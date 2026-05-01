Ηλεία: Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία του 13χρονου – Παρών και ο οδηγός που εμπλέκεται στο τροχαίο
Ελλάδα 01 Μαΐου 2026, 18:47

Ηλεία: Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία του 13χρονου – Παρών και ο οδηγός που εμπλέκεται στο τροχαίο

Φίλοι, συγγενείς και συγχωριανοί αποχαιρέτησαν για τελευταία φορά τον 13χρονο Κωνσταντίνο που σκοτώθηκε σε τροχαίο με το ηλεκτρικό του πατίνι.

Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Μέσα σε βαρύ πένθος και παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του 13χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στα Μακρίσια, στον δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, στην Ηλεία.

Παρών ο οδηγός που εμπλέκεται στο τροχαίο

Στην τελετή παρευρέθηκε και ο 53χρονος οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη στο δυστύχημα, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, γνώριζε το παιδί.

Μάλιστα, όπως ανέφεραν άτομα από το περιβάλλον του -σύμφωνα με την ΕΡΤ- παραμένει σε κατάσταση σοκ μετά το συμβάν.

Δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Υπενθυμίζεται ότι ο 53χρονος συνελήφθη αρχικά, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ήταν αρνητικό, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κρεστένων.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:30 το απόγευμα της Τετάρτης (29/4), στον κεντρικό δρόμο του χωριού.

Ο 13χρονος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι μαζί με έναν φίλο του και το όχημα του 53χρονου ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το δεύτερο παιδί κατάφερε να αποφύγει το όχημα, όμως ο 13χρονος, προσπαθώντας να παρακάμψει ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, συγκρούστηκε μετωπικά με το αγροτικό όχημα.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το παιδί να βρεθεί βαριά τραυματισμένο στο οδόστρωμα.

Αμέσως μεταφέρθηκε στη Νοσηλευτική Μονάδα Κρεστένων. Κατά τη διακομιδή του, οι διασώστες κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες ανάνηψης, ενώ στο νοσοκομείο οι γιατροί και οι νοσηλευτές έδωσαν μάχη για περίπου μιάμιση ώρα προκειμένου να τον κρατήσουν στη ζωή.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες, το παιδί δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του.

Άφησαν λουλούδια οι συμμαθητές του 13χρονου

Στο σημείο του δυστυχήματος βρέθηκαν πολλοί φίλοι, συμμαθητές και συγγενείς του 13χρονου, αφήνοντας λουλούδια και κεριά στη μνήμη του.

Το κλίμα στο σχολείο του ήταν ιδιαίτερα βαρύ, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία και η παρουσία ψυχολόγου για τη στήριξη των μαθητών.

Κατασκευαστικές: Ρεκόρ με 18,56 δισ. ευρώ ανεκτέλεστο έργων

Εν αναμονή για την απάντηση των ΗΠΑ στη νέα πρόταση του Ιράν – Συνεχή φονικά πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

March to Gaza Greece: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις για τη συνεργασία με το Ισραήλ μετά την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla
Global Sumud Flotilla 01.05.26

Η πρωτοβουλία March to Gaza Greece εγκαλεί την ελληνική κυβέρνηση γιατί συμφώνησε να αποβιβάσει στην Κρήτη τους επιβαίνοντες στον Global Sumud Flotilla. Την κατηγορεί για συνενοχή σε παράνομες κατά το διεθνές δίκαιο ενέργειες.

Νέο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Αθήνα – 58χρονος επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε 38χρονο
Στο Μεταξουργείο 01.05.26

Όλα έγιναν περίπου στις 3:30 στην οδό Δηλιγιάννη, όπου, έπειτα από διαπληκτισμό, ένας 58χρονος επιτέθηκε σε 38χρονο οδηγό χρησιμοποιώντας γαλλικό κλειδί 42 εκατοστών

Αναστασία Σταματοπούλου
Ηγουμενίτσα: Μισός τόνος υδροπονικής κάνναβης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από το ελληνικό FBI
Στην Ηγουμενίτσα 01.05.26

Συνελήφθη ο 50χρονος οδηγός που μετέφερε το παράνομο φορτίο - Βουλγαρικές υπηρεσίες ενημέρωσαν τις ελληνικές αρχές για φορτηγά με μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών που μπορεί να περάσουν από Ηγουμενίτσα

Πλήθος κόσμου στις συγκεντρώσεις τίμησε την Εργατική Πρωτομαγιά – «Τη φλόγα του αγώνα κρατάμε ζωντανή»
Απεργία 01.05.26 Upd: 13:50

Σειρά συγκεντρώσεων και δράσεων πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας και του Πειραιά, με τη συμμετοχή των βασικών συνδικαλιστικών φορέων της χώρας

Πρωτομαγιά: Η πρώτη κατάθεση στεφάνων στο Σκοπευτήριο Καισαριανής από συνδικάτα και φορείς
Τίμησαν τη μνήμη 01.05.26

Η εκδήλωση έκλεισε με όλους τους παρευρισκόμενους να τηρούν ενός λεπτού σιγή, τιμώντας τους 200 που βάδισαν προς το εκτελεστικό απόσπασμα με το κεφάλι ψηλά

Πρωτομαγιά: Ο διπλός συμβολισμός της – Από τη γιορτή της φύσης στους εργατικούς αγώνες
Τα λαϊκά έθιμα 01.05.26

Όλα άλλαξαν στους εορτασμούς για την Πρωτομαγιά τον Μάιο του 1886, όταν βάφτηκαν στο αίμα οι εργατικές διαδηλώσεις του Σικάγου, βασική διεκδίκηση των οποίων ήταν η θέσπιση του οκταώρου

Ακλόνητος στον θρόνο της FIFA: Ο Ινφαντίνο ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το 2027
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Με την ομόφωνη στήριξη Αφρικής και Νότιας Αμερικής, ο ισχυρός άνδρας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου οδεύει προς μια τέταρτη θητεία, ποντάροντας στην οικονομική γιγάντωση των ομοσπονδιών και το πρόγραμμα FIFA Forward.

