδεύεται από μαζικές αεροπορικές επιδρομές και εντολές μαζικής εκκένωσης.

Στοχοποιώντας για μέρες συνοικίες της πόλης της Γάζας, οδηγεί τους κατοίκους να μετακινούνται σε κοντινές περιοχές ενώ φοβούνται ότι θα γίνουν μάρτυρες μιας μαζικής καταστροφής που στόχο έχει να τους εκτοπίσει διά παντός από τη γη τους.

Παρά την εξόντωση όλης της ηγεσίας της Χαμάς τα ισραηλινά στρατεύματα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενέδρες από παλαιστίνιους μαχητές όσο προχωρούν πιο βαθιά στον αστικό ιστό της Γάζας, ενώ οι διαφωνίες του στρατού στο σχέδιο Νετανιάχου αν και παραμερίστηκαν συνεχίζουν να προκαλούν πονοκέφαλο στην ισραηλινή ηγεσία που έχει βάλει μπρος έναν αέναο πόλεμο.

Έχοντας την αμέριστη στήριξη του Τραμπ, που ζητά από το Ισραήλ γρήγορα αποτελέσματα, ο Νετανιάχου κλιμακώνει όχι μόνο στη Γάζα αλλά και στη Δυτική Όχθη για την οποία οι ακροδεξιοί υπουργοί του δεν κρύβουν ότι θέλουν να προσαρτήσουν.

Το διαφαινόμενο σχέδιο της ισραηλινής κυβέρνησης για ένα αποκλειστικά εβραϊκό κράτος από τον Ιορδάνη έως τη Μεσόγειο απομακρύνει όλο και περισσότερο τους πιστούς της συμμάχους που βλέπουν την κοινωνική δυσαρέσκεια για τις χλιαρές τους αντιδράσεις να αυξάνεται και σε ορισμένες περιπτώσεις να θέτει σε κίνδυνο και τη δική τους σταθερότητα.

«Γενοκτονία» λέει η αντιπρόεδρος της Κομισιόν

Το νούμερο δύο της Κομισιόν, η αντιπρόεδρος Τερέσα Ριβέρα, χαρακτήρισε για πρώτη φορά τη σφαγή στη Γάζα ως γενοκτονία. Παρά το γεγονός ότι διεθνείς οργανισμοί εγνωσμένου κύρους, ισραηλινές ΜΚΟ, Εβραίοι που ειδικεύονται στο Ολοκαύτωμα κατηγορούν το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία, οι ανώτεροι αξιωματούχοι της Δύσης παραμένουν επιφυλακτικοί στο να υιοθετήσουν τον χαρακτηρισμό αυτό καθώς φέρει ιδιαίτερο ειδικό βάρος και συνεπάγεται την ανάληψη δράσης.

«Η γενοκτονία στη Γάζα εκθέτει την αποτυχία της Ευρώπης να δράσει και να μιλήσει με ενιαία φωνή ακόμη και καθώς οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται σε ευρωπαϊκές πόλεις και 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών καλούν να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός», είπε η αντιπρόεδρος της Κομισιόν.

Στη Βρετανία ο Στάρμερ βρίσκεται στρυμωγμένος καθώς εκτός από το νέο κόμμα που αναδύεται στα αριστερά του με επικεφαλής τον Τζέρεμι Κόρμπιν (πρώην επικεφαλής των Εργατικών) που έχει ως προμετωπίδα του την αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη, βρίσκεται αντιμέτωπος και με δυσαρέσκεια στους Εργατικούς.

Πολλοί βουλευτές του Εργατικού Κόμματος του ζητούν να μην συναντηθεί με τον ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ που επισκέπτεται το Λονδίνο καθώς αυτό θέτει ξανά σε αμφισβήτηση την απόσταση που έχει πάρει το Λονδίνο από το Τελ Αβίβ.

Το φεστιβάλ της Βενετίας από την άλλη, που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες, έχει γίνει κέντρο της αντίστασης για την Παλαιστίνη με διαδηλώσεις χιλιάδων και λαμπερούς πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ να ζητούν να μπει τέλος στη γενοκτονία.

Από το Μπαχρέιν ως τις ΗΠΑ

Στο Μπαχρέιν πριν από λίγες ημέρες διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν στην ισραηλινή πρεσβεία καίγοντας φωτογραφίες του νεοδιορισμένου πρέσβη σε κινητοποιήσεις που υπενθυμίζουν προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η οργή του αραβικού κόσμου για τη σφαγή στη Γάζα και τη συμβιβαστική στάση των καθεστώτων μπορεί να ξεσπάσει σε ανεξέλεγκτη κλίμακα ανά πάσα στιγμή όσο το μέτωπο δεν κλείνει.

Αλλά και στις ΗΠΑ που ο Τραμπ επαναφέρει το δυστοπικό και ανεφάρμοστο σενάριο της «Ριβιέρα» η πλειοψηφία τάσσεται κατά της στήριξης του Ισραήλ. Σε δημοσκοπήσεις καταγράφεται μεγάλη δυσαρέσκεια ακόμα και ανάμεσα στους υποστηρικτές του MAGA.

Τις επόμενες ημέρες τα πλοία του Flotilla θα πλησιάζουν τα παράλια της Γάζας στη μεγαλύτερη αποστολή που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα για να σπάσει ο αποκλεισμός του θύλακα. Ακτιβιστές από πάνω από 40 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, συμμετέχουν στο εγχείρημα συγκεντρώνοντας έτσι τη διεθνή προσοχή στα όσα συμβαίνουν στον θύλακα.

Οι λιμενεργάτες της Γένοβας, ενός από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης, δήλωσαν ότι εάν η επικοινωνία με τον στολίσκο χαθεί «έστω και για 20 λεπτά», θα μπλοκάρουν αμέσως όλες τις αποστολές προς το Ισραήλ.

Στο ίδιο μήκος κύματος Ιταλοί φοιτητές διαμηνύουν ότι εάν το Ισραήλ μπλοκάρει την αποστολή Flotilla, όπως έχει κάνει μέχρι τώρα, θα προχωρήσουν σε καταλήψεις σε όλα τα πανεπιστήμια.

Κινούμενη άμμος

700 μέρες μετά η Μέση Ανατολή μοιάζει με κινούμενη άμμος για όλους τους παίκτες της περιοχής και φυσικά για τις ΗΠΑ και τη Δύση. Πολλές φορές σε αυτό το διάστημα η Μέση Ανατολή έφτασε στο χείλος της Αβύσσου με το Ισραηλ να επιτίθεται σε Λίβανο, Συρία, Υεμένη και Ιράν με την άμεση εμπλοκή της Ουάσιγκτον.

Η άρνηση του Νετανιάχου να δεχτεί την ευνοϊκή για τον ίδιο πρόταση εκεχειρίας φέρνει ξανά την κατάσταση στο ίδιο σημείο ενώ οι επιλογές για εξάπλωση του πολέμου έχουν δείξει τα όριά τους.

Τα πτώματα που συσσωρεύονται στη Γάζα, ανεξίτηλο στίγμα ντροπής για όλο τον πλανήτη, έχουν καταρρίψει εδώ και καιρό το επιχείρημα του Ισραήλ για το «δικαίωμά του στην αυτοάμυνα» που ήταν η δημοφιλής άποψη παγκόσμια μετά τις 7 Οκτωβρίου του 2023

Η διεθνής αγανάκτηση αυξάνεται και το ζητούμενο είναι εάν οι κυβερνήσεις θα λάβουν πραγματικά μέτρα για να σταματήσουν τη σφαγή ή εάν θα παραμείνουν αδρανείς δένοντας έτσι την τύχη του πίσω από το άρμα του Ισραήλ, που όπως προειδοποιούν ακόμα και αρκετοί Ισραηλινοί, ακολουθεί μία πολιτική που μπορεί να αποδειχθεί αυτοκαταστροφική.