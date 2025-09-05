Βίντεο με τους ομήρους Γκάι Γκιλμπόα – Νταλάλ και Αλόν Αχέλ έδωσαν οι παλαιστινιακές οργανώσεις στη Γάζα, την 700η ημέρα του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα.

Ο όμηρος περιγράφει τις πολύ δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στη Γάζα

Στο βίντεο μιλά ο Γκιλμπόα – Νταλάλ, ο οποίος κρατείται από τις Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, το στρατιωτικό τμήμα της Χαμάς.

Το βίντεο φαίνεται να έχει τραβηχτεί στις 28 Αυγούστου, αν και κάτι τέτοιο δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή.

Ο ίδιος λέει ότι δεν μπορεί να πιστέψει ότι είναι ζωντανός μετά από 22 μήνες ομηρίας, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.

«Δεν υπάρχουν φαγητό, καύσιμα, νερό ή ηλεκτρισμός», τονίζει.

Ο Γκιλμπόα – Νταλάλ λέει ότι ο ίδιος, οι άλλοι όμηροι και πάνω από δύο εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας αντιμετωπίζουν αυτές τις σκληρές συνθήκες καθημερινά.

Με ειρωνικό τρόπο ευχαριστεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας του «σε ευχαριστούμε που μας έδωσες ψωμί και τυρί, την ώρα που ο γιος σου κάνει μπάρμπεκιου στο Μαϊάμι».

Ο όμηρος προσθέτει ότι έχει ακούσει πως οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ δεν θα φύγουν από την πόλη της Γάζας ό,τι κι αν κάνει ο ισραηλινός στρατός.

Ο ίδιος φοβάται ότι «ακόμα 8 Ισραηλινοί θα πεθάνουν εδώ» (σ.σ. προφανώς αναφέρεται σε άλλους ομήρους) και ζητά να σταματήσει ο πόλεμος.

Ο Γκιλμπόα – Νταλάλ κατηγορεί την ισραηλινή κυβέρνηση ότι δεν ενδιαφέρεται που οι στρατιώτες ή οι αιχμάλωτοι πεθαίνουν στη Γάζα.

Σε άλλο σημείο του βίντεο ο Γκλιμπόα – Νταλάλ συναντά τον, επίσης, όμηρο Αλόν Αχέλ.

Δείτε το βίντεο με τους ομήρους στη Γάζα:

<br />

Όπως γράφουν τα ισραηλινά ΜΜΕ, η Χαμάς και οι άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις χρησιμοποιούν αυτά τα βίντεο για να πιέσουν να υπάρξει συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Η Haaretz σημειώνει ότι η Χαμάς είχε δώσει στη δημοσιότητα και άλλο βίντεο με τον Γκιλμπόα – Νταλάλ που βρισκόταν μαζί με τον όμηρο Εβιατάρ Νταβίντ.