Θεσσαλονίκη: Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με I.X. αυτοκίνητο – Στο νοσοκομείο μια γυναίκα
Η Πυροσβετική απεγκλώβισε από το αυτοκίνητο την τραυματισμένη οδηγό, η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, στη Θεσσαλονίκη
Σοβαρό τροχαίο με μία τραυματία σημειώθηκε έξω από τη Θεσσαλονίκη το πρωί της Τετάρτης, όταν ένα Ι.Χ. συγκρούστηκε με φορτηγό, στο ύψος της διασταύρωσης της Αγχιάλου.
Η γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο εγκλωβίστηκε στο όχημα και απαιτήθηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της.
Όπως αναφέρει το voria.gr, ήταν γύρω στις στις 6:30 το πρωί όταν το φορτηγό, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με το Ι.Χ. στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Βεροίας, στο ρεύμα προς Χαλκηδόνα.
Η οδηγός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία
Η οδηγός διατηρούσε τις αισθήσεις της
Μόλις η γυναίκα απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου για νοσηλεία, ενώ διατηρούσε τις αισθήσειες της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.
Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν και επιχείρησαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με πέντε πυροσβέστες, που απεγκλώβισαν τη γυναίκα με χρήση διασωστικής σειράς.
Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.
