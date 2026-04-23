Κρήτη: Σοκαριστικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Στο νοσοκομείο ένας σοβαρά τραυματίας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στον ΒΟΑΚ, στην περιοχή της Γεωργιούπολης, όταν Ι.Χ. όχημα συγκρούστηκε με νταλίκα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε έναν τραυματία σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο. Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, οι γιατροί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια.