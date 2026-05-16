Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Πατησίων – Συγκρούστηκαν τρία αυτοκίνητα και δύο μοτοσυκλέτες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Πατησίων, έπειτα από καραμπόλα με εμπλοκή αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Ειδικότερα τρία αυτοκίνητα, ανάμεσά τους και ένα φορτηγάκι, και δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν, στο ύψος της Αγαθουπουλέως στο κέντρο της Αθήνας.

Δύο τραυματίες στο ΚΑΤ

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί αλλά και πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό οδηγών. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ένας από τους δύο τραυματίες φέρει πιο σοβαρά τραύματα.

Την ώρα του τροχαίου, το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό λόγω της βροχόπτωσης που επικρατούσε στην Αττική, γεγονός που εξετάζεται ως πιθανός επιβαρυντικός παράγοντας για την πρόκληση της καραμπόλας.