Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 40χρονος άνδρας στην Πάρο χθες, Παρασκευή, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε και κατά την πτώση τραυματίστηκε θανάσιμα.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πρωτομαγιάς, περίπου στις 16:30, επί της επαρχιακής οδού Παροικιάς – Αγκαιριάς, αναφέρει το cyclades24.gr.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 40χρονος, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε δέντρο. Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο θάνατος του οδηγού επήλθε ακαριαία.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου, το οποίο έχει αναλάβει και τη σχετική προανάκριση.