Γιώργος Μαζιάς
«Να ξεσπάσω σε κλάματα;» – Το πιθανό σημείωμα αυτοκτονίας του Τζέφρι Έπσταϊν φυλάσσεται μυστικά
Αρχικά ονομάτων 01.05.26

Ένας συγκρατούμενος δήλωσε ότι ανακάλυψε το σημείωμα αφού ο Έπσταϊν βρέθηκε τραυματισμένος στο κελί του, λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του. Τώρα φυλάσσεται κλειδωμένο σε δικαστικό μέγαρο.

Έφη Αλεβίζου
Drones, ρομπότ και AI: Αρκεί η τεχνολογία για να προετοιμαστούμε για τον πόλεμο του μέλλοντος;
Κόσμος 01.05.26

Η στρατιωτική προοπτική δεν περιορίζεται απλώς στην περιγραφή του μέλλοντος· συμβάλλει στη διαμόρφωσή του. Τι καθοδηγεί την τρέχουσα αντίληψή μας για τον πόλεμο και τι αφήνει στη σκιά;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Μπάγερν ενδιαφέρεται για τον Γκόρντον αλλά…
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Το φλερτ είναι υπαρκτό από Φεβρουάριο, η Μπάγερν έχει στη λίστα της τον Γκόρντον μαζί με άλλους δυο, ενώ υπάρχουν κι άλλα εμπόδια εκτός από το ενδιαφέρον ομάδων της Premier League

Χρυσή εποχή για την UEFA!
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Σπάνε το φράγμα των 5 δισεκατομμυρίων τα έσοδα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA.

Γιώργος Μαζιάς
Στην Ουάσιγκτον η τροποποιημένη πρόταση του Ιράν – Στόχος, η μόνιμη παύση του πολέμου
Πόλεμος στο Ιράν 01.05.26

Η Τεχεράνη έχει αποστείλει, μέσω του Πακιστάν, την τροποποιημένη πρότασή της για τη λήξη του πολέμου. Λίγα είναι τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά για το περιεχόμενό της, την ώρα που ο Τραμπ εξακολουθεί να απειλεί με νέα στρατιωτική δράση.

Η υγεία των εργαζομένων δεν είναι η μόνη που κινδυνεύει από την εργασιακή πίεση – Κινδυνεύει και η οικονομία
Διεθνής Οικονομία 01.05.26

Καθώς η Ευρώπη γιορτάζει την Πρωτομαγιά, η εργασιακή πίεση έχει θανατηφόρες συνέπειες για τους εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή νοημοσύνη και εργασία: Το τέλος της καριέρας ή η αρχή μιας νέας εποχής;
Ψηφιακός μετασχηματισμός 01.05.26

Η τεχνητή νοημοσύνη γκρεμίζει την παραδοσιακή καριέρα και γεννά «CEOs από απελπισία», μετατοπίζοντας τον εργασιακό χάρτη από την καταστροφή στην προσαρμογή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μανιφέστο Τσίπρα: Τρεις δυνάμεις, μία συμπαράταξη και η ελπίδα για μια κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής
Πολιτική Γραμματεία 01.05.26

Τα βασικά σημεία του μανιφέστου Τσίπρα που δίνουν το στίγμα για τον νέο πολιτικό φορέα. Εκεί που συμπεριλαμβάνονται δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής Αριστεράς και της Οικολογίας.

Δημήτρης Τερζής
Ο Τραμπ απειλεί να αποσύρει στρατεύματα από τις «απαίσιες» Ιταλία και Ισπανία – Η απάντηση Μαδρίτης και Ρώμης
Επίθεση Τραμπ 01.05.26

Μετά τη Γερμανία, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία και την Ισπανία. Κινούμενες από διαφορετική αφετηρία, Μαδρίτη και Ρώμη επισημαίνουν στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι οι απειλές του είναι χωρίς νόημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
March to Gaza Greece: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις για τη συνεργασία με το Ισραήλ μετά την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla
Global Sumud Flotilla 01.05.26

Η πρωτοβουλία March to Gaza Greece εγκαλεί την ελληνική κυβέρνηση γιατί συμφώνησε να αποβιβάσει στην Κρήτη τους επιβαίνοντες στον Global Sumud Flotilla. Την κατηγορεί για συνενοχή σε παράνομες κατά το διεθνές δίκαιο ενέργειες.

Χαμός στο Χοκς – Νικς και δύο αποβολές για παίκτες που πιάστηκαν στα χέρια (vid)
Μπάσκετ 01.05.26

Οι Νικς διέλυσαν τους Χοκς με 51 πόντους διαφοράς και πέρασαν στους ημιτελικούς της ανατολικής περιφέρειας του ΝΒΑ, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε και από μια στιγμή μεγάλης έντασης.

Αχτσιόγλου: Στην Ελλάδα οι μισθοί βρίσκονται στην τελευταία θέση – Η Πρωτομαγιά είναι αγώνας για την ίδια τη ζωή
Νέα Αριστερά 01.05.26

«Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι ημέρα σύμβολο αγώνα για αξιοπρέπεια», επισήμανε η βουλεύτρια Β'2 Δυτικού Τομέα Αθηνών με τη Νέα Αριστερά, Έφη Αχτσιόγλου

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

