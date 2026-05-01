Μέσα σε βαρύ πένθος και παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του 13χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στα Μακρίσια, στον δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, στην Ηλεία.

Παρών ο οδηγός που εμπλέκεται στο τροχαίο

Στην τελετή παρευρέθηκε και ο 53χρονος οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη στο δυστύχημα, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, γνώριζε το παιδί.

Μάλιστα, όπως ανέφεραν άτομα από το περιβάλλον του -σύμφωνα με την ΕΡΤ- παραμένει σε κατάσταση σοκ μετά το συμβάν.

Δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Υπενθυμίζεται ότι ο 53χρονος συνελήφθη αρχικά, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ήταν αρνητικό, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κρεστένων.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:30 το απόγευμα της Τετάρτης (29/4), στον κεντρικό δρόμο του χωριού.

Ο 13χρονος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι μαζί με έναν φίλο του και το όχημα του 53χρονου ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το δεύτερο παιδί κατάφερε να αποφύγει το όχημα, όμως ο 13χρονος, προσπαθώντας να παρακάμψει ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, συγκρούστηκε μετωπικά με το αγροτικό όχημα.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το παιδί να βρεθεί βαριά τραυματισμένο στο οδόστρωμα.

Αμέσως μεταφέρθηκε στη Νοσηλευτική Μονάδα Κρεστένων. Κατά τη διακομιδή του, οι διασώστες κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες ανάνηψης, ενώ στο νοσοκομείο οι γιατροί και οι νοσηλευτές έδωσαν μάχη για περίπου μιάμιση ώρα προκειμένου να τον κρατήσουν στη ζωή.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες, το παιδί δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του.

Άφησαν λουλούδια οι συμμαθητές του 13χρονου

Στο σημείο του δυστυχήματος βρέθηκαν πολλοί φίλοι, συμμαθητές και συγγενείς του 13χρονου, αφήνοντας λουλούδια και κεριά στη μνήμη του.

Το κλίμα στο σχολείο του ήταν ιδιαίτερα βαρύ, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία και η παρουσία ψυχολόγου για τη στήριξη των μαθητών.