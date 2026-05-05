Καβάλα: Θανατηφόρο τροχαίο στην παραλιακή Εγνατία – Νταλίκα συγκρούστηκε με γεωργικό μηχάνημα

Ένας νεκρός είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου που σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης στην Εγνατία οδό στην Καβάλα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα proininews.gr το δυστύχημα συνέβη μετά τον Πύργο και πριν τα Λουτρά Ελευθερών στα όρια του δήμου Παγγαίου.

Το βαρύ όχημα συγκρούστηκε με το γεωργικό μηχάνημα

Όπως φαίνεται και στις εικόνες μια μεγάλη νταλίκα συγκρούστηκε με γεωργικά μηχανημα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με συνέπεια να τραυματιστεί θανάσιμα ο οδηγός του γεωργικού μηχανήματος.