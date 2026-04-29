Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός 13χρονος που οδηγούσε πατίνι και συγκρούστηκε με ΙΧ
Ο 13χρονος φέρεται να επιχείρησε με το πατίνι ελιγμό για να αποφύγει αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με άλλο όχημα που κινείτο στο σημείο εκείνη τη στιγμή
- Κύκλωμα με έδρα την Αλβανία έστηνε απάτες με θύματα σε όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα – Πάνω από 50 εκατ. ο τζίρος
- Η Γερμανία «γκρεμίζει» το κοινωνικό κράτος
- Εως 157.000 ευρώ το μέσο κόστος γάμου στην Ελλάδα – Αποκαλυπτική έρευνα για τα destination weddings
- Το Αζερμπαϊτζάν κατηγορείται ότι κατέστρεψε την Εκκλησία της Παναγίας στο Αρτσάχ
Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 13χρονος μαθητής το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) στα Μακρίσια της Ηλείας, έπειτα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα. Το ανήλικο αγόρι, το οποίο κινούνταν με πατίνι, ενεπλάκη σε σφοδρή σύγκρουση με ΙΧ κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη σε κεντρική οδική αρτηρία του χωριού. Ο 13χρονος φέρεται να επιχείρησε ελιγμό προκειμένου να αποφύγει αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο πάνω στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με άλλο όχημα που κινείτο στο σημείο εκείνη τη στιγμή.
Σφοδρή η σύγκρουση
Η σύγκρουση, σύμφωνα με το patrisnews.gr, ήταν εξαιρετικά σφοδρή, προκαλώντας βαρύτατα τραύματα στον ανήλικο. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το παιδί στο Νοσοκομείο Κρεστένων.
Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού να τον κρατήσουν στη ζωή και τη μάχη που δόθηκε στα επείγοντα, ο μαθητής δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.
Οι αρχές διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την απώλεια του 13χρονου.
- LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ
- Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς ενώνει (κινηματογραφικές) δυνάμεις με τον Χόπκινς
- Ο Φίτσο στον δρόμο του Όρμπαν; Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά πάγωμα κονδυλίων για τη Σλοβακία για το κράτος δικαίου
- Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιλέγει Ρονάλντο αντί για Μέσι και εξηγεί το γιατί
- Εύβοια: Εντοπίστηκαν τρεις πολεμικές ρουκέτες – Θα πραγματοποιηθεί ελεγχόμενη έκρηξη
- Σε Live streaming ο δεύτερος τελικός Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ για το Fiba Europe Cup
- Παραδόθηκε στις αρχές ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμι που κατηγορείται ότι απείλησε τη ζωή του Τραμπ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις