Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Πατησίων – Συγκρούστηκαν τρία αυτοκίνητα και δύο μοτοσυκλέτες
Την ώρα του τροχαίου, το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό λόγω της βροχόπτωσης που επικρατούσε στην Αττική, γεγονός που εξετάζεται ως πιθανός επιβαρυντικός παράγοντας για την πρόκληση της καραμπόλας.
- Μπανγκόκ: Τουλάχιστον 8 νεκροί από σύγκρουση τρένου με λεωφορείο
- Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία στο Κορδελιό
- Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των ειδικών δυνάμεων στις έρευνες για τις σορούς πέντε Ιταλών
- Ψεύτικες αγγελίες εργασίας: Πόσο πιθανό είναι να πέσεις θύμα απάτης στην Ευρώπη;
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Πατησίων, έπειτα από καραμπόλα με εμπλοκή αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
Ειδικότερα τρία αυτοκίνητα, ανάμεσά τους και ένα φορτηγάκι, και δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν, στο ύψος της Αγαθουπουλέως στο κέντρο της Αθήνας.
Δύο τραυματίες στο ΚΑΤ
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί αλλά και πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό οδηγών. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ένας από τους δύο τραυματίες φέρει πιο σοβαρά τραύματα.
Την ώρα του τροχαίου, το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό λόγω της βροχόπτωσης που επικρατούσε στην Αττική, γεγονός που εξετάζεται ως πιθανός επιβαρυντικός παράγοντας για την πρόκληση της καραμπόλας.
- H «Emily in Paris» αφήνει για λίγο τη Γαλλία και μετακομίζει στη Μύκονο
- Στη Super League 2 η ΑΕΛ Novibet – Η βαθμολογία των play outs (pic)
- CNBC: Οι τρεις πιο αποκαλυπτικές ερωτήσεις που κάνουν οι άνθρωποι όταν δεν τους βλέπει κανείς
- ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 2-1: Νίκη χωρίς αντίκρισμα – Υποβιβάστηκαν οι Θεσσαλοί
- Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 0-0: Bαθμός – χρυσάφι για τους Αρκάδες στη μάχη για την παραμονή
- Ολυμπιακός: Βράβευσε τέσσερις θρυλικές μορφές της γυναικείας ομάδας πόλο (vid)
- Παναθηναϊκός: Αυτό είναι το προφίλ του νέου προπονητή
- EE: Ο προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα – Γιατί η σύγκρουση δεν αφορά μόνο το πόσα που θα δοθούν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις